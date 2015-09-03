Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri

Yaşamımızın önemli bir kısmını uykuya ayırdığımız zaman dilimleri kaplar. Günün üçte birini neredeyse sadece uykuya ayırdığımızı düşünürsek, evimizin en önemli yaşam alanlarından biri yatak odaları oluyor. Yatak odasının düzeni, uykumuzu ve geçen zamanın kalitesini oldukça fazla etkiliyor. Buna paralel olarak bireysel alanlarda geçirilen zaman geçmişe oranla bir hayli yükseldi. Haliyle yatak odaları kişisel ve karakteristik öğeler taşıyan, özel alanlar haline geldi. Bu yazımızda sizlerle en güzel yatak odası dolap modellerinden bazı örnekleri paylaşacağız. Hangi stilde nasıl bir oda döşeyeceğimizi belirlemek için ilham veren fikirlere açık olmalı, örneklerle nasıl bir dizayn oluşturacağımız hakkında fikirler edinebiliriz.
Kaliteli bir uyku çekmek için yatağın rahatlığı ve hayatımızı kolaylaştıran mobilya tasarımları aradığımız özellikler olabilir. Göze hitap eden görsel tasarımlar ve mobilyaların işlevselliği burada önemli olacaktır. Hem görsel etkisiyle gözlere hitap eden tasarımlar, hem de fonksiyonellikleri ile yaşamımızı kolaylaştıran mobilyalar ihtiyaç duyulan unsurlar olacaktır. Sağlığımız açısından iyi bir uyku çekebileceğimiz, yaşamımızın önemli bir kısmını geçireceğimiz yatak odası düzeni nasıl olmalı? Yatak odası dolaplarının odanın dizaynında rolleri neler olabilir? Odanın düzeni, yatak odası dolabının boyutu, duvarların rengi ve daha birçok etken yaşamımızı sandığımızdan daha fazla etkiliyor. Odanın havasını değiştiren detaylarla ve akılcı çözümlerle tasarımın farkı pekala çok kolay hissedilebilir. Belki yeni bir ev döşüyor olabilirsiniz, ya da halihazırda bulunan yatak odanızın havasını değiştirmek istiyor olabilirsiniz; bunun için sizin için hazırladığımız diğer Uyku mabediniz için yatak odası takımları yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Şimdi sizlere ilham verebilecek farklı stillerde yatak odası dolap modellerini incelemeye başlayabiliriz.
Dolapların işlevselliği ile düzeni sağlamak, bir çocuk yatak odasının önemli ihtiyaçlarından birini giderebilir. Yatağın etrafını çevreleyen kutu kutu dolaplarla hem pratik çözüm planı tasarlanmış, hem de estetik bir oda düzeni sağlanmış. Duvar zemini ve tavanda beyaz rengin hakim olduğu odada, duvar dekorunu tamamlayacak renklerde dolapların tasarımı da gözden kaçmasın. İskandinav stil oda içinde dolaplarla çevrili kutu gibi bir oda dizaynı, INT2ARCHİTECTURE tarafından tasarlanmış bulunmakta. Akılcı tasarım fikirleriyle odada eşyalarla göz yormayan bir dolap dizaynı oluşturmak isteyenler için harika bir örnek.
Yatak odası her ne kadar kişisel kullanım alanı dahilinde olsa da, ihtiyaca ve kullanım şekline göre alanları tanımlayabilirsiniz. Örnekte de görüldüğü gibi odanın dizaynı ile aynı renk dilini kullanırken, alanları tanımlayan dolap modelleri ile odanızı tasarlamak bazı kolaylıklar sunuyor. Çalışma alanında daha fazla ışığa ihtiyaç duyulurken, uyku ve dinlenme alanını ayırabilirsiniz. Günümüzde ihtiyaca göre ayrılan özel alanların çoğaldığını hatırlarsak, yatak odası dolap modelleriyle modern ve işlevsel tasarımlar oluşturabiliriz. Farklı stillerde dokularla hareket katılan dolap dizaynlarında numaralarla süsleyerek siz de odanızın havasını değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş yatak odası modeli, Manisa'da bulunan ROAS 3D VISUAL ARTS tarafından tasarlanmış bulunuyor.
Evimizin her bir köşesinin özel olmasını ister, buna göre göze hitap eden dizayn stilleri değerlendiririz. Yatadk odasında hangi stil dizaynın hakim olacağı dolap modeli ve formlarını da belirler. İzmir'de bulunan Cese Home Consept tarafından dizayn edilen yatak odası modelinde klasik öğelerle görselleştirilmiş detayların odanın tümüne hakim olduğunu görüyoruz. Odanın her bir öğesi kendine özgü özel tasarımıyla şık ve görkemli bir atmosfer yaratmaya yetiyor. Yatak odası dolap modelinde de mobilyalarda ve tavanla aynı renk dilini kullanan tasarımıyla kullanışlı ve bir o kadar estetik bir dizayn ürünü olarak tanımlanabiliyor. İhtişamı sevenler ve kendini özel hissetmek isteyenler için barok bezemelerle dolap dizaynı, ilham veren fikirler listesine alınabilir.
