Evimi modüler bir ev olarak nasıl inşa edebilirim ?

Modüler evlerin her bir modülünde duvar, tavan ve zemin panel sandiviç olarak inşa edildiğinden ve bu paneller arasında cam yünü kullanıldığı için ısı yalıtımı yapılmış olan bir eve sahip olabiliyorsunuz. Havalandırma da ise her modüler oda içinde tesisatlar hazır şekilde geldiği için her odaya bir klima ekleyerek çözebilirsiniz. Isı yalıtımı çok sağlıklı olduğundan tasarruflu bir şekilde ısıtma sağlayıp, havalandırma yapabilirsiniz.