Evimi modüler bir ev olarak nasıl inşa edebilirim ?

Günümüzde geleneksel ev modellerinin yanında yaygınlaşan ve uygun maliyeti nedeniyle daha çok tercih edilir duruma gelen modüler evler kişisel isteklerinize göre şekillenen, istediğiniz gibi tasarlanabilen evler olduğu için daha yoğun olarak tercih edilmektedir. Kurulumu çok kısa olan modüler evler, üretim aşamaları da çok hızlı olduğundan istediğiniz rüya gibi bir eve 1 hafta gibi çok kısa bir sürede sahip olabilme imkanı sunmaktadır. Hem uygun olması hem çok kısa süre de inşa edilmesi hem de kişisel zevkinize göre tasarlanabiliyor olması nedeniyle sizlerde tercih edebilir ve modüler bir ev sahibi olabilirsiniz. Modüler bir inşası sırasında, mobilya yerleşimi sırasında, dekorasyon sırasında dikkat etmeniz gereken önemli noktalar vardır. Bu noktaların başında evi kullanım kolaylığı yaratacak, istediğinizde size kolaylık sağlayacak bir şekilde tasarım yapılması gelir. Tasarım sırasında normal bir evde olması gereken yatak odası, hemen yanında banyo ve tuvalet olacak şekilde, mutfak ile yemek salonu veya salonun bir birine yakın olması, giriş kapısının bütün odalara eş,it mesafede olması, bir terasının olması veya güneşlenebileceğiniz, akşam keyfi yapabileceğiniz bir çıkma balkonu olması çok önemlidir. Bütün bu noktalar modüler evin tasarımı ve inşası sırasında dikkat edeceğiniz noktalardır. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken ikinci önemli nokta ise modüler evin kullanışlılık oluşturması ve kolaylık sağlaması için ev içi yerleşiminin dikkatli yapılmasıdır. Eğer odalarınızdan bir kısmı çıkma kat şeklinde tasarlanmış ise mobilya yerleşimlerini statik dengeye uygun bir şekilde yapmalı, oda dekorasyonunuzu mobilya yerleşimlerine göre şekillendirmelisiniz. Bu önemli noktaların dışında modüler evlerin inşasında dikkat etmeniz gereken evin mimari estetiği ve mimari güzelliğidir. Bir evin güzelliğini gösteren mimari yapısıdır. Evin dış cephesi ne kadar zarif ve estetik olursa içinize sinen, kendini gösteren ve mimari olarak fark yaratan bir ev ortaya çıkar. Ayrıca modüler ev, çelik konstrüksiyon imalatı olduğu için dayanımı çok sağlam olan her türlü iklim koşullarına dayanıklılık gösteren yapılardır. Çelik konstrüksiyon imalatı olarak tavan, duvar ve zemin için ses ve ısı yalıtımı özel olarak yapıldığından dolayı ev içerisinde istenilen şartlarda ve kalitede konforlu hava oluşturulması hem daha kolay hem de daha uygun maliyetli olacaktır.

Evinizi modüler ev olarak inşa etmek istediğinizde size avantaj olarak sunulan her bir modüler odanın kendi elektrik ve su tesisatının içerisinde olması, isteğiniz ve zevkiniz doğrultusunda modüler evin bir yurt olarak kullanılmasını sağlar. Bu özelliği ile her modüler oda içerisine bir klima koyarak oda iklimlendirmesi kolaylıkla çözülebilir. Modüler odaların çelik taşıyıcı sistemler sayesinde üç katlı olacak şekilde tasarlanabilen modüler eviniz isteğiniz doğrultusunda farklı geometrik şekillerde ve üç katlı bir mimari tasarıma sahip olabilir. Modüler odaların kendi zeminleri bulunduğu için evinizi zemine sabitlemek için betonarme işlemleri ile uğraşmanıza gerek kalmadan çelik konstrüksiyon ile kolaylıkla evinizi inşa edebilir ve zeminle uğraşmanıza gerek kalmadan evinizi yapabilirsiniz. Zemine beton ile sabitlenmediği için aklınıza güvenlik sorusu gelebilir. Modüler ev tasarımları yapılırken zemine gömülen çelikler üzerine kurulduğu için, mimari tasarımları statik hesapları çok dikkatli yapıldığı için güvenlik konusunda hiç bir sorun oluşturmadan rahatlıkla kullanabileceğiniz evlere sahip olabiliyorsunuz. Bir modüler ev inşasında size düşen sadece mimari estetiği, kişisel zevkinize uygun olarak yapılması, kullanılmasını istediğiniz malzemelerin kalitesinin seçilmesi, oda genişliklerinin belirlenmesi, kat sayısının belirlenmesi gibi evin içinde yaşayacakların kişisel zevklerine uygun özelliklerin belirlenmesidir. Bu özellikleri belirlemek e modüler ev konusunda bilgi edinmek için homify modüler ev dekorasyon örneklerinin ve ev inşası örneklerinin yer aldığı sayfamızı ziyaret etmelisiniz. Sitemiz de yer alan ev örneklerinden tarzınıza ve isteklerinize uygun olan ev örneklerini inceleyerek tasarımını yaptıracağınız ev inşasında uygulatabilir ve zarif bir mimariye sahip modüler bir ev sahibi olabilirsiniz.



