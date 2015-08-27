Kıyafetlerinizin yuvası: Yatak odası dolabı

Yatak odası dolabı seçimi sandığınızdan daha önemli olabilir. Dolabın hem mekanla uyumlu bir tasarımı hem de fonksiyonel bölmeleri olması hayatınızı güzelleştirerek kolaylaştırabilir. İyi seçilmemiş bir dolap çok yer kaplayıp ihtiyacınıza uygun olmayan bölmeleriyle yeterince kıyafeti barındırmayabilir. Bu da istenmeye bir sonuç doğuruyor elbette. Bu yüzden ertesinde ek dolaplar, şifonyerlerle yatak odasında ya da başka odalarda kendinize depo alanları yaratmaya çalışmanız gerekir, bu da hem alan kullanımı hem göz zevki açısından tercih edilmeyecek bir durum olabilir. Dolayısıyla en başta doğru dolabı seçmek en güzeli. Bunu yapmak için de önce kıyafet tercihlerinizi gözden geçirmekte fayda var. Ne kadar askılı dolaba, ne kadar rafa, ne kadar çekmeceye, hangi dolap aksesuarlarına ihtiyacınız olduğunu en azından kendi içlerinde oranlayarak tespit ettikten sonra seçim yapmaya başlayabilirsiniz. Bu süreçte de dolabın malzemesi ve rengi kendi zevklerinize ve karyolanızın tarzına uygun olarak seçilebilir.
Yatak odası dolabı aynı zamanda komodin ve şifonyer gibi ek mobilyaları da kapsıyor elbette. Hatta çok az askı kullanılan evlerde bu tip mobilyaların ağırlıkta olması da mümkün. Elbette mekan buna uygun genişliktese, aksi takdirde çoğunlukla raf da kullansanız odanın yüksekliği boyunca dolap kullanarak alanı verimli kullanmakta fayda olacaktır.
Giyim odaları da bir nevi yatak odası dolabı olarak kabul ediliyor ancak onu ayrı bir başlıkta ele almak daha doğru. Boyundan büyük işler başaran giyinme odaları başlıklı yazımız onları inceliyor.
Biz giyim odası için yeri olmayan okuyucularımız için yatak odası dolabı seçimlerine yardımcı olmak adına bir seçki hazırladık. Bunun evlerinizi düzenlerken size ilham vereceğini umuyoruz.
Yatak odası dolabı deyince aklımıza elbette ahşap ya da ahşap hammaddesi olan malzemeler geliyor. Yani masif ahşap dolaplar çok kullanılmasa da suntalam ve mdflam malzemeler dolaplarda çok kullanılıyor. Ancak özellikle son dönemlerde yeni teknolojilerin de etkisiyle cam evlerimizin içine daha çok ve daha ilginç şekillerde girmeye başladı. Bu yatak odası içinde bir banyoyu da barındırıyor. Yani ebeveyn banyosu olarak adlandırılan banyo yata odasıyla bütüncül bir şekilde le alınarak konumlandırılmış durumda. Mahremiyetin evin banyosu kadar aranmadığı yatak odalarında bu tip tasarımlar daha fazla görülmeye başlandı. Bu tasarımın özgünlüğüyse camla odadan izole edilen ıslak mekanın yatak odası dolabı ile birlikte tasarlanmış olması. Duş kabini tam olarak camla çevrelenmiş ve bir duvarı aynı zamanda yatak odası dolabı için arka panel işlevi görmekte. Kıyafetlerin şeffaf bir cam kutuda sergilenmesi seçim yaparken de görsel bir kolaylık sağlıyor. Daha da önemlisi geniş odanın mekanı daraltılmadan, ortaya bir camdan ada kondurulmuş ve duş ve yatak odası dolabı işlevi bu adaya verilmiş. Şeffaflık sayesinde mekanın açıklığı ve genişliği minimum düzeyde etkilenerek ışıl ışıl bir yatak odası ortaya çıkmış.
Pek çok yatak odası dolabı mekan içinde kütlesel olarak yer kaplıyor. O yüzden eskiden gömme dolap dediğimiz modellere mekanı ferahlatmak açısından başvurmak mümkün. Elbette hazır bulunan yatak odası dolabı modelleri bu ihtiyaca tam olarak cevap vermiyor çünkü yükseklikleri daha az olmakta. Bu yüzden özel üretime yönelmeniz gerekebilir. Fakat iyi bir tasarımcı ya da marangozun elinden çıkan bir dolabı yaptırmış olmaktan asla pişman olmayacağınızdan da eminiz.
