Yatak odanızda rahatlıkla kullanabileceğiniz avizeler

Bir evde bulunan her alan, kendine has anlamlar ve duygular taşır. Örnek vermek gerekirse, bir banyo çoğunlukla arınmayı ve temizliği getirir insanları aklına. Bugünkü yazımızın konusu olan yatak odaları ise rahatlama ve canlanma mekanlarıdır. Bu sebepten ötürü, yatak odanızı dekore ederken bu konsepte uygun olacak biçimde hareket etmeniz oldukça önemlidir. Yatak odasında tercih edeceğiniz zevk ve tarzın çok büyük bir önem taşıdığını söylemek pek de doğru olmaz. Çünkü yatak odanız tamamıyla size aittir, sizin özel alanınızdır. Bundan dolayı, yatak odanızı dinlenme ve canlanma mekanı olarak dekore ederken, sizi kısıtlayacak tek etken zevklerinizdir. Mobilya, renk, desen, aksesuar ve zemin tercihi tamamen size kalmıştır. Bu yüzden, bu özgürlüğünüzü rahatlama ve canlanma konsepti için harcamanız yerinde bir davranış olacaktır. Fakat diğer tüm alanlarda olduğu gibi, yatak odası dekorasyonuna başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus var.
Öncelikle, yatak odanız için mobilya seçmeye başlamadan önce, duvar rengine, duvar kağıdına ve zemine karar vermiş olmanız gerekmekte. Seçeceğiniz duvar kağıdı odaya dinginlik ve huzur katıyor olmalı. Öte yandan duvar boyası, yatak odası dekorasyonlarında çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü özellikle içinde bulunduğunuz odanın havası ruh halinize oldukça yakından etki eder. Bu yüzden yatak odanızda doğru bir renk tercih etmek, uyku kalitenizi bile etkileyebilir. Yatak odalarında en çok tercih edilen iki renk yeşil ve mavidir. Yeşil genel olarak doğanın rengidir ve şifa kaynadığıdır. Mavi ise rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliği taşıyan bir renktir. Bu sebeple yatak odanızda bu iki renk tonunu tercih etmeniz, yatak odanızın daha dingin ve huzurlu bir mekan halini almasını sağlayabilir.
Yatak odası dekorasyonlarında bir diğer önemli konu ise aydınlatmadır. Yatak odanızda bulunan ışık, ruh halini ve uyku kalitenizi oldukça yakından etkiler. Böyle iki önemli kavrama etki gücüne sahip olunca, yatak odasında kullanacağınız aydınlatma hayati bir önem kazanır. Yatak odalarında genellikle çok parlak bir ışık tercih edilmez. Öte yandan, yatak odanızda zayıf bir ışık kullanmak, güneş battığında kitap okumanızı ve internette gezinmenizi zorlaştırır. Bu sebepten ötürü, yatak odanızda ne çok parlak ne de çok zayıf bir ışık kullanın. Aydınlatma tercih ederken yatak odanızın fiziksel koşullarını da göz önünde bulundurun. Örnek vermek gerekirse, çok geniş bir yatak odasında sadece bir tane avize kullanmak yeterli değildir. Böyle bir durumda odanın bazı bölgeleri loş olacak ya da karanlıkta kalacaktır. Bu yüzden, bu tarz bir yatak odasına sahipseniz avize sayınızı arttırabilirsiniz. Kimi zaman tavan avizesi kullanmak yerine komidin lambası kullanabilirsiniz. Fakat bu durumda yatak odanızda çok fazla zaman geçiremezsiniz. Çünkü bu tarz aydınlatmalar tüm yatak odanızı aydınlatmaya yetmez. Bu konuyu daha da açmak gerekirse, yatak odanıza yalnızca uyumak için gidiyorsanız bu tarz bir aydınlatma tercih edebilirsiniz. Yatak odanızda şık bir tarzın peşindeyseniz, duvar aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Özellikle belli bir şekilde veya motifte şekillendirilen duvar aydınlatmaları, oldukça şık hoş görüntülere imkan verebilir. Sade bir aydınlatma istemiyorsanız, elmas taşlı avizeler imdadınıza yetişir. Sahip oldukları çok sayıda kristal taşla yatak odanızı oldukça şık bir hale getirebilir. Öte yandan, sadelik sizin vazgeçilmezinizse, fanus şeklindeki sade avizeleri tercih edebilirsiniz. Ne tür bir avize tercih ederseniz edin, aydınlatmanın yatak odası için çok önemli bir konu olduğu açıktır. Bu yazımızda sizlerle kısıtlı sayıda örnek paylaşacağımız için, bu adresi ziyaret ederek daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.
Kimi zaman nicelik bakımından sayıca çok olan avizeler yerine, nitelik olarak çok olan avizeleri tercih edebilirsiniz. Ne demek istediğimizi bu örneği inceleyerek daha iyi anlayabilirsiniz. Böylesi bir yatak odası, tek bir avize kullanmak için büyük, en az iki avize kullanmak içinse küçüktür. Böyle bir durumda örnektekine benzer bir avize kullanabilirsiniz. Öte yandan, seçeceğiniz avizenin bu örnekteki gibi şık bir avize olmasına da özen göstermelisiniz.
