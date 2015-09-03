Akılcı çözümlerle yatak odası dolap modelleri

Yaşamımızın önemli bir kısmını uykuya ayırdığımız zaman dilimleri kaplar. Günün üçte birini neredeyse sadece uykuya ayırdığımızı düşünürsek, evimizin en önemli yaşam alanlarından biri yatak odaları oluyor. Yatak odasının düzeni, uykumuzu ve geçen zamanın kalitesini oldukça fazla etkiliyor. Buna paralel olarak bireysel alanlarda geçirilen zaman geçmişe oranla bir hayli yükseldi. Haliyle yatak odaları kişisel ve karakteristik öğeler taşıyan, özel alanlar haline geldi. Bu yazımızda sizlerle en güzel yatak odası dolap modellerinden bazı örnekleri paylaşacağız. Hangi stilde nasıl bir oda döşeyeceğimizi belirlemek için ilham veren fikirlere açık olmalı, örneklerle nasıl bir dizayn oluşturacağımız hakkında fikirler edinebiliriz.

Kaliteli bir uyku çekmek için yatağın rahatlığı ve hayatımızı kolaylaştıran mobilya tasarımları aradığımız özellikler olabilir. Göze hitap eden görsel tasarımlar ve mobilyaların işlevselliği burada önemli olacaktır. Hem görsel etkisiyle gözlere hitap eden tasarımlar, hem de fonksiyonellikleri ile yaşamımızı kolaylaştıran mobilyalar ihtiyaç duyulan unsurlar olacaktır. Sağlığımız açısından iyi bir uyku çekebileceğimiz, yaşamımızın önemli bir kısmını geçireceğimiz yatak odası düzeni nasıl olmalı? Yatak odası dolaplarının odanın dizaynında rolleri neler olabilir? Odanın düzeni, yatak odası dolabının boyutu, duvarların rengi ve daha birçok etken yaşamımızı sandığımızdan daha fazla etkiliyor. Odanın havasını değiştiren detaylarla ve akılcı çözümlerle tasarımın farkı pekala çok kolay hissedilebilir. Belki yeni bir ev döşüyor olabilirsiniz, ya da halihazırda bulunan yatak odanızın havasını değiştirmek istiyor olabilirsiniz; bunun için sizin için hazırladığımız diğer Uyku mabediniz için yatak odası takımları yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Şimdi sizlere ilham verebilecek farklı stillerde yatak odası dolap modellerini incelemeye başlayabiliriz.