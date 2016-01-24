Tatile çıkmadan önce alınması gereken önlemler listesi

Sonunda evinizle ilgili tüm kontrolleri tamamladınız. Gözünüz arkada kalmadan ışıklar açık kaldı mı diye bir kaygınız yok, tatilin keyfini çıkarmaya hazırsınız. Bu aşamada güvendiğiniz bir tanıdığınız ve komşunuzu tatilde olduğunuza dair bilgilendirebilirsiniz. Komşunuzun tatilde olduğunuzu bilmesi, belirtilen süre boyunca evin kullanım dışı olacağına dair bir işarettir. Güvendiğiniz komşunuzun evinize kolaylıkla göz kulak olabilir. Nitekim kullanım dışı iken eve giren bir yabancıyı ilk fark edecek muhtemel kişi komşu olacaktır. Yakınlarınızın evi ziyaret ve kontrol etme olanağı var ise, bu detay da belirtilebilir. Evinizde bir ışık yandığı zaman, evden sesler duyulduğu zaman bunu ilk fark eden komşunuz olacaktır. Şu durumda güvenilir bir komşu veya yakını bilgilendirmek işe yarar bir tedbir olarak alınabilir.

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