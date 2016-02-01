Hayalleri süsleyen modern bir ev

Proje evi sahibinin düz bir çatı olarak tarif ettiği hayali, genel olarak teras çatı modeli olarak da anılır. İstenilen çatı tipi için bulunduğu civarda gerekli imar izinleri bulunmadığı durumlar, çatı eğimi ve çatı modeli ile ilgili çözümler bitmiyor. Deneyimli mimarların kollarını sıvaması ile yaratıcı fikirler ve etkileyici bir sonuç ortaya çıkıyor.

SCHAMP & SCHMALÖER imzası taşıyan proje, modern çizgisiyle fark yaratıyor. Çatı formunu arka cepheden bakıldığı suretle düz bir duvar ve teras çatı izlenimi veren çalışmada, etkileyici detaylara rastlıyoruz. Modern bir yaklaşımla yorumlanan proje, işlevsel detaylarıyla istenilen sonuca ulaşıyor. Dilerseniz iç ve dış mekan görselleri ile proje yazımıza devam edelim.