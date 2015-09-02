Derinlik katan cam duşakabin modelleri

Bireysel alanlar çoğaldıkça, kişisel tercihlerle birlikte mekansal işlevsellik arayışı arttı. Buna paralel görsel zevklerin bireysel kararlarla şekilleneceğini düşünürsek, evimizin tekil kullanım alanlarının nasıl dizayn edileceği hakkında bazı ipuçları yakalayabiliriz. Akılcı tasarlanmış bir ev dekorasyonunun en önemli birimlerinden biri de banyodur. Ferahlık hissiyatı ve hijyen arayışının eksik olmadığı banyo dekorasyonunda, gözlerimiz bizi daha iyi hissettirecek yaşam alanları arar. Kullanım kolaylıkları ve fonksiyonellik gibi detaylarla zenginleştireceğiniz banyo dekorasyonunda ihtiyaçları gidereceğiniz alanların eskiye nazaran küçüldüğünü belirtmeliyiz. Eski zamanların geniş banyoları ve hamamlarını göz önüne alırsak, artık yıkanma ihtiyacı daha küçük alanlarda, pratik yaklaşımlarla gerçekleştiriliyor. Küçük alanların negatif etkilerinden arınmak için ise cam duşakabinler yardımınıza yetişiyor. Hem ferahlık hissi, hem işlevsel yaklaşımlarıyla artık küçük alanlarda cam duşakabinlerde yıkanmak daha kolay ve pratik.

Banyonuzu yeniliyor olabilirsiniz ya da yeni bir ev dekore etmek üzeresiniz; sizin için farklı stillerde seçtiğimiz banyo ve duşakabin modellerinin ilham vereceğini umuyoruz. Ayrıca özellikle belli bir stilde örnekler görmek isteyenlere Modern duşakabin modelleri yazımızı incelemelerini tavsiye ederiz. Dilerseniz sizin için hazırladığımız değişik stillerde yeni model duşakabin ve banyoları incelemeye başlayabiliriz.