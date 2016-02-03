Doğru balkon kapısını nasıl seçebilirim?

Yaşam alanları içinde yarı açık ve açık olanlar olarak tanımlanan balkonlar, bahçeler, verandalar insanların içsel huzurunu sağladıkları, dışarısı ile temas kurdukları ve nefes aldıkları mekanlardır. Bu sebeple yaşam alanları olan evlerin değeri de balkon ve bahçelerinin boyutları ve konumları ile yükselebiliyor. Bahçesi olanların bahçenin boyutlarına göre yapabilecekleri bir çok dekorasyon ve etkinlik düzenlemeleri mevcut. Doğadan bir parça olan bahçelerde ağaçlarınızı, bitkilerinizi hatta sebzelerinizi bile yetiştirebilirsiniz. Tabi balkonların da bahçeyle yarışır düzeyde kullanıma dönüştürülebilme olasılığı yok değil. Evlerin dışarıya taşan alanları olan balkonların herkesin imgesinde hoş bir karşılığı bulunmaz mı? Zaten balkonlar için boşuna sokak yarısı dememişler. Dışarının dinamiğini hissedebildiğiniz, dışarıyı izleyip gözlemleyebildiğiniz, uzun uzun ağaçların salınımını ya da çatıların geometrisini izlediğiniz ve tabi ki deniz veya ormana bakan evlerde engin maviyi, engin yeşili seyrettiğiniz yerlere dönüşür balkonlar. Günümüzde balkonlar için birbirinden farklı işlevsel tasarımlar geliştiriliyor. Balkonlar için dikey bahçe uygulamaları, farklı materyallere sahip zemin kaplama uygulamaları, katlanabilir cam balkon sistemleri, aydınlatma ve daha bir sürü detaya sahip çeşitli ürünler, balkonlardaki geçirdiğimiz vakitleri uzatmaya yarayan araçlardan. Özellikle şehir yaşantısı içindeki dikey şehir yapılanması içinde balkonların önemi büyük. Bir çok insan balkonuna yerleştirdiği saksılarda çiçeklerin yanı sıra maydanoz, kekik, nane gibi faydalı bitkileri, domates, biber gibi günlük tükettiği yiyecekleri yetiştiriyor. Katlanır cam balkon sistemlerinin hayatımızda yaygınlaşması ile de balkonlar sadece güzel havalarda kullanılabilme kısıtlamasından da kurtulmuş oldu. Artık insanlar kış günleri de balkonlarının keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca bu tür soğuk havalarda kapatılabilen sistemler bitkiler için de sera etkisi oluşturup bitkilerinizin soğuk iklimde de sağlıklı kalmasını sağlıyor. Balkonlar bir çok insan için bir kaçış mekanına da dönüşüyor kuşkusuz. Rahat mobilyalar, şirin sehpalar ve işlevsel aydınlatmalar aracılığı ile bu açık alanlarda kahve ve kitap keyfi yapabileceğiniz ortamlar yaratmak oldukça kolay. Tabi balkonumuzu dekore ederken de ev dekorasyonunun tamamında olduğu gibi, dekorasyonun bütünsel etkisine, işlevselliğine, ergonomisine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kriterleri balkonumuzda gerçekleştirebilmek için de ilk adımı balkon kapıları ile işe başlayarak atabilirsiniz. Evin hem iç görünümüne hem de mimarisini etkileyen dış görüntüsüne etki eden balkon kapıları evde önem ve özen gösterilmesi gereken kapılardan. Özellikle dışarıya çıkarken kullanacağınız bu kapıların tasarımı, materyalleri, nasıl açıldığı oldukça önemli. Bu yazımızda balkon kapıları üzerine örneklerin bulunduğu bir yazı hazırladık. Evinizde tadilat işlemlerine başlama arifesindeyseniz ya da yakın gelecekte doğramalarınızı değiştirmek gibi planlarınız var ise bu yazımızda dikkat çektiğimiz alt başlıkları inceleyerek evinizin yapısına ve kullanım şeklinize göre size uygun kapı tasarımını belirleyebilirsiniz. Balkonlarınızda hayat var, oralarda daha çok vakit geçirin! Keyifli okumalar!
