Yatak odası abajur modelleri için alternatif tasarımlar

Akordiyon lambalar ya da aynalar bize hem geçmişi andırmasından ötürü hem de işlevsel yanı sebebiyle tercih ediliyorlar. Bu tür akordiyon lambalar duvara bağlandığı noktada sağa ve sola doğru, akordiyon kısmı sayesinde de ileri ve geri hareket edebildiği için farklı lokal aydınlatmalar sağlayabiliyor. Bu anlamda özellikle yatak odalarında aydınlatma konusunda oldukça sevimli ve pratik lambalardır. Bu tasarımların retro yönü de aslında vazgeçilmez tercih sebebi. Endüstriyel bir yanı da bulunan bu mafsallı buluşun, geçmiş zamanların stiline hayranlık duyan ve dekorasyonunu retro ögelerle bezeyen kişiler için oldukça önemli bir detay olduğunu belirtelim. Bu tür tasarımların yatak odanızın stilini tamamlayacak bir aydınlatma elamanı olacağına eminiz.