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Cibinlikli yatak odası takımları için öneriler

Gülen Duran Gülen Duran
homify Eklektik Yatak Odası
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Cibinlikli yatak odası takımları hepimizin için masaldan çıkma bir imgeyi temsil eder. Fakat günümüzde farklı üsluplu ve seçenekli öyle çok dekorasyon örneğinin olması masalları gerçek haline getirmemizi sağlıyor. Haydi siz de serin ve korunaklı cibinliklerinizi seçmeye başlayın!

Cibinliğin yatak odası dekorasyonuyla uyumu

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ödüllü bir villa tasarımı olan örnek fotoğraftaki yatak odası takımı dekorasyon tasarımıyla da kendini gösteren bir çizgide duruyor. Dekorasyonda tasarım ve konfor birleşince gördüğünüz harika kompozisyonlar kurulabiliyor. Cibinlikli karyola dekorasyonun en çarpıcı öğelerinden biri olarak mekanın ruhunu hissetmemizi sağlarken, karyola tasarımı ahşap çözümlemesiyle gönlümüzü fethediyor adeta. Masif ve dayanıklı ahşap seçilerek oluşturulmuş karyola zeminle arasında boşluk bırakılmadan tasarlanmış. Cibinlik için özel olarak tasarlanmış ahşap konstrüksiyon karyolanın tamamındaki gibi geçme tekniğiyle uygulanırken seçilen tül kumaşı nostaljik bir etki bırakıyor. Yatağın karşısındaki eskitme tekniğiyle boyanmış ahşap şifonyer ise yatak odasının genel dekorasyonunun izlerini taşıyor. Bu örnekten sonra cibinlik olmadan asla deyişinizi duyar gibiyiz!

Yatak odasındaki sadelik

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Siz de yatak odası dekorasyonunda az eşya kullanımından yanaysanız örnek fotoğraftaki cibinlikli yatak odası takımına bakmanızda yarar var. Mekanın genelinde beyaz rengin hakim olduğu dekorasyonda ince detaylar odanızdaki şıklığı pekiştirmeniz için ideal. Modern bir cibinlik seçimi yapılmış yatak odası takımı, bahçeye açılan villaların vazgeçilmezi olmaya aday. Beyaz ince tüllerden oluşturulmuş cibinlik tavana sabitlenmiş konstrüksiyonla sade ve minimal bir etki yaratırken zeminde ve pencerede kullanılan beyaz da bu etkiyi arttırıyor. Kıvrımlı kolçakları bulunan tekli koltuk yeterli alana sahip yatak odaları için vazgeçilmez mobilyalar. Bu koltuğun kıvrımlı kolçakları, cibinliğin bağlandığı noktalardaki püsküllü bağlar, rustik perdelerle birlikte yalın beyazlar kırsal bir stili de barındırıyor.

Masal diyarına götüren bir dekorasyon

Авеню 77-13, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Eklektik Yatak Odası
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Cibinlikler yatak odalarında masalsı bir etkiyi taşıyan unsurlardan. Burada görülen yatak odası özellikle kız çocuklarına yönelik bir tasarım. Yatak başının ardındaki duvar kelebekli bir duvar kağıdıyla kaplanmış. Aydınlatma elemanları, sehpa, masa ve sandalyelerle birlikte cibinlikli yatak çocukların çok sevdiği minyatür ev oyuncaklarının bir odasını hatırlatıyor. Özellikle kız çocuklarının en sevdiği oyuncakların başında gelen minyatür evlere benzeyen tasarımıyla bu oda çocuğunuzun severek vakit geçireceği ve mekanla bağını güçlendireceği bir tasarım. Özellikle cibinliğin küre formlarının yer aldığı konstrüksiyonu yatağın ince detaylı stiliyle uyum sağlayarak masalsı etkiyi arttırırken cibinlikteki perde renginin mekanın farklı noktalarına serpiştirilmesi genel atmosferdeki uyumu arttırıyor.

