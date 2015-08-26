Benzersiz ve ilham verici bir ev

Bu günlerde alan çok önem kazandı. İnsanlar önceleri daha küçük ve kompakt yerlerde yaşarken, artık insanların ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde geniş yerlere ihtiyaç var. Laurelhurst Carriage House'un sahipleri için eğlencelik bir dış mekan ve çok yönlü bir yaşam alanına ihtiyaç doğmuş, onlar da çareyi garaj olarak kullandıkları alanı dönüştürmekte bulmuşlar. Path Architecture tarafından tasarlanan yapının alt katı garaj olarak kalırken, üst katı stüdyo bir daireye dönüştürüldü. Modern, temiz ve ferah bir mekan olan alan misafir evi, stüdyo, spor salonu, ya da müştemilat olarak kullanılabilir. Gün ışığını doyasıya alan bir mekana dönüştürülen daire ışıl ışıl parlıyor. Eğlenme ve dinlenme alanı olan bahçeye koyulan bahçe şöminesi çok hoş bir atmosfer yaratıyor. Tam bir yemek masası, dış mekan mutfağı, duş, spa ve saunasıyla bu arka bahçe ev için hem yazın hem de kışın kullanışlı bir alana dönüştürülmüş.

Bu ev de gezerken siz de evinizde düşündüğünüz yenileme için ilham alabilirsiniz.