Türkiye'den büyüleyici avangart salonlar

Avangart kavramı aslında Fransızca'dan dilimize geçmiş bir sözcük ve standart kalıpların dışına çıkan, ezber bozan, yenilikçi tasarımları niteliyor. Bu kavramın dekorasyondaki yansımaları da dönemden döneme ve bölgeden bölgeye biraz değişiyor aslında çünkü her dönemin ve her bölgenin standart kalıpları ve normları farklılaşıyor. Bugünlerde Türkiye'de avangart dekorasyon denilince akla gelen dekorasyonlar aslında gösterişli bir klasik tarzı yansıtıyor. Bu görkemli ve gösterişli klasik salonların en güzel örneklerine gelin bu yazımızda şöyle bir göz gezdirelim.
Vavien İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şık avangart salonda parlak dokular ve pırıltılı gümüş aksesuarlar salonun ana karakterini belirleyen temel tasarım unsurlarını oluşturuyor. Kapitone dikişli klasik tarzlı oturma grubu odanın yıldızı olarak nitelendirilebilir. Döşemelerin renklerinin açık renkli parlak tonlarda seçilmesi de salondaki gösterişin şıklığını arttıran öğelerden. Parlak koltuk ve kanepe döşemeleriyle mükemmel bir ahenk oluşturan gümüş rengi aksesuarlar da salondaki bu şık ve görkemli atmosferi perçinliyor.
Benzersiz bir güzelliğe sahip bu büyüleyici ve nefes kesen salonun dekorasyon ve tasarımında Messt Mobilya ve Dekorasyon imzası bulunuyor. Görkem kavramının sözlük tanımı gibi duran bu şık ve ağırbaşlı salon her ayrıntısından asalet fışkıran klasik mobilyalarla döşenmiş. Salona karakterini veren temel tasarım unsurlarından biri de duvar ve zemin dekorasyonunda kullanılan özel koyu kahverengi tonu.
Avangart bir salon dekorasyonu oluşturmak istiyorsanız bu çarpıcı örnek tasarımda da olduğu gibi tüm ayrıntılı incelikle düşünmeniz gerekiyor çünkü avangart tarzın en büyük özelliği şüphesi detaycı bir gösterişe sahip olmasıdır. Perdelerin avangart tarzlı salonlarda özellikle büyük bir önemi vardır. Şık, muntazam ve göz alıcı perde tercihleri bütün salonun dokusunu değiştirir. Eğer koltuk takımında yumuşak ve açık renkler tercih ediliyorsa ayrıntılara altın renkli dokunuşlar eklemek de salonun şıklık faktörünü arttıran ve gösterişi perçinleyen tasarım unsurlarından biri.
Klasik tasarımlarda tüm yaşam alanına içinde pek de kontrast barındırmayan kusursuz bir uyum hakim olur. Klasik avangart tarzının bundan farkı ise kontrastı çarpıcı ve etkili bir şekilde kullanmasıdır. Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen ve daha önce homify sayfalarında Antalya'da soylular gibi bir yaşam isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz bu evin salonunda da keskin bir lacivert tonunun odanın ana karakterini belirlediğini görüyoruz. Bu keskin koyu lacivert pırıltılı ayna dekorasyonu ile desteklenirken salonun açık renkli tasarım unsurları ile de sıra dışı ve göz alıcı bir kontrast yakalıyor.
Çiçek desenli koltuk takımlarının modası hiçbir zaman geçmeyecek gibi görünüyor. Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilen bu avangart tarzlı salonda da çiçek desenlerinin büyüsüne tanık oluyoruz. Salondaki dikkat çeken bir diğer özellik ise ışıl ışıl bir yapıya sahip olması. Zengin aydınlatma unsurlarıyla pırıltılı bir estetik oluşturulan salonda yumuşak ve nötr renklerin gösterişli yanı ortaya çıkarılmış ve zarif bir salon tasarımı yaratılmış.