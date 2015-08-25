Ev dekorasyonunda yeni gözde: Country yatak odası

Ev dekorasyonu da tıpkı hazır giyim sektörü gibi kendi içerisinde moda ve trendler yaratır. Her ne kadar dekorasyon modası giyimde olduğu kadar göz önüne çıkmasa da kendi sektörünün en önemli adımları dönem trendlerine göre atılır. Son günlerde dekorasyonda Country stili hiç olmadığı kadar moda. Özellikle şehir yaşantısının kasvetli havasından sıkılıp kırsal alanlara yerleşme hayali kuranlar veya bu hayalini gerçekleştirip yerleşenler, yaşam alanlarında bu stili uygulamak için yarışıyor. Stilin en önemli özelliği “eski ev” olarak adlandırabileceğimiz evlerin bütün özelliklerini daha modernize bir çizgide taşıyor olmasıdır. Doğada bulunan bütün renklerin kullanılabileceği ve yoğunlukta natürel ögeler barındıran sıcak bir stildir. Pamuk, keten ve yünlü kumaşlar, ceviz ve maun gibi doğal ahşaplar kullanılarak oluşturulur ve toprak, seramik aksesuarlarla tamamlanır.

Bu yazımızda size, country stilin, evin en çok kullanacağınız alanı olan ve hatta mabediniz sayılacak yatak odalarına uygulanması üzerine, birbirinden özel örnek tasarımlarla ip uçları vereceğiz. Yatak odası dekorasyonu evin diğer odalarından bağımsız dekor edilebilme rahatlığına sahiptir çünkü görücüsü sizden başkası değildir. Bu yüzden rahat, konforlu ve hem uyku hem göz zevkinizi doyuracak country yatak odası dekorasyon örnekleriyle ihtiyacınız olan motivasyonu bulacaksınız.

Farklı stillerde yatak odası dekorasyonu veya farklı yatak odası takımları için örnekler görmek isterseniz “Uyku mabediniz için yatak odası takımları” adlı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.