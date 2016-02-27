Türkiye'den büyüleyici avangart salonlar

Klasik tasarımlarda tüm yaşam alanına içinde pek de kontrast barındırmayan kusursuz bir uyum hakim olur. Klasik avangart tarzının bundan farkı ise kontrastı çarpıcı ve etkili bir şekilde kullanmasıdır. Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen ve daha önce homify sayfalarında Antalya'da soylular gibi bir yaşam isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz bu evin salonunda da keskin bir lacivert tonunun odanın ana karakterini belirlediğini görüyoruz. Bu keskin koyu lacivert pırıltılı ayna dekorasyonu ile desteklenirken salonun açık renkli tasarım unsurları ile de sıra dışı ve göz alıcı bir kontrast yakalıyor.