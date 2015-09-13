Yatak odanızda rahatlıkla kullanabileceğiniz avizeler

Bir evde bulunan her alan, kendine has anlamlar ve duygular taşır. Örnek vermek gerekirse, bir banyo çoğunlukla arınmayı ve temizliği getirir insanları aklına. Bugünkü yazımızın konusu olan yatak odaları ise rahatlama ve canlanma mekanlarıdır. Bu sebepten ötürü, yatak odanızı dekore ederken bu konsepte uygun olacak biçimde hareket etmeniz oldukça önemlidir. Yatak odasında tercih edeceğiniz zevk ve tarzın çok büyük bir önem taşıdığını söylemek pek de doğru olmaz. Çünkü yatak odanız tamamıyla size aittir, sizin özel alanınızdır. Bundan dolayı, yatak odanızı dinlenme ve canlanma mekanı olarak dekore ederken, sizi kısıtlayacak tek etken zevklerinizdir. Mobilya, renk, desen, aksesuar ve zemin tercihi tamamen size kalmıştır. Bu yüzden, bu özgürlüğünüzü rahatlama ve canlanma konsepti için harcamanız yerinde bir davranış olacaktır. Fakat diğer tüm alanlarda olduğu gibi, yatak odası dekorasyonuna başlamadan önce dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus var.

Öncelikle, yatak odanız için mobilya seçmeye başlamadan önce, duvar rengine, duvar kağıdına ve zemine karar vermiş olmanız gerekmekte. Seçeceğiniz duvar kağıdı odaya dinginlik ve huzur katıyor olmalı. Öte yandan duvar boyası, yatak odası dekorasyonlarında çok büyük bir öneme sahiptir. Çünkü özellikle içinde bulunduğunuz odanın havası ruh halinize oldukça yakından etki eder. Bu yüzden yatak odanızda doğru bir renk tercih etmek, uyku kalitenizi bile etkileyebilir. Yatak odalarında en çok tercih edilen iki renk yeşil ve mavidir. Yeşil genel olarak doğanın rengidir ve şifa kaynadığıdır. Mavi ise rahatlatıcı ve sakinleştirici özelliği taşıyan bir renktir. Bu sebeple yatak odanızda bu iki renk tonunu tercih etmeniz, yatak odanızın daha dingin ve huzurlu bir mekan halini almasını sağlayabilir.

Yatak odası dekorasyonlarında bir diğer önemli konu ise aydınlatmadır. Yatak odanızda bulunan ışık, ruh halini ve uyku kalitenizi oldukça yakından etkiler. Böyle iki önemli kavrama etki gücüne sahip olunca, yatak odasında kullanacağınız aydınlatma hayati bir önem kazanır. Yatak odalarında genellikle çok parlak bir ışık tercih edilmez. Öte yandan, yatak odanızda zayıf bir ışık kullanmak, güneş battığında kitap okumanızı ve internette gezinmenizi zorlaştırır. Bu sebepten ötürü, yatak odanızda ne çok parlak ne de çok zayıf bir ışık kullanın. Aydınlatma tercih ederken yatak odanızın fiziksel koşullarını da göz önünde bulundurun. Örnek vermek gerekirse, çok geniş bir yatak odasında sadece bir tane avize kullanmak yeterli değildir. Böyle bir durumda odanın bazı bölgeleri loş olacak ya da karanlıkta kalacaktır. Bu yüzden, bu tarz bir yatak odasına sahipseniz avize sayınızı arttırabilirsiniz. Kimi zaman tavan avizesi kullanmak yerine komidin lambası kullanabilirsiniz. Fakat bu durumda yatak odanızda çok fazla zaman geçiremezsiniz. Çünkü bu tarz aydınlatmalar tüm yatak odanızı aydınlatmaya yetmez. Bu konuyu daha da açmak gerekirse, yatak odanıza yalnızca uyumak için gidiyorsanız bu tarz bir aydınlatma tercih edebilirsiniz. Yatak odanızda şık bir tarzın peşindeyseniz, duvar aydınlatmaları tercih edebilirsiniz. Özellikle belli bir şekilde veya motifte şekillendirilen duvar aydınlatmaları, oldukça şık hoş görüntülere imkan verebilir. Sade bir aydınlatma istemiyorsanız, elmas taşlı avizeler imdadınıza yetişir. Sahip oldukları çok sayıda kristal taşla yatak odanızı oldukça şık bir hale getirebilir. Öte yandan, sadelik sizin vazgeçilmezinizse, fanus şeklindeki sade avizeleri tercih edebilirsiniz. Ne tür bir avize tercih ederseniz edin, aydınlatmanın yatak odası için çok önemli bir konu olduğu açıktır. Bu yazımızda sizlerle kısıtlı sayıda örnek paylaşacağımız için, bu adresi ziyaret ederek daha çok fikir sahibi olabilirsiniz.