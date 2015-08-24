Huzur dolu bir ev nasıl olmalı?

Herkesin yaşadığı evden beklentisi elbette farklıdır ama herhalde hepimiz akşam olup da evimize gidince bizi huzur dolu, dinlendirici ve rahat bir atmosferin karşılamasını isteriz. Bugün size tanıtacağımız ev tam da bu tanımın karşılığı gibi. Almanya'nın batısında J. + J. VIETHEN adlı firmanın uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu proje, hem karakterli, hem özgün, hem de huzur dolu bir aile evinin nasıl olması gerektiğinin tarifi gibi.
Bu huzur dolu evdeki turumuza, evin arka cephesine bakarak başlayalım. Gördüğünüz gibi bu açıdan bakıldığında, evin arka cephesinin yatak ve dikey hatlarla şekillendiğini görüyoruz. Arka bahçedeki yüzme havuzuyla lüks bir hal alan evin terası ise ahşap kaplama zemin sayesinde sakin bir rıhtımı andırıyor. Yağışlı havalarda ise resmin sağ tarafında gördüğünüz üstü kapalı bölge teras hizmeti vermeye hazır.
Cadde tarafından bakıldığında ise evin bahçesinin yabancı bakışlardan korunması için yapılan ilave duvarın, canlı kırmızısı sayesinde evin estetik değerini de artırdığını görmek mümkün. Evin dış cephesinin geri kalanında ise beyaz renkle pencere kaplamalarında kullanılan koyu grinin asil bir görünüm oluşturduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Tabii böylesine lüks bir evde, kapalı garaj ayrıntısı da unutulmamış. Evin giriş kısmını gösteren bu fotoğrafta, konutun içinde bulunduğu arazinin modern bir çitle ve çit görevi gören bitkilerle çevrildiğini görüyoruz. Ama bu fotoğraftaki asıl dikkat çekici ayrıntı, çatının tamamını kaplayan ve evin enerji ihtiyacını karşılayan güneş enerjisi panelleri. Bu sadece lüks ve huzurlu değil, aynı zamanda da çevre dostu bir ev.
Evin giriş kısmında yüksek tavanlar, marley zemin ve işlenmemiş tavan sayesinde endüstriyel bir karakter bizi karşılıyor. Nötr renklerin ağırlıkta olduğu bu giriş kısmındaki en hoş ayrıntılardan biri solda paravan görevi gören duvara monte edilmiş olan küçük dolap. Hem estetik açıdan, hem de işlevi açısından dikkat çekici bir hoşluk.
Huzurlu bir ev derken kast ettiğimiz şeylerden biri de buydu. Burada insanı rahatlatan renklerin, insanın içini ısıtan güneş ışığının ve her bir köşesi zevkle döşenmiş bir dekorasyonun şahane kombinasyonunu görüyoruz. Ahşap masayla rahat, deri sandalyelerin uyumu, yaprak desenleri perdelerin eve kattığı Akdeniz hafifliği ve mutfak kısmını monotonluktan kurtaran canlı turkuaz vurgusu ile bu mutfak ve yemek alanı adeta parmak ısırtan bir mekân hakine geliyor.
Açık ev prensibine uygun olarak yaşam alanlarının birbirinden kesin sınırlarla ayrılmadığı evin mutfağından oturma kısmına geçişte gördüğümüz en önemli fark zeminde gerçekleşitor ve antrasit renkli marley zemin yerini ahşap laminanta bırakıyor. Bu kısmın en hoş ve büyülü özelliklerinden biri geniş pencereler sayesinde içeriye dolan gün ışığı.
Evin banyosuna ise doğrudan yatak odasından açılan bir kapıyla erişiyorsunuz. Bu iki kısmı sadece şeffaf bir cam kapı ayırıyor. Bu da evin kendine has samimiyetini ev sıcaklığını artıracak bir etken olarak düşünülmüş. Evin diğer kısımlarında gördüğümüz asil beyaz-gri uyumunu bu iki bölümde de görmek mümkün.
Bu evi beğendiyseniz, ’Gösterişli, görkemli ve göz kamaştırıcı bir malikane’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.