Banyodaki su sızıntısını önlemenin yolları

Banyolar, kişilere özel olan alanlardır. Bu nedenle kişilere özel ve zevklere uygun bir şekilde tasarlanarak dekore edilirler. Ev dekorasyonlarından bağımsız bir şekilde dekore edilebileceği gibi ev dekorasyonunun bir parçası gibi dekore edilerek bütünlük sağlanabilir. Banyo dekorasyonlar, diğer oda dekorasyonlarında farklı olarak titiz bir işçilik kaliteli malzeme kullanımı, özel bir çalışma ile sızdırmazlık oluşturulması gibi etkenler doğrultusunda dekore edildiğinde şıklığını ve zarifliğini uzun yıllar koruyabilir. Aksi durumda belirli bir süre su sızdırması, oda da oluşan nem nedeniyle küf oluşması, duvarların kabarması, zemindeki parkelerin kabararak zarar görmesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu gibi olumsuz durumların önüne geçmek ve estetik bir banyo dekorasyonu yapmak için ıslak hacimler için çekilen sıhhi tesisatlarda kaliteli malzemeler tercih edilmeli, bağlantı noktaları için titiz bir işçilik yapılmalı, duş alanlarının su yalıtımını çok dikkatli yaparak duşa kabinlerden, küvetlerden banyo zeminine su sızıntısı olmasını engellemelisiniz. Ayrıca banyo zeminlerine kullanacağınız zemin malzemesini de çok dikkatli ve suya dayanıklı malzemeler içinden seçmelisiniz. Bu şartlarda yapacağınız banyo dekorasyonları için tekrar zaman, emek ve bütçe ayırmak zorunda kalmayacak ve tekrar bir dekorasyon, bakım işleri ile uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Peki banyomda estetik ve zarif bir dekorasyon yapmak, su sızıntısı olmadan uzun yıllar bu dekorasyonu korumak için ne yapmalıyız ?

Banyolarda su sızıntısı oluşması en büyük sorundur. Su sızıntısı nedeniyle banyo içerisinde nem ve rutubet oluşur. Oluşan rutubet bütün banyo duvarlarına ve banyo mobilyalarına zarar verir. Bu nedenle banyolarınızda yapacağınız su yalıtımını çok iyi yapmalısınız. Banyoda kuracağınız duşa kabin modelini kaliteli duşa kabin modellerinden seçmelisiniz. Duş kabinlerinin kaliteli olanlarında duvara ve zemine gelen noktalarda çift yalıtım şeriti konulmuş ve su sızıntısı maksimum düzeyde engellenmiştir. Kalitesi iyi olmayan duş kabinlerinde ise tek şerit konularak su sızıntısı için yeterince önlem alınmamıştır. Ayrıca duş kabinlerini banyolarınıza yerleştirmek için uygulamanız gereken püf noktaları vardır. Bu noktaların başında banyo için ayırdığınız odanın köşelerine duş kabini kurmalı, duş kabininin yalıtım şeritlerinin üzerine yalıtım için en ideal malzeme olan silikonu iki sıra çekerek kurumasını beklemelisiniz. Silikon kuruduğunda çok iyi bir sızdırmazlık sağlayacaktır. Banyonuzda duş kabini ile yapmanız gereken bir diğer nokta duş kabinlerinin üzerine şeffaf malzemeler ile tavan kadar yükseltmeli veya en uygun yüksekliğe kadar uzamasını sağlamanızdır. Hazır olarak satılan duş kabini alırken tavanı kapatılmış olan duş kabinleri tercih etmek veya hazır duş kabinlerine aynı malzemeden ek parça eklemek suyun duş kabini üzerinden ortalığa saçılmasını önleyecektir. Banyolarda su sızıntısını önlemek adına yapılması gereken bir diğer nokta, duş kabini veya küvetin konulduğu alanın altına belirli bir bölge için su geçirmeyen zemin kaplama malzemesi veya doğal taş kaplama malzemesi kaplanmalıdır. Böylece su sızıntısı olması durumunda su olduğu yerde birikecek ve anında müdahale ederek suyu ortadan kaldırabileceksiniz. Banyo zeminlerine kaplanacak olan malzemeler seçilirken dikkatli seçimler yapılmalıdır. Zemin kaplama malzemesi olarak kullanılacak olan malzeme suyu emmeyecek, suyu zeminin altına geçirmeyecek malzemelerden olmalı, duvar için seçilecek olan boyalar ise suyu emmeyen ve su tutmayan özellikte olmalıdır. Bu sayede olası bir su sızıntısı veya birikmesi sonucunda banyonuzdaki suya anında müdahale edebileceksiniz. Zemin kaplama malzemesi olarak ağaç yerine su tutmayan taş özellikli malzemeler kullanılmalı, su sızıntısına karşı maksimum önlem alınmalıdır. Banyolarda su buharı şeklinde de su sızıntısı oluşabilir. Bu durum gözle görülmez ve elle hissedilmez. Böyle bir durum oluştuğunda su buharı soğuyarak sıvı hale gelir ve bulunduğu yüzey üzerinde kalarak bu yüzeye zarar verir. Bu durumun önlenmesi için su buharı değeri ölçen bir cihaz satın alıp banyoya monte etmek banyo da oluşan su buhar miktarı hakkında fikir edinmemizi sağlayarak banyonun havalandırılması gerektiğini belirtir. İhtiyaç duyulduğunda havalandırırarak banyo da oluşacak su sızıntısının önüne geçilmiş olur.

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