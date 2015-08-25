Çocuk yatak odası döşerken aklınızda bulunması gereken ipuçları

Çocuk deyip geçmeyin. Çocuk yatak odası çocuklar için sadece bir uyku değil yaşam alanıdır. O odada uyur, oyuncaklarıyla oynar, yaşı yeterince büyükse ders çalışır, arkadaşlarıyla vakit geçirir çocuklar. Çocukların yalnız kaldığı zamanlarda oyalanmayı seveceği, onları mekansal olarak tatmin eden hatta tatmin etmekten öte geliştiren mekanlar yaratmak idealimiz olmalı. Yetişkinler nasıl yaşadıkları mekandan etkileniyor, mekanın niteliği psikolojilerine yansıyorsa aynı şey çocuklar için de özellikle odaları için geçerli. Çocuk yatak odası çocuğun kendisini ifade etmesine olanak sağlayan da bir mekan olabilmeli. Kendi zevklerini yansıtan, sevdiği renkleri, oyuncakları dilediği gibi yerleştirebileceği bir alan olarak çocuk yatak odası onun küçük ama sihirli dünyası olabilir.

Sihirli derken elbette metafizik bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. İçinde mutlu olup ürettiği bir odada yaşayan çocuğun bu sihir ile yaratıcı ve huzurlu olabileceğini söylüyoruz. Çocuk yatak odası ruhsuz, çocuğunuzun kişiliğini ya da zevklerini bir nebze olsun yansıtmayan bir mekan olunca çocuğunuzun kişisel gelişimi de o derece kötü etkilenebilir.

Elbette bir çocuğun tamamen istediği gibi bir odası olması mümkün değil. Aslında böyle bir lüksten bahsetmiyoruz. Bazen bir duvar boyası, bazen bir lamba, bazen kendi yaptığı resimlerle kaplı bir duvar, bazen sevdiği renkte bir battaniye bu anlattığımız mutlu ve huzurlu odayı verebilir çocuğa. Şimdi inceleyeceğimiz örnekler de ne gibi fikirlerle yola çıkabileceğimizi görmek açısından anlam taşıyor.

Çocuk yatak odası çocuğun bir nevi evi olduğu için ona özen göstermek gerekir.