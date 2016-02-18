Evinizin gösterişini arttıracak 18 duvar dekoru

Duvar dekorasyonları evlerimizin dizaynlarında ve görünüşlerinde büyük önem taşıyan dekorasyonlardır. Yaşam alanlarımızı çevreleyen dört duvar, en nihayetinde odaların en yekpare unsurları ve dolayısıyla görüntüleri de yaşam alanlarında büyük değişiklikler yaratıyor. Bu yüzden de bazen evinizin dekorasyonundan sıkıldığınızda ya da yaşam alanlarınıza yeni bir görünüm kazandırmak istediğinizde mobilyaları yenilemek yerine duvar dekorasyonunu değiştirmek çok daha hesaplı ve etkili olabilir. İşte evinizi daha gösterişli hale getirebilecek 18 farklı ve etkileyici duvar dekoru.
Tek bir çerçeveli fotoğraf ya da resim bile yaşam alanınızın görünümüne oldukça şık bir katkıda bulunabiliyor. Ama evinizin duvarlarından birini bu örnekte olduğu gibi farklı çerçeve ve resimlerle donattığınızda sonuç muhteşem oluyor.
Doğal görünümlü sanatsal çizimler özellikle modern dekorasyonlu evlerde her zaman fark yaratıyor. Bu örnekteki karakalem bir çalışmayı andıran edebi cümleler ve güzel kuş çizimleri de yaşam alanının artistik dokunuşu olarak öne çıkıyor.
Duvara monte edilen neon ışıklı harfler son dönemin en yaygın ve sevilen duvar dekoru trendlerinden biri. Nostaljik ve retro bir havaya sahip olan bu tür uygulamalar yüksek enerjili okurlarımız için ideal bir atmosfer yaratabilir.
Treso İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu modern ve şık oturma odasının duvar dekorasyonunda ise büyük figürlerin kullanıldığı canlı renkli soyut bir desene sahip duvar kağıdı uygulaması odanın en belirleyici özelliği olarak öne çıkıyor.
Klasik tarzlı salonlar için altın renkli duvar uygulamaları her zaman en ideal seçeneklerden biridir. Duvarın ve tavanın bir kısmını kaplayan akıcı duvar dekorları ise son zamanların en gözde uygulamalarından biri.
Dekorasyonda asla modası geçmeyen ve her devirde hem rustik hem modern estetiğiyle içinde bulunduğu yaşam alanlarını farklılaştıran ve seçkinleştiren duvar uygulamalarından biri de şüphesiz ki tuğla duvarlardır.
Yalın ve sade dekorasyonlu bir oturma odanız varsa duvarınıza kocaman bir renkli ve canlı motiflere sahip bir tablo asarsanız ortaya çıkan görüntü modern bir estetiğin tanımı olacaktır.
Aynaların derinleştiren ve pırıltılı etkisini hafife almayın. Bazen sade bir çerçeveli tek bir ayna bile şık bir yaşam alanını daha da gösterişli hale getirmeye yeter.
Tekrarlayan desenler, duvar kağıtlarında sıkça kullanılan ve yine modası asla geçmeyen duvar dekoru seçeneklerinden biri. Söz konusu yaşam alanının derinliğini ve hareketli imajını perçinleyen bu tür desenler her tarza uygun olmalarıyla da dikkat çekiyor.
Edebiyat tutkunları buraya! En sevdiğiniz yazardan, başucu kitabınızdan okumaktan asla sıkılmadığınız bir bölüm, sizi derinden etkileyen bir şiir… Duvar dekorasyonunuzu sofistike ve edebi bir yaratıcılıkla tasarlamanız mümkün!
Özellikle rustik bir dekorasyona sahipseniz, bu örnekte gördüğümüz gibi içi boş bir çerçeve yaşam alanınıza çağdaş bir hava katmaya yetecektir.
Duvar dekoru söz konusu olunca aynaların etkisi pek tabii ki tartışılmaz. Ayna kullanımının çarpıcı örneklerinden birini de bu avangart tarzlı salonda görebiliyoruz.
Yatay bir şekilde uzanan dikdörtgen aynalar da odaların derinliğini ve genişliğini arttıran duvar dekoru seçeneklerinden. Bu örnekte ise altın yaldızlı duvar kağıdı ile mükemmel bir ahenk yakalayan şık ve gösterişli bir çerçeve tercih edilmiş.
Büyük ve tasarımıyla dikkat çeken şık ve estetik duvar saatleri de bulundukları odanın dekorasyonuna oldukça şık katkıda bulunan, üstelik uygulaması da kolay olan duvar dekoru seçeneklerinden biri.
Evinize neşeli bir hava katmak istiyorsunuz büyük ve eğlenceli kanvas tablolar ya da baskılar bunun en kolay ve etkili yollarından biri.
Fonksiyonel ve şık bir duvar dekorasyonu fikri arıyorsanız o halde üzerinde sanatsal çizimlerin olduğu bağımsız dolaplar seçeneğini beğeneceğinize eminiz.
Yapışkanlı ve uygulaması son derece kolay olan yapışkanlı ahşap duvar panelleri de odalarınıza şık bir gösteriş katacak olan dekorasyon uygulamalarından biri.