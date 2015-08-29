Beton dekor uygulamaları ile brütal tasarım örnekleri

Brütal tasarım, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, strüktürü saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz.

Son birkaç yıldır bu mimari yaklaşım dekorasyon dünyasında kullanılmaya başlandı. Türkiye'ye henüz pek girmemiş, yalnızca birkaç tasarımcı tarafından uygulanan bu trend önümüzdeki yıllarda eminim kendini daha fazla gösterecektir, zira özellikle Avrupa'da oldukça yaygınlaşmaya başladı bile. Evlerin dışlarında içlerine doğru bir giriş yapan brüt beton dan imal edilen çalışmalar, mutfak tezgahından çerez tabağına, saksıdan aydınlatmaya kadar birçok tasarımın ana malzemesi haline geldi. Gri renginin de yükselişte olduğu bu son yıllarda, uygun maliyeti ve kolay işlenmesi sonucu betondan yapılmış dekorları evlerin her köşesinde görmek mümkün. Özellikle minimal tarz, endüstriyel tarz ve ekspresyonist tarzda kullanılan brüt beton dekor örneklerini sizler için derledik.