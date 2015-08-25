Beklenmedik bir değişim hikâyesi

Eski şapellerin renovasyonu hiç de kolay bir iş değil son dönemlerde bu yönde bir trend söz konusu. İnşaat izinlerinden, çizimlerine, tasarımından inşaatına kadar projenin başında yer alan Granit Chartered Architects'in çalışmasını gördükten sonra kilise ve şapellerin neden bu kadar kıymete bindiğini anlamak mümkün. Daha önce hem yaşamın hem de ölümün evi olan ve insanların günahlarını itiraf ettiği bir yerde yaşamak gizemli olsa gerek. Bu ruhsal durumun haricinde şapeller mimarlara yüksek tavanlar, eğimli çatılar, uzun pencereler ve tarihi bir doku gibi pek çok olanak sunuyor.
2007 çalışması başlayan şapel iki bolğa yayılan dokuz 1 yatak odalı ve 2 yatak odalı aparta dönüştürülmüş. Gelin bu çalışmaya yakından bir bakalım.
Bu kez değişim sonrasının bir fotoğrafıyla başlayalım. Aşağıda göreceğiniz açık planlı oturma odası bu mutfakla birleşiyor. Bu şekilde ev sahipleri tüm faaliyetlerini sınırlanmadan gerçekleştirebilecek. Yemek hazırlamak, yemek yemek ve eğlence aynı bölümde duvarlar olmaksızın gerçekleşecek. Mutfağın dolaplarında da genel havaya uygun olarak beyaz renk tercih edilmiş. Elektrikli aletlerde ise inoks doku tercih edilmiş.
İlk olarak eski görkemine kavuşturulan tarihi ön cepheyi görüyoruz. Restore edilen ön cephe son on yıllık bakımsızlığına nispet edercesine ihtişamla ayakta duruyor.
Binaları içeriden yiyip bitiren bitkilerle sarılan bina tamamen temizlenmiş ve yüzyıllarca daha ayakta duracak şekilde yenilenmiş. Dış görünüşün en güzel tarafı binanın bir şapelden dönüştürüldüğünün belli olması. Bölgede yaşamayan biri binanın eğimli çatısı ve uzun pencerelerini görünce yapının daha önce bir şapel olduğunu kolaylıkla anlayabiliyor. Ancak bir sonraki resimde şapelin ek binasının nasıl renove edildiğini görünce eski bir şapelin modern bir yapıyla nasıl bir araya getirilebileceğini anlayacağız.
Bu resimde yeni ve eskinin nasıl bir araya getirildiğini görüyoruz. Hoş bir geometriye sahip yeni bina ve eski tuğla duvarlı görüntüsüyle eski şapel birbirine çelik konstrüksiyon merdivenle bağlanmış. Aynı renk paleti kullanılarak iki bina arasında uyum sağlanmış. Tuğla bölümlere karşılık yeni binada aynı tonda ahşap kullanılmış. Beyaz bölümlerin karşılığında ise yeni binaya beyaz çerçeveler yapılmış.
Gün ışığını doyasıya alan oturma odası oldukça geniş görünüyor. beyaz duvarlar da bu genişlik algısının artmasına yardımcı oluyor. Bir de bu odayı estetik mobilyalrla döşenmiş olarak düşünsenize. herhalde bu halinden kat kat daha güzel olur. Odanın zemini de çok hoş cilalı parkelerle döşenmiş.
Siyah beyaz kontrastının kullanıldığı banyo modern bir tarzda yapılmış. Siyah seramikler duş bölümünü odanın merkezine oturtmuş. Modern bir tarza sahip donanımlar bu renk tercihleriyle uyum sağlamış. Duş başlığı, duşakabin ve radyatörün metal dokusu ışıl ışıl parlıyor.
Yatak odasında da açık renkler tercih edilmiş. Ancak pencere çerçevelerinde beyaz yerine ortama kontrast katacak kahverengi doğrama kullanılmış. Böylece şapelin pencereleriyle de uyum sağlanmış.
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