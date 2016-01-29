Evimi soğuktan korumak için neler yapmalıyım ?

Ev dekorasyonları ve ev inşası kadar evinizin soğuğa karşı dayanıklı olması çok önemlidir. Özellikle soğuk iklimlerin görüldüğü, sıcaklığın eksi derecelerin altına düştüğü bölgelerde yaşamsal faaliyetler için gerekli olan oda sıcaklığının tasarruflu bir şekilde sağlanması ve oda içerisinde oluşan ısının korunması için alınacak önlemler aynı zamanda evin iç ve dış dekorasyonunu bozmamalı, iç ve dış cephe güzelliğine katkı sunmalıdır. Bu nedenle soğuğa karşı alacağınız önlemleri dekorasyon çerçevesinde değerlendirmeli, ve dekorasyonlarınızı bu önlemleri kapsayacak şekilde planlamalısınız. Bir evi soğuktan korumak için öncelikle dış cephe dekorasyonunu soğuğa karşı yalıtmalısınız. Bu sayede dış ortam soğuğu evin duvarı aracılığı ile iç ortam sıcaklığını düşüremez. Dış cephe yalıtımı için teknolojinin gelişmesi ile birlikte ısı geçirgenliği en az ancak dekoratif güzelliği en fazla olan kompozit malzemeler ile ahşap yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır. Bu malzemelerin ortak noktası ısı geçirgenliği minimal olan malzemelerdir. Bu malzemeleri dış cephenize uygularken titiz bir çalışma yapmalı, yalıtımı tam anlamıyla yaparak soğuğa karşı korumalısınız. Dış cephe yalıtımı ile birlikte yapacağınız koruyucu duvar evinizi soğuktan iyi bir şekilde koruyacaktır.Koruyucu duvar genellikle çok soğuk bölgelerde bulunan evleri korumak amaçlıdır. Evin dış duvarı ile arasında 5 santimetre boşluk bırakılarak yapılan bu duvar ile evin duvarı arasında ağaç talaşı veya ısı geçirgenliği az olan plastik malzemelerin talaş hali doldurularak evinizi soğuğa karşı korumuş olursunuz. Günümüzde bu sistem mantolama teknolojisi olarak uygulanmaktadır. Mantolama teknolojisinde evin duvarı ile dış manto arasında ısı geçirgenliği çok az olan strafor, poli üretan, flexi glas, fiber, fiber glas gibi malzemeler kullanılmakta ve evleri soğuktan korumaktadır.
Evleri soğuktan korumak ve iç ortam sıcaklığını korumak için dış cephe uygulamalarının yanında iç mahallerde yapacağınız uygulamalar vardır. İç mahalde yapacağınız dekorasyon çerçevesinde odanızın iç duvarını yalıtım malzemeleri ile yalıtmalı veya ahşap ile zemin, tavan ve duvarı kaplayarak odanızı soğuğa karşı korumuş, ısı yalıtımı sağlamış olursunuz. Özellikle oda zeminlerini mutlaka ısı yalıtım özelliği olan malzemeler ile kaplamalı ve hem dekoratif hem de soğuk nedeniyle ısı değişimini engellemelisiniz. Oda duvarını duvar kağıdı desenlerinde yapılmış flexi glas ile kaplayarak odanızı soğuğa karşı korumuş olacağını gibi duvar kağıtlarından daha uzun ömürlü duvar kaplamalarına sahip olabilirsiniz. Ahşap kaplamaların yanında odanızı ve iç ortamınızı soğuğa karşı korumak için pencere ve kapı alanlarını iyi bir şekilde yalıtmalı, cam alanları yalıtarak, çift cam veya kalın cam paneller kullanarak iç ortam sıcaklığını korumalısınız. Pencere ve kapı kasalarını ahşap malzemeden veya günümüzde kullanılan teknolojiler sayesinde üretilen hem dekoratif bir görünüme sahip hem de ısı yalıtımı yüksek olan kompozit malzemeleri kullanmalısınız. Bu malzemeler ile pencere ve kapı kasaları ile duvar arasında boşluk bırakmadan, soğuk hava geçişini önlemeli ve iç ortam sıcaklığını korumalısınız. Pencere içlerinde ve betonarme duvar yerine kullanacağınız cam duvarlarda çift cam sistemi kullanmalı veya kalın camlar kullanarak ısı yalıtımı sağlamalı, iç ortam sıcaklığını korumalısınız. Çift cam sistemlerinde camlar arasında boşluk bırakılıp havası alındığında ısı geçişi için alan olmadığından odanızın sıcaklığını korumuş oluyorsunuz. Bu yöntemlerin dışında odanızda kullandığınız iklimlendirme cihazlarının dış ünitelerini soğuktan korumak, iletim hatlarının soğuktan etkilenmesini önlemek için özel tedbirler almanız gereklidir. Aksi halde dış motorlar ve iletim hatları soğuktan donar, patlar ve iç ortam cihazlarına iletim sağlanamadığı için ısıtma sağlayamazsınız. Bu durumda soğuktan etkilenmemesi için teknolojik cihazlarınıza koruyucu alanlar oluşturmalı, iletim hatlarının yalıtımını kaliteli bir şekilde yaparak korumaya almalısınız. Evlerinizi soğuktan koruyacak uygulamaların evlere uygulanmış örneklerini görmek, farklı uygulamalar inceleyerek fikir edinmek için homify ev dekorasyonlarının yer aldığı dekorasyon sayfalarını ziyaret etmelisiniz. Sitemizde onlarca farklı dekorasyon örneği yer aldığı gibi evinizin yapısı ile benzer, soğuktan koruyucu özellikleri bulunan dekorasyonların benzerini evinize uygulayabilirsiniz.
