현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

10 şık duşakabin cam modeli

ümit atdağ ümit atdağ
Italian Loft, vemworks vemworks Endüstriyel Banyo
Loading admin actions …

Banyolar, banyolarımız ! Konu banyo dekorasyonu olunca çoğu zaman insanların gözü korkar. Çünkü banyolar genellikle işlevsel yanı ön planda tutulan mekanlardır. Bu sebepten ötürü banyo dekorasyonu çoğunlukla meşakkatli bir iş olarak görülür. Diğer yandan, banyo dekorasyonuna özen göstermeyi gereksiz bulan insanlar da mevcuttur. Üstelik binalar inşa edilirken en dar alanların genellikle banyolara ayrılması, bu düşüncenin ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesidir. Fakat banyolar, zannedildiğinden daha büyük bir öneme sahip olan alanlardır. Bir banyo sizin yalnızca temizlik ihtiyacınızı gidermez. Evet, görünürdeki tek işlevi budur fakat stres dolu modern dünyada yorgun bir biçimde işten eve geldiğinizde, iyi bir biçimde dekore edilmiş banyonuzda günün stresini atmak istemez misiniz ? Eğer cevabınız evet ise, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Banyolar yalnızca işlevsel açıdan önemli değil. Banyo dekorasyonu, üzerinizde sahip olduğu/olabileceği pozitif ya da negatif etkileri sebebiyle oldukça kritik bir öneme sahiptir. Doğru bir biçimde dekore edilmiş bir banyo ruhunuzu arındırır. Peki bir banyoyu doğru biçimde dekore etmenin formülü nedir ? Bu soruya yanıt vermeden önce yapmanız gereken şey nasıl bir banyo istediğinize karar vermektir. İster evden çıkmadan önce hazırlandığınız bir mekan düşleyin isterseniz de işten gelince arınacağınız bir banyonun hayalini kurun. Fakat daha önce yapmanız gereken şey banyonuzda nasıl bir havanın hakim olacağına karar vermektir. Sonrasında ise, banyonuzu dekore edebileceğiniz neredeyse sınırsız çeşitle tanışabilirsiniz. Banyonuzu dekore ederken çok sayıda farklı ögeden faydalanabilirsiniz. Fayanslar bu ögelerin başında gelir. Eğer eklektik tarzda bir banyo isterseniz değişik renklerde fayanslara yer vermeniz doğru olacaktır. 

Banyonuzu dekore ederken bir küvete veya bir duşakabine ya da her ikisine birden yer verebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve beğenize kalmış durumda. Eğer tercihinizi duşakabinden yana kullanacak olursanız, banyonuza kendi imzanızı atma noktasında tercih edebileceğiniz seçenekler arasına duşakabin camları da girer. Duşakabin camları kimi zaman banyonuzun bütün havasını etkileyebilir. Bu yüzden duşakabin camı seçimine özen göstermeniz gerekmekte. Geniş, düz ve saydam bir duşakabin camı tercih etmek banyonuzu ferah bir yer haline getirebilecekken, tercihinizi düz camlar yerine buzlu camlardan yana kullanmak banyonuzu farklı kılabilir. Bu yazımızda sizlere 10 farklı duşakabin camı örneği paylaşmaya çalışacağız. Banyonuzu dekore ederken bu örneklere benzer camlar kullanabilirsiniz. Fakat daha fazla örneği incelemek isterseniz, Homify'ın banyo kategorisine göz gezdirebilirsiniz. 

Klasik duşakabin camları

Projekt wnętrz Domu, Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Klasik Banyo
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ
Anna Buczny PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Duşakabin denince çoğu insanın aklına bu örnektekine benzer bir görüntü gelir. Bu örneği ve buna benzer duşakabin camları klasik adı altında değerlendirmek mümkündür çünkü kullanımı oldukça yaygındır. Bu örnekteki duşa kabinin daha dar bir yapıya sahip olduğu göz önünde bulundurulsa, bu duşakabin camının daha oval bir yapıya sahip olmak zorunda olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Saydam bir yapıya sahip olan bu duşakabin camı, siz duş alırken sizin karanlık bir ortamdaymış gibi hissetmenizin önüne geçer. Bu açıdan saydam duşakabin camlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Sürgülü oval yapısı sayesinde de temizlemek oldukça kolaydır. Ayrıca bu tarz bir duşakabin modelini, kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız da mümkündür. 

Keskin çizgiler

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

Üstteki örneğimizde oval bir şekle sahip olan duşakabin camlarının klasik tarz adı altında değerlendirebileceğini ve bu tarz duşakabin camlarının oldukça yaygın olduğundan bahsetmiştik. Banyoların özellikle köşe kısımlarına duşakabin konulmak istendiğinde tercih edilen bu oval duşakabinler yerine, farklı tarzda bir duşakabin de kullanabilirsiniz. Duşakabin konumlandırmanızı köşe yerine orta kısımlarda istiyorsanız, bu örnekteki gibi keskin çizgilere sahip bir duşakabin tercih edebilirsiniz. Bu tarz bir model oldukça şık bir görüntüye sahip olabilir. Öte yandan duşakabin camlarının oval yerine keskin çizgilere sahip olması, temizlik konusunda kimi zaman sizi yorabilir. Fakat oldukça şık olduğu tartışılmaz bir gerçek. 

Küvetiniz için duşakabin camları

Дизайн квартиры г.Москва , NK design studio NK design studio İskandinav Banyo
NK design studio

NK design studio
NK design studio
NK design studio

Banyonuz aynı anda hem bir küvet hem de bir duşakabin tercih edebileceğinizi yazımızın başında da söylemiştik. Bu örnekte ise bu iki modelin nasıl kombinlendiğini görebilirsiniz. Küvetin kenar kısımlarına duşakabin camı konulmasıyla elde edilen bu model, bu iki kavramın birleşimine güzel bir örnek. Ayrıca banyo zemininizin de zaman zaman ıslanmasının önüne geçebilecek olan bu tarz, oldukça kullanışlı. 

Kim böyle bir banyo istemez ki ?

Квартира на Московском проспекте, EJ Studio EJ Studio Klasik Banyo
EJ Studio

EJ Studio
EJ Studio
EJ Studio

Daha önceki örneklerimizde banyo ve duşakabinin aynı anda kullanılabileceğini söylemiş ve bununla ilgili bir örneği sizlerle paylaşmıştık. Bu örnekte de bu iki modelin aynı anda kullanımına şahit olabilirsiniz. Duşakabin camları ise bir kısmı düz bir kısmı da oval olacak biçimde saydam camlardan yapılmış. Alana geçiş oval kısmın sürgülü yapısı sayesinde kolayca mümkün. 

Camdan paravan

Un baño para Carmen, emmme studio emmme studio Modern Banyo
emmme studio

emmme studio
emmme studio
emmme studio

Banyo dekorasyonu konusunda, bu örnekte de görebileceğiniz gibi, düz duşakabin camları oldukça yaygındır. Özellikle ince ve uzun şekle sahip banyolarda sık sık tercih edilir. Banyonun bir kısmının bu tarz bir duşakabin camıyla ayrılması sonucu duş alanı farklı bir mekan halini alır. Örneğe bakarak neyi ifade etmeye çalıştığımızı kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu tarz duşakabin camlarında, kapı yerinde sürgülü modeller tercih etmek oldukça önemlidir. 

Yarı saydam camlar

Varios, REFORMAS CARFSAN REFORMAS CARFSAN Klasik Banyo
REFORMAS CARFSAN

REFORMAS CARFSAN
REFORMAS CARFSAN
REFORMAS CARFSAN

Duşakabin camı konusunda her ne kadar saydam cam kullanımı çok yaygın olsa da kimi zaman karşınıza opak ya da bu örnekteki gibi yarı saydam camlar çıkabilir. Bu tarz camlar hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Avantajlı olmasının sebebi; banyonuza şık bir hava katmanıza olanak sağlarlar. Fakat sahip oldukları yarı saydam yapıları nedeniyle duş alanınızın karanlıkta kalmasına ve sizin o alanda aydınlatma kullanmanıza sebep olurlar. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Duş alanını banyonuzdan ayırabilirsiniz

