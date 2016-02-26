Türkiye'den nefes kesen evler

Türkiye'deki çarpık kentleşme sorununun şehirlerimizin düzen ve estetiğini giderek daha da fazla bozduğıu bir gerçek. Giderek artan nüfusun şehirlerdeki tekdüze beton yığını evleri çoğalttığı da bir diğer gerçek. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye'de mimarinin yeteri kadar gelişmediğini söylemek de haksızlık olur. Elbette bazı koşullar Avrupa mimarisi gibi kendine has ve özgün işlerin şehir merkezlerine yayılmasına engel oluyor. Ancak Türkiye'den de nefes kesen göz alıcı mimari tasarımlar çıkıyor pek tabii ki. Bu yazımızda da onlara bir göz atalım dedik. İşte birbirinden güzel ve yenilikçi mimarilere sahip birbirinden sıra dışı evler…
İzmir'de yer alan Minerva Mimarlık tarafından dizayn edilen bu göz kamaştırıcı ev Çeşme'deki bir villa projesinden. Sıra dışı ve çağdaş mimarisiyle, lüks kavramını modern bir tarzda yorumlayan yenileyici estetik anlayışıyla ve özellikle de dış cephede ahşap kullanımıyla öne çıkan bu iki katlı şık villa herkesin rüyalarını süslemeye aday olacak evlerden biri olarak listemizde yerini alıyor.
Fütüristik tarzlar ilginizi çekiyorsa bu yenilikçi ve çağdaş yapısıyla devasa bir çağdaş sanat eserini andıran heykelsi villaya da bayılacağınıza eminiz. Üstelik bu şık ve modern villa, Türkiye'nin mimari ve şehir güzelliğiyle de ön plana çıkan anadolu kentlerinden Kayseri'de yer alıyor.
Kübik ve içe içe geçen katmanlardan oluşan mimarisi ve ön cephede yoğun cam kullanımıyla dikkay çeken bu şahane villa ise Bodrum'dan. Dış cephelerde oydan boya cam kullanımının evin iç mekanlarını eşsiz bir şekilde aydınlattığı ve ferahlattığını hepimiz biliyoruz ancak camın tek iyi yanı bu da değil. Dış cephesinde bol cam pencere ve kapı olan evler dışarıdan bakıldığında da harika görünüyor, sizce de öyle değil mi?
Bilirm kurgu eserlerini andıran bu sıra dışı, yenilikçi ve ezber bozan villa ise yeşiliyle ünlü Bursa'da yer alıyor. Birbiriyle kesişen çift katlı iki adet cam konteynerdan oluşan mimari yalnızca göz alıcı değil aynı zamanda tasarım konusunda ezber bozan bir devrim niteliği taşıyor. Teknolojik ve fütüristik ev tasarımlarını sevenler için harika bir rüya evi olmaya aday.
Daha yalın evlerden hoşlanıyorsanız Ankara'da yer alan bu ahşap ev tam size göre demektir. Etrafını çevreleyen bozkırın o sofistike ortamına müthiş bir uyum sağlayan ve doğal yapısıyla göz kamaştıran mütevazı ve sade bir zarafete sahip örnek bir müstakil ev modeli.
Tasarımında Engel & Völkers Bodrum imzası taşıyan bu nefes kesen taş ev de doğal malzemelerle inşa edilen harika evlerin en güzel ve başarılı örneklerinden biri. Doğal malzeme kullanılan ev denildiğinde aklımıza genellikle derme çatma ve estetik olarak da vasata yakın evlerin gelmesi aslında şimdiye kadar gördüğümüz yanlış örneklerden kaynaklanıyor ve işte bu muhteşem taş ev de bu ezberimizi bozmak için bire bir!
İstanbul merkezli CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat isimli firmanın Ankara'da konumlanan projelerinden biri olan bu göz kamaştırıcı ev ise Türkiye'deki tek tük yüzen ev modellerine başarılı bir örnek olarak öne çıkıyor. Evin çatısından mimari ve tasarımına kadar her şeyiyle oldukça dikkat çekici ve yenilikçi olduğu su götürmez bir gerçek, ancak en dikkat çekici özelliğinin de zemininin bir kısmının su üzerinde durması olması da aşikâr.
(Bu yazımızı beğendiyseniz Türkiye’de olduğuna inanamayacağınız 15 muhteşem villa isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)