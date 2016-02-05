Apartman dairesinin büyük dönüşümü

Satın aldığınız ev hayal ettiğiniz evin görünümünden uzaksa, panik yapmayın bu durumun bir çözümü var: İyi bir yenilenme projesiyle evinizi baştan aşağıya yenileyebilirsiniz. Catarroja Valencia yakınlarında bulunan bir kasaba. Bu kasabada bir ev satın alan genç çift, yaşam alanlarının iç mimari yenileme projesi için profesyonel bir firma olan Acertus'a evlerini teslim ettiler. Evin seksen beş metrekare iç alanı ve hızlı bir şekilde yenilenip eve dahil edilmesi planlanan büyük bir terası var. Bu proje gerçekleştirilirken sıcaklığa, işlevselliğe ve uyuma odaklanılmış. Bu sebeple minimalist anlayışın çerçevesinde hareket edilmesinin yanı sıra kişiliksiz ve steril olmaktan da kaçınılarak evin iç yapısı tamamı ile modernize edilmiş. Bu büyük dönüşümü daha iyi kavrayabilmek için evin eski hali ile yeni halini karşılaştırabileceğimiz fotoğraflarla projeyi incelemeye başlayabiliriz.
Oturma odasının eski görünümünde duvarlarda sıcak renkler kullanılmasına rağmen, mobilyalar ve oturma odasındaki diğer obje ve eşyalar salona eski bir görünüm verdiği için renklerin canlılığı da kayboluyor ve bu da salonun enerjisini düşürüyor. Burası uzun ve dar bir oturma odası ve eski halindeki dekorasyon tasarımı salonu en uygun hale getirecek yaklaşımı barındırmadığı için odanın boyutlarındaki kusurları gizleyemiyor. Salonun terasa bakan geniş bir penceresi olmasına rağmen ve bu büyük pencereden gün ışığı içeriye girmesi gerekirken oturma odası yine de karanlık görünüyor. Böyle bir düzenleme içinde estetiğin yükselmesini nasıl bekleyebilirsiniz?
Proje sonrası oturma odasının yeni görünümünü bir kelime tanımlayabilir: Aydınlık. Renklerde yapılan değişiklikler ve mobilyaların tamamen yenilenmesi ile oturma odasının görünümü çağdaş bir atmosfere bürünüyor. Burası artık modern stilde bir oturma odası. Açık renkler kullanılması ile oturma odasında ışığın yükseldiği ve ferah bir ortama dönüştüğü hissedilebiliyor. Yapılan değişiklikler sonrası uyumlu ve kişisel bir alana dönüşen odada tanımlı alanlar da dikkat çekiyor. Pencere tarafında gün ışığından da yararlanılan alanda oturma bölümü, iç kısımda da yemek yenilen alan aynı odada toplanıyor.
Bu dairenin eski iç dekorasyonu hem fiziksel hem de görsel olarak koyu tonlar sebebi ile soluk ve koyu bir etkiye sahipti. Kullanılan mobilyaların boyutu alana göre çok büyük olduğundan sıkışık bir görüntü oluşturuyor. Ne kaplamalar ne de kullanılan canlı renkler mobilyaların oluşturduğu uyumsuzluğu ve alanın ağır görünümünü hafifletmiyor.
Mobilyaların seçilirken dikkat edilmesi gereken başlıca kriterler vardır. Bunlardan birincisi ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak. İkincisi ise yaşayanların ferahlığı hissedeceği ve ihtiyaç duyacakları boş alanları oluşturabilmek. Değişen materyaller, renkler ve boyutlar ile nefes alan oturma odası ev sahiplerini saran uyumlu bir atmosferi yansıtıyor.
Koridor da salonun eski halini hatırlatıyor. Dikey desenli duvarlar, solgun renkler ve yetersiz aydınlatma ile koridorun modası geçmiş bir görünümü var.
Zemin döşemesi, kapıların ve renklerin değişmesiyle koridor bambaşka bir gerçekliğe kavuştu. Tavan tamamen değiştirildi ve gömme lambalar ile daha yumuşak ışık kaynağı oluşturuldu ve açık tonların yansıtıcı özelliği sayesinde tüm koridor daha ferah bir görünüme kavuştu.
Yatak odasının eski halinde minimalist mobilyalar bulunuyordu ancak koyu renkler nedeniyle ferah görünmüyordu. Bu odaya yapılması gereken en büyük dokunuş, ışığı odaya daha fazla dahil ederek odanın daha geniş ve aydınlık görünmesini sağlamak olmalı.
Yatak odası yenilenirken mobilyalar değiştirilmedi. Yatak başının arkasındaki duvarda desenli bir doku oluşturuldu, yatağın kumaşı değiştirildi ve açık renkler kullanılarak daha aydınlık bir atmosfer oluşması sağlandı.
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