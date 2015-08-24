Evinize değer katacak koltuk modelleri

Nasıl bir evde oturursak oturalım, nasıl bir tarza sahip olursak olalım evde vazgeçilemeyecek bir mobilya varsa o da elbette koltuktur. Mekanın yapısı ve ihtiyaca göre değişiklik göstereceği tabii olan koltuk tarzları arasından birini seçmek elbette çok da kolay değil zira her dekorasyon konusunda olduğu gibi burada da birçok değişken rol oynuyor.
Hepimizin bildiği gibi koltukların birçok türü var, kanepe, L koltuk, ikili ya da tekli koltuklar, berjer gibi birbirinden farklı türler kendi içinde de tarz, renk, kumaş, materyal gibi konularda farklılık gösteriyor, böyle olunca da bu çeşitlilik havuzunda kaybolmamak için ihtiyaç ve zevkinizin gereklerini iyi belirlemek gerekiyor. Oda veya salonunuzun şeklini gözden geçirmekle başlayın, daha sonra duvar ve zeminin rengini hesaba katın. Ancak belki de tüm bunlardan önce kullanım amacınızı belirlemeniz gerekebilir, zira kaç kişi için ne amaçlarla kullanılacağı da diğer saydılarımız kadar önemli. Bunlara karar verdiyseniz şimdi gelin, aşağıdaki yazımızda sunacağımız on örneğin yardımıyla size yeni fikirler sunalım.
Huzuru ancak evinde bulan evciller için oturma odasında konforu yakalamak çok önemlidir. Zor ve yorucu bir günün stresini akşamları oturma odamızda attığımız için belki de çoğu zaman konfor estetiğin önüne geçmektedir. Sade çizgileriyle İskandinav stilini çok iyi yansıtan fotoğraftaki koltuğumuzda ise bunların ikisini birden bulacaksınız. Rengi de oldukça ılımlı seçimiş olan ve alçak tutulmuş olan kolçaklarıyla farklılık yaratıldığı anlaşılan koltuğun geniş yüzeyi ve irili ufaklı geniş yastıklarının içine gömülüp hiç çıkmak istemeyeceksiniz. Fotoğrafta görüldüğü şekilde koltuğu sehpa, aydınlatma ve çiçek gibi yan öğelerle destekleyip estetik düzeyi de arttırmak her zaman sizin elinizde.
Otuma odalarında daha renkli ve iç açan modeller isteyenler için önerebileciğimiz bu modelimiz ülkemizde faaliyet gösteren Name Design Studio tarafından dizayn edildi. Güllerle bezenmiş döşemesinin arka fonu pembe olarak seçildiği gibi ahşap kesimi de döşemeye uygun olarak açık ve yakın bir renkte seçilmiş, bu yüzden de zemini ahşap olan oturma odalarına çok daha yakışacağını tahmin ediyoruz. Renkli ve alternatif tarzlardan hoşlanıyorsanız Name Design Studio’nun bu konuda çok sayıda tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz, bu nedenle sitemizdeki sayfalarını ziyaret etmenizin değişik örnekler görmeniz açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.
Yine Name Design Studio’dan başarılı bir tasarımla devam etmek istiyoruz. Üç kişilik koltuğun üç bölümünün de rengi ayrı seçilerek geometrik bir renklilik sağlandığını görüyoruz. Üstelik sadece renkleri değil içerdikleri motifler de birbirinden farklı. Geniş oturma yüzeyiyle divan havası taşıyan koltuğumuzda kolçaklar da buna uygun olarak yine yüksek tutulmuş. Ölçüleri göz önüne alındığında görece büyük oda ve salonlara kendini daha belli edecek olan görkemli örnek koltuğumuzun çizgisine paralel şekilde diğer modern dekorasyon elemanlarıyla desteklemek için uzmanların görüşlerinden de yararlanabilirsiniz.
Ülkemizden olan bu örnekte, doğru renk seçimleriyle sadeliğin de göz kamaştırabilecek kadar başarılı kullanılabileceğine tanıklık ediyoruz. Geniş yüzeyi ve diğer ölçüleriyle zengin bir oturma alanı imkanı sağlayan L şeklindeki koltuk, mor renkte modern ve geniş bir koltukla
tamamlanmış. Fotoğraftakine benzer tonlarda duvar ve zemin rengine sahip oda ve salonların koltuklarınızı daha belirgin kılacağını belirtelim. Eşit ölçülerdeki mor ve açık kahverengi yastıklara eşlik eden daha küçük ölçüdeki mor yastıkların küçük ama önemli detaylar olduğunu unutmayın.
