Çocuk yatak odası döşerken aklınızda bulunması gereken ipuçları

Çocuk deyip geçmeyin. Çocuk yatak odası çocuklar için sadece bir uyku değil yaşam alanıdır. O odada uyur, oyuncaklarıyla oynar, yaşı yeterince büyükse ders çalışır, arkadaşlarıyla vakit geçirir çocuklar. Çocukların yalnız kaldığı zamanlarda oyalanmayı seveceği, onları mekansal olarak tatmin eden hatta tatmin etmekten öte geliştiren mekanlar yaratmak idealimiz olmalı. Yetişkinler nasıl yaşadıkları mekandan etkileniyor, mekanın niteliği psikolojilerine yansıyorsa aynı şey çocuklar için de özellikle odaları için geçerli. Çocuk yatak odası çocuğun kendisini ifade etmesine olanak sağlayan da bir mekan olabilmeli. Kendi zevklerini yansıtan, sevdiği renkleri, oyuncakları dilediği gibi yerleştirebileceği bir alan olarak çocuk yatak odası onun küçük ama sihirli dünyası olabilir.
Sihirli derken elbette metafizik bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. İçinde mutlu olup ürettiği bir odada yaşayan çocuğun bu
sihir ile yaratıcı ve huzurlu olabileceğini söylüyoruz. Çocuk yatak odası ruhsuz, çocuğunuzun kişiliğini ya da zevklerini bir nebze olsun yansıtmayan bir mekan olunca çocuğunuzun kişisel gelişimi de o derece kötü etkilenebilir.
Elbette bir çocuğun tamamen istediği gibi bir odası olması mümkün değil. Aslında böyle bir lüksten bahsetmiyoruz. Bazen bir duvar boyası, bazen bir lamba, bazen kendi yaptığı resimlerle kaplı bir duvar, bazen sevdiği renkte bir battaniye bu anlattığımız mutlu ve huzurlu odayı verebilir çocuğa. Şimdi inceleyeceğimiz örnekler de ne gibi fikirlerle yola çıkabileceğimizi görmek açısından anlam taşıyor.
Çocuk yatak odası çocuğun bir nevi evi olduğu için ona özen göstermek gerekir.
Duvar resmi çocuk yatak odası için mükemmel bir dekorasyon. Bunun için el becerinize, bir profesyonele ya da internetten indirilip basılabilecek kalıplara güvenebileceğiniz gibi hazır duvar etiketlerini kullanabilirsiniz. Piyasada yüzlerce çeşidini bulabileceğiniz bu etiketlerin her keseye uygununu bulmak mümkün. Çocuğunuzun hangi renkleri sevdiğini sorarak bu işi de bir oyun haline getirebilirsiniz. Önce renklerden, sonra hayvanlardan, bitkilerden gidilebilir. Doğaya, ağaçlara içten bir sevgi duyan bir çocuk için odasında da renkli bir ağaç deseni görmek mutluluk verici olacaktır. ODanın duvarına yandan giren bir fil hortumu da fillere merak duyan bir çocuk için mükemmel bir seçenek.
Sadece duvarlarda değil diğer eşyalarda da benzer bir yaklaşımdan kaçmamak gerekir. Örneğin bu çocuk yatak odası içinde kedi kulaklı, kalp şeklinde gözleri olan tombiş, sarı bir mobilya mevcut. Çocuğunuz bun sevdiyse sadece oyuncaklarıyla değil bu mobilyayla da sohbetler ederek oynayıp mutlu olacaktır.
Bazen renk yerine eldeki malzemeye şekiller oymak da mantıklı olabilir. Çocuk yatak odası her türlü yaratıcı dekorasyon fikrine açık bir alan. Bu bir bebek odası, henüz kuşları sevdiğini bilmediğimiz bir bebeğin evi. Ancak pek çok çocuğun büyüdükçe hayvanlara ilgi duyduğu da bilinen bir gerçek. Çocuklar özellikle korkutularak yetiştirilmedikleri sürece etraflarında ya da kitaplarda, televizyonda ve benzeri yerlerde gördükleri hayvanlara merak duyar, sempati beslerler. İletişim kurmaya çalıştıkları bu canlılara karşı hissettikleri pozitif duyguları baki kılmak da yetişkinlere düşüyor.
