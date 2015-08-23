Teras mimarisinin yıldızı cam teraslar

Şehirlerdeki yapı kalabalığı arttıkça insanlar yaşam alanlarını daha ferah ve daha doğal bir hale getirmenin farklı ve pratik yollarını aramaya başladılar. Bu yollar içerisinde en çok izlenen, evin teras, balkon, veranda, bahçe, kış bahçesi gibi alanlarını doğayla bütünleştirerek daha natürel ve taze ortamlar yaratmak oldu. Her ne kadar şehrin gürültüsünü ve kirliliğini tamamen yok etmek mümkün olmasa da en azından bu etkileri azaltan veya evinizin dışında bırakan yöntemler uzmanlar ve mimarlar tarafından üretiliyor. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ise cam uygulamalardır. Cam tavan, balkon, teras uygulamaları kirliliği ve gürültüyü dışarıda bırakırken sizi gökyüzünden mahrum etmiyor.

Teras, veranda, balkon, kış bahçesi, çatı katı gibi bir çok alanın vazgeçilmez yapı malzemesi olan camın, kullanıldığı alanlara neler kattığını, birbirinden muhteşem mimari örnekleri ile bu yazımızda bulacaksınız. Özellikle cam teras ve benzer yapıların, hem mimarisi hem dekorasyonu üzerine ilham veren detaylarla siz de hayalinizdeki terası oluşturabilirsiniz.