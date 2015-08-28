Bahçe çiti çeşitleri: Metal, ahşap, plastik ve taş

Bahçe sınırlarını belirlemek ve içerisi ile dışarısını türlü nedenlerle birbirinden ayrılmak için kullandığımız çitler on yıllar boyunca çeşitlendi. Genel olarak kullanım nedeni birbirine benzer olan ancak hem evin ve bahçenin tarzına hem de bizlerin zevklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenen çitler plastikten metale, ahşaptan betona ve taşa kadar birçok farklı materyal ile imal ediliyor. Kimisi dışarıyla irtibatı tamamen kesen blok şeklindeki beton veya taştan kimisi ise belirli aralıklarla yerleştirilen ve iki alan arasındaki görünürlüğü tamamen kapatmayan metal, plastik veya ahşap gibi malzemelerde yapılan bahçe çiti modellerini sizler için derledik.
Hem bahçe sınırlarını belirlemek için hem de farklı iki yüksekliğe sahip alanları birbirinden ayrılmak için kullanılabilen taş duvarlar, doğal yapıları ile de bahçe peyzajları için oldukça uygun bir birer çit örneği oluşturuyor. Fotoğraftaki örnekte gördüğümüz, çim alan ile merdivenleri birbirinden ayıran taş duvarda iki farklı boyutta taş döşenmiş. Küçük yatay blokların üstüne büyük birer parça konarak hoş bir görselliğin yaratıldığı bu tür duvarlarda yatay blokların yerine harman tuğla kullanıldığı da oluyor.
Ahşap çitleri genelde dikey döşenmiş görürüz ancak daha yoğun bir izolasyon sağlayan, yatay olarak ve birbirine yakın yerleştirilmiş ahşap paneller de sıra dışı bir ahşap çit versiyonu olarak kullanılabilir. Fotoğraftaki örnekte bu tür yerleştirilmiş ahşap çit görülmekte. Siyah renkli çitin üstüne asılmış kara tahta da çocuklar için eğlence yaratmaya bire bir.
Sağlam bir çit örneği ise fotoğrafta görmüş olduğumuz, taş duvarlar ile ferforje doğramaların birlikte kullanıldığı, şık görünümlü çitlerdir. Özellikle bahçede köpeği olan insanların tercih edebileceği bu tür çitler, sert bir yapıya sahip oldukları ve eğilip bükülmedikleri için köpekli aileler için ideal bir çit uygulaması örneği. Altı kısmı taştan yapılan, böylece hayvanların toprağı kazarak çitin altından geçmesini engelleyen yapı dışarıdan da domuz vs. gibi hayvanların bahçeye girip zarar vermesini önleyecektir.
Greenline Peyzaj'ın uygulamasını yaptığı bu bahçede ise alüminyum çitler korkuluk olarak kullanılmış. İki farklı kot arasında yerleştirilen alüminyum çitler, merdiven korkuluğu ile uyum içerisinde, zarif ve şık. Üstelik uzun ömürlü olması ve bakıma ihtiyaç duymaması da avantaj. Paslanma gibi dertleri olmayan alüminyum, dış mekan uygulamalarında sıklıkla kullanılan ve bozulmayan parlak yüzeyi iyi kullanıldığı ortama şık bir dokunuş veren, kaliteli bir malzemedir.
Metal levhalar ve çit bitkisi olarak kullanılan servilerin yan yana yerleştirilmesiyle gerçekleştirilmiş bu çalışma modern ve endüstriyel bir tasarım örneği olmuş. Bahçesinde alışılmışın dışında bir çit isteyenler için iyi bir fikir olabilir. Ara sıra zımpara ve sonrasında pürmüz ile meneviş yapmak ve levhaları yağlamak da hem metalin paslanmasını engeller hem de hoş bir metale hoş renkler verebilir.
Bahçe çiti deyince gözümüzün önünde canlanan en klasik çit modelidir bu tür ahşap çitler. Belirli aralıklarla yerleştirilen ucu yuvarlatılmış ahşap panellerin yatay iki doğrama parçasına dikey olarak yerleştirilmesi ile yapılan bu çitler, klasik olmaları nedeniyle hemen hemen her tür bahçe dekorasyonu ile uyum sağlayabilirler. Ahşap görünümlü plastik çitler de son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan ürünler arasında yer almaktadır. Ahşap çitlerle aynı şekilde yerleştirilen ve ahşap çitler gibi görünen plastik çitler tıpkı plastik doğrama kapı ve pencerelerde olduğu üzere, oldukça dayanıklı ve pek bakım gerektirmeyen ürünlerdir.
