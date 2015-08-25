Geleneksel ve modernin iç içe geçtiği bir tasarım

homify sayfalarında dünyadan örnek evleri ziyaret etmeye devam ediyoruz ve bu defa çok uzaklara, Güney Kore'ye gidiyoruz. Güney Kore'nin en büyük şehirlerinden biri olan Daegu'da bulunan ADF Architects mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev hem doğanın içinde, hem şehir hayatına uygun, hem de içinde yaşayanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özenle dizayn edilmiş. Şehir merkezine giden ana yola beş dakika uzaklıktaki ama şehrin telaşından uzakta huzurlu bir çevreye sahip olan bu modern konut hem çağdaş dekorasyon unsurlarına sahip hem de geleneksel Kore evlerinin felsefesini taşıyor.