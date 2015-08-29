Beton dekor uygulamaları ile brütal tasarım örnekleri

Brütal tasarım, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, strüktürü saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz.
Son birkaç yıldır bu mimari yaklaşım dekorasyon dünyasında kullanılmaya başlandı. Türkiye'ye henüz pek girmemiş, yalnızca birkaç tasarımcı tarafından uygulanan bu trend önümüzdeki yıllarda eminim kendini daha fazla gösterecektir, zira özellikle Avrupa'da oldukça yaygınlaşmaya başladı bile. Evlerin dışlarında içlerine doğru bir giriş yapan brüt beton dan imal edilen çalışmalar, mutfak tezgahından çerez tabağına, saksıdan aydınlatmaya kadar birçok tasarımın ana malzemesi haline geldi. Gri renginin de yükselişte olduğu bu son yıllarda, uygun maliyeti ve kolay işlenmesi sonucu betondan yapılmış dekorları evlerin her köşesinde görmek mümkün. Özellikle minimal tarz, endüstriyel tarz ve ekspresyonist tarzda kullanılan brüt beton dekor örneklerini sizler için derledik.
Grinin üç farklı tonunun kullanıldığı yamuklar şeklinde tasarlanmış bu duvar brütalist mimariyi evinin içine taşıyıp cesurca sergilemek isteyenler için mükemmel bir örnek. Önceki birçok yazımızda da bahsettiğimiz üzere, duvar badanasında beyaz ve krem tonlarının yerini kül renginden fümeye gri tonları aldı. Önüne konan mobilya, aksesuar ve tabloları öne çıkarmak için ideal bir renk olan ve her türlü dekorasyon tarzına kolaylıkla adapte edilebilen gri tonlarındaki duvarlar için badana yerine kullanılacak brüt beton çalışması, beton üzerine uygulancak epoksi ile parlak ve pürüzsüz bir görünüm sergileyebilir.
Brütalist mimari hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız sizleri şu sayfaya alalım.
Zımpara ile pürüzsüz bir yüzey verilerek işlenmiş, limon suyu dökülmesi, bıçak izi vs. gibi çeşitli mutfak kazaları sonucu zarar görme ihtimali sıfır, sağlam, şık, kullanışlı ve çok uygun fiyatlı. Bu özelliklere sahip bir mutfak tezgahı sizce de ideal bir mutfak tezgahı değil midir?
Son günlerde sıkça görmeye başladığımız paletten sehpanın bir adım ilerisi: Betondan sehpa. Sağlam, şık ve uygun fiyata imal edilecek bir malzemeden üretim. Dezavantajı olabilecek ağırlığı ise tekerlekler ile ustaca çözümlenmiş.
Yüzeyinde taş ya da başka herhangi bir süs unsuru olmayan bu brüt beton saksılar sade tasarımları ile trendin en iyi örnekleri arasında yer alıyor. Tasarımı ve imalatı Concrete Rudolph GMBH isimli Alman firmasına ait.
Ankaralı Betonica firması da adından anlaşılacağı üzere tasarlayıp ürettiği dekoratif ürünlerde malzeme olarak beton kullanıyor. Tamamı el yapımı olan bu dekoratif ürünler özel geometrik kalıpta üretiliyor. Üç boyutlu geometrik desenlerin ve prizmaların son birkaç yıldır çok moda olduğunu ve dekoratif objelerden aydınlatma elemanlarına, saksılardan şamdanlara vs. kadar birçok farklı üründe görüldüğünü söyleyebiliriz. Modern ve şık çizgileri ile özellikle kaktüs ve sukulentler için ideal olan bu saksıları brütalist tasarım trendinin Türkiye'ki öncü firmalarından biri olan Betonica'nın çevirimiçi mağazasından da satın alabilirsiniz.
Evet, doğru, bu ikili set betondan yapılma dekoratif birer çerez tabağı. Concrete Rudolph GMBH isimli Alman firması tüm tasarımlarını beton malzeme kullanarak imal ediyor. İç ve dış mekanlar için modern tasarımlar yapan firma beton dışında ana malzeme kullanmaksızın bir çok sıra dışı dekoratif objeye imza atıyor.
