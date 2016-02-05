Apartman dairesinin büyük dönüşümü

Satın aldığınız ev hayal ettiğiniz evin görünümünden uzaksa, panik yapmayın bu durumun bir çözümü var: İyi bir yenilenme projesiyle evinizi baştan aşağıya yenileyebilirsiniz. Catarroja Valencia yakınlarında bulunan bir kasaba. Bu kasabada bir ev satın alan genç çift, yaşam alanlarının iç mimari yenileme projesi için profesyonel bir firma olan Acertus'a evlerini teslim ettiler. Evin seksen beş metrekare iç alanı ve hızlı bir şekilde yenilenip eve dahil edilmesi planlanan büyük bir terası var. Bu proje gerçekleştirilirken sıcaklığa, işlevselliğe ve uyuma odaklanılmış. Bu sebeple minimalist anlayışın çerçevesinde hareket edilmesinin yanı sıra kişiliksiz ve steril olmaktan da kaçınılarak evin iç yapısı tamamı ile modernize edilmiş. Bu büyük dönüşümü daha iyi kavrayabilmek için evin eski hali ile yeni halini karşılaştırabileceğimiz fotoğraflarla projeyi incelemeye başlayabiliriz.