Ormanın içinde rüya gibi bir ev projesi

Sitemizde tarihi ve eski yapıların yeniden canlandırılması ve yepyeni bir kimliğe büründürülmesine dair bir çok farklı alternatif gördüğünüzü söyleyebiliriz. Örnek konut projesi de uzmanlarımız tarafından büyüleyici bir atmosfere taşınmış bir örnek olarak karşınızda. Her ne kadar uzmanlarımız bu tip projeleri dönüştürürken var olan yapıya bağlı kalmak zorunda olsa da yaratıcılıkları sayesinde eski evlere farklı bir perspektif kazandırmak onların işi. Eski bir harabenin potansiyelini ortaya çıkarmak ve bunu doğal ortamla uyumlu hale getirmek elbette gerçek bir sanat eseri yaratmak gibi düşünülebilir. Bakalım beğenecek misiniz?
Örnek fotoğraftaki büyüleyici evin bir zamanlar ahır olduğunu hayal edebilmek gerçekten çok zor. 30 yıl öncesinden kalma eski duvarların çok azı kurtarılarak dönüşüme uğramış bu şahane ev projesi eskiden denizle ve doğayla ilişkisini sadece küçük pencerelerle sürdürüyormuş. TREWIN DESIGN ARCHITECTS adlı firma yapının doğayla ve denizle ilişkisini cam ve taş duvarların birlikte kullanımıyla çözümlemiş. Eski taş duvarlar ve alabildiğine geniş camlarla kaplı bu yapı sentezin ışıltısını bizlere gösteriyor.
Üstteki fotoğrafa yakından baktığımızda taş duvarların ucunda geniş camlarla kaplı bir yatak odası görüyoruz. Yatak odaları genellikle evlerin üst katlarında tercih edilse de bu tasarımda yatak odası zemin katta konumlandırılıp ışıl ışıl ve aynı zamanda korunaklı bir zeminde çözümlenmiş. Yatak odasının önündeki ağaçlar yeterli sakinliği ve mahremiyeti sağlıyor, öyle değil mi? Ağaçlarla kuşatılmış yatak odası tasarımında nötr ve çok parlak olmayan renklerin seçilmesi tasarımın sadeliğini vurguluyor. Yatak odası tasarımında kullanılan ahşap malzeme odanın her yerine serpiştirilmiş ışık kaynaklarıyla harika bir atmosfer yaratıyor.
Modern stile sahip mutfak tasarımı oturma alanıyla bilikte çözümlenerek kompakt bir yaşam alanı oluşturulmuş. Uzun ve ahşap bir masa tasarımı yerleştirilmiş mutfak dekorasyonu aydınlatmalardan tutun da mutfak dolaplarına kadar ahşabın sıcaklığıyla örülü. Mutfak ve oturma odası alanlarının sağ kısmı boydan boya cam kapılarla örülü çözümlenmiş ve bu sayede ormanın içinde olduğunuzu her an hissedebileceksiniz. Aynı zamanda oturma alanı modern bir soba tasarımı seperatör gibi kullanılarak dekore edilmiş.
Rustik bir atmosfere sahip örnek fotoğraftaki mutfak tasarımı modern çizgisiyle içimizi ferahlatıyor. Mutfak alanına bu açıdan baktığımızda çok geniş olmayan fakat merkezde bir mutfak adası yerleştirilen ve son derece işlevsel bir mutfak tasarımı görüyoruz. Siyah ve ahşap malzemenin kontrast uyumu sadeliği ve şıklığı da içinde barındırıyor.
Ev projesinin oturma alanını tamamen kaplayan geniş bir L kanepe tasarımı geniş ailesi olanlar ya da arkadaşlarıyla sık sık toplananlar için ideal. Krem rengi olarak tercih edilmiş kanepe tasarımı taş duvarların ve zeminin rengiyle son derece uyumlu bir bütün oluşturmuş. Kırmızı yastıklar ise hareketin eksik olmamasını isteyenler için iyi bir seçenek.
Televizyon ünitesi ortamın stiline uygun ahşaplar oluşturulmuş bir sehpa gibi tasarlanarak manzaranın devamını oluşturuyor adeta. Kanepenin sol tarafındaki ki adet merak uyandırıcı heykel ise bu dingin ortamın içinde kendi başlarına bir varlığa sahip gibi duruyorlar. Yalın ve zarif detaylarla örülü bu ev projesi doğanın ritmine gerçekten ayak uydurmuşa benziyor, öyle değil mi?
Dilerseniz farklı bir yenileme projesi için Limanı görebileceğiniz nezih ve mükemmel bir ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.