Cibinlikli yatak odası takımları için öneriler

Günümüzde çok popüler olan Taht Oyunları adlı kitap ve dizi gördüğünüz yatak odası dekorasyon estetiğiyle paralel özellikler taşıyor. Siz de fantastik ve Orta Çağ'a ait izleri evinize taşımak isteyenlerdenseniz her kültürde bu izlerin detaylarını görmek mümkün. Örnekteki cibinlikli karyola tasarımı mobilyada ahşap oymacılığın stile uygun en iyi örneklerinden. Bir yandan Osmanlı ve Selçuklu desenlerini barındıran ahşap karyola kendinizi krallar ve kraliçeler gibi hissetmenizi sağlayabilir. Korunaklı bir taht olarak da yorumlanabilecek bu karyola hayal gücünüzün sınırlarıyla eşdeğer yapıda. Yatakta kullanılan bordo ve krem damask desenli örtü atmosfere uygunluğuyla dikkat çekiyor. Saraybosna'da bulunan bir butik otel yatak odasına ait bu dekorasyonda cibinlik, ahşap konstrüksiyonun dört tarafına yerleştirilmiş püskül detaylı tül kumaşlardan oluşuyor. Klasik stil sevenler için işte size fantastik bir tasarım! Zamanda yolculuk yapmaya hazır mısınız?