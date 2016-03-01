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Kolay ve uzun ömürlü bir temizlik için mobilya ve dekorasyon tercihleri

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APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
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Temizlik hepimizin için zaman zaman kabusa dönüşen ve evlerimizde rahat ve konforlu bir hayat sürebilmemiz için düzenli olarak uygulanması gereken konulardan biri. Daha önce sizlerle Evinizi daha temiz tutmak için edinmeniz gereken 7 gündelik alışkanlık isimli yazımızda kolay temizliğin ipuçlarını paylaşmıştık. Bugünse kolay bir temizliğin ön planda tutulduğu dekorasyonlar nasıl olmalı, mobilya seçerken nelere dikkat etmeliyiz, hangi döşeme ya da halı teknolojisi temizlik yükümüzü biraz olsun hafifletebilir gibi konuları irdeleyeceğiz.

Akrilik halılar

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Halılar evlerimizde ve yaşam alanlarımızda bulunan tozun çoğunu çeken ve bu yüzden de temizlik açısından anahtar nokta sayılan ev eşyalarından biridir. Daha kolay bir temizlik ve her zaman daha temiz bir ev için halı seçerken halınızın yapıldığı malzemeye dikkat etmeniz gerekir. Polyester ya da naylon halıların temizlikleri çok zordur ve toz ve pislik üzerlerine yapışır. Yün, el dokuması ve ipek halılar da estetik ve gösterişleriyle her ne kadar göz alıcı olsalar da temizlik açısından sıkıntılı olan halılardandır. İplik halılar ise modern dekorasyonlarda sıklıkla kullanılmalarına ve üzerlerindeki lekeleri çıkarmanın kolay olmasına rağmen temizlik ve hijyen açısından pek de uygun değillerdir çünkü uzun iplerinin arasında kir birikir. Halı seçerken temizlik konusunu ön planda tutmak istiyorsanız mutlaka akrilik bir halı almalısınız. Akrilik halılar sert yüzeyleri ve temizliğe uygun üretim tarzlarıyla çok kolay temizlenirler.

Deri ya da tay tüyü koltuklar

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Oturma odalarınız için koltuk takımı seçerken eğer temizliği kolay olan malzemeler tercih etmek istiyorsan elbette deriden şaşmamalısınız. Deri koltuklar silinmesi ve temizliği en kolay olan koltuklardır ancak aynı zamanda bakımları da zordur. Kolay çizilebilen ve sıcak lekelerin kalıcı olabildiği deri koltuklar temizliği kolay olsa da bakımlarının zor olması sebebiyle özellikle çocuklu ya da evcil hayvan sahibi evlerde çok da uygun ve ideal koltuk modelleri değillerdir. Son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan ve tay tüyü adı verilen koltuk ve kanepe takımı modelleri, silinebilir olmaları ve leke tutmamaları nedeniyle temizlik açısından oldukça elverişli mobilyalardır. (Resimdeki örnek dekorasyon: Asortie Mobilya Dekorasyon

Yıkanabilen yastık ve kırlent kılıfları

Penthouse Riviera de Sao Lourenço, Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Mayra Lopes Arquitetura | Interiores Tropikal Oturma Odası
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores
Mayra Lopes Arquitetura | Interiores

Oturma odası temizliğinde önemli rol oynayan ve çokça zaman alan eşyalardan biri de koltukların yastıklarıdır. Yastık ve kırlentlerinizi yıkanabilir kılıflara sahip olan modellerden seçerseniz makinede yıkayabilir ve silme ve temizleme zahmetinden kurtulabilirsiniz.

Cilalı ahşap sehpalar

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Treso İç Mimarlık

R.K. Konutu

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Masa ve sehpa seçimlerinde temizlik açısından düşündüğünüzde görünüşte plastik malzemelerin aklınızı çeldiğini biliyoruz ama aslında kaliteli malzemeden de yapılmış olsa plastik masa ve sehpalar kiri içinde barındırmaya daha elverişlidir ve üzerine yapışan kirler zamanla kalıplaşır. Estetik açıdan da çok da şık değillerdir. Cilalanmış ahşap masa, sandalye ve sehpalar temizliği en kolay masa ve sandalyelerin başında geliyor.

Panjurlar ve camlar

New life for a 1920s home - extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey, TOTUS TOTUS Klasik Oturma Odası
TOTUS

New life for a 1920s home – extension and full renovation, Thames Ditton, Surrey

TOTUS
TOTUS
TOTUS

Evde kalın ve tül perde size yetiyor olabilir ama panjurun evlerin içini dışarıya karşı görünmez hale getirmek ve soğuktan korumaktan başka bir işlevi daha var: Cam temizliğine kolaylık sağlaması ve camların daha geç kirlenmesine neden olması. Özellikle yağmurlu ve çok rüzgarlı havalarda panjurları kapattığınızda panjurlar dışarıdaki kirin ve tozun pencereye ulaşmasına engel oluyor ve camlarınızın temizlik ömrünü arttırıyorlar.

Büyüleyici bir aile evi projesi!
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