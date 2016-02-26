Türkiye'den nefes kesen evler

Türkiye'deki çarpık kentleşme sorununun şehirlerimizin düzen ve estetiğini giderek daha da fazla bozduğıu bir gerçek. Giderek artan nüfusun şehirlerdeki tekdüze beton yığını evleri çoğalttığı da bir diğer gerçek. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye'de mimarinin yeteri kadar gelişmediğini söylemek de haksızlık olur. Elbette bazı koşullar Avrupa mimarisi gibi kendine has ve özgün işlerin şehir merkezlerine yayılmasına engel oluyor. Ancak Türkiye'den de nefes kesen göz alıcı mimari tasarımlar çıkıyor pek tabii ki. Bu yazımızda da onlara bir göz atalım dedik. İşte birbirinden güzel ve yenilikçi mimarilere sahip birbirinden sıra dışı evler…