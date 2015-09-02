Derinlik katan cam duşakabin modelleri

Bireysel alanlar çoğaldıkça, kişisel tercihlerle birlikte mekansal işlevsellik arayışı arttı. Buna paralel görsel zevklerin bireysel kararlarla şekilleneceğini düşünürsek, evimizin tekil kullanım alanlarının nasıl dizayn edileceği hakkında bazı ipuçları yakalayabiliriz. Akılcı tasarlanmış bir ev dekorasyonunun en önemli birimlerinden biri de banyodur. Ferahlık hissiyatı ve hijyen arayışının eksik olmadığı banyo dekorasyonunda, gözlerimiz bizi daha iyi hissettirecek yaşam alanları arar. Kullanım kolaylıkları ve fonksiyonellik gibi detaylarla zenginleştireceğiniz banyo dekorasyonunda ihtiyaçları gidereceğiniz alanların eskiye nazaran küçüldüğünü belirtmeliyiz. Eski zamanların geniş banyoları ve hamamlarını göz önüne alırsak, artık yıkanma ihtiyacı daha küçük alanlarda, pratik yaklaşımlarla gerçekleştiriliyor. Küçük alanların negatif etkilerinden arınmak için ise cam duşakabinler yardımınıza yetişiyor. Hem ferahlık hissi, hem işlevsel yaklaşımlarıyla artık küçük alanlarda cam duşakabinlerde yıkanmak daha kolay ve pratik.
Banyonuzu yeniliyor olabilirsiniz ya da yeni bir ev dekore etmek üzeresiniz; sizin için farklı stillerde seçtiğimiz banyo ve duşakabin modellerinin ilham vereceğini umuyoruz. Ayrıca özellikle belli bir stilde örnekler görmek isteyenlere Modern duşakabin modelleri yazımızı incelemelerini tavsiye ederiz. Dilerseniz sizin için hazırladığımız değişik stillerde yeni model duşakabin ve banyoları incelemeye başlayabiliriz.
Canlı renkleri ön plana çıkaran göz alıcı bir banyo dekorasyonu ile karşı karşıyayız. Fuşya, mor ve lila renklerinin ev dekorasyonlarında canlılık ve enerji katması bakımından sıklıkla kullanıldığını hatırlatmalıyız. Trende renklerin böylesi güzel uygulandığı bir dekorasyon dilinde, cam materyali duvar dekorunun renkli yapısını öne çıkaracak şekilde kullanılmış. Plastik malzemelerle kapanan duşakabinlerde duvar dekorundaki görselliği öne çıkarmak bu derece kolay olmayabilirdi. Eklektik stil dizayn edilen bu güzel banyonun, Polonya'da bulunan CERAMİKA PARADYŻ tarafından dekore edildiğini belirtmeden geçmeyelim.
Minimalist öğelerin kullanıldığı banyoda cam duşakabin tercihi isabet olmuş. Yine duş armatürü dizaynı da çok doğru bir tercih olarak değerlendirilerek, dingin bir banyoya yakışır sadelikle tasarlanmış. Masmavi bir banyonun dinginliğiyle, renklerin akışını kesmeyen cam materyali hem duşakabinde, hem havluların taşındığı cam sehpada kullanılmış. Göz yormayan masmavi bir banyonun dekorasyonunu tamamlayan unsurlardan biri de kırmızı rengin cazibesiyle banyoya farklı bir hava katan sandalyenin etkisi olmalı. Bu çekici banyo modelini tasarlayan firma olan Akdeniz Tadilat Dekorasyon Antalya'da bulunmaktadır.
Ezber bozan tasarımlarıyla cam duşakabin modelleri oldukça ilginç dizayn fikirleri verebiliyor. Şıklık ve zarafet yakalayabileceğiniz tasarımlarda, her bir obje üzerinde estetik değer katabilir, göze hitap eden bir dekor oluşturabilirsiniz. Banyonun görüş alanını daraltmadan, görüş alanını ferahlatan bir tasarım. Cam duşakabin modelleri işlevselliğin yanı sıra, kişiye daha ferah bir atmosfer sunuyor, dinginlik sağlıyor. Çok geniş olmayan banyo örneğinde tavan eğrisinin mekanı daraltan etkisi göz önüne alınarak, mekanı genişleten şeffaf tasarım ile tek renk algısı sürdürülüyor. İtalya'da bulunan EDMO S.R.L. tarafından dizayn edilen banyoda kullanılan cam duşakabin, estetik görünüm ve geniş alan algısı yaratmada zekice tasarlanmış bir örnek modeli.
Klasik stil öğelere rastlayabileceğimiz Akdeniz stil bir banyo örneğinde, mor renk duvar zemini kaplamasını öne çıkaran cam duşakabin kullanılmış. Şık aydınlatma detaylarıyla açık renk tonları ile devam eden banyoda içinizi ısıtan sıcak bir hava hakim. Banyo dekoruyla uyumlu, tek duvar mor renk tonlarındaki seramik ile kaplanmış, seramiğin görselliğini yansıtabilmek adına doğru tercih olarak cam duşakabin seçilmiş. Cam duşakabinde sürgülü cam kapı detaylarını kullanabileceğiniz gibi, boydan boya banyonuzda ayırdığınız alan ve açısına göre cam duşakabin dizayn edebilir, şık ve güzel banyo dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Gördüğünüz banyo tasarımı İspanya'da bulunan Apersonal tarafından dizayn edilmiştir.
