10 şık duşakabin cam modeli

Banyolar, banyolarımız ! Konu banyo dekorasyonu olunca çoğu zaman insanların gözü korkar. Çünkü banyolar genellikle işlevsel yanı ön planda tutulan mekanlardır. Bu sebepten ötürü banyo dekorasyonu çoğunlukla meşakkatli bir iş olarak görülür. Diğer yandan, banyo dekorasyonuna özen göstermeyi gereksiz bulan insanlar da mevcuttur. Üstelik binalar inşa edilirken en dar alanların genellikle banyolara ayrılması, bu düşüncenin ne kadar yaygın olduğunun bir göstergesidir. Fakat banyolar, zannedildiğinden daha büyük bir öneme sahip olan alanlardır. Bir banyo sizin yalnızca temizlik ihtiyacınızı gidermez. Evet, görünürdeki tek işlevi budur fakat stres dolu modern dünyada yorgun bir biçimde işten eve geldiğinizde, iyi bir biçimde dekore edilmiş banyonuzda günün stresini atmak istemez misiniz ? Eğer cevabınız evet ise, yazımızın kalan kısmını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.

Banyolar yalnızca işlevsel açıdan önemli değil. Banyo dekorasyonu, üzerinizde sahip olduğu/olabileceği pozitif ya da negatif etkileri sebebiyle oldukça kritik bir öneme sahiptir. Doğru bir biçimde dekore edilmiş bir banyo ruhunuzu arındırır. Peki bir banyoyu doğru biçimde dekore etmenin formülü nedir ? Bu soruya yanıt vermeden önce yapmanız gereken şey nasıl bir banyo istediğinize karar vermektir. İster evden çıkmadan önce hazırlandığınız bir mekan düşleyin isterseniz de işten gelince arınacağınız bir banyonun hayalini kurun. Fakat daha önce yapmanız gereken şey banyonuzda nasıl bir havanın hakim olacağına karar vermektir. Sonrasında ise, banyonuzu dekore edebileceğiniz neredeyse sınırsız çeşitle tanışabilirsiniz. Banyonuzu dekore ederken çok sayıda farklı ögeden faydalanabilirsiniz. Fayanslar bu ögelerin başında gelir. Eğer eklektik tarzda bir banyo isterseniz değişik renklerde fayanslara yer vermeniz doğru olacaktır.

Banyonuzu dekore ederken bir küvete veya bir duşakabine ya da her ikisine birden yer verebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize ve beğenize kalmış durumda. Eğer tercihinizi duşakabinden yana kullanacak olursanız, banyonuza kendi imzanızı atma noktasında tercih edebileceğiniz seçenekler arasına duşakabin camları da girer. Duşakabin camları kimi zaman banyonuzun bütün havasını etkileyebilir. Bu yüzden duşakabin camı seçimine özen göstermeniz gerekmekte. Geniş, düz ve saydam bir duşakabin camı tercih etmek banyonuzu ferah bir yer haline getirebilecekken, tercihinizi düz camlar yerine buzlu camlardan yana kullanmak banyonuzu farklı kılabilir. Bu yazımızda sizlere 10 farklı duşakabin camı örneği paylaşmaya çalışacağız. Banyonuzu dekore ederken bu örneklere benzer camlar kullanabilirsiniz. Fakat daha fazla örneği incelemek isterseniz, Homify'ın banyo kategorisine göz gezdirebilirsiniz.