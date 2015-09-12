10 şık duşakabin cam modeli

Banyolar, banyolarımız ! Konu banyo dekorasyonu olunca çoğu zaman insanların gözü korkar. Çünkü banyolar genellikle işlevsel yanı ön planda tutulan mekanlardır. Bu sebepten ötürü banyo dekorasyonu çoğunlukla meşakkatli bir iş olarak görülür. Diğer yandan, banyo dekorasyonuna özen göstermeyi gereksiz bulan insanlar da mevcuttur. Üstelik binalar inşa edilirken en dar alanların genellikle banyolara ayrılması, bu düşüncenin ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesidir. Fakat banyolar, zannedildiğinden daha büyük bir öneme sahip olan alanlardır. Bir banyo sizin yalnızca temizlik ihtiyacınızı gidermez. Evet, görünürdeki tek işlevi budur fakat stres dolu modern dünyada yorgun bir biçimde işten eve geldiğinizde, iyi bir biçimde dekore edilmiş banyonuzda günün stresini atmak istemez misiniz ? Eğer cevabınız evet ise, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.
Banyolar yalnızca işlevsel açıdan önemli değil. Banyo dekorasyonu, üzerinizde sahip olduğu/olabileceği pozitif ya da negatif etkileri sebebiyle oldukça kritik bir öneme sahiptir. Doğru bir biçimde dekore edilmiş bir banyo ruhunuzu arındırır. Peki bir banyoyu doğru biçimde dekore etmenin formülü nedir ? Bu soruya yanıt vermeden önce yapmanız gereken şey nasıl bir banyo istediğinize karar vermektir. İster evden çıkmadan önce hazırlandığınız bir mekan düşleyin isterseniz de işten gelince arınacağınız bir banyonun hayalini kurun. Fakat daha önce yapmanız gereken şey banyonuzda nasıl bir havanın hakim olacağına karar vermektir. Sonrasında ise, banyonuzu dekore edebileceğiniz neredeyse sınırsız çeşitle tanışabilirsiniz. Banyonuzu dekore ederken çok sayıda farklı ögeden faydalanabilirsiniz. Fayanslar bu ögelerin başında gelir. Eğer eklektik tarzda bir banyo isterseniz değişik renklerde fayanslara yer vermeniz doğru olacaktır.
Banyonuzu dekore ederken bir küvete veya bir duşakabine ya da her ikisine birden yer verebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve beğenize kalmış durumda. Eğer tercihinizi duşakabinden yana kullanacak olursanız, banyonuza kendi imzanızı atma noktasında tercih edebileceğiniz seçenekler arasına duşakabin camları da girer. Duşakabin camları kimi zaman banyonuzun bütün havasını etkileyebilir. Bu yüzden duşakabin camı seçimine özen göstermeniz gerekmekte. Geniş, düz ve saydam bir duşakabin camı tercih etmek banyonuzu ferah bir yer haline getirebilecekken, tercihinizi düz camlar yerine buzlu camlardan yana kullanmak banyonuzu farklı kılabilir. Bu yazımızda sizlere 10 farklı duşakabin camı örneği paylaşmaya çalışacağız. Banyonuzu dekore ederken bu örneklere benzer camlar kullanabilirsiniz. Fakat daha fazla örneği incelemek isterseniz, Homify'ın banyo kategorisine göz gezdirebilirsiniz.
Duşakabin denince çoğu insanın aklına bu örnektekine benzer bir görüntü gelir. Bu örneği ve buna benzer duşakabin camları klasik adı altında değerlendirmek mümkündür çünkü kullanımı oldukça yaygındır. Bu örnekteki duşa kabinin daha dar bir yapıya sahip olduğu göz önünde bulundurulsa, bu duşakabin camının daha oval bir yapıya sahip olmak zorunda olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Saydam bir yapıya sahip olan bu duşakabin camı, siz duş alırken sizin karanlık bir ortamdaymış gibi hissetmenizin önüne geçer. Bu açıdan saydam duşakabin camlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Sürgülü oval yapısı sayesinde de temizlemek oldukça kolaydır. Ayrıca bu tarz bir duşakabin modelini, kullanmadığınız zamanlarda kapatmanız da mümkündür.
Üstteki örneğimizde oval bir şekle sahip olan duşakabin camlarının klasik tarz adı altında değerlendirebileceğini ve bu tarz duşakabin camlarının oldukça yaygın olduğundan bahsetmiştik. Banyoların özellikle köşe kısımlarına duşakabin konulmak istendiğinde tercih edilen bu oval duşakabinler yerine, farklı tarzda bir duşakabin de kullanabilirsiniz. Duşakabin konumlandırmanızı köşe yerine orta kısımlarda istiyorsanız, bu örnekteki gibi keskin çizgilere sahip bir duşakabin tercih edebilirsiniz. Bu tarz bir model oldukça şık bir görüntüye sahip olabilir. Öte yandan duşakabin camlarının oval yerine keskin çizgilere sahip olması, temizlik konusunda kimi zaman sizi yorabilir. Fakat oldukça şık olduğu tartışılmaz bir gerçek.
