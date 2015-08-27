Kıyafetlerinizin yuvası: Yatak odası dolabı

Yatak odası dolabı seçimi sandığınızdan daha önemli olabilir. Dolabın hem mekanla uyumlu bir tasarımı hem de fonksiyonel bölmeleri olması hayatınızı güzelleştirerek kolaylaştırabilir. İyi seçilmemiş bir dolap çok yer kaplayıp ihtiyacınıza uygun olmayan bölmeleriyle yeterince kıyafeti barındırmayabilir. Bu da istenmeye bir sonuç doğuruyor elbette. Bu yüzden ertesinde ek dolaplar, şifonyerlerle yatak odasında ya da başka odalarda kendinize depo alanları yaratmaya çalışmanız gerekir, bu da hem alan kullanımı hem göz zevki açısından tercih edilmeyecek bir durum olabilir. Dolayısıyla en başta doğru dolabı seçmek en güzeli. Bunu yapmak için de önce kıyafet tercihlerinizi gözden geçirmekte fayda var. Ne kadar askılı dolaba, ne kadar rafa, ne kadar çekmeceye, hangi dolap aksesuarlarına ihtiyacınız olduğunu en azından kendi içlerinde oranlayarak tespit ettikten sonra seçim yapmaya başlayabilirsiniz. Bu süreçte de dolabın malzemesi ve rengi kendi zevklerinize ve karyolanızın tarzına uygun olarak seçilebilir.

Yatak odası dolabı aynı zamanda komodin ve şifonyer gibi ek mobilyaları da kapsıyor elbette. Hatta çok az askı kullanılan evlerde bu tip mobilyaların ağırlıkta olması da mümkün. Elbette mekan buna uygun genişliktese, aksi takdirde çoğunlukla raf da kullansanız odanın yüksekliği boyunca dolap kullanarak alanı verimli kullanmakta fayda olacaktır.

Giyim odaları da bir nevi yatak odası dolabı olarak kabul ediliyor ancak onu ayrı bir başlıkta ele almak daha doğru. Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları başlıklı yazımız onları inceliyor.

Biz giyim odası için yeri olmayan okuyucularımız için yatak odası dolabı seçimlerine yardımcı olmak adına bir seçki hazırladık. Bunun evlerinizi düzenlerken size ilham vereceğini umuyoruz.