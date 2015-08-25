Beklenmedik bir değişim hikâyesi

Eski şapellerin renovasyonu hiç de kolay bir iş değil son dönemlerde bu yönde bir trend söz konusu. İnşaat izinlerinden, çizimlerine, tasarımından inşaatına kadar projenin başında yer alan Granit Chartered Architects'in çalışmasını gördükten sonra kilise ve şapellerin neden bu kadar kıymete bindiğini anlamak mümkün. Daha önce hem yaşamın hem de ölümün evi olan ve insanların günahlarını itiraf ettiği bir yerde yaşamak gizemli olsa gerek. Bu ruhsal durumun haricinde şapeller mimarlara yüksek tavanlar, eğimli çatılar, uzun pencereler ve tarihi bir doku gibi pek çok olanak sunuyor.

2007 çalışması başlayan şapel iki bolğa yayılan dokuz 1 yatak odalı ve 2 yatak odalı aparta dönüştürülmüş. Gelin bu çalışmaya yakından bir bakalım.