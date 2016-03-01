Kolay ve uzun ömürlü bir temizlik için mobilya ve dekorasyon tercihleri

Halılar evlerimizde ve yaşam alanlarımızda bulunan tozun çoğunu çeken ve bu yüzden de temizlik açısından anahtar nokta sayılan ev eşyalarından biridir. Daha kolay bir temizlik ve her zaman daha temiz bir ev için halı seçerken halınızın yapıldığı malzemeye dikkat etmeniz gerekir. Polyester ya da naylon halıların temizlikleri çok zordur ve toz ve pislik üzerlerine yapışır. Yün, el dokuması ve ipek halılar da estetik ve gösterişleriyle her ne kadar göz alıcı olsalar da temizlik açısından sıkıntılı olan halılardandır. İplik halılar ise modern dekorasyonlarda sıklıkla kullanılmalarına ve üzerlerindeki lekeleri çıkarmanın kolay olmasına rağmen temizlik ve hijyen açısından pek de uygun değillerdir çünkü uzun iplerinin arasında kir birikir. Halı seçerken temizlik konusunu ön planda tutmak istiyorsanız mutlaka akrilik bir halı almalısınız. Akrilik halılar sert yüzeyleri ve temizliğe uygun üretim tarzlarıyla çok kolay temizlenirler.