Modern yatak odalarında cibinlikler

дизайн-проект квартиры Easy loft, ИнтерьерКом / InteriorCom ИнтерьерКом / InteriorCom Endüstriyel Yatak Odası
ИнтерьерКом / InteriorCom

ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom

Modern stilleri yansıtan yatak odası tasarımlarını tercih ediyorsanız, eklektik bir yaklaşımla farklı kombinasyonlar yaratabilirsiniz. Bu dekorasyon uygulamasında da genel olarak minimalizmin getirdiği modern bir çözümleme görülüyor. Mekanda yatak başının ardındaki duvarda yatay bir hareket sağlayan uygulamaya beyaz ve antrasit renkler eşlik ediyor. Aydınlatmalardaki alternatif çözümlemelere cibinliğin ince metal minimalist konstrüksiyonu eşlik ediyor. Bu modern yaklaşımlar yatağın yan sehpaları olarak kullanılan fiskoslar ve cibinliğin tülleri ile eklektik tarza dönüşüyor. Fiskostaki örtülerin salaş görüntüsünü cibinlik tülleri tamamlıyor. Rahatlığın öne çıktığı bu modern alanda cibinliğin, uyku kalitenizi olumlu anlamda etkileyeceğine şüphe yok.

Rustik tarzda bir yatak odası dekorasyonu

Appartamento in VENDITA a Serravalle Pistoiese, Immobiliare MG Immobiliare MG Rustik Yatak Odası
Immobiliare MG

Immobiliare MG
Immobiliare MG
Immobiliare MG

Örnek fotoğraftaki IMMOBİLİARE MG adlı firma klasiğin evlerimizdeki tanımını gösterir nitelikte. Tavandaki ahşap uygulamanın dekorasyondaki diğer elemanlarla uyumu mekana kendimizi ait hissetmemizi sağlıyor. Tanıdıklık duygusu gördüğünüz yatak odası dekorasyon örneğiyle kültürler arası bir bir etkileşim sunuyor. Karyolanın metal konstrüksiyon stili yatağın ve cibinliğin ortaya çıkmasına neden olmuş, kullanılan desenli yatak örtüsü ise ahşabın sıcaklığına selam veriyor adeta. Siz de klasiğin ve eskinin tatlarını hala korumak isteyenlerdesiniz, kendinize böyle bir cibinlikli yatak odası takımı hediye edebilirsiniz. 

Deniz kokusu yatak odanızda!

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign Akdeniz Yatak Odası
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Ahşap bir evde oturuyorsanız örnek fotoğraftaki Akdeniz stili cibinlikli yatak odası dekorasyonunu çok beğeneceksiniz. Ahşabın tüm sıcaklığı mekanı sarmış olan bu tasarım, deniz aksesuarlarıyla hareketlendirilmiş. Ahşap kirişlere kancalarla tutturulmuş metal konstrüksiyon beyaz keten cibinlikle yatağı ve karyolayı sarmış adeta. Kullanılan keten cibinlik odaya hem yaz havasını getirmiş hem de küçük sayılabilecek yatak odasını beyaz renk kullanılarak ferahlatmış. Çok az renkle hareketlendirilen yatak odası dekorasyonu ahşap yoğunluklu bir malzeme tercihi yapılarak oluşturulmuş. Yatak önündeki sandık ise eskitilerek bir giyinme taburesine dönüştürülmüş durumda. Denize gitmeye hazır mısınız?

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Şık ve modern bir cibinlik örneği

B&B Luxury Accomodation, Rizzotti Design Rizzotti Design Modern Yatak Odası
Rizzotti Design

Rizzotti Design
Rizzotti Design
Rizzotti Design

Geleneksel yatak odası tasarımlarından sıkıldıysanız örnekteki cibinlikli yatak odası takımı gönlünüzü çelebilir. Bir konaklama mekanı olarak tasarlanmış gördüğünüz yatak odası dekorasyonunu pekala evinizde de uygulayabilir, kendinizi tatildeymiş gibi hissedebilirsiniz. Duvar rengi olarak siyah ve beyaz tercih edilen yatak odası dekorasyonunda en temel ve çarpıcı öğe olan karyolanın sınırlarından yükselen cibinlik konstrüksiyonu metal ve ince aksamıyla yatak odasındaki zarifliğiyle bizlerin ilgisini topluyor. Cibinlik kumaşı neredeyse bir gelinlik duvağını andıran hafif dokusuyla konstrüksiyona rahatça bırakılmış. Yatak başındaki sehpalar yaldızlı patine uygulamasıyla dekoratif aksesuar olarak da yatağın iki köşesinde parıldıyor. Çok geniş olmayan bu yatak odası beyaza boyanmış duvara varak çerçeveli bir ayna yerleştirilerek mekanı büyüterek ferahlığı ve derinliği hissetmemizi sağlıyor.