Fransız Sud-Desing Concrete firmasının beton malzeme kullanarak imal ettiği bu incecik hatlara sahip dekoratif objeler ustalıkla yapılmış gerçek birer sanat eseri. Totemico isimli bu çalışma soyut bir insan figürü çalışması.
(İç mekana uygun dekoratif aksesuar fikirleri için Sıradışı ve modern ev aksesuarları sayfamıza göz atmayı unutmayın.)
Yine yalnızca beton malzeme ile çalışan bir firma ile karşınızdayız. Alman Concrete Home Design firmasının bu sıra dışı aydınlatma çalışması beton ve cam ile imal edilmiş. Ustaca işlenmiş olması ve ince işçiliği sayesinde tavana bile asılabilecek kadar hafif olan beton ve cam karışımı aydınlatma elemanları tasarlayıp imal eden firmanın birbirinden farklı birçok lamba çeşidi tasarımı bulunuyor.
Betonun doğal özelliği olan ağırlığını işlevsel olarak kullanmak için mükemmel bir tasarım örneği de işte bu kitap dayanakları. A ve B harflerinin işlendiği bu dayanaklar hem işlevleri hem de trendy malzemesi ile evlerimizde severek sergileyeceğimiz birer beton dekor çeşidi. Çalışma yine Alman firması Concrete Home Design'a ait. Arzu edenler için kırmızı renge boyanmış versiyonu da mevcut.
Farklı desene sahip iki panel çeşidinin üst üste gelmesi ile şekil verilmiş bu bahçe çitinin malzemesi beton. Alt panel için taş duvar görünümlü opak bir parça, üst kısım içinse güneş desenli, hava geçmesini ve görüntüyü engellemeyecek delikli bir panel düşünülmüş. Sağlamlığını betondan alan bu bahçe çitleri estetik görünüşünü ise yapılan usta tasarımından almış.
Bu seferki örneğimiz Avrupa'dan değil, Asya'dan. Tasarım dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş olan Güney Kore menşeili SMIN firması da tıpkı diğer örneklerde gördüğümüz üzere tasarımlarını imal ederken malzeme olarak yalnızca beton kullanıyor. Mumluk, bardak altlığı ve mini saksı içeren üçlü set halinde piyasaya sunulan bu çalışma modern dokusu ile evlerimize brüt beton modasını taşımak için ideal bir örnek.
Bu saksının boyalı olduğunu düşünmeyin. Beyaz renge sahip bu saksı beyaz betondan imal edilmiş. İzmir'in Gaziemir semtinden bir firma olan Bahçe Dekor beton saksı, bahçe duvarı, trabzan, balkon korkuluğu, yer döşemesi ve sütun imalatı yapan bir firma. Tüm bu dış mekan dekorasyon ürünleri için malzeme olarak da hava koşullarına uygun ve sağlam betonu kullanıyorlar.
Brütalist mimaride renk pek kullanılmaz demiştik ancak hem zamanın artık değişmesi hem de mevzubahis ürünlerin dekoratif amaçlı olması nedeniyle bazı çalışmalarda renk uygulamaları görmek de mümkün. Malzemenin dokusunu kaybettirmeden yapılan geometrik desenlere sahip bu saksıda pembe ve mavi renkler kullanılmış. Jüt iplikle de sarılarak sevimli havası pekiştirilen bu yarı brütal modern saksı yine Betonica'dan.
Lüks tüketimin simgelerinden olan şampanya da betona girdi! Beyaz şarap ve şampanyanın soğukluğunu korumak için kullanılan kovalar genelde paslanmaz çelikten üretilir. Ancak Alman Monomentals firması normalde ucuz bir malzeme olan ve hor görülen betondan mükemmel bir tasarım ve işçilikle imal ettiği bu kovalara bu lüks tüketim ürünleri zarafetle sokmuş. Demek ki neymiş? Önemli olan malzeme değil, tasarımmış.
Yine bir Monomentals tasarımı ile karşınızdayız. Beton ve ahşabı birlikte kullanılması ile üretilen bu sehpa işçiliği ile göz dolduruyor. Bir soğuk ve sert biri sıcak ve yumuşak olarak adledilen bu iki malzemenin nbir arada kullanılmasından doğan tezat, çalışmayı bir sanat eserine dönüştürmüş.