Evimizin en güzel alanları olan balkonlar denilince uzun yaz kahvaltıları, gece yarılarına dek süren keyifli sohbetler gelir. Balkonda geçirilen vakitlerde masaları donatan ürünleri, çayları, kahveleri taşıyabilmek için balkona açılan kapıların pratik bir tasarıma sahip olması gerekir. Bu sebeple eğer balkona açılan duvarınızda bu resmide görüldüğü gibi yeterli alanınız varsa sürgülü kapı modellerine yönelmeniz kullanım açısından size avantaj sağlayacaktır. Sürgülü kapılar kolaylıkla açılabildiği için elleriniz doluyken bile balkona çıkarken zorluk çekmezsiniz. Sürgülü modellerin bir başka avantajı da menteşeli kapılara oranla daha az yer kaplaması. Uzak doğu kültürünün minimalist mimari yapısına dikkat ettiğimizde de evlerinde hep sürgülü kapılar kullandıklarını ve bu sebeple daha az alan harcadıklarını görebiliriz. Sürgülü kapılar menteşeli kapılar gibi bir açılma payına ihtiyaç duymayacağı için özellikle küçük boyutlu alanlar için büyük kolaylık. Evinizde yeteri alan varsa geniş sürgülü kapılar ile sıcak aylarda kapıları ardına dek açıp salonunuzu balkonunuz ile bütünleştirebilirsiniz. Balkon kapınızı sürgülü modeller arasından seçmenizi tavsiye ediyoruz, tamamen hayat kaliteniz için…
Balkon kapısının tasarımının önemli olmasının bir çok sebebi var. Bu sebeplerin başında balkon kapısının evin iç mimarisini etkilediği gibi yapının dış görünümünde de yapının tamamlayıcı unsurlarından olmasıdır. Biliyorsunuz yaşam yerlerimizde iç dekorasyona önem verdiğimiz kadar dışarıdan düzenli ve peyzajı olumsuz etkilemeyecek yapıda olmasını da önemseriz. Balkon kapıları da evin dış cephesinin elemanlarından olduğu için yapının genel karakterine uygun tasarımları barındırması gerekir. Bu örnekte profesyonellerimizden Mimar Damla Demircioğlu'nun projesi yayla evinde de görüldüğü gibi pencerelerin yanı sıra balkon kapısı da evin bütünsel dokusuyla örtüşüyor. Bu yapıda ahşap kapılar kullanılmasaydı evin görünümünde bir tutarsızlık oluşturabilirdi. Siz de balkon kapınızın tasarımını belirlerken evin iç yapısıyla uyumunu gözettiğiniz kadar dışarıdan nasıl görüneceğine, evinizin dış cephesiyle bir armoni kurmasına özen göstermelisiniz. Hatta kapının iç tarafı ile dış kısmını dekorasyonunuza göre farklı renklerde tercih etmeniz mümkün.
Balkon kapınızın açılmasında dikkat etmeniz gerekenlere ve tasarımı üzerine dikkate almanız gereken unsurlara değindikten sonra balkon kapınızda kullanabileceğiniz camlara ve çerçeve biçimlerine geçelim şimdi. Öncelikle dış mekanla temas ettiğimiz yerler olan balkonların doğramalar soğuk aylarda soğuk yalıtımını sağlaması açısından titizlikle tasarlanmış olmalı. Balkon kapınızda bulunan camların da ısı cam denilen çift camlı olmasını tercih etmek soğuğa karşı korunmak için daha makul bir yaklaşım olacaktır. Bunun yanı sıra balkon kapınızda kullanacağınız camların boyutlarını çerçeveleri aracılığıyla farklılaştırabilirsiniz. Bu örnekte gördüğümüz balkon kapısının camlı bölümü oldukça şık modellerden. Eşit parçalar ile bölünen camlar, dekoratif etkisi ile evin atmosferine olumlu katkılar yapacaktır. Siz de kendinize has bir kapınız olsun istiyorsanız farklı geometrik biçimlerden oluşan kapı cam ve çerçeve modellerini evinize uygulayabilirsiniz.
Balkon kapınızın üretildiği materyaller de dikkat etmeniz gereken bir başka detay. Balkon kapıları dışarının koşullarına karşı dayanıklılık göstermesi gereken kapılardandır. Balkon kapınızın dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını istiyorsanız keşfedildiği zamandan beri en çok tercih edilen PVC kapılar dayanıklı ürünlerdir. Bu modellerin çeşitli tonlardaki ahşap görünümünde olanları da zevkinize göre tercih edebileceğiniz seçeneklerden. Evimde PVC istemiyorum derseniz alüminyum doğramalar da oldukça dayanıklı, şık, paslanmayan ve hafif malzemelerdir. Doğal ahşap kapılar kullanmak her zaman en cazip olanıdır ancak düzenli bakımını sağlamanız gerekir. Bakımı yapıldığı takdirde ahşap kapılar da uzun yıllar kullanılabilir.
Balkon kapınızın evdeki diğer doğramalarla aynı renkte olması tercih edilir genellikle. Ancak bu örnekte görülen kolonyal stildeki balkondaki gibi farklı bir renk kullanarak bu bölümü evin kalan kısmından ayrıştırabilirsiniz. Renk tercihinizi balkon mobilyalarınızla uyumlu olacak şekilde ya da bu örnekteki gibi kontrast bir etki oluşturmak amacıyla tercih etmeniz mümkün.
Balkon kapınızın büyüklüğü tamamen balkonunuzun boyutuyla alakalıdır. Bu örnekteki gibi çok geniş bir balkonunuz varsa katlanır sistemler ile evin içi ile dışını bütünleştirebilirsiniz. Standart bir balkonunuz varsa da normal kapıların genişliğinden biraz daha geniş bir model tercih edebilirsiniz.
Kapınızı belirledikten sonra balkon mobilyalarınıza sıra geliyor. Bu konuda Balkon mobilyası tercihlerinizi etkileyecek öneriler başlıklı yazımız size ilham verebilir.