Bu bebek odasındaki kuş desenleri işte bu anlayışın bir ürünü. Hayvanlara pozitif anlamlar yüklemenin yöntemlerinden biri onları simgesel olarak da çocuk yatak odası içine sokmak olabilir. Duvarlarda dallarda kuş çizimlerinin yanı sıra ahşap bebek yatağındaki kuş şeklindeki oyuk ve ahşap kuş pençeleri oldukça sevimli detaylar. Bu odada yaşayan bebek büyüdükçe bu desenlerle de iletişime geçecektir.
Çocuk yatak odası rengarenk tasarımlar, canlı renkler için en uygun alan. Örneğin bu odada duvarda kullanılan renkler ve bu renklerin dizilimleri için çocuğun fikrini almak mümkün. Bu onun odayı yapım aşamasından itibaren sahiplenmesini sağlayacaktır. Kendi seçtiği renklerin ve dizilimlerin, kendi eserinin sürekli başucunda durmasının hoşuna gitmeyeceğini söylemek mümkün mü?
Bu arada bu çocuk yatak odası da kuşlara dair bir öğe içeriyor. Yatağın baş tarafında kalan duvardaki yeşil çatılı kuş yuvası. Kuşların ve elbette tüm hayvanların çocukların ilgisini çektiğini söylemiştik değil mi?
İki çocuklu evlerde çocuk yatak odası biraz daha zorlayıcı olabilir. Aynı alanı iki çocuğa paylaştırmak hem zor bir iştir hem de onların ilişkilerine dair dengeyi iyi tutturmak gerekir. Mümkün mertebe eşit koşullara, alana sahip olmaları, eşitlikçi bir paylaşım anlayışını benimsemelerine çaba göstermekte fayda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle iki kişiyi sınırla alana sığdırmak gerektiğinde bunu optimum şekilde yapmak gerekiyor. Bu örnekteki gibi iyi bir ranza tasarımı hem alandan tasarruf etmeyi sağlar, hem de hoş bir estetik anlayışla bol miktarda depolama alanı ortaya çıkarır. Bunu tek bir duvarda çözebilmek de faydalı bir durum çünkü kalan alanı daha özgürce kullanmak da mümkün olabilir. Odalar küçük de olsa olan metrekareyi en verimli şekilde kullanmak çocuklara daha rahat bir yaşam sunacaktır.
Bu ranzalı çocuk yatak odası örneğinde Toca Fusta tarafından renkler de küçük bir mekan için uygun seçilmiş. Açık ve pastel renkler mekanı ferahlatacağı için ek bir avantaj olarak önümüzde duruyor.
Çocuk yatak odası döşerken çocuklardan yardım almanın doğru bir hareket olduğunu söylemiştik. İşte bu odada belki de gemilere meraklı bir çocuğun odasını görüyoruz. Duvar kağıdından gemi dümeni şeklindeki saate, objelerden renk seçimine bu mekanda gemicilik başat. İşte bu yine çocuğun zevklerine göre tasarıma bir örnek. Bazı çocuklar arabalara ilgi duyar, bazıları havada uçan uçaklara, işte kimileri de denizdeki gemilere, vapurlara, kayıklara. Çocuğun böyle bir tutkusu olduğunda onu odasına misafir etmek mutluluk verici olacaktır.
Çocuk yatak odası aynı zamanda bir oyun odasıdır. Oyuncakları düzenli bir şekilde depolamak da bir o kadar önemlidir. Depolamak için kullanılan mobilya ve kutular çocukların da seveceği şekilde olursa onların kendi oyuncaklarını toplaması açısından daha teşvik edici olacaktır. Bunun daha da ilerisi oyuncakları çocuk yatak odası için dekoratif objeler olarak kullanmak. Çok küçük çocuklar için bu ütopik bir beklenti olabilir ama yaşı ilerleyen ve odasını güzelleştirmekten zevk alan çocuklar artık çok da oynamadıkları oyuncaklarını sizin de teşviğinizle birer dekoratif objeye dönüştürebilirler. Yatağın üzerine konan oyuncaklar aslında klasiktir. Bunu çocuğunuzun yatağını toplamasını teşvik etmek için de kullanabilirsiniz. Ona yatağın toplanması gerektiğini söylemekten ziyade yatak toplandıktan sonra en sevdiği oyuncaklarının yastığa dayanınca rahat ettiklerini ya da güzel gözüktüklerini söyleyebilirsiniz. Kuracağınız mantık her çocuğun karakterine göre değişebilir ama nihayetinde sevimli bir çocuk yatak odası için çocuğun kendisini heveslendirmenin anlamlı olacağını anlatmaya çalışıyoruz.
