Geleneksel ve modernin iç içe geçtiği bir tasarım

homify sayfalarında dünyadan örnek evleri ziyaret etmeye devam ediyoruz ve bu defa çok uzaklara, Güney Kore'ye gidiyoruz. Güney Kore'nin en büyük şehirlerinden biri olan Daegu'da bulunan ADF Architects mimarlık firması tarafından tasarlanan bu ev hem doğanın içinde, hem şehir hayatına uygun, hem de içinde yaşayanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özenle dizayn edilmiş. Şehir merkezine giden ana yola beş dakika uzaklıktaki ama şehrin telaşından uzakta huzurlu bir çevreye sahip olan bu modern konut hem çağdaş dekorasyon unsurlarına sahip hem de geleneksel Kore evlerinin felsefesini taşıyor.
Binanın dış cephesi geleneksel Kore inşaat tekniğiyle tamamlanmış ve modern bir tasarımla çarpıcı ve estetik bir görünüme kavuşmuş. Binanın tasarımı birbirlerine bağlı üç ana bina şeklinde tasarlanmış ve böylece Kore mimarisinin esnek yapısı modern bir dizayna dönüştürülerek hem köy ya da kasaba gibi sessiz sakin ve yavaş yerlerin hayatına hem de şehir yaşamına uygun bir yapı elde edilmiş.
Estetik bir açıyla dizilmiş üç kare kutuya benzeyen binalar modern ve yenilikçi bir mimari anlayışın başarılı bir ürünü niteliğinde. Aynı zamanda binanın dış cephesinde dikey oyuklu ahşap panellerin kullanılması bu muhteşem meskeni çevreleyen doğallıkla uyumlu bir görünüm oluşturuyor. Evin önünde kendisine ait geniş bir otopark alanı var ve bu alan bahçeyle bütünleştirilmiş. Çok yüksek olmayan taş duvardan örülmüş çitler de alan belirlemeye ve güvenlik sağlamaya yetiyor ama evin manzarasını da kesmiyor.
Bu fotoğrafta otopark kapısının önünden evin oldukça yakın plandan görünüşüne tanık oluyoruz. Evin dış cephesini kaplayan çarpıcı ve etkileyici ahşap dokunun içeriden süzülen sarı ışıklı uyumu göz kamaştırıcı bir etki yaratıyor.
Muhtemelen dış cephe görüntüsünü gördüğünüzde ilk merak ettiğiniz şeylerden biri de üç farklı yapının birbirlerine bağlandığı noktaların nasıl göründüğü ve aralarda nasıl bir dekorasyon olduğuydu. İşte bu bağlantı noktasında evin geneline yayılan geleneksel ve çağdaş modelin bir araya gelişinin burada da baskın karakter oluşturduğunu görüyoruz. Sağ taraftaki binada daha geleneksel bir tarz, saçaklar, içeriye doğru uzanan oturma bankı ve pencereler dikkat çekerken karşısındaki binanın boydan boydan cam kaplı pencereleri modern bir görünüm yaratıyor.
Bir önceki fotoğrafta gördüğümüz boydan boya cam kaplı pencerelerin iç kısmında mutfak ve yemek alanı bulunuyor. Ahşap yemek masası ve sandalyeleri doğal bir dekorasyon oluştururken yemek alanıyla doğrudan bir iletişim halinde olan mutfak bölümünde yine çağdaş ve sade bir tasarım tercih edilmiş. Mutfak adasında kullanılan beyaz dolap ve tezgah ünitesi yemek alanından mutfağa yumuşak ve yalın bir geçiş sağlıyor.
Konut projelerinin mimari tasarımlarında yüksek tavan kullanılması yaşam alanlarının ferahlık seviyelerini de en üst düzeye çıkartır. Yemek odası alanında da bu ferahlık olabilecek en yüksek düzeyde çünkü tavan özel bir oyukla yükseltilerek ve tepesi camla kaplanarak odanın maksimum doğal ışık alması ve eşsiz bir aydınlık ve feraha kavuşması sağlanmış.
Boydan boya camla kaplanmış duvarlar sayesinde mutfağın tam karşısında konumlanan oturma odası da mutfak alanıyla ilişkisini tamamen kesmiyor. Bu özellik evin bütünlüğünü korurken doğal bir açıklık duygusunu da beraberinde getiriyor ve eve panoramik bir görünüm sağlıyor. Öte yandan oturma odasının ön cephesinin de tamamen camla kaplı olması salon alanının adeta dış mekanlar gibi güneşli ve aydınlık olmasına neden olmuş.
Bunaltıcı duvarlar yerine cam duvarlar kullanılarak aydınlığın ve ferahlığın ön planda tutulduğu evde geçiş alanları ve bölgeleri de aynı incelikle düşünülmüş ve tasarlanmış. İkinci kata çıkan merdivenlerin bulunduğu koridor alanındaki zemin dokusu, merdivenlerin döşemesi ve metal çerçeveli cam korkuluklar modern ve şık bir atmosfer yaratıyor. Zemindeki ahşap renklerle merdiven korkuluklarındaki siyah ise hoş bir kombinasyon oluşturmuş. (Bu örnekteki gibi dikkat çekici merdiven tasarımları arıyorsanız Birbirinden farklı 15 özel merdiven tasarımı isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.)
İkinci katın koridoruna geldiğimizde cam kapı kullanımının yalnızca dış mekanlarda yaygın olmadığını görüyoruz. Ortadaki çalışma odasının cam kapıları tam olarak ofis ortamı yaratırken merdivenlerden çıktığımızda karşımıza çıkan zeminin hemen üzerindeki dar ve zemine yakın pencere de güven duygusu veren ilham verici tasarım fikirlerinden biri.