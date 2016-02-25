Evinizi daima temiz tutmak için edinmeniz gereken 7 gündelik alışkanlık

Söz konusu olan evinizin güzelliği ise, yaşam alanlarınızda var olan dekorasyondan daha önemli olan bir şey var: Temizlik ve düzenlilik. Tertemiz ve düzenli bir ev vasat bir dekorasyona sahip olsa bile karmaşık ve kirli ama pahalı ve gösterişli bir dekorasyondan çok daha iç açıcı ve iyi görünür. Bu elbette hepimizin bildiği bir gerçek. Ancak aynı zamanda bir evi yedi gün yirmi dört saat temiz ve düzenli tutabilmenin ne kadar zor olduğunu da biliyoruz. Özellikle evde çok vakit geçirenler için sürekli kullanılan yaşam alanlarını daima temiz tutmak apayrı bir iş halini alıyor ve çoğumuz haftanın belli günlerini uzun saatler temizlik yaparak geçiriyoruz. Hem yorucu hem de hiçbirimizin pek de hoşlanmadığı temizlik yapma sürecini biraz daha kolaylaştırmak ve daha da önemlisi evimizi her zaman daha temiz ve düzenli tutmak, günde beş on dakikanızı alacak belirli alışkanlıkları kazanmakla mümkün aslında. Evlerimizin sürekli olarak temiz ve düzenli görünmesi için anahtar sözcük “ertelememek”. Aşağıda sıralayacağımız gündelik ve kolay temizlik işlemlerini alışkanlık haline getirirseniz hem eviniz çok daha temiz ve ferah bir hale gelecek, hem de sizin yaşam kaliteniz artacak.
Sabahları uyandığımızda yatağımızı toplamak aslında ne kadar kolay bir işlem gibi görünse de çoğu insanın pek de sevdiği bir iş olmadığı da açık. Hepimizin bazı günler “daha sonra toplarım” düşüncesiyle yatağı dağınık bıraktığı oluyordur. Ancak iki dakikanızı alacak olan yatak toplama işlemi yatak odanızın çok daha düzenli ve temiz görünmesini sağlar. Ayrıca yatak odanızı her sabah, kış aylarında bile havalandırmalısınız. Unutmayın ki evlerimize giren temiz hava içeride biriken kirli havanın yarattığı yorgunluk hissini silip süpürür.
Her gece yatmadan önce oturma odanıza şöyle bir göz atıp etrafı toparlamanız sabah kalktığınızda derli toplu ve temiz bir yaşam alanıyla karşılaşmanızı sağlar, bunun da günlük enerjinizi arttıracağı kesin. Hiç kimse sabah kalktığında dağınık bir evle karşılaşmak istemez. Bunun için yatmadan önce üşenmeyin ve beş dakika bile sürmeyecek şekilde etraftaki dağınıklığı toparlayarak huzurla yatağa girin.
Banyo temizliğinin başlı başlına zorlu ve sıkıcı bir iş olduğunun hepimiz farkındayız. Ancak bu işi çok daha basit hale getirmek de bir o kadar kolay aslında. Banyo fırçanızla her duşa girdiğinizde fayansları şöyle bir elden geçirirseniz ve duşakabin kapısını da aynı şekilde hızlıca silerseniz banyonuzda kir birikmesini engellemiş olursunuz ve böylece işiniz de büyük ölçüde kolaylaşır.
Mutfağınızın her daim pırıl pırıl görünmesi için edinmeniz gereken alışkanlıklardan en önemlisi pek tabii ki asla bulaşık biriktirmemek. Bulaşık makinenizi yalnızca bulaşık yıkamak için bir araç olarak değil aynı zamanda bir depolama aracı olarak görün ve o an canınız bulaşıkla uğraşmak istemiyorsa bile tabak ve bardaklarınızı lavaboya koymak yerine makineye koyun. Bunu alışkanlık haline getirmek çok zor değil.
Yatak odanızda mutlaka bir kirli sepeti bulundurun. Böylece kirlilerinizi makineye atmak için banyoya gitmeye üşendiğinizde ortalığı dağıtmamış olacaksınız. Ayrıca yatak odalarındaki en büyük dağınıklığı yine kirliye atılacak kadar çok giyilmemiş ama temiz kıyafetlerin arasına koyamayacağınız az giyilmiş giysiler oluşturuyor. Yatak odanızda bu tür kıyafetleri üzerine koyduğunuz sandalye ya da koltuk odanızın derli toplu görünmesini sağlamıyor maalesef. Bunun için en iyisi çekmece ya da dolap raflarınızdan birini boşaltıp bu tarz az giyilmiş kıyafetler için ayırmanız ve bu rafı ya da çekmeceyi kullanmayı alışkanlık haline getirmeniz.
Her gün aldığımız gazeteler, okuduğumuz kitaplar, gelen postalar, not defterleri, kalemler, kulaklıklar ya da böyle gün içinde zaman zaman kullandığınız başka küçük eşyalar… Tüm bunlar salonunuzun sehpalarında duruyor olabilir ve gözünüz alıştığı için size çok da dağınıklık yaratıyor gibi görünmeyebilir. Ama işin aslı bunlar salon ve oturma odalarında bulunan dağınıklığın büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bunun için genişçe bir dekoratif sepet alıp salonunuzun uygun bir köşesine yerleştirebilir ve bu tür eşyaları bu sepetin içinde hem elinizin altında hem de dağınıklık oluşturmayacak şekilde saklayabilirsiniz. Canan Delevi tarafından dizayn edilen bu salonda gördüğümüz gibi çekmeceli modern orta sehpalar da aynı işlevi görebilir.
Çoğumuz haftanın bir gününü temizliğe ayırıyor ve bütün günü baştan aşağı temizlik yaparak geçiriyoruz. Oysa temizliği günlere bölüştürmek hem çok daha az zaman ve enerji alan hem de evin her zaman daha düzenli kalmasını sağlayan bir alışkanlık. Haftanın bir günü yerleri süpürüp, ertesi gün çamaşırları yıkayabilir, bir başka gün banyo ve tuvalet temizliğine girişebilir, bir diğer günde ise mesela dolapları temizleyebilirsiniz. Böylece her gün yalnızca yarım saatinizi harcayarak evinizi haftanın 7 günü temiz tutmanız mümkün.