Klasik ahşap çitlere renk ve şekil olarak bazı değişiklikler yapılabilir. Yeşil renk bahçenin doğal renklerine uyumlu olduğu için en çok tercih edilen çit renklerindendir. Farklı boyutlara sahip ahşap paneller ise hoş bir şekil oluşturacak şekilde yatak panellere monte edilerek değişik çit görünümleri elde edilebilir. Fotoğrafta yeşile boyanmış ve dalga şekli verilmiş bir bahçe çiti modeli görüyorsunuz.
Yatay ahşapların eğimli bir şekilde yerleştirilmesi ile imal edilmiş bu çit türü hem bahçenin içi ile dış kısmını birbirinden tamamen koparmıyor hem de bahçeye gerekli mahremiyeti veriyor. Kullanıldığı yere göre, gün ışığı ve hava akımını da engellemeyecek olan bu çitler bahçenizi dış dünyadan tamamen kapatmak istemiyorsanız sizler için de ideal olabilir.
Plastik file çitlerin bir başka kullanım çeşidi de yumuşak yapısı ve esnekliği sayesinde istediğimiz yere monte edebilmemiz ve sarmaşık gibi sarıcı bitkilere birer iskelet oluşturabilmemiz. Bahçe ile evin kenarındaki yürüyüş yolu arasına çekilen plastik çitin dibine ekilen sarmaşıklar büyüdüğü zaman yol doğal bir tünel havasına bürünerek romantik bir ortam sağlamış olacak.
(Birbirinden güzel bahçe dekorasyonu örnekleri için İlhamınızı arttıracak bahçe dekorasyon fikirleri yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Bahçenin peyzajı ile uyum içerinde olan ve ahşap kütüklerin doğal formunu koruyan bu sevimli çitler de son dönemin trendleri arasında yer alıyor. Bahçenizde ortama tamamen uyum sağlayan bir çit formu olan bu ince kütükler ile yüksek çitler yapamayabilirsiniz ancak sınırları belirlemek ve çiçek tarhları yaratmak için oldukça iyiler. Yaklaşık yarım metre boyunda kesilip alt kısımları toprağa gömülerek dikey şekilde de kullanılan bu doğal çitler bahçelerinden yeni fikirler arayanlar için bire bir.
Çit dendi mi gözümüzün önüne gelen birçok modelin dışına da çıkabilmeliyiz. Alman firma Bego Holz und Stahl'ın bu çalışmasında olduğu üzere çitleri birer sanat eserine dönüştürmek mümkün. Her biri farklı ancak birbiri ile uyumlu bir tasarıma sahip bu ahşap doğrama paneller bahçeye şık bir hava katmış. Bizler de yerel firmalarla bu tür çalışmalar yapabilir ve bahçemizi sıra dışı çitlerle çevreleyebiliriz.
Fransa'dan sıra dışı bir örnek: Ahşap, metal ve doğal taşın uyum içerisinden birlikte kullanıldığı bu bahçe çiti gördüğümüz diğer örneklere pek benzemiyor. Cesur bir tasarıma sahip bu örnekte koyu renkli ahşap panellerin arasında yerleştirilmiş, metal fileler içindeki doğal taşları görüyoruz. Metal file içinde doğal taş kullanımı son dönem hem iç hem de dış mekan dekorasyon örneklerinde görmeye başladığımız enteresan bir çalışma tipi. Metal filenin mükemmel kare formu ile doğal taşların grift şekilleri arasındaki tezat mükemmel.
Klasik ahşap çitlere benzeyen ancak bazı özellikleri ile bu çitlerden ayrılan fotoğraftaki model de modern tasarımlardan hoşlanan ve bahçelerini de bu doğrultuda dekore etmek isteyenler için ideal bir örnek oluşturuyor. Eğer ahşap çit kullanmak istiyorsanız ancak çitlerin masal evi çitine benzemesini istemiyorsanız ve modern bir dokunuş arayışında iseniz keskin hatlara sahip koyu renkli ahşap paneller aradığınız şey olabilir. Fotoğraftaki örnek şık ve zarif bir Japon bahçesinden.
Çitlerin birçok farklı görevleri var. Bir tanesi de yeni ekilen bitkileri bahçedeki hayvanlardan korumak. Kedi ve köpeklerin yeni ekim yapılan alanları kazmaması için kullanılan en pratik yöntem ise bitki çevresini plastik çitlerle sarmak. Yumuşak formları sayesinde istediğimiz şekli verebileceğimiz bu plastik çitleri birçok bahçe malzemesi dükkanından bulabiliriz.
Ne metal ne de ahşap, plastik, taş gibi malzemeler kullanmak istemiyorsanız ve daha farklı bir çit arayışı içerisindeyseniz lazer kesimli bu sıra dışı çit sizler için uygun olabilir. Geometrik desenlere sahip bu çitler hem sınırları belirliyor hem de aşırı bir izolasyon hali yaratmıyor.