Hem doğal dokuların kullanımı, hem de açık renk tonlarının getirdiği ferahlık hissi için aranılan özelliklerde bir banyo modelini görüyoruz. Küçük ve dar alanlarda geniş mekan algısı yaratması bakımından açık renk tonlarının tercihi oldukça önemlidir. Yine bu açık renklerin verdiği duru ifade, dekorasyon dilinde ve cam duşakabin tercihinde etkili olmuş. Beyaz renk cam duşakabin modeli, bulunduğu atmosferle uyum sağlıyor, banyoyu olduğundan daha dar göstermeyen cam dizayna sahip. Öte yandan cam duşakabinden çıkar çıkmaz ahşap yer zemini kaplamasına adım atılan sıra dışı bir banyo modeli. Fransa'da bulunan PİXCİTY tarafından dizayn edilen banyo modeli, küçük ve dar alanlı banyolarda şeffaf tasarım ve şık bir cam duşakabin modelinin kullanımına enfes bir örnek.
Duvar zeminindeki şık seramik detaylarını öne çıkaran duşakabin tasarımı, neredeyse yok denebilecek minimalist yaklaşımla dizayn edilmiş. Banyo modelinin genel havasında minimalist öğelere rastlayabileceğiniz gibi, dinlendiren ve rahatlatan banyo imkanları sunmak için göz yoran detaylardan kaçınılmış. Genel olarak duvarda ve zemin örtüsünde benzer dokuların sürdürülmesi, cam duşakabin kullanımının tercihi ile desteklenmiş. Cam duşakabinin varlığını neredeyse zemin rengi beyaz tonlarının tercihi ile fark edebiliyorsunuz diyebiliriz. Minimalist stilde dizayn edilmiş banyo modelinin seramik tasarımları On Reflection Ceramics Ltd. tarafından dizayn edilmiş.
Klasik stil mimaride kullanımına sıklıkla rastladığımız mermerin yarattığı görsel zenginliği anlatmaya gerek var mı? Dokusu ile bulunduğu mekana can veren mermerin yarattığı estetik algı, cam dışında bir materyalle örtülemezdi. Gözlere hitap eden dizayn stiliyle gördüğünüz banyo modeli, Türk hamamı konseptini içeriyor. Cam kapı sayesinde banyonun sadece belli bir kısmı ıslak bölüm olarak kullanılıyormuş. Tasarımlarıyla oldukça dikkat çeken uzmanlarımızdan Kerim Çarmıklı'nın dizayn ettiği banyonun bulunduğu şahane villaya ayrıntılı olarak bakmak isteyenler için, Çubuklu'da görkemli bir villa yazımızı mutlaka okumalarını tavsiye ederiz.
Sadeliği ve basit çizgileriyle şıklığı yakalamak minimalist yaklaşımlar ölçülü bir banyo modeli tasarlamaktan geçiyor. Nötr renklerin sürdürülebilirliği, grinin belli renk tonları arasında gezinen bir tasarımla mümkün. Cam duşakabin burada göz yormayan tasarımıyla banyo modeline uygun seçilmiş bir detay. Varla yok arası cam kullanımı, banyonun havasını ve akışını bozmuyor. Duvar ve zemin kaplamalarını kesen, bölen hiçbir renk detayına rastlayamıyorsunuz. Dinginlik ve sadelikle şık aydınlatma detaylarıyla ve minimalist aksesuar parçalarıyla hoş ve göze hitap eden bir banyo modeli. Gördüğünüz proje Almanya'da bulunan WÄNDE MİT CHARAKTER tarafından dizayn edilmiş.
Elbette banyolarda mavinin renk tonlarının vazgeçilmezliğini hatırlatan bir banyo modeli. Duru ve akışkan diliyle banyo atmosferini destekleyen mavi dokulu seramiklerle dizayn edilmiş. İtalya'da bulunan Acquario Due tarafından dizayn edilen banyo modelinde, cam duşakabinin şık kullanım detaylarına rastlıyoruz. Köşe duvarların birleştiği alana yerleştirilen cam duşakabin ile mavi ve beyaz dokular müthiş uyum sağlamış. İçinizi ferahlatan büyüleyici bu banyoda keyifli zamanlar geçirmemek neredeyse mümkün değil.
Hem derinlik katan ışıklandırma detayları ile, hem de siyahın asaletini ve akışını bozmayan cam materyal kullanımı ile şık dizayn edilmiş bir banyo modeli. Cam duşakabin kullanımı ile dekoratif ve estetik değerlerin katkısı unutulmamış. Siyah bir banyo modelinde olabilecek en şık tasarımlardan biri, ancak göze hitap eden seramik tasarımını daha da görselleştiren ışıklandırma detayları ve cam ile mümkün olabilirdi.
Duşakabin modelleri hakkında daha fazla örnek görmek isteyenler için, Şeffaf duşakabinlerle ferah banyolar yazımızı incelemelerini tavsiye ederiz.