Teras mimarisinin yıldızı cam teraslar

Şehirlerdeki yapı kalabalığı arttıkça insanlar yaşam alanlarını daha ferah ve daha doğal bir hale getirmenin farklı ve pratik yollarını aramaya başladılar. Bu yollar içerisinde en çok izlenen, evin teras, balkon, veranda, bahçe, kış bahçesi gibi alanlarını doğayla bütünleştirerek daha natürel ve taze ortamlar yaratmak oldu. Her ne kadar şehrin gürültüsünü ve kirliliğini tamamen yok etmek mümkün olmasa da en azından bu etkileri azaltan veya evinizin dışında bırakan yöntemler uzmanlar ve mimarlar tarafından üretiliyor. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ise cam uygulamalardır. Cam tavan, balkon, teras uygulamaları kirliliği ve gürültüyü dışarıda bırakırken sizi gökyüzünden mahrum etmiyor.
Teras, veranda, balkon, kış bahçesi, çatı katı gibi bir çok alanın vazgeçilmez yapı malzemesi olan camın, kullanıldığı alanlara neler kattığını, birbirinden muhteşem mimari örnekleri ile bu yazımızda bulacaksınız. Özellikle cam teras ve benzer yapıların, hem mimarisi hem dekorasyonu üzerine ilham veren detaylarla siz de hayalinizdeki terası oluşturabilirsiniz.
Farklı ögelerle
oluşturulan teras modelleri üzerine daha fazla örnek için
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Son kat veya çatı katı odaların belki de en büyük avantajı üst kat komşusunun gökyüzü olmasıdır ve uzmanlar bu avantajı ikiye katlamanın yolunu cam tavan uygulamaları ile bulmuş. Cam tavan uygulaması ile sıradan bir oda, uzman ellerde, mükemmel bir teras katına dönüşebilir. Doğru dekorasyon ile de evinizin en konforlu odası haline gelebilir. Örnek dekorda cam tavan uygulaması ile sıradan bir salonun nasıl bir tasarım harikasına dönüştüğünü görebilirsiniz. Cam tavan uygulaması dışında odanın stili ve dekorasyonu hakkında da bir şeyler söylemezsek tasarıma haksızlık etmiş oluruz çünkü odanın minimalist ağırlıklı stili ve kullanılan aksesuarların duvarlar ve mobilyalar ile oluşturduğu ahenk tasarımcısına büyük övgüler kazandırıyor.
Havuzlu evler için en ideal teras modeli açılır kapanır sistemler ile oluşturulan ve hem yaz hem kış kolay bir kullanım sağlayan teras tipi modellerdir. Arthur & Miller imzalı bu muhteşem projenin havuz başı, veranda, balkon, teras gibi bir çok alan özelliği taşıyan bu bölümünde özellikle cam korkuluk uygulaması manzaradan daha verimli faydalanmak adına ideal bir fikir olmuş. Ayrıca tasarımın beyaz renk ve ahşap ağırlıklı stili bulunduğu coğrafyanın turkuaz denizi ve büyüleyici doğallığı ile adeta bir bütün oluşturmuş.
Vaktinizin büyük kısmını mutfakta geçiren veya yemeklerini evde yapıp yiyen biriyseniz mutfak dekorasyonunuz için sizi ferahlatacak bir fikre hazır olun. Balkon alanına genişletilip cam duvarlarla teras özelliği kazandırılan mutfaklar gözlerinizi kamaştırabilir. Modern stilde dekor edilmiş görseldeki tasarımın en dikkat çeken yanı aydınlık ve ferah havasıdır. Kullanılan aksesuarların stile uyumu ve sağlanan dengeli görüntü oldukça başarılı bir çizgi yakalamış. Sıra dışı masası da özel taşlı detayı ile göz dolduruyor.
Bu fotoğraf hakkında söylenebilecek birçok şey var ama bunlara hiç gerek kalmayacak kadar mükemmel bir tasarıma ait. Muhteşem bir manzaranın tam ortasında ve dahice hazırlanmış bir mimari ile insanı hayata bağlayacak bir yaşam alanı. Sade ve modern tarzda dekor edilmiş ve cam korkuluklarla çevrilmiş cam teras şüphesiz bu evin en göz alıcı yeri. Bu terasta vakit geçirmekten hiç sıkılmayacaksınız.
