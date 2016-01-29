Evimi soğuktan korumak için neler yapmalıyım ?

Ev dekorasyonları ve ev inşası kadar evinizin soğuğa karşı dayanıklı olması çok önemlidir. Özellikle soğuk iklimlerin görüldüğü, sıcaklığın eksi derecelerin altına düştüğü bölgelerde yaşamsal faaliyetler için gerekli olan oda sıcaklığının tasarruflu bir şekilde sağlanması ve oda içerisinde oluşan ısının korunması için alınacak önlemler aynı zamanda evin iç ve dış dekorasyonunu bozmamalı, iç ve dış cephe güzelliğine katkı sunmalıdır. Bu nedenle soğuğa karşı alacağınız önlemleri dekorasyon çerçevesinde değerlendirmeli, ve dekorasyonlarınızı bu önlemleri kapsayacak şekilde planlamalısınız. Bir evi soğuktan korumak için öncelikle dış cephe dekorasyonunu soğuğa karşı yalıtmalısınız. Bu sayede dış ortam soğuğu evin duvarı aracılığı ile iç ortam sıcaklığını düşüremez. Dış cephe yalıtımı için teknolojinin gelişmesi ile birlikte ısı geçirgenliği en az ancak dekoratif güzelliği en fazla olan kompozit malzemeler ile ahşap yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bu malzemelerin ortak noktası ısı geçirgenliği minimal olan malzemelerdir. Bu malzemeleri dış cephenize uygularken titiz bir çalışma yapmalı, yalıtımı tam anlamıyla yaparak soğuğa karşı korumalısınız. Dış cephe yalıtımı ile birlikte yapacağınız koruyucu duvar evinizi soğuktan iyi bir şekilde koruyacaktır.Koruyucu duvar genellikle çok soğuk bölgelerde bulunan evleri korumak amaçlıdır. Evin dış duvarı ile arasında 5 santimetre boşluk bırakılarak yapılan bu duvar ile evin duvarı arasında ağaç talaşı veya ısı geçirgenliği az olan plastik malzemelerin talaş hali doldurularak evinizi soğuğa karşı korumuş olursunuz. Günümüzde bu sistem mantolama teknolojisi olarak uygulanmaktadır. Mantolama teknolojisinde evin duvarı ile dış manto arasında ısı geçirgenliği çok az olan strafor, poli üretan, flexi glas, fiber, fiber glas gibi malzemeler kullanılmakta ve evleri soğuktan korumaktadır.

Evleri soğuktan korumak ve iç ortam sıcaklığını korumak için dış cephe uygulamalarının yanında iç mahallerde yapacağınız uygulamalar vardır. İç mahalde yapacağınız dekorasyon çerçevesinde odanızın iç duvarını yalıtım malzemeleri ile yalıtmalı veya ahşap ile zemin, tavan ve duvarı kaplayarak odanızı soğuğa karşı korumuş, ısı yalıtımı sağlamış olursunuz. Özellikle oda zeminlerini mutlaka ısı yalıtım özelliği olan malzemeler ile kaplamalı ve hem dekoratif hem de soğuk nedeniyle ısı değişimini engellemelisiniz. Oda duvarını duvar kağıdı desenlerinde yapılmış flexi glas ile kaplayarak odanızı soğuğa karşı korumuş olacağını gibi duvar kağıtlarından daha uzun ömürlü duvar kaplamalarına sahip olabilirsiniz. Ahşap kaplamaların yanında odanızı ve iç ortamınızı soğuğa karşı korumak için pencere ve kapı alanlarını iyi bir şekilde yalıtmalı, cam alanları yalıtarak, çift cam veya kalın cam paneller kullanarak iç ortam sıcaklığını korumalısınız. Pencere ve kapı kasalarını ahşap malzemeden veya günümüzde kullanılan teknolojiler sayesinde üretilen hem dekoratif bir görünüme sahip hem de ısı yalıtımı yüksek olan kompozit malzemeleri kullanmalısınız. Bu malzemeler ile pencere ve kapı kasaları ile duvar arasında boşluk bırakmadan, soğuk hava geçişini önlemeli ve iç ortam sıcaklığını korumalısınız. Pencere içlerinde ve betonarme duvar yerine kullanacağınız cam duvarlarda çift cam sistemi kullanmalı veya kalın camlar kullanarak ısı yalıtımı sağlamalı, iç ortam sıcaklığını korumalısınız. Çift cam sistemlerinde camlar arasında boşluk bırakılıp havası alındığında ısı geçişi için alan olmadığından odanızın sıcaklığını korumuş oluyorsunuz. Bu yöntemlerin dışında odanızda kullandığınız iklimlendirme cihazlarının dış ünitelerini soğuktan korumak, iletim hatlarının soğuktan etkilenmesini önlemek için özel tedbirler almanız gereklidir. Aksi halde dış motorlar ve iletim hatları soğuktan donar, patlar ve iç ortam cihazlarına iletim sağlanamadığı için ısıtma sağlayamazsınız. Bu durumda soğuktan etkilenmemesi için teknolojik cihazlarınıza koruyucu alanlar oluşturmalı, iletim hatlarının yalıtımını kaliteli bir şekilde yaparak korumaya almalısınız. Evlerinizi soğuktan koruyacak uygulamaların evlere uygulanmış örneklerini görmek, farklı uygulamalar inceleyerek fikir edinmek için homify ev dekorasyonlarının yer aldığı dekorasyon sayfalarını ziyaret etmelisiniz. Sitemizde onlarca farklı dekorasyon örneği yer aldığı gibi evinizin yapısı ile benzer, soğuktan koruyucu özellikleri bulunan dekorasyonların benzerini evinize uygulayabilirsiniz.