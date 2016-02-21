İçinde rahat edeceğiniz modern mutfak modelleri

Günümüzde mutfak dekoasyonlarının yeri o kadar ayrı ki, zaten sürekli çeşitlenen ve zenginleşen dekorasyon fikirleri ve tasarımları arasında en farklı modellere sahip olan yaşam alanları mutfaklar. Onlarca farklı tarz ve yüzlerce farklı model mutfak dekorasyonu önümüze çıkınca eminiz ki mutfağını yenilemek ya da sıfırdan bir mutfak seçmeyi düşünen tüm okurlarımızın kafası biraz karışıyor. Gerçekten istediğiniz ve içinde rahat edeceğiniz mutfak modelini bulmak sahiden de oldukça zor bir iş ve araştırmayı ve üzerine düşünmeyi, mesai harcamayı gerektiriyor. homify sayfalarında sizlere bu tür seçimler yapmanızı kolaylaştıracak şekilde farklı mutfak modellerini farklı özelliklerini değerlendirerek inceliyoruz sık sık. Bugün de Erdal Demircan İç Tasarım ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen, modern, yalın bir estetik anlayışı ve fonksiyonel ve kullanışlı bir yapıya sahip olan mutfak dizaynlarını inceleyeceğiz.