Cam tavan uygulamalarının sizi gökyüzü ile buluşturan yaratıcı dizaynı hakkında birçok şey söyledik. Bu sefer bu uygulamanın teras veya kış bahçesi gibi kullanılabileceği bir dekordan bahsetmek istiyoruz. Katlanabilir cam balkon sistemi ile çevrildiği zaman bir kış bahçesi özelliği kazanacak bu mükemmel alanın dekoru da oldukça çekici. Modern sedir tipi oturma grubu yumuşak ve son derece rahat görünüyor.
Balkon özelliği de taşıyan bu yapının tavan kısmının bulunmaması onu teras kategorisine daha uygun kılıyor. Etrafının cam korkuluklarla çevrili olması ise yapıyı aydınlık, ferah bir cam teras haline getirmiş. Özellikle şehir bölgelerinde bulunan bu tip yüksek yapıların en özel alanları bu balkon, teras kısımlarıdır çünkü evi sınırsız gökyüzü ile buluşturan tek odadır. Görseldeki tasarımın beton görünümlü endüstriyel yapısı palmiye ağaçları ve farklı dizaynlı mavi sandalye takımı ile sıra dışı bir görüntü kazanmış.
Büyüleyici bir manzarada, bir alanı huzura kavuşturan neredeyse bütün ögelerin bulunduğu dingin ama bütün bunların yanında sade bir tasarım. Cam teras sınıfında değerlendirilebilecek bu eşsiz çalışmanın yaratıcısı bu evi kendisine özel üretmediğine pişman olmuş olabilir. Beyaz renk ağırlıklı alan, hasır koltuklar ve yumuşak dokulu koltuk minderleri ile adeta ruh ve beden dinlenmesi için hazırlanmış gibi. Balkon sınıfına giren bir yapının cam tavan ve korkuluklarla mükemmel bir terasa dönüşmesi ile oluşmuş huzurlu bir tablo.
Cam tavan uygulaması ile teras özelliği kazanan odaların evinize katacağı değer hakkında çok şey anlattık. Örnek görsel de bu şekilde hazırlanmış bir dekora ait. Beyaz renk ve ahşap malzemeler bu tarz dekorlara pozitif enerji ve huzur katar. Dekorda gökyüzü ile mükemmel bir şekilde birleşen yemek masası evin en kullanılası alanını yaratmış.
Ev'e ayrılan bütün alanın üst katını kocaman bir teras olarak kullanma fikri kimden çıktıysa tebrik etmek lazım. Evinizi nasıl dekor ederseniz edin, ne stili uygularsanız uygulayın evinizin üst katında hobileriniz, eğlence zamanlarınız için ayırabileceğiniz ve hatta evden tamamen bağımsız dekor edebileceğiniz bir alan olması sizi özgürleştirecektir. Örnek dekor bu konuda oldukça yaratıcı bir çizgi yakalamış.
Mimarisi ile bir çok farklı yapının özelliklerini tek sistemde buluşturan ve dekorasyonu ile bütün kullanım alanlarını sanat eserine dönüştüren bu muhteşem tasarımın manzarası da en az mimarisi kadar zengin. Dekorasyonda natürel ögelerin doğayı kıskandırdığı bir çizgi yakalanmış. Mimaride ise balkon, teras, kış bahçesi gibi bir çok farklı alan yerine kullanılabilecek çok yönlü bir yapı yaratılmış. Yaşam alanı değil yaşanılası alanlar yaratan bir tasarıma imza atılmış.
Kullandığınız herhangi bir odanın balkona açılan kapılarını cam malzemeden yaptığınız zaman hem odaya hem de balkona sahip olduklarından daha büyük özellikler kazandırabileceğinizi biliyor muydunuz? Örnek dekorda balkonun teras amaçlı kullanımı için yapılabilecek en doğru şey yapılmış ve odayla arasına cam sistemler yerleştirilerek hem odanın olduğundan daha ferah ve geniş görünmesi sağlanmış hem de balkon yep yeni bir yaşam alanına dönüşmüş.
Örnek tasarım, her alanı birçok farklı amaçta kullanılabilecek şekilde yaratıcı bir formda dizayn edilmiş. Bu tür çok yönlü yapıların dekorasyonunda sadelik en önemli özelliktir ve tasarım bu özelliği ustaca kullanarak hem zengin teraslar hem geniş cam kapalı alanlar sunan bir mimari ortaya çıkarmış. Size de bu muhteşem evi zevkinize göre döşeyip tadını çıkarmak kalıyor.