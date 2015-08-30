Yatak odası abajur modelleri için alternatif tasarımlar

Yatak odalarımızda dekorasyonun önemi kadar tasarımı vurgulamamız ve pekiştirmemiz için aydınlatma elemanlarının da oldukça temel bir konumu var. Aydınlatma elemanları istediğiniz her yüzeyde, duvarda, tavanda ve mobilyaların üzerinde kullanmanız için uzmanlar tarafından tasarlanıyor. Yatak odası abajur modelleri için alternatif tasarımları aşağıdaki on örnekte göreceksiniz. Hayal gücünüzü baskılamadan bir abajurun atmosferi değiştirip güzelleştireceğine tanık olacak, denemeden rahat edemeyeceksiniz.
Yatak odası abajur modelleri seçenekleri açısından çeşitli alternetiflerle dolu. Farklı stillerde mobilyalarınıza uygun abajur modelleri sandığınızdan çok daha fazla, öyle ki karar vermekte zorlanacaksınız. Abajur tasarımları içerisinden daha çok sade ve modern olanları seviyorsanız örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonunda yatak başındaki abajurlar mekanı estetize etmesi açısından önemli bir rol oynuyor. Pastel bir mavi uygulanmış olan yatak başlığı, yatak başı komidinleri ve abajurlarıyla ortamı ısıtarak atmosferi daha iyi görmemizi sağlıyor. Fotoğraftaki yatak odası abajuru, strüktürü metal çubuklardan oluşmuş prizmatik bir forma sahip. Artık kendi başına bir tasarım objesi olarak gördüğümüz abajurlar, yaydığı ışıkla mekanın daha da iyi ortaya çıkmasına sebep oluyor. Abajurlarınız artık çok daha şık!
Yatak odası dekorasyonunda aydınlatma elemanlarınız illa yatak başındaki komidinlerin üzerinde olmak zorunda değil. Farklı kullanım seçenekleriyle abajurlar hem tasarımı hem de işlevselliği içerisinde barındırarak yatak odalarımızın baş aksesuarları olmaya aday. Örnek fotoğrafta gördüğünüz duvara sabitlenmiş abajur tasarımı kitap kurtları için ideal. Uyumadan önce kitap okumadan asla uyumam diyenlerdenseniz siz de abajurunuzu duvara sabitleyebilirsiniz. Ahşap kaplı duvara sabitlenmiş bu aydınlatma elemanı metal malzemesi ve antrasit rengiyle ışığınızı yumuşatan tasarımıyla sizler için tasarlandı. Açma/kapatma butonu üzerinde olan bu tasarım, evdeki kablo kalabalığından sıkılanlar için heyecan verici. Cam ve metal birleşimi olan abajur, pirinç detayıyla da gözlerimizi şenlendiriyor.
Yatak odası dekorasyonunda abajur modelleri ve tasarım aydınlatma elamanları dışında farklı çözümlemeler de mevcut. Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonunda aydınlatma sadece abajur tasarımlarıyla değil aynı zamanda duvar tasarımıyla da çözülmüş. Ahşap duvarların arkasına gizlenen aydınlatmalar, ahşap üzerinde farklı büyüklükte delikler açılarak gizlenen yerden mekana yayılması sağlanmış. Böylece duvar hem resimsel bir etkiye sahip olmuş, hem de mekana aydınlatma tasarımı açısından sıradışı bir çözüm getirilmiş. Bir çok açıdan gelen ışık yatak odasında oluşturulmuş dengeli ışığı sağlarken, bununla birlikte huzurlu ve sakin bir atmosfer yaratılmış. Haydi duvarların ardına bakın, siz de bu yatak odasına sahip olabilirsiniz!
Eskicilerden ya da bit pazarlarından bulduğunuz objeleri kişiselleştirebilir, kendi tasarım objelerinize dönüştürebilirsiniz. T2 ARQUİTECTURA & INTERİORES isimli Portekiz firması, aksesuarları ve aydınlatma elamanlarını kişiselleştirmeyi başararak bizlere cesaret veriyor. Siz de eski objelerin mekana değer katacağını düşünenlerdenseniz, bu uygulamayı denemenizde fayda var. Uzunluk birimi olarak kullanılmış olan bu eski obje, evlerinde farklılığı ve orjinalliği arayanlar için kayda değer bir örnek. Tasarım abajur örneği kırmızı ve eskimiş dokusuyla, yatağın üzerindeki kırmızı yastıklarla renksel bir uyum, içerisinde.Kırmızı, siyah ve beyazın birlikteliği her daim güzel!
