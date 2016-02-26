Aklınızı başınızdan alacak 7 Akdeniz mutfağı

Akdeniz insanının mutfağa ve yemeğe gösterdiği ilgi ve özen herkes tarafından bilinir. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin mutfak sanatları genellikle gelişmiştir. Örneğin Fransa mutfağı İngiltere mutfağıyla, İtalya mutfağı Almanya mutfağıyla kesinlikle kıyas götürmeyecek denli ileri düzeydedir. Öte yandan bunun sebebinin tam olarak ne olduğunu da söylemek kolay değil. Belki dillere destan zeytinyağlarından, belki şaraplarından belki de havasından, suyunda, iklimindendir. Ama sonuç olarak Akdeniz mutfakları ağzının tadını bilen her insanın aklını başından alacak nefis lezzetler sunarlar bizlere. Biz de bugün sizler için bu lezzetlerin yaratıldığı yerlerden, Akdeniz'de bulunan birbirinden güzel mutfaklardan oluşan bir derleme hazırladık. Gelin şimdi her biri farklı özellikleriyle öne çıkan bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım.