Bahçe çiti çeşitleri: Metal, ahşap, plastik ve taş

Bahçe sınırlarını belirlemek ve içerisi ile dışarısını türlü nedenlerle birbirinden ayrılmak için kullandığımız çitler on yıllar boyunca çeşitlendi. Genel olarak kullanım nedeni birbirine benzer olan ancak hem evin ve bahçenin tarzına hem de bizlerin zevklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen çitler plastikten metale, ahşaptan betona ve taşa kadar birçok farklı materyal ile imal ediliyor. Kimisi dışarıyla irtibatı tamamen kesen blok şeklindeki beton veya taştan kimisi ise belirli aralıklarla yerleştirilen ve iki alan arasındaki görünürlüğü tamamen kapatmayan metal, plastik veya ahşap gibi malzemelerde yapılan bahçe çiti modellerini sizler için derledik.