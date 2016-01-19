Evinizi çocuklar için nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?

Evinizde çocukların güvenliğini sağlamak açısından, küçük ve ince detayları göz önüne alarak, büyük farklar yaratabilirsiniz. Oluşabilecek kaza risklerini önceden ortadan kaldırmak mümkün. Priz kilitleme mandalları, kaymayı önleyen sabitleyici merdiven halıları, korkuluk boyutları ve mesafeleri, çekmece ve dolap kilitleme mandaları, havuz bariyerleri, pencere koruyucuları gibi önlemler alınarak, evinizi çocuklar için daha güvenli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Çocuk sahibi olabilirsiniz, ya da çocuk yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Çocuklu bir evin diğer evlerden bazı farkları olacaktır. Yetişkinlerin erişim mesafesini göz önüne almanın dışında, çocukların erişim mesafeleri, göz hizası konumları gibi detaylar ön plana çıkar.
Bir yetişkinin yürüme yolu
I şeklinde tarif edilebilirken; bir çocuğun yürüme yolu
S şeklinde ilerleyebilir, belirgin bir hattı takip etmeyebilir. Çocukların enerjileri ve hareket alanının neredeyse sınırı yoktur. Fakat güvenlik kontrolü sağlanabilir. Sert zeminlerin kayganlığı, sadece bir çocuk için değil yetişkinler için de tehlike arz edebilir. Zemini sabitleyici elemanlar, kaymayı önleyen halılar özellikle çocukların bulunduğu alanlarda tercih edilebilir. Kot seviyesi farkı bulunan zeminlerde, mutlaka korkuluk ve benzeri önlemlerin alınması gerekir. Ulaşılmaması gereken çekmece, priz ya da dolaplara mutlaka ilgili kilitleme işlemlerinin uygulanması gerekir. Çocukların merakı ve hareketlilik alanının sınırı yoktur, güvenli alanlar oluşturmak için ulaşılmaması gereken kesici aletler, ilaçlar ve tehlike arz edebilecek objeler göz önünden kaldırılmalı ve kilitleme sistemi ile ulaşılmazlığı sağlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra gözden kaçırılan bir detay olarak; kullanılan obje ve eşyaların ağırlığı çocukları ilgilendirebilir. Özellikle çocuklar için alınan eşyalar, oyuncaklarda mutlaka ağırlık kontrolü gözden geçirilmeli, çocukların taşımakta zorlanacakları eşyalar kullandırılmamalıdır. Mümkünse ağır olan eşyalar bulundukları konumda sabitlenmeli ve düşürülme ihtimalleri ortadan kaldırılmalıdır. İç ve dış mekanda, evin ayrı birimlerine göre güvenlik önlemlerini gözden geçirmek üzere alt başlıklarımızı incelemeye başlayalım.
Mutfak planı, ister büyük ister küçük olsun, öngörülebilir güvenlik önlemleri mutlaka vardır. Mutfak tezgahı mesafesi, döşeme zemini önlemleri, mutfak dolapları ve çekmecelerle ilgili kilitleme sistemleri, pencere güvenlik önlemleri alınmalıdır. Pencerelerin 10 cm.'den fazla açılmasını önlemek için için satılan pencere mandallarını alıp, güvenliği kontrol altına alabilirsiniz. Mutfakta tehlike arz edebilecek yakıcı aletlerden uzak tutulmalı. Kesici ve zarar verme ihtimali olan aletler, eşyaları gözden geçirin ve gerekirse eşyaların yerini değiştirip çocukların erişemeyecekleri yerlere kaldırın. Prizlerle ilgili kilitleme mandalları mutlaka kullanılmalıdır. Kesici aletleri sadece çekmecelere kaldırmanız yeterli olmayabilir, çekmeceler içinde uygun kilitleme mandallarını araştırabilirsiniz. Ocak bariyeri ve fırın kilidi kullanmayı mutlaka unutmayın.
Banyolar evin ıslak zeminlerinin bulunduğu alanlardan biridir. Dolayısıyla banyo kullanımında çocukların ıslak zemin kontrolü yapamayacağı göz önüne alarak, bir yetişkin kontrolü ile banyo kullanımına geçmesi önerilir. Sert zeminlerde kayma riski artar, dolayısıyla mümkün olan zeminlere kaymayı önleyici, sabitleyici ürünler alınabilir. Çocukların banyo ve yıkanma ihtiyacını gidereceği alanda, çocukların boy farkı ve ihtiyaçları yetişkinlere göre değişeceği için tekrar göz önünden geçirilmelidir. Çocuklara güvenli alanlar sunulduğunda, banyo kullanımı ve ihtiyaçlar sorunsuz bir akışta gerçekleştirilecektir. Banyolar için da prizlerle ilgili kilitleme mandallarını kullanmayı unutmayınız.
Çocukların hareketlilik alanlarının bir sınırı olmadığına göre, yatak odası dekorasyonu da mutlaka gözden geçirilmeli. Dolap ve çekmeceler kontrolden geçirilmeli. Çocukların erişebileceği alanlarda tehlike arz edebilecek objeler, eşyalar erişemeyecekleri kutulara, dolapların üst hizasına taşınmalı. Fakat yine de her durumda, çekmece ve dolaplar için kilitleme mandalları oldukça güvenli bir çözüm olacaktır. Çekmece ve raflarda kullanılan objelerin ağırlığı, hiç akla gelmezken bir gün tehlike oluşturabilir.