Bu gördüğünüz yatak odası dolabı odanın kısa kenarını tamamen kaplamakta. Böyle dikdörtgen odalarda en doğru çözüm de bu. Seçilen malzemeler ve renkse mekanı daha da genişleten bir etkiye sahip. Kırık beyaz dolap kapakları kulpsuz bir mekanizma tercih edilerek iyice sadeleştirilmiş. Bu tip kapaklarda kapağa hafifçe bastırarak açma kapama yapılıyor. Dört eşit parçaya bölünen bu yatak odası dolabının uzun ince birimleri ister askı ve iç çekmecelerle ister raflarla değerlendirilebilir. Dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz iç bölmelerle tam istediğiniz dolaba sahip olabilirsiniz.
Bir önceki yatak odası dolabı modelinin alçak bir seviyede tutulmuş versiyonunu da tercih etmek mümkün. Yine beyaz ve kulpsuz kapaklı duvardan duvara bu model belli bir seviyede bitirilerek üstte kalan kısımda duvar kaplaması kullanılmış. Böylece dolapta tavana dek bir devamlılık sağlansa da üst kısım tek bir raf olarak aksesuar ve küçük objelere ayrılmış. Bu yatak odası dolabı aynı zamanda farklı bir aydınlatma tarzına olanak tanımış durumda. Kırmızı, minik sarkıt aydınlatma elemanları beyaz yatak odası dolabının üstünde ve duvar kaplamasının önünde sıcak bir atmosfer yaratıyor.
Yatak odası dolabı sadece kapaklardan oluşmak zorunda da değil. Açık raflar da çanta gibi bazı aksesuarlar için kullanılabilir. Eğer sürekli çanta değiştiriyor ve bunların elinizin altında olmasını istiyorsanız bu gayet mantıklı bir tercih. Bu tip bir yatak odası dolabı görsel olarak da kapakların yarattığı tekdüzeliği ve renksizliği kırmaya yardımcı olabilir.
Yine beyaz kapakların ve tavana kadar olan yüksekliğin tercih edildiği bu yatak odası dolabı da kulpsuz değil ama kulp yerine lineer oyuklar kullanılmış. Bu yivlerin iç kısmının koyu renk olması da beyaz yüzeyin estetik olarak kırılmasını sağlıyor. Böyle bir kontrastla vurucu bir tasarım elde edilmiş durumda.
Yatak odası dolabı aynı zamanda bir set olarak düşünülebilir. Bu örnekte de şifonyer gardropla aynı tarza sahip ama çizgisellik doğal olarak düşey değil yatay düzlemde olduğu için mekan geometrik olarak bir hareket kazanıyor.
Yatak odası dolabı bir odayı bölmek istediğinizde paravan olarak kullanılabilir. Tıpkı bu örnekteki gibi. Çalışma masasına görsel olarak bölünmüş bir alan ayırmak isteyenler için akılcı bir tercih. Beyaz ve ahşabın başarılı bir birkteliğinin görüldüğü bu odada yatak odası dolabı kapakları için ayna seçilmesi de iyi bir uygulamayı gösteriyor. Ayna mekanları ferahlatan oldukça kullanışlı bir malzeme. Görsel olarak bir genişeme sağlarken işlevselliğini de es geçemeyiz. Yatak odası dolabı kullanımı sırasında aynaya ne kadar ihtiyaç duyulduğunu zaten biliyoruz. Bunun için en mantıklı alanlardan biriyse dolapların kapakları elbette. Hem güzel, hem işlevsel. Bir taşla iki kuş.
Yatak odası dolabı kapaklarında ayna tercihinin mantıklı ve estetik olduğundan bahsettik. Dar ve uzun kapaklar dışında daha geniş kapak tercihlerinde de ayna kullanımı iyi sonuçlar veriyor. Burada dolap kayıtlarının görünmemesi ve geniş kayar kapaklar üzerinde ayna kullanımı mekanın aynayla genişletilmesini bir adım ileriye taşıyor. Geniş yüzeyli aynaların bu fonksiyonu daha iyi yerine getirdiğini söylemek mümkün. Yatak odası dolabı içindeki bölmelerde bu örnekte ayakkabılar için de bir alan ayrıldığını görüyoruz. Bu da bölmelerin nasıl çeşitlendirebileceğine bir örnek. Ayna kullanımı ise yatak odası dolabı dışında komodinlerin çekmecelerinde de mevcut. Bu açıdan her mobilyada bunu uygulayabileceğimizi ve asla fazla gelmeyeceğini söyleyebiliriz.