Yatak odanızdaki Orta Çağ estetiği

İsa begov hotel sarajova, dizayn perde dizayn perde Yatak OdasıTekstil Ürünleri
dizayn perde

İsa begov hotel sarajova

dizayn perde
dizayn perde
dizayn perde

Günümüzde çok popüler olan Taht Oyunları adlı kitap ve dizi gördüğünüz yatak odası dekorasyon estetiğiyle paralel özellikler taşıyor. Siz de fantastik ve Orta Çağ'a ait izleri evinize taşımak isteyenlerdenseniz her kültürde bu izlerin detaylarını görmek mümkün. Örnekteki cibinlikli karyola tasarımı mobilyada ahşap oymacılığın stile uygun en iyi örneklerinden. Bir yandan Osmanlı ve Selçuklu desenlerini barındıran ahşap karyola kendinizi krallar ve kraliçeler gibi hissetmenizi sağlayabilir. Korunaklı bir taht olarak da yorumlanabilecek bu karyola hayal gücünüzün sınırlarıyla eşdeğer yapıda. Yatakta kullanılan bordo ve krem damask desenli örtü atmosfere uygunluğuyla dikkat çekiyor. Saraybosna'da bulunan bir butik otel yatak odasına ait bu dekorasyonda cibinlik, ahşap konstrüksiyonun dört tarafına yerleştirilmiş püskül detaylı tül kumaşlardan oluşuyor. Klasik stil sevenler için işte size fantastik bir tasarım! Zamanda yolculuk yapmaya hazır mısınız?

Sarayları andıran cibinlikli yatak odası takımları

NN House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

NN House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Örnek fotoğrafta gördüğünüz yatak odası dekorasyonu bir masal kitabının illüstrasyonu değil. Küçüklüğümüzden beri bizlere okunan masallar tam da böylesi dekorasyonları anlatan sözlerle dolu. Siz de masalları andıran evlerde yaşama hayalleriyle doluysanız bu örnek sizin için ilham verici olabilir. Gösterişi ve süsü sevenler kendilerini bu odada daha bütün hissedebilir, tıpkı bir prenses gibi uyuyabilir. Geniş bir yatak odası planı olan örnek dekorasyonda farklı renkler ve malzemeler kullanılarak çeşitlilik ve hareketlilik sağlanmış. Farklı bir ahşap karyola çözümlemesi olan yatak varak desenlerle ve kadife yatak başıyla yatağın merkezdeki duruşunu sağlamlaştırmış, ince ve pembe tüllerden oluşan cibinlik karyolanın dört tarafına tutturulmuş. Kristalimsi taşlarla oluşturulmuş avize ise mekanı kutsuyor adeta!

Yaldızlı renkler ve cibinlik tasarımı

Savoy cibinlikli yatak odası homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

Savoy cibinlikli yatak odası

homify
homify
homify

Örnek fotoğraftaki cibinlikli yatak odası takımı modern ve albenili bir üslupla tasarlanarak yatak odasındaki şıklığa dair bizlere yeni önermeler sunuyor. Yatak odası tasarımının genelinde altın renginin farklı kullanımlarını görerek ışıklı ve gösterişli bir dinlenme alanıyla karşılaşıyoruz. Cibinlik konstrüksiyonu cibinlik kumaşıyla görünmez hale gelirken drapelerin ve yere kadar uzanan çizgisel etkinin resimsel etkisini hissedebiliyoruz. Yatak başında kullanılan sehpalar ve ayna önündeki tuvalet masası olarak da kullanılabilen şifonyer aynı tarzda boyanarak ahşabı farklı bir biçime sokmuş. Aydınlatma seçimi de dekorasyonun geneline uygun spot ve duvar içine yerleştirilmiş ledlerle ışıklı ve bir rengin tonlarını tüm odada görebileceğimiz şekilde tasarlanmış. Dilerseniz cibinliğinizi yerleştirmeden Yatak odası dekorasyon için çarpıcı fikirler adlı yazıya bir göz atın, kendi zevkinize uygun bir yatak odasıyla karşılacaksınız.

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