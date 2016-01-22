Yaz severler için muhteşem bir ev!

Yaşayacağımız evi seçerken sevdiğimiz mevsimin özelliklerine göre tercihler yapabiliyoruz. Kış severler kış bahçesi ya da şöminesi olan evleri daha çok seçerken yaz severler bahçe, havuz ve veranda gibi özelliklere öncelik verebiliyor. Eğer siz de bir yaz severseniz ve yaşayacağınız evde yaz ve bahar aylarını en keyifli şekilde geçirebileceğiniz alanlara ihtiyacınız varsa bu eve bayılacaksınız. Bahçesi ve açık hava mutfağı ile oldukça kullanışlı alanlar sunan bu evin hem mimarisi hem de dekorasyonu göz dolduracak bir güzelliğe sahip. Dış cepheye uygulanan farklı detayları ve harika arka bahçesi ile bulunduğu semtin en dikkat çeken evlerinden biri olarak biliniyor. Brezilya'da bulunan bu muhteşem yaz evi Moran E Anders Arquitetura adlı firma tarafından tasarlanmış. Evin arka bahçesinde bir dikey bahçe ile bir de açık hava mutfağı bulunuyor. Son yıllarda giderek popülerleşen açık hava mutfakları hakkında daha fazla örnek görmek ve uygulama önerileri bulmak için “Nasıl açık hava mutfağı dekore edebilirim?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz. Evin bu göz alıcı detaylarını daha yakından incelemeye ne dersiniz?
Evin dış cephesine ilk baktığınızda dikkat çeken şey krem tonlarının ahşap ögelerle birleştirildiği ve bitkilendirme ile de güçlendirilen natürel bir görünüm oluyor. Gerek renkleri gerekse kullanılan malzemelerin yapıları ile doğal ve şık bir görüntü çizen ev balkon ve veranda gibi alanları ile de merak uyandırıyor. Evin ön cephesini gören herkes dekorasyonu ve arka bahçesi için de heyecanlanıyor.
Evin arka bahçesinde dikkat çeken birçok detay var. Bunların içerisinde en güçlü olanlar elbette ki açık hava mutfağı, havuz ve pergola. Taş ve tuğla ögelerin bitkilendirme ile oluşturduğu doğallık mermer ve modern yüzeyler ile dengeleniyor. Evin hem mimarisinde hem de dekorasyonunda bu başarılı dengeyi görmek mümkün.
Dikey bahçe uygulaması için kısaca, duvar gibi dikey yüzeylere sulama, çimlenme ve drenaj sistemi özellikleri taşıyan katmanların monte edilmesi ile oluşturulan bitkilendirme alanları diyebiliriz. Bitkilendirme alanlarının artırılması için ve bahçelerde alan tasarrufu sağlamak için son derece uygun olan bu sistem ülkemizde de giderek yaygınlaşıyor. Dikey bahçeler sayesinde siz de bahçe duvarlarınızı bitkilendirerek daha doğal, sağlıklı ve muhteşem görüntüye sahip alanlar kazanabilirsiniz. Bu evin bahçesinde de, havuzun hemen yanında dikey bahçe yöntemi ile bitkilendirilmiş bir duvar bulunuyor. Bahçeye harika bir hava kazandırmış.
Dikey bahçe duvarının hemen yanında bulunan küçük sis havuzu mavi mozaik taşlar ile kaplanmış. Bu sayede masmavi bir görüntüye bürünen havuz bahçeye ferah bir hava kazandırmış. Bahçesinde su sesi duymayı sevenler için harika bir yöntem.
Bahçeli evlerde giderek popülerleşen bir mimari akım olan açık hava mutfakları kullanıldığı her dekorasyonu güzelleştiriyor. Yaz ve bahar aylarında hem konuklarınızla bahçede güzel vakit geçirmek, hem de birbirinden güzel yemek ve kokteyllerinizi hazırlamak için kullanabileceğiniz mükemmel bir mutfak. Açık hava mutfağının dekorasyonunda tuğla duvarlar ile endüstriyel eşyalar birlikte kullanılarak başarılı bir stil yaratılmış. Bar masası ve tabureleri ile canlanan dekorasyonun aksesuarları da hem konsepte hem de stile oldukça uygun. Dizaynda siyah ve beyaz renklerin, ahşap ve tuğla ögelerle kurduğu özgün bir denge hakim.
Evin bahçesi ve dekorasyonu bir ailenin bir yaz evinden beklentilerini tamamıyla karşılayabilecek güzellikte. Bunun yanı sıra geniş garajı, bitkilendirmesi ve açık renk tonları ile sağlanan ferahlığı ile güçlü bir tasarım. Ön bahçede kullanılan bahçe dekor ürünlerinin şık ve modern görüntüleri de oldukça ilgi çekici.