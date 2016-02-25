Evinizi daima temiz tutmak için edinmeniz gereken 7 gündelik alışkanlık

Söz konusu olan evinizin güzelliği ise, yaşam alanlarınızda var olan dekorasyondan daha önemli olan bir şey var: Temizlik ve düzenlilik. Tertemiz ve düzenli bir ev vasat bir dekorasyona sahip olsa bile karmaşık ve kirli ama pahalı ve gösterişli bir dekorasyondan çok daha iç açıcı ve iyi görünür. Bu elbette hepimizin bildiği bir gerçek. Ancak aynı zamanda bir evi yedi gün yirmi dört saat temiz ve düzenli tutabilmenin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Özellikle evde çok vakit geçirenler için sürekli kullanılan yaşam alanlarını daima temiz tutmak apayrı bir iş halini alıyor ve çoğumuz haftanın belli günlerini uzun saatler temizlik yaparak geçiriyoruz. Hem yorucu hem de hiçbirimizin pek de hoşlanmadığı temizlik yapma sürecini biraz daha kolaylaştırmak ve daha da önemlisi evimizi her zaman daha temiz ve düzenli tutmak, günde beş on dakikanızı alacak belirli alışkanlıkları kazanmakla mümkün aslında. Evlerimizin sürekli olarak temiz ve düzenli görünmesi için anahtar sözcük “ertelememek”. Aşağıda sıralayacağımız gündelik ve kolay temizlik işlemlerini alışkanlık haline getirirseniz hem eviniz çok daha temiz ve ferah bir hale gelecek, hem de sizin yaşam kaliteniz artacak.