İçinde rahat edeceğiniz modern mutfak modelleri

Günümüzde mutfak dekoasyonlarının yeri o kadar ayrı ki, zaten sürekli çeşitlenen ve zenginleşen dekorasyon fikirleri ve tasarımları arasında en farklı modellere sahip olan yaşam alanları mutfaklar. Onlarca farklı tarz ve yüzlerce farklı model mutfak dekorasyonu önümüze çıkınca eminiz ki mutfağını yenilemek ya da sıfırdan bir mutfak seçmeyi düşünen tüm okurlarımızın kafası biraz karışıyor. Gerçekten istediğiniz ve içinde rahat edeceğiniz mutfak modelini bulmak sahiden de oldukça zor bir iş ve araştırmayı ve üzerine düşünmeyi, mesai harcamayı gerektiriyor. homify sayfalarında sizlere bu tür seçimler yapmanızı kolaylaştıracak şekilde farklı mutfak modellerini farklı özelliklerini değerlendirerek inceliyoruz sık sık. Bugün de Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen, modern, yalın bir estetik anlayışı ve fonksiyonel ve kullanışlı bir yapıya sahip olan mutfak dizaynlarını inceleyeceğiz.
Country tarzından esintiler taşıyan bu mutfağın en önemli özelliği duvar mozaiklerinin siyah kulplu bembeyaz mutfak dolaplarıyla oluşturduğu muhteşem kontrast elbette. L şeklindeki mutfakta siyah ve beyazın o her zaman etkileyici ve çarpıcı bir atmosfer yaratan dansından faydalanılıyor. Mutfağı daha da fonksiyonel kılan detaylardan biri de üst mutfak dolaplarının altlarına yerleştirilen spot ışıklar. Bu aydınlatma sistemi sayesinde çalışma tezgahı tamamen ışıklandırılmış oluyor.
Mutfak dekorasyonlarında özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan trendlerden biri olan iki renkli mutfak dolabı uygulamasının yaşam alanına kattığı estetik dışında bir işlevi daha var: Mekana ferahlık ve derinlik katmak. Özellikle alt kısımda koyu renk, üst kısımda ise alt dolaplarla kontrast oluşturacak bir açık renk dolap uygulaması gerçekleştirildiğinde alana eşsiz bir ferahlık katılmış oluyor ve mutfak olduğundan daha yüksek, daha büyük ve daha aydınlık görünüyor. Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar isimli yazımızda da bu konuyu daha önce uzun uzun irdelemiştik.
Siyah, beyaz ve gri birlikteliği mutfaklara en çok yakışan renk kombinasyonlarından biridir hiç şüphesiz. Siz de hem karizmatik, hem modern, hem ağırbaşlı, hem de estetik olarak göz dolduran bir mutfak düşlüyorsanız bu üç rengin bir araya geldiği tasarımlara ve modellere öncelik vermenizi tavsiye ederiz.
L şeklinde yerleştirilen mutfaklar oldukça sık rastladığımız klasik ve geleneksel bir mutfak modeli aslında. Ancak bu L şeklinde bir yerleşime sahip olan tüm mutfakların sıkıcı ve sıradan olacağı anlamına da gelmiyor. Bunun en başarılı örneklerinden birindeyiz işte. Son derece klasik bir modelin oldukça modern bir yorumuyla karşı karşıyayız. Listedeki çoğu modern mutfak tasarımında olduğu gibi beyaz, siyah ve grin,n o muhteşem uyumunun ön planda tutulduğu dizaynda kahverengiden krem rengine kadar farklı tonlara sahip olan duvar mozaiği ile çağdaş bir hareketlilik yaratılıyor.
Elbette farklı ve daha çağdaş mutfak dolabı renklerini tercih edebilirsiniz ama bembeyaz mutfak dolaplarının zarafeti de hiçbir zaman eskimiyor, beyaz mutfakların modası asla geçmiyor. Gümüş pırıltılarla süslenmiş olan bu beyaz mutfak da aklınızı çelmeye hazır.
Bu defa siyah ve beyazın ahşap ile birlikteliği çıkıyor karşımıza. Mutfakta kullanılan ahşap tonlar her zaman karakteristik ve sofistike bir doku yaratıyor.