Çocuk yatak odası çocuğunuzun zevklerine ev sahipliği yapabileceği gibi ismini de barındırabilir. Bu çocuk yatak odası dekorasyonunun en dikkat çekici noktası duvardaki
ALİ yazısı. Onun dışında çok sade bir tasarıma sahip olan bu çocuk yatak odası kişiselleştirme açısından isim kullanımıyla bir başka örnek. Elbette yatağın başucundaki mobilyada oyuncaklar ve köpek desenli yastıklar bu odada yaşayan çocuğun sevdiği hayvanların ne olabileceğine dair fikir veriyor.
Çok renkli odalar döşenebileceği gibi çocuğunuzun karakteriyle uyum içindeyse böyle sade odalar da tercih edilebilir. Ayrıca çok yorucu renklerin kullanımından ziyade böyle dingin bir oda çocuk psikolojisi açısından daha sağlıklı da olabilir.
Çocuk yatak odası için günümüzde çok ilginç mobilyalar mevcut. Gemiden esinlenerek tasarlanmış bu yatak belli ki kişiye özel, çocuğun istekleri doğrultusunda üretilmiş. Beyazın da yoğun kullanıldığı bu çocuk yatak odasındaki diğer parlak renkler belki de bu yüzden rahatsız etmiyor, ortama oldukça sıcak bir hava katıyorlar.
Aslında bir ranza olan bu yatağın altında daha ziyade oturma elamanı olarak kullanılabilecek renkli ve bol yastıklı bir sedir de var. Gerektiğinde yatıya kalan arkadaşlar için yatak olabilecek bu sedir de sevimli bir kuytu köşe oluşturuyor.
Çocuk yatak odası için üretilmiş aydınlatma elemanları da epey çeşitlilik içeriyor. Eski tip uçak modeli asılan bu tavanda da değişik bir aydınlatma tekniği seçilmiş. Aslında direkt uçak formunda bir avize de bulunup kullanılabilirdi. Lamba seçerken biraz iddialı olmanın fena bir fikir olmadığını söyleyebiliriz. Ancak burada daha özgün bir aydınlatma tarzı kullanılıyor. Görece sade bir odada tavanda böyle bir vurgu oldukça hoş bir sonuç yaratmış. Düşük tavana yerleştirilen lineer aydınlatma elemanları model uçağın üstünde adeta uçak izleri gibi ışıktan çizgiler olarak duruyorlar. Duvardaki aydınlatılmış dünya haritası ve tavan kenarlarındaki gizli aydınlatmalar da etkileyici tercihler olmuş.
Çocuğunuz küçük yaşlardan itibaren bir spor dalına merak saldıysa onu heveslendirmekte fayda var. Ona mini mini bir spor salonu yapabilirsiniz. Sağlam kafanın sağlam vücutta olduğunu boşa söylemiş olamazlar, çocuğunuzu çocuk yatak odası içinde bile aktif, spor yapar halde tutmak enerjisini anlamlı bir yere kanalize etmesini sağlayacak gelişimine katkı sağlayacaktır. Özellikle bilgisayar oyunları ve televizyonun çocukları inanılmaz derecede hareketsizleştirdiği bu yıllarda büyüyen çocukların fiziksel hareket konusunda teşvik edilmeleri belki de yetişkinlerin yapması gereken en önemli şeylerden.
Çocukların spora ihtiyacı var da yetişkinlerin yok mu? Evde spor keyfi yazımıza da hazır yeri gelmişken göz gezdirmekte fayda var.