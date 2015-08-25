Ev dekorasyonunda yeni gözde: Country yatak odası

Ev dekorasyonu da tıpkı hazır giyim sektörü gibi kendi içerisinde moda ve trendler yaratır. Her ne kadar dekorasyon modası giyimde olduğu kadar göz önüne çıkmasa da kendi sektörünün en önemli adımları dönem trendlerine göre atılır. Son günlerde dekorasyonda Country stili hiç olmadığı kadar moda. Özellikle şehir yaşantısının kasvetli havasından sıkılıp kırsal alanlara yerleşme hayali kuranlar veya bu hayalini gerçekleştirip yerleşenler, yaşam alanlarında bu stili uygulamak için yarışıyor. Stilin en önemli özelliği “eski ev” olarak adlandırabileceğimiz evlerin bütün özelliklerini daha modernize bir çizgide taşıyor olmasıdır. Doğada bulunan bütün renklerin kullanılabileceği ve yoğunlukta natürel ögeler barındıran sıcak bir stildir. Pamuk, keten ve yünlü kumaşlar, ceviz ve maun gibi doğal ahşaplar kullanılarak oluşturulur ve toprak, seramik aksesuarlarla tamamlanır.
Bu yazımızda size, country stilin, evin en çok kullanacağınız alanı olan ve hatta mabediniz sayılacak yatak odalarına uygulanması üzerine, birbirinden özel örnek tasarımlarla ip uçları vereceğiz. Yatak odası dekorasyonu evin diğer odalarından bağımsız dekor edilebilme rahatlığına sahiptir çünkü görücüsü sizden başkası değildir. Bu yüzden rahat, konforlu ve hem uyku hem göz zevkinizi doyuracak country yatak odası dekorasyon örnekleriyle ihtiyacınız olan motivasyonu bulacaksınız.
Farklı stillerde yatak odası dekorasyonu veya farklı yatak odası takımları için örnekler görmek isterseniz “Uyku mabediniz için yatak odası takımları” adlı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Ahşap ve toprak tonlarının yoğunlukta kullanıldığı tasarımlar özellikle pürüzlü dokulu kumaşlar ve eskitilmiş detaylar da barındırıyorsa tek seferde country olarak tanımlanabilir zaten. Bu tasarımın stili dışında en dikkat çeken özelliği ahşap tavan uygulaması ve simetrik olarak dağıtılan yapı ve dekor ögeleridir. Kapılar ve yatağın bulunduğu nokta diğer aksesuarların dengeli dağılımı stili göz zevkini doyuracak bir güzelliğe kavuşturmuş. Yumuşak kumaşlar ve puf görünümlü yatak takımları da yine dekorun stilini tamamlamış.
İşlenmemiş görünümlü duvarlar her ne kadar endüstriyel özellik taşısa da dekorun kalanıyla oluşturduğu kırsal stil tasarımı eşsizleştirmiş. Eski duvarlar ve az eşya ile dekor edilmiş odaya eklenen modern yatak odayı son derece huzurlu bir yaşam alanına çevirmiş. Atelye 70 Planners & Architects imzalı bu çalışma tarihi dokusu ve başarılı detayları ile göz dolduran bir yatak odası.
Country stilde dizayna en uygun aksesuar ve mobilyalar yine country stilden seçilebileceği gibi klasik veya modern stilden de seçilebilir, bu stillerin birbirleri ile uyumu göz kamaştırıcı sonuçlar çıkarabiliyor. Bu tasarımda kırsal stilde bir yatak odasına klasik ögeler eklendiğini görebilirsiniz. Kapı, televizyon sehpası yatak gibi objelerin birbirinden farklı ama aynı zamanda uyumlu çizgisi desenli kumaş, perde ve duvar kağıtlarıyla dekoru tamamlamış.
Mavi, country stil için çok tercih edilen bir renk olmamasına karşın, boyandığı objelerin dokuları ve stilin genel havası ile son derece uyumlu görünüyor. Birçok detayı ile kırsal stili tamamlayan bu çalışmayı sıra dışı yapan şey kullanılan renklerdir. Pastel tonlarda beyaz, mavi ve toprak tonları ile işlendiği stili yenilikçi bir yaklaşımla tamamlamış.
