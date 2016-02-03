Doğru balkon kapısını nasıl seçebilirim?

Yaşam alanları içinde yarı açık ve açık olanlar olarak tanımlanan balkonlar, bahçeler, verandalar insanların içsel huzurunu sağladıkları, dışarısı ile temas kurdukları ve nefes aldıkları mekanlardır. Bu sebeple yaşam alanları olan evlerin değeri de balkon ve bahçelerinin boyutları ve konumları ile yükselebiliyor. Bahçesi olanların bahçenin boyutlarına göre yapabilecekleri bir çok dekorasyon ve etkinlik düzenlemeleri mevcut. Doğadan bir parça olan bahçelerde ağaçlarınızı, bitkilerinizi hatta sebzelerinizi bile yetiştirebilirsiniz. Tabi balkonların da bahçeyle yarışır düzeyde kullanıma dönüştürülebilme olasılığı yok değil. Evlerin dışarıya taşan alanları olan balkonların herkesin imgesinde hoş bir karşılığı bulunmaz mı? Zaten balkonlar için boşuna sokak yarısı dememişler. Dışarının dinamiğini hissedebildiğiniz, dışarıyı izleyip gözlemleyebildiğiniz, uzun uzun ağaçların salınımını ya da çatıların geometrisini izlediğiniz ve tabi ki deniz veya ormana bakan evlerde engin maviyi, engin yeşili seyrettiğiniz yerlere dönüşür balkonlar. Günümüzde balkonlar için birbirinden farklı işlevsel tasarımlar geliştiriliyor. Balkonlar için dikey bahçe uygulamaları, farklı materyallere sahip zemin kaplama uygulamaları, katlanabilir cam balkon sistemleri, aydınlatma ve daha bir sürü detaya sahip çeşitli ürünler, balkonlardaki geçirdiğimiz vakitleri uzatmaya yarayan araçlardan. Özellikle şehir yaşantısı içindeki dikey şehir yapılanması içinde balkonların önemi büyük. Bir çok insan balkonuna yerleştirdiği saksılarda çiçeklerin yanı sıra maydanoz, kekik, nane gibi faydalı bitkileri, domates, biber gibi günlük tükettiği yiyecekleri yetiştiriyor. Katlanır cam balkon sistemlerinin hayatımızda yaygınlaşması ile de balkonlar sadece güzel havalarda kullanılabilme kısıtlamasından da kurtulmuş oldu. Artık insanlar kış günleri de balkonlarının keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca bu tür soğuk havalarda kapatılabilen sistemler bitkiler için de sera etkisi oluşturup bitkilerinizin soğuk iklimde de sağlıklı kalmasını sağlıyor. Balkonlar bir çok insan için bir kaçış mekanına da dönüşüyor kuşkusuz. Rahat mobilyalar, şirin sehpalar ve işlevsel aydınlatmalar aracılığı ile bu açık alanlarda kahve ve kitap keyfi yapabileceğiniz ortamlar yaratmak oldukça kolay. Tabi balkonumuzu dekore ederken de ev dekorasyonunun tamamında olduğu gibi, dekorasyonun bütünsel etkisine, işlevselliğine, ergonomisine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kriterleri balkonumuzda gerçekleştirebilmek için de ilk adımı balkon kapıları ile işe başlayarak atabilirsiniz. Evin hem iç görünümüne hem de mimarisini etkileyen dış görüntüsüne etki eden balkon kapıları evde önem ve özen gösterilmesi gereken kapılardan. Özellikle dışarıya çıkarken kullanacağınız bu kapıların tasarımı, materyalleri, nasıl açıldığı oldukça önemli. Bu yazımızda balkon kapıları üzerine örneklerin bulunduğu bir yazı hazırladık. Evinizde tadilat işlemlerine başlama arifesindeyseniz ya da yakın gelecekte doğramalarınızı değiştirmek gibi planlarınız var ise bu yazımızda dikkat çektiğimiz alt başlıkları inceleyerek evinizin yapısına ve kullanım şeklinize göre size uygun kapı tasarımını belirleyebilirsiniz. Balkonlarınızda hayat var, oralarda daha çok vakit geçirin! Keyifli okumalar!