Konforlu, şık ve fonksiyonel salonlar

Oturma odası ve salonlar söz konusu olduğu zaman tasarım tarz, yöntem ve uygulamalarının da pek çok farklı çeşidi oluyor elbette. Evlerin en merkezi yaşam alanları olan salon ve oturma odalarını evlerin kalbi olarak nitelemek mümkün çünkü salonlar hem arkadaş, aile ve diğer misafirlerimizi ağırladığımız ve dolayısıyla sosyalleştiğimiz, hem de günün yorgunluğunu attığımız ya da tatil günlerimizde dinlenip kafa dinlediğimiz, televizyon ya da film izleyerek kendimize ayırdığımız zamanları geçirdiğimiz yegane yaşam alanları olarak öne çıkıyorlar. Elbette salon ve oturma odası tasarımlarında yaşam alanının tüm bu fonksiyonlarına uygun bir dekorasyon oluşturulması da bir hayli önem taşıyor haliyle. Bu yüzden de oturma odalarımızı dizayn ederken hem kendimizden bir şeyler katmalı ve kişisel özelliklerimizi yansıtan, kişisel zevklerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayan karakteristik bir tasarım, hem de konuklarımızı ağırladığımız yer olduğu için yeterince geniş oturma alanları ve yeterince göz alıcı bir estetik yaratmalıyız. Bu da takdir edersiniz ki hiç de kolay bir iş ve süreç değil. Mobilya seçiminden aksesuar tercihlerine kadar her şeyin önemli bir detay olarak öne çıktığı oturma odaları, evin tüm odalarının bir kesişimi olma niteliği taşıyor. Bu yazımızda sizlerle Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon tarafından dizayn edilmiş olan ve konforun ön planda tutulduğu ancak fonksiyonelliğin de bir hayli önem taşıdığı, aynı zaman da da küçük dokunuşlarla şıklık ve estetiğin de vurgulandığı salon tasarımlarına şöyle bir göz atacağız. Umarız salon ve oturma odalarını değiştirmek ya da oturma odasındaki mobilyalarını değiştirmek isteyen okurlarımız için ilham verici bir gezinti olur.