Yatak odası dolabı kıyafetlerinizi kir ve tozdan da korur ancak çok uzun süre dolapta kalacak kadar kıyafet kullanmayanlar ya da tozun çok bulunmadığı ortamlarda bulunanlar kapaksız dolapları da tercih edebiliyor. Giyinme odalarında da böyle açık askı ve raflar mevcut ama onlar daha geniş bir dolap mantığına sahipler zaten. Bu örnekte yatağın baş tarafında kalan duvarın arkası böyle kullanılmış. Ferah mekanları, az mobilyayı ve az eşyayı tercih eden insanlar için belki de en akılcı tercihlerden biri olabilir bu.
Dolap kapağı kullanılmasa da odada genel olarak kullanılan beyaz renge kontrast yaratacak koyu gri seçilerek bu bölge vurgulanmış durumda. Yatak odası dolabı için şık bir alternatif.
Yatak odası dolabı özellikle kendiniz yaptırdığınız zaman farklı şekillerde tasarlanabilir. Bu yatak odasında dolapların kitlesel olarak daha az yer kaplaması için yatağın başının dayandığı uzun duvar kullanılmış durumda. Açık renkler yine mekanın ferah bir his vermesi için seçilmiş ve iki gardrop yatağın iki yanına yatakla arada az bir mesafe bırakılarak yerleştirilmiş. Komodin koymaya yer kalmadığı belli ama abajur yerine dolapların yan yüzüne monte edilen aplikler kullanılınca önemli bir işlevi komodin yerine dolaplar karşılıyor. Bununla yetinilmemiş, yine dolapların yan yüzüne ufak raf çıkıntıları yapılmış. Bu da bir bardak su, bir kitap, gözlük ya da saat gibi objeleri koymak için yeterli gözüküyor. Böylece komodin kullanılmamış ama komodinin işlevi yatak odası dolabı ile çözülerek mekanın geri kalanı daha boş bırakılarak mekanı daraltmayan bir yerleşime olanak tanınmış durumda.
Yatak odası dolabı daha önce de söylediğimiz gibi giysi dolaplarının dışındaki mobilyaları da kapsıyor. Örnekte gördüğünüz bu dolap hem tuvalet masası hem de televizyon sehpası işlevi görüyor. Günümüzde yatarken televizyon, film ya da dizi izleyen insanlar bol ya da bunları yaparken yatakta uzanmayı tercih edenler. O yüzden bu yatak odası dolabı tasarımı güncel bir ihtiyaca cevap veriyor. Akılcı bir tasarım olan bu mobilyada tuvalet masası ihtiyacının giderilmesi de ayrıca pozitif bir özellik. Kullanılan malzemeler ve renkler oldukça uyumlu ve modern. Turkuazla ahşabın ve aynanın birleşimi panelle siyah renkte çekmece yüzleri lineer niteliği göze çarpan temiz bir tasarım.
Bu mobilyanın birlikte kullanıldığı yatak odası dolabı da aynı anlayışla tasarlanmış, Penintdesign ürünlerinin fotoğraflarına ulaşabileceğiniz sayfalarda onu da incelemeniz mümkün.
Çatı katlarında yatak odası dolabı bazen eğimli tavanlara denk gelebilir. Satın aldığınız her hangi bir dolap bu eğimli tavan için uygun olmayabilir. Uyumlu olmaması bir yana estetik olarak da sizi tatmin etmeyebilir. Çünkü tavanda ayrı dolapta ayrı açıda bir çizgi görmek kimilerini rahatsız edecektir. Yine özel tasarım bir dolap bu durumda size optiumum çözümü sunacaktır.
Yatağın başının dayandığı duvara dayanan iki kapaklı bir yatak odası dolabı yanında eğimli tavan yönünde de duvardan duvara bir dolap tasarlanmış bu örnekte mekana göre şekillenen mobilya anlayışını görüyoruz. Dolap tam olarak o eğime gre şekillendirilmiş durumda ve üstüne üstlük tasarımıyla bu dezavantaj bir avantaja çevrilmiş. Düşey lineer yivlerin eğimli tavanla birlikte dinamik bir kompozisyon oluşturduğu görülüyor. Farklı açılarla farklı perspektifler kazanan bu mekanda üçüncü lineer etki de yatak başındaki yatay çizgilerle verilmiş. Ahşap ve krem renginin son derece başarılı şekilde biraraya getirildiğini de eklemeden geçmemek gerek.