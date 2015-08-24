Evinize değer katacak koltuk modelleri

Nasıl bir evde oturursak oturalım, nasıl bir tarza sahip olursak olalım evde vazgeçilemeyecek bir mobilya varsa o da elbette koltuktur. Mekanın yapısı ve ihtiyaca göre değişiklik göstereceği tabii olan koltuk tarzları arasından birini seçmek elbette çok da kolay değil zira her dekorasyon konusunda olduğu gibi burada da birçok değişken rol oynuyor.

Hepimizin bildiği gibi koltukların birçok türü var, kanepe, L koltuk, ikili ya da tekli koltuklar, berjer gibi birbirinden farklı türler kendi içinde de tarz, renk, kumaş, materyal gibi konularda farklılık gösteriyor, böyle olunca da bu çeşitlilik havuzunda kaybolmamak için ihtiyaç ve zevkinizin gereklerini iyi belirlemek gerekiyor. Oda veya salonunuzun şeklini gözden geçirmekle başlayın, daha sonra duvar ve zeminin rengini hesaba katın. Ancak belki de tüm bunlardan önce kullanım amacınızı belirlemeniz gerekebilir, zira kaç kişi için ne amaçlarla kullanılacağı da diğer saydılarımız kadar önemli. Bunlara karar verdiyseniz şimdi gelin, aşağıdaki yazımızda sunacağımız on örneğin yardımıyla size yeni fikirler sunalım.