Dünyanın süper gücü olarak bilinen Amerika, dekorasyon ve tasarım dünyasının da önde gelen tarzlarını yaratıyor elbette. Özellikle farklı kültürlerden ve etnik gruplardan insan topluluklarının bir arada yaşadığı Amerika'da zaman içinde kendine has ve özgün bir dekorasyon anlayışı oluşmuş. Amerikan filmlerine de fazlaca aşina olduğumuz için aslında hepimizin Amerikan tarzı dekorasyon anlayışı ile ilgili ufak da olsa bir fikri var. Bu fikri biraz daha derinleştirmeye ne dersiniz?
Bu yazımızda farklı kültürlerden etkilenerek harmanlanan, farklı çağların farklı tarihsel özelliklerini bir araya getiren, 60'lı yıllarından vintage tarzından kolonyal tasarımlara, Victoria devri mimari ve tasarımlardan kırsal kesimlerinde, büyük çiftliklerde yaşayan insanlarının ürettiği rustik ve country tarza kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Amerikan tarzı dekorasyonun temel ipuçlarına değineceğiz.
Amerikan tarzının en karakteristik özellikleri nelerdir? Gelin birlikte öğrenelim.
Ahşap Amerikan evlerinde en çok kullanılan ve en yoğunlukla rastlanan malzemedir, özellikle de Türkiye'de kullanılan meşe, ceviz ve maun türü ahşaplara neredeyse her Amerikan evinde rastlamak mümkün. Geleneksel bir Amerikan tarzı dekorasyon yaratmak istiyorsanız eğer, ahşabın baş rolde oynaması birincil şartlardan biri. Sıcak ve dengeli bir yerleşimle büyük ve göz alıcı ahşap mobilyalar yaşam alanlarının karakterini belirleyen en önemli tasarım unsurlarının başında geliyor Amerika'da. (Örnek resimdeki tasarım RH Design imzası taşıyor.)
Mutfağa gelince, ayrıca belirtmemize gerek yok herhalde: Açık mutfaklar Amrikan iç mimarisinin olmazsa olmazlarından biri. Açık mutfak modellerini Amerikan mutfaklar olarak anmamız da bundan kaynaklanıyor zaten. Mutfağınızı Amerikan tarzında dizayn etmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka modern bir stil tercih etmelisiniz ve mutfağı salondan ayıran geniş ve kullanışlı bir mutfak adasına yer vermelisiniz.
Vintage aksesuarlarla geçmişe yolculuk… Sıcacık bir dizaynla nostaljik bir dekorasyon Amerika'da özellikle son dönemde trend olan tasarım ve dekorasyon stillerinden biri. Retro ya da vintage dokunuşlar, Amerika'daki evlerde sıklıkla görülen şıklıkların arasında yer alıyor.
Giyinme odaları da tıpkı açık mutfaklar gibi Amerikan coğrafyasının dekorasyon ve tasarım dünyasına kattığı değerlerden biri olarak kalbimizi kazanıyor. Yatak odasını dolap fazlalığından ve boucu bir ortamdan kurtaran bu fonksiyonel oda, hayatımızı kolaylaştırmasıyla da tasarım dünyasının gözde yaşam alanlarından biri haline geldi. (Amerika'dan çıkan bu muhteşem tasarım fikrinin Türkiye'deki uygulamalarını görmek isterseniz Türkiye'den 10 giyinme odası isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Canlı renkli perdeler Amerikan evlerinin vazgeçilmez tasarım unsurlarından biri. Her tür tarza ve dekorasyon anlayışına uyum sağlayabilecek şekilde farklı desenlere sahip perdeler kullanarak yaşam alanlarımıza Amerikan esintileri eklememiz mümkün.
Arkadaşlarınızla bir araya gelip içkilerinizi yudumlarken keyifli sohbetler ettiğiniz, oyunlar oynadığınız ve tatil fotoğraflarına bakıp anılarınızı hatırladığınız samimi ve sıcak bir dekorasyonunuz olsun istemez misiniz? Bunun en vazgeçilmez ve romantik yolu pek tabii ki geleneksel şöminelerden geçiyor. Şöminede yanan odunun çıtırtısı, sıcacık hava ve huzurlu ve dingin bir ortam…
Verandalar da Amerikan tarzı müstakil evlerin vazgeçilmezlerinden biri olaral listemizde yerini alıyor. Yağmurlu havada da güneşli havada da dışarıda korunaklı bir şekilde vakit geçirebilmenizi sağlayan verandalar evinizin yaşam alanlarını çoğaltmanın ve keyifli ve sık kullanılan aktif bir sosyalleşme alanı oluşturmanın en güzel yolu.