Banyonuz aynı anda hem bir küvet hem de bir duşakabin tercih edebileceğinizi yazımızın başında da söylemiştik. Bu örnekte ise bu iki modelin nasıl kombinlendiğini görebilirsiniz. Küvetin kenar kısımlarına duşakabin camı konulmasıyla elde edilen bu model, bu iki kavramın birleşimine güzel bir örnek. Ayrıca banyo zemininizin de zaman zaman ıslanmasının önüne geçebilecek olan bu tarz, oldukça kullanışlı.
Daha önceki örneklerimizde banyo ve duşakabinin aynı anda kullanılabileceğini söylemiş ve bununla ilgili bir örneği sizlerle paylaşmıştık. Bu örnekte de bu iki modelin aynı anda kullanımına şahit olabilirsiniz. Duşakabin camları ise bir kısmı düz bir kısmı da oval olacak biçimde saydam camlardan yapılmış. Alana geçiş oval kısmın sürgülü yapısı sayesinde kolayca mümkün.
Banyo dekorasyonu konusunda, bu örnekte de görebileceğiniz gibi, düz duşakabin camları oldukça yaygındır. Özellikle ince ve uzun şekle sahip banyolarda sık sık tercih edilir. Banyonun bir kısmının bu tarz bir duşakabin camıyla ayrılması sonucu duş alanı farklı bir mekan halini alır. Örneğe bakarak neyi ifade etmeye çalıştığımızı kolaylıkla anlayabilirsiniz. Bu tarz duşakabin camlarında, kapı yerinde sürgülü modeller tercih etmek oldukça önemlidir.
Duşakabin camı konusunda her ne kadar saydam cam kullanımı çok yaygın olsa da kimi zaman karşınıza opak ya da bu örnekteki gibi yarı saydam camlar çıkabilir. Bu tarz camlar hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Avantajlı olmasının sebebi; banyonuza şık bir hava katmanıza olanak sağlarlar. Fakat sahip oldukları yarı saydam yapıları nedeniyle duş alanınızın karanlıkta kalmasına ve sizin o alanda aydınlatma kullanmanıza sebep olurlar.
Eğer geniş bir banyoya sahipseniz bu örnekteki gibi duş alanınızı banyonuzdan ayrı bir alan haline getirebilirsiniz. Bu ise doğru bir duşakabin camı tercihiyle mümkündür. Eğer bu örnekteki gibi bir yanı pencere olan bir alanınız yoksa duşakabin camınızı mutlaka saydam camlardan seçmelisiniz. Buzlu ve mozaik camlar yeterince ışık almanızın önüne geçecektir. Öte yandan, tercihinizi düz bir yapıya sahip olan duşakabin camlarından yana kullanmalısınız.
Banyolarda ışık ve ışıklandırma çok önemlidir. Eğer siz de bu örnekteki gibi bir pencereye ve dolayısı ile doğal ışığa sahip olmayan bir banyoya sahipseniz, duşakabin tercihinizde oldukça dikkatli olmalısınız. Bu tarz banyolarda genellikle saydam duşakabin camları tercih edilir. Çünkü buzlu ve mozaik camlar, zaten karanlık olan ortamda, ışıktan daha az faydalanmanıza sebep olur. Bu örnekteki duşakabin, uzun ve ince olan banyonun bir kısmının tamamen özel alan olarak kullanılmasıyla oldukça işlevsel bir yapıya ulaşmış. Bu sayede pencereniz olmasa da yeterince ışık alabilirsiniz.
Yazımızın başında duşakabin camları konusunda saydam camların yanı sıra kimi zaman buzlu camların kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz buzlu camları bu örneğimizde görebilirsiniz. Tamamen buzlu olmasa da, bu duşakabin camı sahip olduğu buzlu kısımlarıyla buzlu cam kullanımına dair size bir fikir verebilir. Bu örnekte düz ve yatay şeritler şeklinde tercih edilmiş olsa da farklı modellerde buzlu cam sayesinde çeşitli şekillerin elde edilmesine şahit olabilirsiniz. Banyonuzda buzlu duşakabin camı tercih etmek isterseniz, bu adresi ziyaret edebilirsiniz.
Banyolarda ışıklandırma oldukça önemlidir. Eski tarz inşa edilen binalarda banyolar oldukça dar bir alana sahiptir. Öte yandan banyonun yeterli miktarda ışık alması için pencere konulması da çoğu zaman göz ardı edilir ve küçük pencerelere yönelinir. Fakat bu noktada geniş ve rahat ışık alan bir banyo her ne kadar lüks sayılsa da doğru bir duşakabin tercihi sayesinde, banyonuzu karanlık ve küçük bir kutu haline dönüşmekten kurtarabilirsiniz. Bu örnekte ışıklandırma açısından faydalı bir duşakabin görebilirsiniz. İki tarafı tamamen camdan oluşan bu duşakabin, sahip olduğu tamamen saydam duşakabin camı sayesinde çok fazla elektronik aydınlatmaya gerek kalmadan rahat rahat ışık alabilir. Bu sayede banyoda vakit geçirirken kendiniz çok daha fazla ferah hissedebilirsiniz. Bu örnek ilginizi çektiyse ve banyonuzda bu tarz duşakabin camlarına sahip olan bir model kullanmak isterseniz, fikir vermesi bakımından bu adresi ziyaret edebilirsiniz.