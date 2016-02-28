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Konforlu, şık ve fonksiyonel salonlar

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Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Oturma odası ve salonlar söz konusu olduğu zaman tasarım tarz, yöntem ve uygulamalarının da pek çok farklı çeşidi oluyor elbette. Evlerin en merkezi yaşam alanları olan salon ve oturma odalarını evlerin kalbi olarak nitelemek mümkün çünkü salonlar hem arkadaş, aile ve diğer misafirlerimizi ağırladığımız ve dolayısıyla sosyalleştiğimiz, hem de günün yorgunluğunu attığımız ya da tatil günlerimizde dinlenip kafa dinlediğimiz, televizyon ya da film izleyerek kendimize ayırdığımız zamanları geçirdiğimiz yegane yaşam alanları olarak öne çıkıyorlar. Elbette salon ve oturma odası tasarımlarında yaşam alanının tüm bu fonksiyonlarına uygun bir dekorasyon oluşturulması da bir hayli önem taşıyor haliyle. Bu yüzden de oturma odalarımızı dizayn ederken hem kendimizden bir şeyler katmalı ve kişisel özelliklerimizi yansıtan, kişisel zevklerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayan karakteristik bir tasarım, hem de konuklarımızı ağırladığımız yer olduğu için yeterince geniş oturma alanları ve yeterince göz alıcı bir estetik yaratmalıyız. Bu da takdir edersiniz ki hiç de kolay bir iş ve süreç değil. Mobilya seçiminden aksesuar tercihlerine kadar her şeyin önemli bir detay olarak öne çıktığı oturma odaları, evin tüm odalarının bir kesişimi olma niteliği taşıyor. Bu yazımızda sizlerle  Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon tarafından dizayn edilmiş olan ve konforun ön planda tutulduğu ancak fonksiyonelliğin de bir hayli önem taşıdığı, aynı zaman da da küçük dokunuşlarla şıklık ve estetiğin de vurgulandığı salon tasarımlarına şöyle bir göz atacağız. Umarız salon ve oturma odalarını değiştirmek ya da oturma odasındaki mobilyalarını değiştirmek isteyen okurlarımız için ilham verici bir gezinti olur. 

Ahşap televizyon ünitesi

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Televizyonun oldukça önem taşıdığı ve televizyonsuz evin bulunmadığı, televizyon izlemeden geçen günümüzün olmadığı bir çağda yaşadığımız için televizyonların salon ve oturma odası dekorasyonlarında yerleri de büyük oluyor haliyle. Yaşam ünitesi olarak da adlandırılan televizyon üniteleri de dekorasyonların en önemli parçalarından biri haline geliyor. Büyük ve geniş televizyon üniteleri her zaman oturma odalarının dokusunu değiştiren ve ona karakter kazandıran mobilyalar olarak dikkat çekiyor. Bu örnekte ise farklı boyut ve aralıklardaki rafları ve ahşap yapısıyla dikkat çeken samimi ve sıcak bir TV ünitesi ile karşılaşıyoruz.

Canlı ve hareketli duvar desenleri

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Canlı ve hareketli duvar desenleri de salonları ve oturma odalarını sıra dışı bir görünüm ve karakteristik bir yapıya kavuşturmanın en şık yöntemlerinen biri. Özellikle bu örnekteki gibi dağınık bir TV ünitesi tercih ediyorsanız yaşam ünitesinin yer aldığı duvar cephesini harketlendirmek için desenli ve canlı renkli duvar kağıtları kullanabilirsiniz. 

Kullanışlı sehpa, masa ve dolaplar

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Salonlarda bulunan sehpa ve masalar, söz konusu yaşam alanlarının fonksiyonelliğini doğrudan etkileyen önemli mobilyalardır. Oturma odalarınıza sehpa, masa ya da dolap seçerken dikkat etmeniz gereken ilk şey ise depolama alanı olarak salonunuzun dağınıklığını toplayacak yapıda ve tasarımda mobilyalar seçmek olacaktır tabii ki. 

Şıklık katkısı aksesuarlar

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon, Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon
Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon

Salonunuzu hareketlendirmenin ve daha estetik hale getirmenin yollarından biri de hiç şüphesiz elegan ve pırıltılı aksesuarlar kullanmaktur. Gümüş ya da kristalize aksesuarlar ise her tarzda salona uyum sağlayan ve modası asla geçmeyen ürünlerden. 

(Eğer bu yazımızı beğendiyseniz Oturma odası tasarım fikirleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.) 

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