Avize konusunda en çok tercih edilen modellerin başında kristal taşlı avizeler gelir. Bu tarz avizelerin kullanımı inanılmaz yaygındır. Bu örnekte ise, lambalar bir şamdanı andıran iskeletin üzerinde bulunmakta. Öte yandan, kristal taşlar şamdan avizeye bağlı olarak duruyor. Bu sayede ışık hiçbir engele takılmadan tavanla buluşuyor. Tavandan yansıyan ışık da kristallere çarparak oldukça şık bir görüntüye kavuşuyor. Cese Home Concept'e ait olan bu tasarım, yatak odanızı aydınlatabilir.
Yazımızın başında her zaman duvar avizesi kullanmak zorunda olmadığınızdan bahsetmiştik. İnsanların çoğu tercihini bundan yana kullansa da kimi zaman klasik çizginin ötesine geçmek gerekir. Bu örneğe bakarak neyi kastetmeye çalıştığımızı anlayabilirsiniz. Duvar aydınlatmaları kimi zaman oldukça şık görüntüler sağlayabilir. Bu örnekte dairesel bir biçimde dizayn edilmiş bir duvar aydınlatması görebilirsiniz. Detay Mimarlık'a ait olan bu tasarımı kullanarak, klasik çizgiden çıkabilirsiniz.
Her zaman bir tavan avize tercih etmek zorunda değilsiniz. Yatak odanızda geçirdiğiniz zaman bağlı olarak bir komidin lambası da kullanabilirsiniz. Özellikle parlak renkli bir aydınlatma ve güçlü bir ampulle gerekli olan ışığı kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Öte yandan bu örnekteki gibi iki tane aydınlatma kullanmak, yatak odanızın ihtiyaç duyduğu ışığı fazla fazla karşılayacaktır. Stella Apart'a ait olan bu tasarım, size komidin lambası kullanmak konusunda fikir verebilir.
Kimi zaman tek bir avize kullanmak yeterli olmaz. Özellikle çok geniş olan yatak odalarında sadece tek bir avize kullanmak karanlık ya da en iyi ihtimalle loş bir yatak odasına sahip olmanıza sebebiyet verebilir. Böyle zamanlarda avize sayısını arttırmaktan çekinmeyin. Yatak odanız simetrik bir yapıya sahipse, avizeleri de simetrik biçimde yerleştirmelisiniz. Bu örnekteki yatak odası asimetrik olduğu için avizeler de buna uygun olacak biçimde asimetrik olarak yerleştirilmiş. Teknogrup Design'a ait olan bu yatak odası, avize sayısının arttırılmasına güzel bir örnek.
Eğer renkli kişiliğe sahip bir insansanız, bunu evinizin dekorasyonuna yansıtmaktan çekinmeyin. Bu durum evinizi daha çok benimsemenizi sağlar. Öte yandan renkli ve ilginç dokunuşlar bir evi göz alıcı hale getirebilir. Bu örneğe baktığınızda, renkli bir kişilik tarafından dekore edildiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Klasik avizeler yerine stüdyo tipi aydınlatma tercihi bunun en büyük kanıtı. Eğer evinizde bu tarz bir aydınlatmaya yer vermek isterseniz, dekoratörün profilini inceleyebilirsiniz.
Camdan yapılmış olan fanus veya taç avizeler en çok tercih edilen avizelerdendir. Sadelik ve şıklığın kombinine güzel birer örnektirler. Fakat burada önemli nokta seçeceğiniz avizenin rengini doğru tercih etmektir. Işıklandırma açısından sarı veya turuncu gibi açık renkler tercih etmek daha verimli bir şekilde ışık almanızı sağlar. Öte yandan gerekli aydınlatma için, güçlü bir ampul tercih etmelisiniz. Hoyran Wedre'a ait bu tasarım, tercihini sadelikten yana kullanacaklar için iyi bir alternatif olabilir.
Sadelik kimi zaman insanların vazgeçilmezi konumunda olabilir. Böyle zamanlarda ise insanlar tercihlerini genellikle sade tasarımlardan yana kullanırlar. Peki yatak odasına sade bir avize bulmak mümkün müdür ? Neden olmasın ! Artık her tarzda avizeye rastlamak mümkün. Bu örnekte ise sade bir tarzda avize görebilirsiniz. Kağıt lambaları andıran bu avize, metalden bir iskelete sahip. Bu sebeple de oldukça sağlam. Yücel Partners'a ait olan bu tasarım, sadelikten vazgeçmeyen insanlar için güzel bir tercih.
Avizeler söz konusu olunca, en çok tercih edilen modellerden biri de-bu örnekteki gibi-şamdan tarzı avizelerdir. Oldukça şık bir tarza sahip olan bu avizeler, klasik sayılabilir. Ayrıca sahip oldukları şekil sayesinde çok sayıda lambaya da ev sahipliği yapabilirler. Bu örnekte ise tavana sabit olmayan ama zincirle sarkıtılmış olan bir şamdan avize görebilirsiniz. Bu tarz bir şamdan avize ilginizi çektiyse, fikir vermesi bakımından dekoratörün profilini inceleyebilirsiniz.
Yatak odanızda çok fazla zaman geçirmiyorsanız ve genellikle sadece uyumak için bu alanı kullanıyorsanız, büyük ve gösterişli bir avize yerine sade ve kullanışlı bir lamba tercih edebilirsiniz. Böyle zamanlarda masa aydınlatmalarını kullanmaktan çekinmemelisiniz. Başınızın hemen yanında konumlandıracağınız bir aydınlatma, oldukça pratik olacaktır. Hem size gerekli ışığı sağlayacak hem de kapatmak istediğinizde hemen kapanacaktır.