Bahçemi nasıl engelsiz bir hale getirebilirim ?

Evlerimizi daha yaşanabilir bir hale getiren bahçelerimiz, bakımları yapıldığı müddetçe zarif ve keyif veren bahçeler olarak evlerimizi süslerler. Eğer bahçelerimizin bakımını yapmaz isek bakımsız, harabe hale gelecek olan bahçeler evlerimizi kötü göstereceği gibi içerisinde yaşanmayacak alanlar olacaklardır. Bu olumsuz durumlara izin vermemek ve bahçelerimizin güvenli bir şekilde, zarif, estetik ve şık bahçeler olmasını sağlamak için yapılacak bakımların yanında bahçelerimize uygulamamız gereken önemli noktalar vardır. Bu noktaların başında, bahçelerimize yaptığımız yürüyüş yolları gelir. Bahçe içinde yeşil alanların ortasına yapacağınız yürüyüş yollarının kenarı yeterli bir şekilde desteklenmediğinde destek olan toprak yağmurun ve sulama sisteminin etkisi ile zamanla dağılacak ve yürüyüş yolunda kullanılan taşlar dağılacaktır. Bu durum hem yürüyüş yolunuzun bozulmasına, bahçenizin kötü görünmesine neden olacak hem de bu yolda yürüyen çocuklarınızın, misafirlerinizin takılarak düşmesine ve yaralanmasına neden olacaktır. Bu nedenle yürüyüş yollarının kenarları betonarme veya ağır taşlar ile desteklenmeli ve yürüyüş yolları sıkıştırılarak dağılması önlenmelidir. Bahçemizde oluşturacağımız yürüyüş yolları, evin giriş kapısına kadar geliyor ise mutlaka sağlıklı yürüyüş yolları oluşturmalı, yürüyüş yollarının estetik görüntüsünü uzun süre korumalıyız. Yürüyüş yolları dışında bahçemizin güvenli bir bahçe olması, zarif bir bahçe olarak zaman geçirebileceğimiz alanlar olması için kaliteli ve şık bir aydınlatma yaparak akşamları zarif bir görünüme kavuşturmalıyız. Yapacağınız aydınlatma ile hem akşam vakitlerinde aileniz ile , misafirleriniz ile zaman geçireceğiniz bir bahçe ortaya çıkaracağınız gibi hem de karanlık alanları aydınlatarak güvenli bir şekilde zaman geçireceğiniz bir bahçe oluşturmuş olursunuz. Aydınlatmalar aynı zamanda bahçe içerisinde bulunan su bitkilerinin yaşaması için gerekli olan yapay ışığı sağladığından bahçenize ve su havuzunuzda bulunan bitkilere de yarar sağlamış olur.

Bahçelerinizde çocuklarınızın rahat rahat koşup oynaması, yeşile hasret kalmadan büyümesi, ve yeşille doğa ile iç içe olması için bahçelerinizin bakımını yapmalı, bahçe güvenliğini sağlamalısınız. Bu sayede hem estetik, zarif bir bahçe sahibi olur hem de çocuklarınız açısından güvenli bir bahçe yapmış olursunuz. Böyle bir bahçe oluşturmak için bahçe sulama sistemlerini otomatik sulama sistemleri şeklinde tasarlamalı, bahçenizde sulama hortumları gibi tehlike oluşturacak bahçe ekipmanlarını ortada bırakmamalısınız. Bahçenize kuracağınız otomatik sulama sistemini bir sulama pompası kullanarak yapabileceğiniz gibi bir su kanalı oluşturarak da yapabilirsiniz. Bu sayede bahçe de tehlike oluşturabilecek bahçe ekipmanlarından kurtulmuş, zarif bir sulama sistemi yaparak bahçenizde yer alan bitkilerin ve çiçeklerin düzenli olarak sulanmasını sağlayabilir ve zarif bir bahçe ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer bahçenizde eğim var ise bir sulama pompasına ihtiyaç duymadan sağlıklı bir şekilde sulama kanalı veya toprak altı damlama hortumları kullanarak da zarif bir bahçe ortaya çıkarabilir, şık bir bahçe oluşturabilirsiniz. Bahçenizde yer alan eğimi ortadan kaldırmak ve zarif bir bahçe oluşturmak için sulama sisteminin yanında toprak yapısını düzenlemeniz gereklidir. Toprak yapısını katmanlar şeklinde düzenlemeli, katmanların bahçe içerisinde güzel ve şık görünmesi için destek duvarını ahşap ağaçlardan veya taşlardan yapıp rengarenk olacak şekilde boyayabilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız toprak katmanlarını çok titiz bir çalışma ile yeşil hale getirerek bahçenizin zarifliğini katlayabilir ve güvenli bir bahçe ortaya çıkarmış olursunuz.

Bütün bu düzenlemeleri yaparken dikkat edeceğiniz en önemli nokta çalışmalarının ekonomik ve ergonomik olmasıdır. Yapacağınız çalışmalar bütçe olarak çok yüksek maliyetlere sahip olmamalı çok zor uygulanan yöntemler veya sizi zorlayacak bahçe düzenlemeleri içermemelidir. Bu çalışmalar sizin kolayca yapabileceğiniz çalışmalar şeklinde olmalı, güvenli bir bahçe oluşturmak için kendinizi zorlamamalısınız. Ekonomik olan çalışma ve düzenlemeler ile bahçenizi hem şık, zarif ve estetik bir bahçe haline getirip, hem de daha az para harcamış olursunuz. Ayrıca ergonomik bir bahçe oluşturarak hem kullanım kolaylığı olan hem güvenilir olan hem de zarafetini koruyan bir misafir ağırlama alanı, çocuklarınız ile aileniz ile zaman geçirebileceğiniz bir dinlenme alanı oluşturmuş olursunuz. Böyle bir bahçe oluşturmak için şık ve zarif bahçe dekorasyonlarının, güvenli bahçe düzenlemelerinin ve bunların bir arada bulunduğu bahçe dekorasyonlarının yer aldığı homify güvenli bahçe dekorasyonları sayfalarını ziyaret etmelisiniz. Onlarca örnek bahçe dekorasyonu arasından bahçe yapınıza ve zevkinize uygun olan dekorasyonları seçerek bahçenize uygulayabilirsiniz.