コートハウス2010, 株式会社ラウンドテーブル｜一級建築士事務所 株式会社ラウンドテーブル｜一級建築士事務所 Modern Banyo
株式会社ラウンドテーブル｜一級建築士事務所

株式会社ラウンドテーブル｜一級建築士事務所
株式会社ラウンドテーブル｜一級建築士事務所
株式会社ラウンドテーブル｜一級建築士事務所

Eğer geniş bir banyoya sahipseniz bu örnekteki gibi duş alanınızı banyonuzdan ayrı bir alan haline getirebilirsiniz. Bu ise doğru bir duşakabin camı tercihiyle mümkündür. Eğer bu örnekteki gibi bir yanı pencere olan bir alanınız yoksa duşakabin camınızı mutlaka saydam camlardan seçmelisiniz. Buzlu ve mozaik camlar yeterince ışık almanızın önüne geçecektir. Öte yandan, tercihinizi düz bir yapıya sahip olan duşakabin camlarından yana kullanmalısınız. 

Vitrini andıran bir duşakabin

Italian Loft, vemworks vemworks Endüstriyel Banyo
vemworks

vemworks
vemworks
vemworks

Banyolarda ışık ve ışıklandırma çok önemlidir. Eğer siz de bu örnekteki gibi bir pencereye ve dolayısı ile doğal ışığa sahip olmayan bir banyoya sahipseniz, duşakabin tercihinizde oldukça dikkatli olmalısınız. Bu tarz banyolarda genellikle saydam duşakabin camları tercih edilir. Çünkü buzlu ve mozaik camlar, zaten karanlık olan ortamda, ışıktan daha az faydalanmanıza sebep olur. Bu örnekteki duşakabin, uzun ve ince olan banyonun bir kısmının tamamen özel alan olarak kullanılmasıyla oldukça işlevsel bir yapıya ulaşmış. Bu sayede pencereniz olmasa da yeterince ışık alabilirsiniz. 

Buzlu camlar

Doğukent Daire, Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti. Modern Banyo
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Doğukent Daire

Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.
Mimark Tasarım Proje Uygulama Ltd. Şti.

Yazımızın başında duşakabin camları konusunda saydam camların yanı sıra kimi zaman buzlu camların kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz buzlu camları bu örneğimizde görebilirsiniz. Tamamen buzlu olmasa da, bu duşakabin camı sahip olduğu buzlu kısımlarıyla buzlu cam kullanımına dair size bir fikir verebilir. Bu örnekte düz ve yatay şeritler şeklinde tercih edilmiş olsa da farklı modellerde buzlu cam sayesinde çeşitli şekillerin elde edilmesine şahit olabilirsiniz. Banyonuzda buzlu duşakabin camı tercih etmek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz. 

Duşakabin camları ışık açısından da önemli

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Banyolarda ışıklandırma oldukça önemlidir. Eski tarz inşa edilen binalarda banyolar oldukça dar bir alana sahiptir. Öte yandan banyonun yeterli miktarda ışık alması için pencere konulması da çoğu zaman göz ardı edilir ve küçük pencerelere yönelinir. Fakat bu noktada geniş ve rahat ışık alan bir banyo her ne kadar lüks sayılsa da doğru bir duşakabin tercihi sayesinde, banyonuzu karanlık ve küçük bir kutu haline dönüşmekten kurtarabilirsiniz. Bu örnekte ışıklandırma açısından faydalı bir duşakabin görebilirsiniz. İki tarafı tamamen camdan oluşan bu duşakabin, sahip olduğu tamamen saydam duşakabin camı sayesinde çok fazla elektronik aydınlatmaya gerek kalmadan rahat rahat ışık alabilir. Bu sayede banyoda vakit geçirirken kendiniz çok daha fazla ferah hissedebilirsiniz. Bu örnek ilginizi çektiyse ve banyonuzda bu tarz duşakabin camlarına sahip olan bir model kullanmak isterseniz, fikir vermesi bakımından bu adresi ziyaret edebilirsiniz. 

Renkli ve sevimli ev dekoru objeleri
Bu duşakabin cam modellerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler