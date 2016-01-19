Evinizi çocuklar için nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?

Evinizde çocukların güvenliğini sağlamak açısından, küçük ve ince detayları göz önüne alarak, büyük farklar yaratabilirsiniz. Oluşabilecek kaza risklerini önceden ortadan kaldırmak mümkün. Priz kilitleme mandalları, kaymayı önleyen sabitleyici merdiven halıları, korkuluk boyutları ve mesafeleri, çekmece ve dolap kilitleme mandaları, havuz bariyerleri, pencere koruyucuları gibi önlemler alınarak, evinizi çocuklar için daha güvenli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz, ya da çocuk yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Çocuklu bir evin diğer evlerden bazı farkları olacaktır. Yetişkinlerin erişim mesafesini göz önüne almanın dışında, çocukların erişim mesafeleri, göz hizası konumları gibi detaylar ön plana çıkar.

Bir yetişkinin yürüme yolu I şeklinde tarif edilebilirken; bir çocuğun yürüme yolu S şeklinde ilerleyebilir, belirgin bir hattı takip etmeyebilir. Çocukların enerjileri ve hareket alanının neredeyse sınırı yoktur. Fakat güvenlik kontrolü sağlanabilir. Sert zeminlerin kayganlığı, sadece bir çocuk için değil yetişkinler için de tehlike arz edebilir. Zemini sabitleyici elemanlar, kaymayı önleyen halılar özellikle çocukların bulunduğu alanlarda tercih edilebilir. Kot seviyesi farkı bulunan zeminlerde, mutlaka korkuluk ve benzeri önlemlerin alınması gerekir. Ulaşılmaması gereken çekmece, priz ya da dolaplara mutlaka ilgili kilitleme işlemlerinin uygulanması gerekir. Çocukların merakı ve hareketlilik alanının sınırı yoktur, güvenli alanlar oluşturmak için ulaşılmaması gereken kesici aletler, ilaçlar ve tehlike arz edebilecek objeler göz önünden kaldırılmalı ve kilitleme sistemi ile ulaşılmazlığı sağlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra gözden kaçırılan bir detay olarak; kullanılan obje ve eşyaların ağırlığı çocukları ilgilendirebilir. Özellikle çocuklar için alınan eşyalar, oyuncaklarda mutlaka ağırlık kontrolü gözden geçirilmeli, çocukların taşımakta zorlanacakları eşyalar kullandırılmamalıdır. Mümkünse ağır olan eşyalar bulundukları konumda sabitlenmeli ve düşürülme ihtimalleri ortadan kaldırılmalıdır. İç ve dış mekanda, evin ayrı birimlerine göre güvenlik önlemlerini gözden geçirmek üzere alt başlıklarımızı incelemeye başlayalım.