“Kırmızı Josefin” adı verilmiş olan bu klasik ama farklı modelle devam ediyoruz. Parlak ateş kırmızısının beyaz ince ayrıntılarla birleştiği bu örnek, kırımızıyı daha da belirgin kılacak açık renk arka plana sahip mekanlarda daha ihtişamlı görüneceğini düşünüyoruz. Hem oturmaya hem de uzanmaya imkan veren bir yapıya sahip ve daha çok kişinin kullanımı için tasarlanmış. Koltuğun yuvarlak hatlarına uygun olarak yine yuvarlak olarak tasarlanmış yastığın koltuğa ayrı bir gösteriş kattığını söyleyebiliriz. Koltuğun rengi ve arka planda dikkati çeken odunlar şöminenin yandığı akşamları çağrıştırıyor gibi.
Serhat Mobilya’nın Choppy isimli bu asimetrik ve sıradışı modelinde mavi ve lacivert başarıyla harmanlanmış. Metal beyaz ayakların üzerinde duran ve uçları yuvarlatılmış dikdörtgen parçalardan oluşan iki ya da üç kişilik bu koltuğun beyaz kolçakları da yine bahsettiğimiz şekle ayak uyduruyor. Görece sert yastıları ve zeminiyle özellikle televizyon koltuğu olarak işlev görmeye aday görünüyor. Asimetrik ürünleri göz yorucu bulmayanlardan ve tercihini modern dekorasyondan yana kullananlardansanız, bu koltuğun size de hitap edebileceğini düşünüyoruz.
Büyük salonlar için tasarlandığı belli olan bu örneğimiz; ahşap bacakları, yuvarlak hatları ve açık kahve rengiyle dikkati çeken birtasarıma sahip. Köşeye konumlandırılma imkanına da sahip olmakla birlikte fotoğrafta görüldüğü gibi daha çok büyük bir salonun ortalarına yerleştirilmeye daha uygun. Kahverenginin değişik tonlarını taşıyan dikdörtgen yastıklarla görüntüsü zenginleştirilen koltuğumuz, hem sadelik hem de zarafeti bir arada bulundurarak estetik ve fonksiyonel kaygıları fazlasıyla karşılıyor. Fotoğrafta görüldüğü üzere lamba ve sehpa gibi yan unsurların desteğiyle estetik ve kullanışlılığı daha yüksek seviyelere taşıyabilirisiniz.
Bu kez entersan bir örnek eşliğinde Almanya’ya uzanıyoruz. Petrol yeşili bu koltuk ve ona eşlik edip tamamlayan puf tam da konforuna düşkünler için tasarlanmış. Duvarlar, halı ve lambaların tonları göz önünde bulundurularak renginin özenle seçildiği belli olan koltuğumuz dik olmayan arka kısmıyla ve kolçak yerine arkadan oturma yüzeyine yumuşak geçiş sağlayan tasarımıyla dikkat çekiyor. Koltuk gibi puf da geometrik şekillerle bölünmüş. Yukarıda bahsettiğimiz yapısıyla televizyon karşısına da, kısa şekerlemelere de gayet uygun olan bu ürün kanımızca en güzel modern parçalar arasında yer alıyor.
Iskandinav tasarım ekolünün tipik bir örneğiyle devam ediyoruz. Keskin ve simetrik çizgilerden oluşan açık mavi kanepeye ve nisbeten yuvarlak hatlara sahip koyu mavi tonlardaki tekli koltuklara, koyu mavi bir yastık ve yine mavinin birçok tonunu üzerinde taşıyan halı başarıyla eşlik ediyor. Kanepedeki pürüzsüz ve dümdüz yüzey, metal ayaklar ve yüksek kolçaklar gibi özellikler tekli koltuklarda da aynen korunmuş. Modernlik ve sadeliğin birbiriyle en optimum düzeyde buluştuğu İskandinav tarzının muhiplerinden iseniz bu koltuklar tam da size göre.
Ara başlıktan da anladığınız üzere son örneğimiz İtalya’dan. Arkasındaki enteresan duvar dekorasyonuna uygun biçimde krem rengi tona sahip olan koltuğun en dikkat çekici yönü oldukça genil ve derin bir oturma yüzeyine sahip olması. Altı tane krem rengi, dört köşe bloktan oluşmuş gibi duran bu koltuk basit ama şık görüntüsüyle dikkat çekiyor. Belirttğimiz gibi oldukça geniş olan oturma yüzeyi ikiye bölünmüş ve kolçaklar da koltuğun geri kalan parçalarıyla paralel ölçüde geniş tutulmuş. Siyah ve beyazın hakim olduğu dşrt adet yastıkla da konfor unsuru ustalıkla tamamlanmış görünüyor.
Koltuk konusunda daha değişik fikirler edinmek ve daha deiğik örnekler görmek isterseniz, sizi sitemizde yer alan “Farklı tarz salonlar için farklı koltuk modelleri’ başlıklı yazıya da göz atmanızı tavsiye ederiz.