Oturma grubu pencereye yakın konumlanmamalı. Çocukların bir yere tırmanıp asılma ve düşme ihtimalleri unutulmamalı. Mümkünse ağır objeleri sabitlemeyi deneyin. Eğer sabitleyemiyorsanız, ağır objeleri hareket ettirilebilir olacaktır. Dolayısıyla raf, dolap ve çekmecelerdeki ağır objelerin hareket ettirilebilir olması, çocuklara zarar verebilir. Herhangi ağır bir eşyayı kaldırmak bel ağrısı sebep olabilir. Ağır objeler çocukların üzerine düşebilir, ya da kaldırmaya çalışırken çocuklar düşebilir. Hareket ettirilmesini engellemek için ağır eşya ve objeleri mutlaka sabitleyin.
Çocukları ev kazalarından korumak için önlemler almaya oturma odasında da devam edilmeli. Çocuk karyolası pencere kenarına konumlanmamalıdır. Özellikle ortak yaşam alanları, çocukların oldukça fazla zaman geçirdiği alanlardır. Çocuklar özellikler büyüklerini taklit etmeye bayılırlar. Dolayısıyla bir yetişkinin davranışları, çocuklar için güvenlik açısından da önemlidir. Duvara asılı elemanlara asılarak çıkmaya çalışmaları, eşya ve aksesuar kullanımları için de bazı ipuçları verir. Özellikler çocukların tırmanacakları aksesuarlar, objeler gözden geçirilmelidir. Çocukların düşme, yaralanma gibi kazalardan sakınılması için, bu tip aksesuarlar duvara sabitlenmelidir. Ağır bir vazo küçük haylazlar tarafından düşürülebilir. Bu tip tehlikeler için sabitlemek en iyi çözüm olacaktır. Örnek görselde gördüğünüz modern stil döşenen oturma odası dekorasyonu, ARMİMARLIK imzası taşıyor.
Öncelikle eğer bahçe çiti kullanıyorsanız, bahçe çiti çocukların aşamayacağı seviyelerde olmalıdır.Bahçe duvarları, taş duvar, ferforje korkuluk olabilir. Önemli olan korkuluk aralıkları ve yüksekliğidir. Kontrolsüz biçimde çocukların bahçe sınırlarını aşmaları için gerekli önlemler alınmalıdır. Bahçe bitkilere çocuklara zarar vermeyecek türlerden seçilmelidir.
Böcek ilaçlama işlemleri yapıldıktan 48 saat sonra çocuklar dışarı çıkarılmalıdır. Bahçe çiti ya da duvarının yakınında bir ağaç bulunuyorsa, çocuklar ağaca tırmanıp bahçe alanı dışına kolaylıkla çıkabilir. Bu gibi durumlarla ilgili bahçe çiti boyu önlemleri alınmalı, çocukların düşmesi ve yaralanması önlemleri de gözden geçirilmelidir.
Eğer bahçenizde havuz bulunuyorsa, mutlaka standartlara uygun havuz bariyeri önlemleri alınmalıdır. Bahçeye çıkan kapı ve bahçe kapısında güvenlik kilidi unutulmamalı. Çocukların asılarak sallanabilecekleri ve düşebilecekleri duvar aksesuarları, mobilyalar bulunuyorsa, objeler sabitlenmeli ve mümkünse çocuklar yalnız bırakılmamalıdır. Çocukların hareket alanı oldukça geniş olduğu için, herhangi bir yere çıkıp atlayabilir, ya da tırmanıp asılabileceklerini unutmayın ve güvenlik önlemleri için mutlaka yalnız bırakmayın.
Çocuk odasında sarkan kablolar görüş alanından çıkarılmalı, saklama borularından geçirilmeli. Sarkan kablolara asılıp, tırmanma, koparma ihtimalleri güvenlik önlemleri arasında yer alır. Sabitlenmemiş eşya ve objeler çocuk odasında da problem olacaktır. Örneğin sallanan sandalye hareketliliği sabitlenememesi açısından çocuk odası için uygun değildir. Çocukların hareket ettirebileceği eşya ve objelerin ağırlığı tehlike arz eder. Dolayısıyla ya sabitlenmeli, ya da hareket ettirilebilen eşyalar ve askılı objeler sabitlenmeli. Priz ve elektrik düğmeleri için güvenlik amacıyla ilgili kilitleme mandalları takılmalıdır. Perde iplerinin asılabilecekleri seviyede olmamasına özen gösterilmelidir. Güvenlik amacıyla ihtiyaç duyulan dolap ve çekmecelere kilit mandalları takılmalıdır.
Çocukların takılıp düşebilecekleri zemin örtüleri kullanılmasından kaçınılmalı, mümkünse halı uçlarında kıvrık parçalar, püsküller bırakılmamalıdır. 6 yaşına kadar çocuk odalarında ranza kullanılması önerilmez. O yaşlarda çocukların asılma ve düşme ihtimalleri kontrol edilemez. Mobilya ve aksesuarların sivri kenar ve uçları, kenar yapıştırıcı ile kaplanarak güvenli hale getirilmelidir.
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