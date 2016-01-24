Tatile çıkmadan önce alınması gereken önlemler listesi

İşte beklenen tatil zamanı geldi çattı! Arzulanan seyahate kavuşmaya ramak kala, son hazırlıkları yapmaya başlamaya ne dersiniz? Biletlerinizi aldınız. Kalacağınız yerleri ayarladınız ve kontrol ettirdiniz. Bir şeyi unutmadınız mı? İdeal bir tatil, her nerede olursa olsun gözünüzün arkada kalmayacağı bir tatildir. Dinlenmeye, stres ve yorgunluğu üzerinizden atmaya da ihtiyacınız varsa, beklenen tatil için gereken hazırlıkları yaparken küçük detaylar unutulmamalı. Alınacak önlemler, bir sonraki adımda tatilinizde günlerin nasıl geçeceğini etkileyebilir. Keyif almak, dinlenmek varken, evdeki fişlerin takılı olup olmadığına emin olamazsanız, gözünüz arkada kalır, tatilin tadını çıkaramaz hale gelirsiniz. Su sızıntısı, pencerelerin açık oma ihtimali, derken kontrol etmedikleriniz sizi oyalayıp durur. Yakınlarınız ya da güvendiğiniz kişilere de haber vermeyi unuttunuz. Tatil, sandığınızdan daha da keyifsiz hale gelebilir ve zorlaşabilir. Seyahate çıkmadan önce mutlaka gözden geçirilmesi gerekenleri işlerinizi kolaylaştırmak adına bir listede topladık. Küçük bir kontrol listesini gözden geçirdikten sonra, gözünüz arkada kalmadan tatile merhaba deyin.
Dinlenmenin keyfini çıkarırken, arkanıza yaslandınız ve aklınıza çıkmadan fırının fişini çekmediğinizi getirdiniz. Son temizlenen kıyafetlerinizi ütülerken belki acele ettiniz. Çıkmadan fişlerin takılı olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Genellikle başımıza gelmeden önce fark etmeyiz, fakat bu tip ihtimal verilmeyen durumlar sadece küçük bir unutkanlığın peşinden gerçekleşebilir. Kapıyı kapatmadan önce, içeride son kontrolleri yaptığınızdan emin olun ve yolunuza tasasız devam edin. Evdeki elektrikli aletlerin fişlerinin takılı olup olmadığını bir kez kontrol etmeniz yeterli. Takılı fişlerde oluşacak arızaları, kabloların yanmasını, sigortada problem çıkmasını istemeyiz. Ev güvenliğinin yanı sıra, gereksiz enerji tüketimi işareti olan ışıkların yanmaya devam etmesi de ayrı bir mevzu. 24 saat boyunca açık olan lambalar, tatile çıktığınız gün sayısı ile katlanacak. Evde kimse yokken bu kadar süre ışıkların yanmasına ve enerji tüketimi israfına gerek var mı?
Güvenlik önlemlerinde ilk sırada pencerelerin kapalı olmasına özen gösterilir. Nitekim içinde barınırken bile özellikle zemin katlarda pencereler ve balkon kapıları kontrol edilir. Tatilden döndüğünüzde açık pencereden giren rüzgarın estiği yerde, boş bir yatak odası görmek istemezsiniz. Evde güvenlikle ilgili mutlaka alınması gereken önlemler vardır. Kapıları kilitlemek yetmeyecektir. Pencereleri kapatın, kapıları kapatın. Pencereler zemin kat seviyesi ya da toprak kotuna yakın ise pencere ve kapı korkulukları takmanız önerilir. Pencere ve kapılar için kilitleme sistemleri de ayrıca önerilir. Tatil dönüşü evinizi bıraktığınız gibi bulmak istiyorsanız, kapıları ve pencereleri kontrol edin, tasa etmeyin.
Evde değilken petekleri yakmaya devam ediyorsanız, cebinizi de yakmaya devam ediyorsunuz demektir. Eğer elektrikli ısıtıcıları kullanıyorsanız, ciddi bir elektrik faturasının yanı sıra, uzun süre sonunda yangın tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Evinizi basit bir unutkanlık yüzünden kaybetmek istemezsiniz. İçinde olmadığınız 24 saat, tatil gün sayısı ile katlanan uzun bir süreç. Isı kazancı değil, ısı kaybıdır. Eğer evinizde evcil hayvan beslemiyorsanız, siz yokken evi ısıtmanın pek bir anlamı yoktur. Evcil hayvanlar için de kısıtlı gün sayısı ve kontroller önemlidir. Güvenilecek bir kişiye kontroller için danışılmalıdır. Evde peteklerin yanmaya devam etmesi durumu, lüzumsuz enerji tüketimidir ve asla tavsiye edilmez. Eğer bu küçük unutkanlığın faturaya yansımasını istemiyorsanız, ısıtma sistemlerini kapatın, içiniz rahat yolunuza devam edin.
