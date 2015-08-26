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Benzersiz ve ilham verici bir ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Banyo
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Bu günlerde alan çok önem kazandı. İnsanlar önceleri daha küçük ve kompakt yerlerde yaşarken, artık insanların ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde geniş yerlere ihtiyaç var. Laurelhurst Carriage House'un sahipleri için eğlencelik bir dış mekan ve çok yönlü bir yaşam alanına ihtiyaç doğmuş, onlar da çareyi garaj olarak kullandıkları alanı dönüştürmekte bulmuşlar. Path Architecture tarafından tasarlanan yapının alt katı garaj olarak kalırken, üst katı stüdyo bir daireye dönüştürüldü. Modern, temiz ve ferah bir mekan olan alan misafir evi, stüdyo, spor salonu, ya da müştemilat olarak kullanılabilir. Gün ışığını doyasıya alan bir mekana dönüştürülen daire ışıl ışıl parlıyor. Eğlenme ve dinlenme alanı olan bahçeye koyulan bahçe şöminesi çok hoş bir atmosfer yaratıyor. Tam bir yemek masası, dış mekan mutfağı, duş, spa ve saunasıyla bu arka bahçe ev için hem yazın hem de kışın kullanışlı bir alana dönüştürülmüş. 

Bu ev de gezerken siz de evinizde düşündüğünüz yenileme için ilham alabilirsiniz. 

Mükemmel eğlenme dinlenme alanı

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Evler
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Bu eğlenceli bir parti düzenlemek için her şeye sahip. Bu açıdan misafir evini tamamıyla görebiliyoruz. Detaylara önem verilerek ve iyi bir işçilikle dönüştürülen bina sanatçı stüdyosu, misafir evi ya da doğrudan bir ev olarak hizmet verebilecek durumda. Arkadşlarla güzel vakit geçirmeyi garanti eden bahçe şöminesi ve duvara entegre mutfak çok şık duruyor. Bahçenin ekstra bir güzelliği ise bir spaya, saunaya ve dış mekan duşuna sahip olması. Binaın her tarafında ahşap çok akılcı ve estetik biçimde kullanılmış ve binanın toprak rengi dokusuyla uyum sağlamış. 

İşlevsel bir yemek odası ve mutfak

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Yemek Odası
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

İçeri girdiğimizde son derece bir mutfak ve yemek odasında buluyoruz kendimizi. Her tarafın ahşapla kaplandığı mekan çok sıcak ve şirin. Geniş pencereler sayesinde gün ışığını bolca alan bölüm oldukça ferah görünüyor. İskandinav tarzındaki minimalist mobilyalar mekanın geniş görüntüsünde pay sahibi. Tavanın ahşap doğraması genel atmosfere uyum sağlamış. Aydınlatma ise yumuşak ve davetkar. 

Dışarıda duş

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Evler
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Tekrar dışarıya çıktığımızda bizi dışarıdaki duş karşılıyor. Lüksün doruklarındaki bu duşkabini başta aşağıya ahşapla kaplı. Dış mekan spasında ter attıktan sonra yağmur etkili bu duşun altına girmek çok keyifli olsa gerek. 

Akıllı tasarım

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Oturma Odası
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Yer tasarrufu yapmak isteyen mimarlar mobilyaları buna göre tasarlamış ve mekan açmışlar. Kanepe açılıp yatağa dönüştürülebiliyor. Böylece taşınmaz bir yatağa göre oldukça büyük bir yer tasarrufu sağlanıyor. Sandalyeler duvara entegre masanın altına tam olarak sığıyor ve yer tasarrufuna katkıda bulunuyor. Ayrıca mekanda örtü, havlu ve nevresimleri yerleştirmek için yeterli depolama çözümü bulunuyor. 

Gizli banyo

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture Modern Banyo
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

Mutfak tezgahının arkasına geçtiğimizde gizlenmiş olmasına rağmen ferah bir banyoyla karşılaşıyoruz. Evin renk dokusuna uygun biçimde ahşapla döşenen banyo huzurlu bir ortam sunuyor.

Daha fazla dönüşüm projesi için şu yazıya da bakabilirsiniz:

Önce & Sonra: Bunaglovdan aile evine müthiş dönüşüm

Mutfakların karakterini belirleyen duvar dekorasyonları
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