Genellikle çalışma alanlarında ve kütüphanelerde görmeye alışkın olduğumuz akrobat lambalar, evlerimizde de kullanılmaya başlandı. Eklektik bir yatak odası dekorasyon örneği olan fotoğrafta da abajur tasarımı bir akrobat lamba gibi tasarlanmış. Yatağınızda kitap okurken ya da dinlenirken ışığınızı istediğiniz yöne çevirebilecek, hem lokal hem de genel bir aydınlatma imkanına sahip olacaksınız. Yatak başındaki komidinindeki iki aksesuarla malzeme bütünlüğü oluşturulmuş abajur tasarımı, yatak odanızı basit dokunuşlarla güzelleştirmenizi sağlayacak. Yatak odası dekorasyonunun genelinde pastel tonların hakimiyeti gözlenirken metal ve gümüş renkli abajur, mekanın yalınlığına vurgu yapıyor adeta. Abajurlar yatak odanızın zevkini pekiştiren objeler olarak kullanılabilir, içinizi ferahlatabilir.
Örnek fotoğraftaki yatak odası dekorasyonu, bir sanatçının elinden çıkmış resim gibi çarpıcı! Yatağı adeta kutsayan bir hava veren metal konstrüksiyonlu cibinlikli yatak takımı, tavandan sarkıtılmış aydınlatma elemanlarıyla sıcacık bir atmosferde bizi karşılıyor. Geleneksel kullanım yerleri yatak başı sehpaları ya da komidinleri olan abajur tasarımları, bu örnekte bizi şaşırtarak tavandan sarkıtılarak hem alandan tasarruf ediyor hem de keyifli bir görünüm elde etmemizi sağlıyor. Sarı camlarla uygulanmış ve tavandan zincirlerle sabitlenmiş aydınlatma elemanları bildiğimiz abajurlara benzemiyor değil mi? Hayat sizin! Kurallara bağlı kalmadan istediğiniz şekilde tasarımlar yaptırıp evlerinizi güzelleştirebilirsiniz.
Denizcilikle bir çok insan için tutkudur. Bu yapıdaki insanlar ve onların dışındakiler de denizcilikle ilgili malzemeleri dekorasyonlarına taşımayı oldukça sıklıkla tercih ederler. Bunun sebeplerinden biri de, denizin getirdiği o özgürlük duygusudur belki. Bu örnekte de eski bir geminin fenerleri onarılarak ve yenilenerek yatak başı lambası olarak kullanılmış. Atölye Butka bu konuda oldukça şık ve el yapımı seçeneklerle evinizin havasını değiştirmeye aday profesyonellerden, göz atmanızı öneririz. El emeğiyle köknar ağacından üretilmiş bu yatak başını süslemek için bu gemi fenerleri en uygun seçeneklerin arasında duruyor.
Ağaçlara dokunmak ve onlarla bir arada yaşamak iyi hissettirir. Malzeme olarak da ahşabı evinizin her noktasında kullanmanız da evinizin atmosferine oldukça olumlu katkılar yapacaktır. İnsanın ilk tasarılarını gerçekleştirdiği bu kadim malzeme bu örnekte gördüğünüz yatak başı lambasında da vücut buluyor. Çok fazla söze gerek yok. Çocuksu bir yanı bulunan ve el yordamıyla hazırlandığı hissini taşıyan bu tasarım mükemmel bir dekorasyon ögesi. Altında duran sehpa ile de kusursuz bir uyum ve doğallık yakalayan bu tasarımı yatak odanıza taşımamak için hiç bir neden yok!
Akordiyon lambalar ya da aynalar bize hem geçmişi andırmasından ötürü hem de işlevsel yanı sebebiyle tercih ediliyorlar. Bu tür akordiyon lambalar duvara bağlandığı noktada sağa ve sola doğru, akordiyon kısmı sayesinde de ileri ve geri hareket edebildiği için farklı lokal aydınlatmalar sağlayabiliyor. Bu anlamda özellikle yatak odalarında aydınlatma konusunda oldukça sevimli ve pratik lambalardır. Bu tasarımların retro yönü de aslında vazgeçilmez tercih sebebi. Endüstriyel bir yanı da bulunan bu mafsallı buluşun, geçmiş zamanların stiline hayranlık duyan ve dekorasyonunu retro ögelerle bezeyen kişiler için oldukça önemli bir detay olduğunu belirtelim. Bu tür tasarımların yatak odanızın stilini tamamlayacak bir aydınlatma elamanı olacağına eminiz.
Modern çizgiler sahip bu yatak odası dekorasyonunda aydınlatma elemanları bu stili devam ettiriyor. Tavan avizesinde ve yatak başında aynı forma sahip şapkaların kullanılması mekanı bütünleştiren unsurlar olarak göze çarpıyor. Parlak krom kaplamalı, yarım küre formundaki bu tasarımlar ışığın etkisini de lokal düzeyde tutarak ambiyansı güçlendiren türden. Bu dekorasyonda yatak başının da çevrelediği lambalar, yüzeylerin yansıtıcı etkisi sebebiyle ışık kaynağının tüm mekana dağılmasını engelleyecek şekilde uygulanarak ışıkla yatak odasının atmosferine etki sağlanmış. Siz de buradaki gibi baş ucu lambalarınızla tavan aydınlatmanızı kombine etmek için Avizelerle renklenen yatak odaları başlıklı yazımızda önerilen yeni fikirlere göz atabilirsiniz.