Seyahatiniz bir haftadan daha uzun sürecekse, buzdolabında bekleyen bazı yiyecekler bozulmaya başlayabilir. Özellikle kısa sürede tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler kontrol edilmeli. Uzun bir süre tatile çıkılıyorsa, mümkünse buzdolabı temizlenmeli. Bozulma, kokma ve çürüme ihtimali olan besin ürünleri ayıklanmalı. Zaten döndüğünüzde kullanamayacağınız gıdaları buzdolabında tutmanın anlamı yok. Gereksiz yere bozulmaya bırakılan bazı gıdalar, buzdolabındaki diğer gıdaları da etkileyebilir. Bozulan gıda ürünleri diğerlerini bozabilir, kokular karışabilir. Dondurucuya konulması gereken gıdalar yerine konulmalı. Çok uzun bir süre tatilden dönmeyecekseniz, buzdolabının temizlenerek fişinin çekilmesi tavsiye edilir. Buzdolabı ömrünü etkiler, uzun süre kullanılmayan ve tüketilen enerji faturanıza yansır.
Gözden geçirilmesi gereken yerlerden biri de banyo ve tuvaletlerdir. Tatil dönüşü klozet, küvet veya duşakabinin kullanıma hazır olması gerekir. Hızlıca yapılan banyo ve tuvalet temizliği, sonrası için de işlerinizi kolaylaştıracaktır. Banyo ve tuvalet çöp kutularını kontrol edin, ve temizleyin. Tatil sürecinde kötü kokular oluşmasını önlemek ve hijyeni sağlamak burada önemli. Kullanılmayan şampuan şişelerini atabilirsiniz. Banyo temizliği öncesi yapacağınız alışverişlerde, banyo ile ilgili gereksinimleri listeye katabilirsiniz. Tatil öncesi hızlı bir temizlik seansında panik yaşamak istemezsiniz. Örnek görseldeki modern stil dizayn edilen banyo dekorasyonu, Ankara'da bulunan Treso İç Mimarlık imzası taşıyor.
24 boyunca ve tatil gün sayısı ile katlanan süreçte çöplerin vahametini anlatmaya gerek yok. Gündelik bir ihtiyaç olan çöp kutusu temizliği tatil öncesi de gözden geçirilmeli. Mutfakta buzdolabını temizlerken, günlük kullanım süreleri olan besinleri tükettiniz ve ilgili çöpleri atmanız gerek. Mutfakta kısa sürede koku yapabilecek, bozulabilecek sebzeleri kısa sürede tüketmeye bakın ya da birilerine verin. Kalan çöpleri ayıklayın ve atmaya hazırlayın. Banyo ve tuvalet kontrollerinde de benzer şekilde çöp poşetlerinizi hazırladığınız. Genel bir gözden geçirdiğinizde, ortak yaşam alanlarında, yatak odasında, çalışma odası veya çocuk odasında kokabilecek artıkları tespit edip atmaya hazırlayın. Döndüğünüzde mis gibi kokan bir ev sizi bekliyor olacak.
Tatilin ilk günü kirli çamaşır zahmetinden kurtulmak istiyorsanız, tatil öncesi yıkanması gereken çamaşırları yıkayın. Valiz hazırlama aşamasında hangi giysilerinizi alacağınızla ilgili bir kez daha düşünme şansınız olur. Yanındaki götürmeyi planladığınız çamaşırları yıkama ve kurulama sonrası, gerekiyorsa ütülemeden geçirin. Kısa sürede halledebileceğiniz kirli çamaşır zahmetinden kurtulmak işlerinizi oldukça kolaylaştıracak. Tatilden döndüğünüzde kirli çamaşır sepetini dolu bulmak ve ekstra işler yapmak zorunda olmak istemezsiniz. Valize yerleştirilen çamaşırların temiz kokması ve kullanıma hazır konumda el altında bulunması önemli. Tatilde bunları düşünmeyin.
Sonunda evinizle ilgili tüm kontrolleri tamamladınız. Gözünüz arkada kalmadan ışıklar açık kaldı mı diye bir kaygınız yok, tatilin keyfini çıkarmaya hazırsınız. Bu aşamada güvendiğiniz bir tanıdığınız ve komşunuzu tatilde olduğunuza dair bilgilendirebilirsiniz. Komşunuzun tatilde olduğunuzu bilmesi, belirtilen süre boyunca evin kullanım dışı olacağına dair bir işarettir. Güvendiğiniz komşunuzun evinize kolaylıkla göz kulak olabilir. Nitekim kullanım dışı iken eve giren bir yabancıyı ilk fark edecek muhtemel kişi komşu olacaktır. Yakınlarınızın evi ziyaret ve kontrol etme olanağı var ise, bu detay da belirtilebilir. Evinizde bir ışık yandığı zaman, evden sesler duyulduğu zaman bunu ilk fark eden komşunuz olacaktır. Şu durumda güvenilir bir komşu veya yakını bilgilendirmek işe yarar bir tedbir olarak alınabilir.
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