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Türkiye'den ezber bozan 10 mutfak

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House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
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Hep aynı mutfak dolaplarından, sıradan mutfak tezgahlarından ve aynı tarzlı mutfak dekorasyonlarından sıkılmadınız mı? Gelin bugün de sıra dışı mutfak dekorasyonlarını gezelim. Hem de hepsi Türkiye'den…  

Country tarzı

Didem & Serkan Ozbakan, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Didem & Serkan Ozbakan

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Kırmızı bir buzdolabı, country tarzında western filmlerini andıran dokusuyla harika bir estetik oluşturan mutfak dolapları, kullanışlı yerleşim ve modern bir kombinasyon… Tüm bunlar bir araya gelince ortaya benzersiz bir atmofer çıkmış. Hayran olarak hafızalarımıza kazıdığımız sıra dışı mutfak modellerinden biri.

Gümüş pırıltılar

3d görsel hazırlama, EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ Klasik Mutfak Ahşap Kahverengi
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ

3d görsel hazırlama

EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ
EN+SA MİMARİ TASARIM DEKORASYON MOB.İNŞ.SAN. VE TİC .LTD. ŞTİ

BLT Tasarım imzalı şık ve göz kamaştırıcı bir tasarıma sahip olan bu mutfak ilk olarak gümüş rengi mutfak dolapları ile öne çıkıyor. Sıradan ve alışılagelmiş mutfaklarda pek de rastlamaya alışık olmadığımız metalik gümüş rengi üst mutfak dolapları alt dolaplardaki ahşap tonlarıyla mükemmel bir kontrast oluşturuyor ve mutfağa fütüristik bir hava katıyor.

Doğallığın modernlikle buluşması

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

VRLWORKS isimli firma tarafından dizayn edilen bu modern tarzlı şık mutfak, parlak turuncunun sıcaklığını ham tuğla duvar dekorasyonu ile iç içe geçiren tasarımıyla öne çıkan mutfaklardan biri. Bir oda bir salondan oluşan bir konut projesinin bir parçası olan bu mutfak, modernliği doğallıkla harmanlayan sıra dışı bir görünüme sahip.

Uzun masa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Mutfak
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Siyah ve beyazın o karizmatik birlikteliği ve mutfak tezgahı boyunca uzanan upuzun bir masa… Genellikle kenar ya da köşelerde sınırlı bir yemek alanı oluşturmak amacıyla kullanılan sıradan yemek masalarına göre oldukça iddialı ve çarpıcı olan bu model mutfağın tüm dokusunu değiştirmeye ve ona sıra dışı ve yenilikçi nitelikler kazandırmaya yetiyor.

Akvaryumlu cam panel

Kitchen Graphic Glass / Mutfak Ara Panel Cam Uygulaması, Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring Tropikal Mutfak
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring

Kitchen Graphic Glass / Mutfak Ara Panel Cam Uygulaması

Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring

Mutfağınızda tezgahınız boyunca uzanacak dev bir akvaryum olsun ister miydiniz? Akvaryuma bakmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorsanız endişelenmeyin, çünkü bu mükemmel görünüm içinde canlı balıkların bulunduğu gerçek bir akvaryumdan değil. Mutfaklar için özel olarak üretlen bu ara panel cam uygulaması ezber bozan, yenilikçi, enerjik ve neşe dolu bir mutfak yaratmak isteyenler için ilham verici harika bir tasarım fikri olarak öne çıkıyor.

Tezgah üstü ışıklandırma

TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Mutfak
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ezber bozan ve sıra dışı bir mutfak yaratmak için illa ki çok farklı ve uçuk tasarım ve dekorasyonlar gerekmiyor. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu mutfakta fonksiyonel açıdan mükemmel bir fikir göze çarpıyor. Üst mutfak dolaplarının alt kısımlarına yerleştirilen spot lambalarla mutfak tezgahının çalışma alanları eşsiz bir aydınlık kazanıyor.

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Retro etkiler

KitchenLINE, M.Serhat SEZGİN M.Serhat SEZGİN Modern Mutfak
M.Serhat SEZGİN

KitchenLINE

M.Serhat SEZGİN
M.Serhat SEZGİN
M.Serhat SEZGİN

Türkiye'de görmeye pek alışık olmadığımız mutfak tarzlarından biri de retro mutfaklar. Ahşabın doğallığının retro şıklığıyla birleştiği ve bir dönem filminin içinden çıkmış gibi görünen bu eşsiz mutfakta zeminden duvara, yemek masasının üzerindeki aksesuar tercihlerinden dolabın sofistike ve sıra dışı tasarımına kadar her ayrıntı dekorasyon açısından göz kamaştırıcı bir yenilikçiliğe sahip.

Bohem bir stil

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Mutfak
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Bohem tarzıyla mutfak dekorasyonunda neredeyse hiç görmediğimiz çizgilere sahip olan bu mutfağı tanımlamak için birden fazla sıfat kullanmamız gerektiği şart. Şık, karizmatik, sofistike, yenilikçi ve derin… Bunlar bu sıfatlardan yalnızca bazıları. Mat siyah mutfak dolabı özellikle Türkiye'deki mutfaklarda hiç kullanılmasa da bu örnekle aslında ne kadar eşsiz bir doku yarattığını görebiliyoruz. Tezgahın yanında yer alan kitaplık da sıra dışı ayrıntılardan biri olarak göze çarpıyor.

Mutfaktan salona açılan pencere

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Endüstriyel Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House S – S Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Vintage tarzı mutfaklar Türkiye'de henüz yaygınlaşmasa da dünyada oldukça popüler bir trend olarak öne çıkıyorlar. Dizaynıyla vintage bir tat yakalayan bu göz alıcı mutfak da eski tip amerikan mutfak modelini yeniden hayata geçiriyor ve salonla arasında bağ olarak küçük bir mutfak penceresi kullanıyor. Harika bir nostalji değil mi?

Yeşil mutfak

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Kırsal Mutfak
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Kemal açar

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Klasik kapalı mutfak dolapları yerine açık raflar, geleneksel country tarzı bir tasarım ve mutfaklarda görmeye alışık olmadığımız yeşil tonlarının hakimiyeti… Kendine hayran bırakan bu mutfağın dekorasyon sırları aslında oldukça basit, ama uygulamada harikalar yaratıyor.

(Mutfak dekorasyonuyla ilgiliyseniz Kusursuz bir mutfak yaratan 13 farklı tasarım fikri isimli yazımıza da bekleriz.)

Modern, konforlu, sofistike
Bu mutfaklardan siz en çok hangisini beğendiniz?

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