Cilalanmamış, sleek görünümden çok uzak ve ahşap gibi natürel malzemenden oluşmuş detaylar tasarımı kırsal stile dahil etmeye yeter de artar bile. Yatak aydınlatma gibi detaylarla rustik izler de taşıyan bu doğal çalışmanın renk ve obje dağılımı da son derece başarılı. Ayrıca tavan ve duvarların eski, doğal görüntüsü de tasarıma eksik olanı eklemeyi başarmış.
Tasarımın tamamında kullanılan toprak tonları ile stile en uygun renk skalası yakalanmış. Tahta korkulukları ile şirin bir balkona açılan geniş cam kapılar ve kumaş dokulu duvar kağıtları oldukça sıcak bir hava yakalanmış. Ayrıca stilde kullanılan kumaşların dokuları da yine tasarımı tamamlayacak şekilde uygun ve özenle seçilmiş.
Akdeniz stilinden de esintiler taşıyan bu muhteşem dağ evi projesinde en göz alıcı dekorlardan birine yatak odası sahip. Tahta tavan ve kapılar, eski mobilyalar, taş duvarlar ve etnik desenleriyle kilimler bu yatak odasını rüya gibi bir dağ evinin mabedi haline getirmiş. Kullanılan renklerin ve objelerin dengeli dağılımı, kumaşları desenleri ve mobilyaların diğer detaylarla sağladığı uyum, her biri ayrı ayrı övgüyü hak ediyor.
Tavanı, duvarları, yerleri, tamamı ahşaptan bir çatı katını uyku odanız olarak dekor ettiğinizi düşünün. Şimdi de ona birbirinden şık, klasik izler taşıyan ahşap mobilyalar ve desenli kumaşlarla yatak takımları ekleyin. Rüya gibi bir yatak odası dekoru için başka bir şeye gerek yok sanırız. Sıra dışı tasarımıyla aydınlatması, dolap ve komidinlerin orijinal görüntüsü odayı natürel bir huzura kavuşturmuş.
Sıradan country dizaynın aksine beyaz rengin yoğunlukta kullanıldığı bu tasarımda stili güçlendiren öge duvarlara uygulanan dekoratif ahşap bordürler olmuş. Farklı yerlere gelişi güzel bir ahenkle yerleştirilen bordürler hem odanın stilini zenginleştirmiş hem de tasarıma özgünlük kazandırmış. Ayrıca kullanılan mobilyaların yine özgün stillerde ve birbirinden farklı oldukları halde tezat bir uyum içerisinde olması dekoru benzerlerinden ciddi bir farkla ayırıyor.
Bu çalışmada, benzerlerinin aksine, bu sefer tamamen beyaza boyanmış bir odayla kırsal stilin en güzel özelliklerini görebilirsiniz. Kullanılan kumaşların natürel dokuları ve doğal objelerle sade bir şekilde hazırlanmış dekor odayı huzurlu ve iç açıcı bir ortam haline getirmiş.
Bütün dekorasyon stilleri içerisinde en popüler olan ve aynı zamanda övgüyü en çok hak eden sanırız örnekteki gibi kırsal stile eklenen modern ve endüstriyel ögelerle hazırlanmış olandır. Örnek dekor tavan, duvar, halı, dolap gibi birçok country detay taşırken aynı zamanda onlarca farklı ilham veren aksesuarla donatılmış halde. Ayrıca stile eklenen modern yatak, şifoniyer ve komidin stili benzersiz bir ilham kaynağına dönüştürmüş.
Bu dekorda kullanılan ve country yatak odası dekoru için ilham olabilecek çok fazla detay var. Bunlardan en önemlileri taş tavan ve ahşap tavan eklemleri. Kullanılış şekli ve dekora uygulanışı açısından son derece başarılı bir fikrin ürünü olan bu detay odanın renkleriyle de uyum sağlıyor. Kitap rafı olarak kullanılan tavan detayı ve kahverengi hakimiyetindeki mobilyalar da dekor için vazgeçilmez ögeler.
Country yatak odası denince ilk akla gelen öge elbette taş duvarlardır. Dekora uygun kullanıldığında harikalar yaratan ve stili tamamlayan bu detay sadece evin dört duvarından biri olmakla kalmaz en özel dekor ürününüz haline de gelir. Kullanılan koltuk ve tablo ile kolonyal özellik de taşıyan mükemmel bir tasarım olmuş.
Country yatak odası üzerine konuşuyorsak kullanacağımız yatağın da stile uygun ve benzerlerinden ayrılan bir yapıda olması işimizi sağlama alabilir. Görseldeki yatağı ilginç tasarımı nedeniyle bu kategoride beğeninize sunuyoruz.