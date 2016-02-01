Hayalleri süsleyen modern bir ev

Proje evi sahibinin düz bir çatı olarak tarif ettiği hayali, genel olarak teras çatı modeli olarak da anılır. İstenilen çatı tipi için bulunduğu civarda gerekli imar izinleri bulunmadığı durumlar, çatı eğimi ve çatı modeli ile ilgili çözümler bitmiyor. Deneyimli mimarların kollarını sıvaması ile yaratıcı fikirler ve etkileyici bir sonuç ortaya çıkıyor.
SCHAMP & SCHMALÖER imzası taşıyan proje, modern çizgisiyle fark yaratıyor. Çatı formunu arka cepheden bakıldığı suretle düz bir duvar ve teras çatı izlenimi veren çalışmada, etkileyici detaylara rastlıyoruz. Modern bir yaklaşımla yorumlanan proje, işlevsel detaylarıyla istenilen sonuca ulaşıyor. Dilerseniz iç ve dış mekan görselleri ile proje yazımıza devam edelim.
Tasarımda modern çizgileri ile geniş ve açık alanlar ile keyifli yürüme alanları oluşuyor. Geniş yüzeyli, simetrik pencereler yalın ve etkileyici görünüyor. Büyük ve geniş pencerelere modern tip ev projelerinde oldukça sık rastlarız. Gün ışığını muntazam alan pencereler, aynı zamanda nefis bir manzaraya yer açıyor. Arka cepheden bakıldığında, düz bir çatı izlenimi veren proje, bir Bauhaus tasarımını andırıyor. Sıradaki görselde fark edileceği gibi, aslında gizli bir çatı modeli sabit ve çatı eğimi diğer yönden hissediliyor. Civardaki ev projeleri ile çatı eğimleri bakımında uyumu kaybetmiyor. İstenilen ölçü ve formları yakalamış ev projesinin arka cephe görünüşü, modern şıklığı ile sizi karşılıyor. Büyük ve geniş pencerelerin baktığı açı ise, nefis bir manzara seyri imkanı tanıyor.
157 metrekarelik bir alana inşa edilen ev projesinin ön cephe görünüşünde çatı eğimi açık ve barizdir. Çatıda bulunan pencere detayı ile doğal ışık muntazam içeri alınıyor. Ön cephe görünüşünde çatı eğiminin yanı sıra saçakları görebilirsiniz. Sade ve yalın bir dille inşa edilen yapıda, çağdaş ve modern çizgiler görebilirsiniz.
Evin içi oldukça ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip. Yalın çizgilerle inşa edilen kat planı modern stil çizgiler taşımaya devam ediyor. Yemek ve mutfak alanına rahat ve kolaylıkla geçiş yapılıyor. Çift kat yüksekliği bu açıdan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tavan mesafesi dolayısıyla daha geniş ve ferah bir görünüm kazanıyor. Zemin kat planında geniş bir salon bulunuyor. Renk ve doku bakımından dış cephe ile uyumlu sadelik izleniyor. Siyah çelik merdiven ve merdiven korkulukları, brüt beton duvarlar, karakteristik özellikler katıyor. Sıcak bir atmosfer yaratan yaşam alanında, şık ve modern bir şömine dizayn edilmiş.
Modern stil bir mutfakta olması gereken sadelik, yalınlık ve netlik söz konusu. Çok fazla renk kullanımına gerek kalmadan şık ve modern bir sonuç elde edilmiş. Minimalist izler de taşıyan projede beyazın zarafetini görebilirsiniz. Ayrıca geniş depolama olanakları sunan mutfak dolapları adeta duvara gizlenmiş. İşlevsel fonksiyonları ön plana çıkan şahane bir mutfak. Ahşap döşeme zemini ile sade ve şık bir görünüm elde edilmiş.
Açık plan tasarımıyla geniş ve ferah bir atmosfer sunan projede yatak odası üst kat planında konumlanıyor. Büyük ve geniş pencereler aracılığıyla nefis bir manzaraya eşlik ediyor. Dekoratif mumlar ve sandalyelerin yeşil tercihi iç mekana renk katıyor, şık ve modern çizgiden ödün vermiyor.
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