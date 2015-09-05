Tarihi dokusu ve modern dekorasyonuyla büyüleyici bir ev

Bugün sizi Amsterdam'a götürüyoruz ve baştan başa yenilenmiş bahçeli bir ev projesine konuk oluyoruz. Evin iç mekanları dizayn edilirken evini yenilemek isteyen herkes için ilham veren yenilikçi tasarım konseptleri benimsenmiş. Binada yenilikler yapılırken özellikle dış cephedeki tarihi doku korunmuş. Böylece dışarıdan bakıldığında tarihi dokusuyla göz dolduran bir yapı ve iç mekanlarda da yenilikçi ve modern dekorasyonla karşılaşıyoruz. Bu evin yaşam alanlarını tek tek dolaşırken kendi evinizin dekorasyonunu yaparken de yenilikçi ve yaratıcı olabilmek için ilham alacak ve eski ve kaliteli klasik yapılı tasarımları modern dokuyla buluşturmanın başarılı bir örneğine şahit olacaksınız.
İlk olarak evin o tarihi ve estetik dokusuyla etkileyici ve göz alıcı dış cephesine bir bakalım. Evin dış görünümü de aslında bu eski ve tarihi evin ne kadar incelikle ve modern bir tarzda yenilenerek dekore edildiğinin ipuçlarını veriyor. Ancak evi dışarıdan gören misafirleri tabii ki Binnenvorm isimli firma tarafından dekore edilen iç mekanlarda modern ve göz alıcı sürprizler bekliyor.
Çağdaş görünümüyle dikkat çeken bu yaşam alanında özel bir atmosfer yaratılmış. Yemek odasına girer girmez ilk olarak eklektik bir dizaynla yerleştirilmiş ve seçilmiş çeşitli dekoratif nesneler ve vazolar dikkatimizi çekiyor. Bu dekoratif objeler sayesinde odaya hoş bir atmosfer yayılmış ve alan gerçekten de rahatlatıcı bir alana dönüşmüş. Fransız tarzı kapı ve pencereler sayesinde gün ışığının olduğu gibi içeri girmesiyle hem iç mekanda aydınlık bir görüntü hakim hem de güzel havalarda yemek odasından bahçeye çıkılabiliyor. Şömine ayrıntısı ise bu rahatlatıcı ortamı daha da yumuşatan ve ona kusursuzluğunu kazandıran tasarım detayı olma niteliği taşıyor.
Paslanmaz çelik malzeme mutfak için ideal ve hijyenik malzemelerden biri. Bu mutfakta da çelik kullanımıyla gelen estetik ve temizlik hissini iliklerimize kadar hissediyoruz zaten. Çeliğin mükemmel bir dekoratif görüntü yaratmasının yanı sıra aynı zamanda profesyonel mutfaklarda kullanılmasının sebebi de bir hayli sağlıklı ve fonksiyonel olması.
Bu açıdan mutfağa baktığımızda ise şık ve sade siyah mutfak dolapları ve dolapların arasındaki gömme fırını görüyoruz. Ayrıca mutfak tezgahı da mutfağın geneline uyumlu olarak ve yine hijyenik bir şekilde paslanmaz çelikten üretilmiş. Evin tasarımcıları evdeki her şeyin birbirleriyle ahenk içinde olmasına özel olarak ilgi göstermişler ve mutfakta da siyahın çelikle mükemmel uyumundan bu titiz çalışmayı fark edebiliyoruz.
Oturma odasında ise modern bir siyah ve beyaz kombinasyonu, biri vintage görünümlü konforlu mobilyalar, eklektik tarzlı dekoratif vazolar, duvardaki çağdaş tarzlı hareketli ve şık lamba ve yerdeki özel tasarım yumuşak halı salonun dekorasyonunun bütünlüğünü sağlayan birbirleriyle uyumlu tasarım unsurları olarak dikkat çekiyor. Şöminenin üzerinde asılı olan tablo ise yaşam alanına yaratıcı ve sanatsal bir dokunuş niteliğinde. Bu oturma odası dekorasyonu soğuk kış günlerinde şöminenin yanında oturup içkinizi yudumlarken kitap okumak için ideal bir tasarıma sahip.
Eğer hoş bir akşam üstü geçirmek için bir alana ihtiyacınız varsa, işte bu kapalı balkon alanı tam da sakin ve kafa dinlemeye yönelik akşam saatlerinde oturabileceğiniz bir yaşam alanı. Yeşil ağaçlarla kaplı hoş bir manzaraya karşı boydan boya camla çevrili bu küçük balkon, rahat banklar, bahar havası taşıyan duvar dekorasyonu ve şık kafesli renkli güzel ötüşlü kuşlarla mükemmel bir atmosfere sahip. Ayrıca içeriye açılan tarihi dokulu beyaz kapılar da ortama şık ve klasik bir doku katıyor.
Ev, sahipleri tarafından öncelikle konumu ve tarihi dokusu beğenilerek seçilmiş. Bu fotoğrafta da tercih sebeplerinden biri olan tarihi dokuyu yaratan elementleri görüyoruz. Merdivenlerin kenarındaki klasik ve estetik tırabzanlar ve eski dönemleri anımsatan duvar dekorasyonu sizi geçmişe götürüyor adeta.
Banyoda ise karşımıza tam anlamıyla çağdaş bir tasarım çıkıyor. Modern donanımlı ve tam olarak şeffaf duşakabin banyonun ferah ve eşsiz bir dokuya sahip olmasını sağlamış. Bu şeffaf duşakabin duvarları size dışarıdaki manzarayı da seyrederek duş alma keyfini yaşatıyor ama aynı zamanda duş dışındaki alanların da ıslanmamasını sağlıyor.