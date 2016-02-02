Ormanın içinde rüya gibi bir ev projesi

Televizyon ünitesi ortamın stiline uygun ahşaplar oluşturulmuş bir sehpa gibi tasarlanarak manzaranın devamını oluşturuyor adeta. Kanepenin sol tarafındaki ki adet merak uyandırıcı heykel ise bu dingin ortamın içinde kendi başlarına bir varlığa sahip gibi duruyorlar. Yalın ve zarif detaylarla örülü bu ev projesi doğanın ritmine gerçekten ayak uydurmuşa benziyor, öyle değil mi?

Dilerseniz farklı bir yenileme projesi için Limanı görebileceğiniz nezih ve mükemmel bir ev adlı yazımıza da göz atabilirsiniz.