Eski püskü bir daire ışığa ve pırıltıya kavuşuyor

Büyük çözümler için büyük işlere kalkışmak gerekir mi? Bu projemizde uzmanlarımız sizlere çok büyük işlere girişmeden, küçük detaylarla büyük bir değişim sağlamanın cevabını veriyor. Küçük detaylar ve analizlerle, tüm projeye yansıyan büyük bir değişimi gözlemlemek mümkün.
Emmme Studio imzası taşıyan projede, birçok aile için ilham kaynağı olabilecek proje aşamalarını inceleyeceğiz.
Basit ve etkili çözümlerle tasarlanan proje, yetenekli ekibin özenli çalışmaları sayesinde öne çıkıyor. Ev sahiplerinin günlük ve rutin yaşam akışlarındaki pürüzleri çözerken, yeni bir yorum getiriyor. Mimarların çalışmaları ile eski olduğu kadar, güncellenmeyen stil ve tarzıyla daireye çağdaş ve modern bir yorum getiriliyor. Dilerseniz yeni dönüşümü ve eski hallerini birlikte inceleyeceğimiz alt başlıklarımıza geçebiliriz.
Koyu renkli mobilyalarn barındığı oturma odası, açık pencereden ışık almasına rağmen kasvetli ve karanlık bir ambiyans yaratıyor. Özellikle küçük alana sahip oturma odaları için, koyu renkli objeler, mobilyalar doğru tercihler olmayabilir. Mekana derinlik katan açık renk tonları, daha ferah ve aydınlık bir görünüm kazandıracaktır. İç mekanlarla ilgili önemli bir detay da pencere sayısı ve boyutları. Geniş pencerelerin iyi yalıtıldığı zaman ortak yaşam alanlarında daha olumlu ve ferah etkilerini gözlemleyebilirsiniz.
İç mekandaki değişim detayları, evi olduğundan başka bir ev gibi göstermeye yetiyor. Adeta yeni bir ev inşa edilmiş gibi görünen projede, sadece doğru ve ölçülü tadilat ve dekorasyon ihtiyaçları karşılanmış. Evin eski haline kıyasla tanınamayan oturma odası, oldukça şık ve çekici bir görünüme sahip olmuş. Aydın ve havadar, gün ışığını muntazam alan bir oturma odası.
Oturma odası ve mutfak bağlantısı arasında, vintage bir yemek masası bulunuyor. Gördüğünüz gibi bazı mobilyalar muhafaza edilirken, daha modern biçimde yorumlanmıştır. Eşyaları yeniden gözden geçirerek, gerekli bakımlarla çok masraf etmeye gerek kalmıyor. Duvara monte edilen Tv ile günümüze uygun, modern bir oturma odası dekorasyonu sağlanmış buluyor.
Önce ve sonrası ile mutfak daha aydınlık ve ferah bir atmosfer sunuyor. Eski hali karanlık ve kasvetli bir görünüme sahipti. Depolama kapasitesi arttırılmış. Modern mutfak cihazları yerini almış.
Ebeveyn yatak odasında daha önce eski bir yatak karyolası var. Işığın girişini zorlaştıran geniş olmayan küçük bir pencere. Profesyonellerin desteğiyle daha aydınlık ve ferah bir yatak odasına dönüştü. Küçük alanlarda doğru dekorasyon fikirleri barındıran projede, koyu renkli mobilyalar yerine açık renkli mekana derinlik katan mobilyalar tercih ediliyor.
3 oda bulunan evde, odalardan biri misafir odası olarak değerlendiriliyordu. Yatak karyolası bulunan odada, karyola kaldırılarak işlevsel bir oturma alanı dizayn ediliyor.
Diğer küçük oda bir giyinme odasına dönüştürülmüş. Depolama için fazlasıyla olanak sağlanan projede, muntazam bir düzen sağlanıyor.
Yenilenen banyoda, duvara monte lamba ve dekoratif ayna değiştirilmiş. Döşeme zemini için daha modern bir görünüm veren kaplama tercih edilmiş.
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