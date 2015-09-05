Tarihi dokusu ve modern dekorasyonuyla büyüleyici bir ev

Çağdaş görünümüyle dikkat çeken bu yaşam alanında özel bir atmosfer yaratılmış. Yemek odasına girer girmez ilk olarak eklektik bir dizaynla yerleştirilmiş ve seçilmiş çeşitli dekoratif nesneler ve vazolar dikkatimizi çekiyor. Bu dekoratif objeler sayesinde odaya hoş bir atmosfer yayılmış ve alan gerçekten de rahatlatıcı bir alana dönüşmüş. Fransız tarzı kapı ve pencereler sayesinde gün ışığının olduğu gibi içeri girmesiyle hem iç mekanda aydınlık bir görüntü hakim hem de güzel havalarda yemek odasından bahçeye çıkılabiliyor. Şömine ayrıntısı ise bu rahatlatıcı ortamı daha da yumuşatan ve ona kusursuzluğunu kazandıran tasarım detayı olma niteliği taşıyor.