Evinizi soğuktan korumak için öncelikle dış cepheden başlamalısınız. Dış cephe için en uygun yalıtımı yapmalı ve evinizi soğuktan korumalısınız. Isı geçirgenliği çok düşük olan ve dünya genelinde yalıtım malzemesi olarak kullanılan ağaç malzemesini kullanarak evinizin dış cephesini dekoratif bir şekilde kaplayabilir ve ısı yalıtımı sağlayarak odanızın içindeki sıcaklığı koruyabilirsiniz. Örnek resimde yer alan ve ahşap ile dört cephesi kaplanmış olan ev soğuğa karşı korunmak amacıyla yapılmış ve dekoratif bir görünüm oluşturulmuştur. Sizlerde evlerinizin dış cephesini estetik bir şekilde ahşap malzeme ile kaplayarak soğuğa karşı önleminizi almış olursunuz.
Evinizde kullandığınız teknolojik iklimlendirme cihazlarının besleme gövdelerini evinizin dışında bulundurduğunuz için bu cihazlar soğuktan etkilenerek içlerinde gaz donar. Bu durumda ısı alış verişi yapan gaz işlevini yerine getiremez ve oda içini ısıtamazsınız. Bu durumun ortaya çıkmaması için besleme gövdelerini ve iletim hatlarını cam yünü, kauçuk gibi yalıtım malzemeleri ile kaplamalı, soğuktan etkilenmesini önlemelisiniz. Böylece odanızı kolaylıkla ısıtabilir ve soğuk havalarda odanızın içini sıcacık yapabilirsiniz.
Evinizin soğuktan etkilenmesini önlemek istiyorsanız yapmanız gereken bir diğer uygulama da bahçenizi soğuktan koruyacak şekilde düzenlemelisiniz. Evinizin önünde yer alan bahçeniz uygun bir peyzaj ile düzenlendiğinde soğuk hava direk olarak evinizin dış cephesine ulaşamaz ve soğuktan daha az etkilenirsiniz. Bunun için bahçenizde uzun bitkiler barındırmalı, bodur ağaçlar ve sarmaşıklar ekerek evinizin dış cephesinin soğuktan etkilenmesini önlemiş olursunuz. Bahçe düzeni olmadığında soğuk hava direk olarak dış cepheye etkiyecek ve duvar sayesinde oda sıcaklığınız düşecektir.
Oda içerisinde bulunan sıcaklığı korumak için yapmanız gereken uygulama pencere ve kapı kasalarının ısı geçirgenliği düşük malzemelerden yapılmasını sağlamak, duvar ile kasa arasını yalıtım malzemesi olan poli üretan ile doldurarak soğuk havanın odaya girmesini önlemektir. Bu sayede soğuktan olabildiğince az etkilenir ve iç ortam sıcaklığını korumuş olursunuz. Ayrıca örnek resimde yer alan oda da olduğu gibi pencere alanları çok ise kalın camlar veya çift cam sistemi kullanmalı ve soğuk havanın oda içine girmesini önlemelisiniz.
Yalıtım dışında odanızın sıcaklığının düşmemesi ve daha fazla artması için odanızın cephe seçimini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Günün büyük çoğunluğunda güneşi görecek olan cephelerde yer alan odaları yaşam alanı olarak tercih etmeli, güneşin odaları ısıtması sağlanmalıdır. Bu sayede hava soğuk olsa bile odanızı ısınacak ve iç ortam sıcaklığı muhafaza edilecektir.Örnek resimde yer alan oda da olduğu gibi güneş gören iki cephe de büyük cam duvarlar oluşturulmuş ve güneşin oda içini ısıtması sağlanmıştır. Bu uygulamayı evlerinizde yaparak evinizi ve odalarınız soğuğa karşı korumuş olursunuz.
Evlerinizi soğuktan korumak ve ısıyı muhafaza etmek için oda dekorasyonlarını fonksiyonel bir şekilde kullanmalısınız. Oda içerisinde kullanacağınız mobilyaları pencere ve kapı yakınlarına yerleştirmeden dekorasyon yapmalı ve soğuğun etki alanından uzak durarak etkilenmemelisiniz. Örnek resimde olduğu gibi yemek masasını pencere yanına değil, oda ortasına koyarak soğuğun etkisi kırılmalıdır.