Duvar zemini ve tavan renginin bembeyaz olduğu oda tasarımında dolaplar göz yoran birer kütle olarak yer kaplayabilirdi. Beyaz yatak odası dolabı kullanımı ile mekanda ferahlık hissi ve geniş algısı yaratmak bir o kadar kolay. Çok fazla detaya yer verilmeden göz yormayan dolap tasarımı hem ihtiyacı gideriyor, hem rengiyle içinizi açıyor. Beyazlarla bezenmiş bu güzel yatak odası, Kıbrıs Developments tarafından dizayn edilmiş.
Aynaların sıklıkla yatak odası dolap modellerinde kullanımı boşuna değil. Hem alanları genişleten algı yaratılırken, hem koyu renkli mobilyaların ağır kütlelerini bir nebze hafifletiyor. İşlevselliği ve dekoratif ayna ihtiyacını gidermesi ise cabası. Yatak odalarının vazgeçilmezi aynaların pratik fikirlerle kullanımına oldukça fazla sayıda rastlayacaksınız. Öte yandan dekoratif ürünleri ve eşyalarınızı sergilemek için kullanışlı boyutlarda raflar da sunuyor. İşlevselliğiyle gördüğünüz eklektik stil dizayn edilen yatak odası dolabı, ölçülü tasarlanmış ışıklandırma alternatifleri ile daha şık bir atmosfer yansıtacağını düşünüyoruz.
Hem yatak hem çalışma masası olabilen dolap tasarımı, zekice tasarlanmış modeliyle mekanlarınızda yer açıyor. Düzenli bir yatak odası dizaynı oluşturmak, belki de akılcı çözümlerle sağlanan bir dolap dizaynı ile mümkün olabilir. Mor ve beyaz renklerle canlılık katan tasarıma benzer pratik kullanım alanları oluşturabilir, yerinize göre çok yönlü kullanım amaçlarına hizmet eden dolaplar tasarlatabilirsiniz. Odada gördüğünüz iki yatak modeliyle uyku ihtiyacını çözümleyen ve çalışma alanı yaratan dolap tasarımı, işlevselliği ve görselliği ile de göz dolduruyor. Daha fazla pratik önerilerle dolap tasarımları görmek isteyenler için, İspanya'da bulunan firmanın Muebles Juveniles Abatibles sayfasını ziyaret etmelerini öneririz.
İskandinav stil dizayn edilmiş dolaplar, şık raf aydınlatmaları ile odayı güzelleştiren detaylar içeriyor. Ranza kullanılan odalar ya da duvarların yüksek kısımlarında değerlendirilebilecek dolap detayları görselleştirebilme fırsatı sunarken, işlevsel olanaklardan faydalanmanızı sağlıyor. Dolap kapaklarında ve raflarda ahşap malzeme kullanımı ve ışıklandırma detaylarıyla görselliği öne çıkaran bir tasarım sunuyor. Kitaplarınızı ve dekoratif ürünlerinizi sergileyebileceğiniz küçük kişisel alanlar yaratmak için fena fikir değiller.
Boşlukları doldurmak, farklı dolap dokuları ile zevkli hale gelebilir. Beyaz kütleleri andıran yatak tasarımına dolap ve çekmeceler dahil edilmiş. Yatak altını değerlendirmek hem alandan kazandırıyor, hem yatağın yüksekliğinden faydalanılıyor. Adeta üst üste binen kutuları andıran farklı dokulardaki kutular, bir araya geldiğinde dolap görevi görüyor. Çok işlevsel tasarım olarak değerlendirilebilecek yatak odası, eklektik stilde Almanya'da bulunan Spamroom tarafından dizayn edilmiş.
Yatak odasında düzen ve itina ile giysilerinizi, eşyalarınızı saklayabileceğiniz dolap modellerini bir arada bulunduran tasarım. Bir giyinme odasını andıran geniş kapsamlı raf ve çekmeceleri barındıran yatak odası dolap modeli, tüm evlerin ihtiyacını giderecek cinsten. Dolap kapılarını kapattığınızda tüm çekmece ve rafları gizleyen tasarımıyla Akdeniz stil üretilen ürün, İtalya'da bulunan La Bottega Del Falegname tarafından dizayn edilmiş nefis bir örnek.
Nötr renklerle sıcak ahşap dokularının kombinasyonlarını barındıran yatak odası dolabı modeli ile karşı karşıyayız. Sade ve yalın çizgiler, soft renklerin cazibesi ile buluşuyor. Dolapların tamamiyle odanın dekorasyon dilini sürdüren etkiler taşıması, açık renk tonlarıyla minimalist izler taşıyan bir tasarım yaklaşımı olması ile birlikte göz alıcı bir yatak odası olmasını sağlıyor. Ölçüye göre kişiye özel tasarlanan dolap modelleriyle ilgili detaylı görüntüler için, İstanbul'da bulunan Cabinet firmasının sayfasını inceleyebilirsiniz.