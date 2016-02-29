Türkiye'den ezber bozan 10 mutfak

Mutfağınızda tezgahınız boyunca uzanacak dev bir akvaryum olsun ister miydiniz? Akvaryuma bakmanın ne kadar zor olduğunu düşünüyorsanız endişelenmeyin, çünkü bu mükemmel görünüm içinde canlı balıkların bulunduğu gerçek bir akvaryumdan değil. Mutfaklar için özel olarak üretlen bu ara panel cam uygulaması ezber bozan, yenilikçi, enerjik ve neşe dolu bir mutfak yaratmak isteyenler için ilham verici harika bir tasarım fikri olarak öne çıkıyor.