Yaz severler için muhteşem bir ev!

Yaşayacağımız evi seçerken sevdiğimiz mevsimin özelliklerine göre tercihler yapabiliyoruz. Kış severler kış bahçesi ya da şöminesi olan evleri daha çok seçerken yaz severler bahçe, havuz ve veranda gibi özelliklere öncelik verebiliyor. Eğer siz de bir yaz severseniz ve yaşayacağınız evde yaz ve bahar aylarını en keyifli şekilde geçirebileceğiniz alanlara ihtiyacınız varsa bu eve bayılacaksınız. Bahçesi ve açık hava mutfağı ile oldukça kullanışlı alanlar sunan bu evin hem mimarisi hem de dekorasyonu göz dolduracak bir güzelliğe sahip. Dış cepheye uygulanan farklı detayları ve harika arka bahçesi ile bulunduğu semtin en dikkat çeken evlerinden biri olarak biliniyor. Brezilya'da bulunan bu muhteşem yaz evi Moran E Anders Arquitetura adlı firma tarafından tasarlanmış. Evin arka bahçesinde bir dikey bahçe ile bir de açık hava mutfağı bulunuyor. Son yıllarda giderek popülerleşen açık hava mutfakları hakkında daha fazla örnek görmek ve uygulama önerileri bulmak için “Nasıl açık hava mutfağı dekore edebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Evin bu göz alıcı detaylarını daha yakından incelemeye ne dersiniz?