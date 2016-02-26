Aklınızı başınızdan alacak 7 Akdeniz mutfağı

Akdeniz insanının mutfağa ve yemeğe gösterdiği ilgi ve özen herkes tarafından bilinir. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin mutfak sanatları genellikle gelişmiştir. Örneğin Fransa mutfağı İngiltere mutfağıyla, İtalya mutfağı Almanya mutfağıyla kesinlikle kıyas götürmeyecek denli ileri düzeydedir. Öte yandan bunun sebebinin tam olarak ne olduğunu da söylemek kolay değil. Belki dillere destan zeytinyağlarından, belki şaraplarından belki de havasından, suyunda, iklimindendir. Ama sonuç olarak Akdeniz mutfakları ağzının tadını bilen her insanın aklını başından alacak nefis lezzetler sunarlar bizlere. Biz de bugün sizler için bu lezzetlerin yaratıldığı yerlerden, Akdeniz'de bulunan birbirinden güzel mutfaklardan oluşan bir derleme hazırladık. Gelin şimdi her biri farklı özellikleriyle öne çıkan bu mutfaklara biraz daha yakından bakalım.
Manisa merkezli ROAS 3d tarafından tasarlanan bu şık Akdeniz mutfağında doğal taş duvarlar, ahşap ve beyaz uyumunun yanı sıra zeminde kullanılan yer karoları da ilgi çekici detaylar olarak öne çıkıyor.
Tavanından zeminine, mutfak dolaplarından duvarlarına varana kadar bütünüyle rüstik malzemeler kullanılarak tasarlanmış bu mutfak, geçmişten günümüze Akdeniz mimarisinin özelliklerini derli toplu biçimde yansıtan muazzam bir mimari çalışma olarak kendini gösteriyor.
Geleneksel Akdeniz doğal taş mimarisinin bütün özelliklerini yansıtan, mükemmel bir işçiliğin gözlerden kaçmadığı bu son derece geniş mutfak aynı zamanda her türden kalabalık toplantıya ev sahipliği yapmaya da uygun bir yemek masasını da bünyesinde barındırıyor. Eskiyle yeninin harika bir şekilde harmanlandığı mutfak adeta tarihten bir sayfa gibi.
Akdeniz mutfağı dendiğine ister tabaktaki yemekten söz edelim isterse bir Akdeniz ülkesinde bulunan bir mutfaktan, renkler her zaman için en önemli unsurlar arasında başı çeker. Zeytinler, domatesler, yeşillikler tabakları renklendirirken mutfakları renklendiren unsurlar yerine göre değişiklik gösterebilir. Bu mutfaktaki renklendirici unsur ise güzellikte birbiriyle yarışan çok sayıda farklı desene sahip mutfak fayansları.
Akdeniz mimarisi ve Akdeniz tarzı dekorasyonda, her zaman olmasa bile sıklıkla karşılaşılan bir unsur da eser miktarda dağınıklıktır. Yani her şey bir kitaptan, bir teknik çizimden fırlamış gibi derli toplu, sıralı, yerli yerinde olmayabilir. Bu eser miktarda dağınıklığın yarattığı güzellikten yararlanmanın en kolay yolu da hiç şüphesiz bolca aksesuar kullanmaktan geçer. Bu şık mutfakta olduğu gibi irili ufaklı çok çeşitli aksesuar ve üzerine biraz da canlı bitki eklendiğinde ortaya çıkan manzara gerçekten görülmeye değer.
Burada da hem görece küçük hem de ilgi çekici bir tasarıma sahip bir Akdeniz mutfağı görüyoruz. Mutfak dolaplarındaki mavi ve beyaz uyumu ilk göze çarpan unsurlar arasında yer alıyor. Bir diğer dikkat çekici detay ise mutfağın tamamına müthiş bir doğal aydınlatma sağlayan tavan penceresi. Böylece hem cepheden hem de tavandan ışık alan mutfak, görece koyu bir renk olan mavinin yarattığı etkiyi doğal ışıkla kırmayı başarıyor.
Eski bir yapının yenilenmesiyle ortaya çıkarılmış olan bu evin mutfağındaki modernizasyon çalışması ise oldukça ilginç bir noktaya evrilmiş. Bir tarafta yeni mutfak dolapları ve çeşitli donatılır görülürken, ocağın yerleştirildiği bölümün aslında gaz öncesi dönemden kalma geniş bir iç mekan fırını olduğunu fark ediyoruz. Yerde kullanılan karolar her iki tarafa da uyumlu yapısıyla bağdaştırıcı bir misyon üstlenirken, mutfağın genelindeki kontrast havası sonuç olarak ortaya çok güzel bir görüntü çıkarıyor.