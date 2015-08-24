Huzur dolu bir ev nasıl olmalı?

Evin banyosuna ise doğrudan yatak odasından açılan bir kapıyla erişiyorsunuz. Bu iki kısmı sadece şeffaf bir cam kapı ayırıyor. Bu da evin kendine has samimiyetini ev sıcaklığını artıracak bir etken olarak düşünülmüş. Evin diğer kısımlarında gördüğümüz asil beyaz-gri uyumunu bu iki bölümde de görmek mümkün.

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