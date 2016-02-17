Dünyanın süper gücü olarak bilinen Amerika, dekorasyon ve tasarım dünyasının da önde gelen tarzlarını yaratıyor elbette. Özellikle farklı kültürlerden ve etnik gruplardan insan topluluklarının bir arada yaşadığı Amerika'da zaman içinde kendine has ve özgün bir dekorasyon anlayışı oluşmuş. Amerikan filmlerine de fazlaca aşina olduğumuz için aslında hepimizin Amerikan tarzı dekorasyon anlayışı ile ilgili ufak da olsa bir fikri var. Bu fikri biraz daha derinleştirmeye ne dersiniz?

Bu yazımızda farklı kültürlerden etkilenerek harmanlanan, farklı çağların farklı tarihsel özelliklerini bir araya getiren, 60'lı yıllarından vintage tarzından kolonyal tasarımlara, Victoria devri mimari ve tasarımlardan kırsal kesimlerinde, büyük çiftliklerde yaşayan insanlarının ürettiği rustik ve country tarza kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Amerikan tarzı dekorasyonun temel ipuçlarına değineceğiz.

Amerikan tarzının en karakteristik özellikleri nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim.