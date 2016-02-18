Evinizin gösterişini arttıracak 18 duvar dekoru

Duvar dekorasyonları evlerimizin dizaynlarında ve görünüşlerinde büyük önem taşıyan dekorasyonlardır. Yaşam alanlarımızı çevreleyen dört duvar, en nihayetinde odaların en yekpare unsurları ve dolayısıyla görüntüleri de yaşam alanlarında büyük değişiklikler yaratıyor. Bu yüzden de bazen evinizin dekorasyonundan sıkıldığınızda ya da yaşam alanlarınıza yeni bir görünüm kazandırmak istediğinizde mobilyaları yenilemek yerine duvar dekorasyonunu değiştirmek çok daha hesaplı ve etkili olabilir. İşte evinizi daha gösterişli hale getirebilecek 18 farklı ve etkileyici duvar dekoru.