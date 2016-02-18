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Evinizin gösterişini arttıracak 18 duvar dekoru

Homify TR Homify TR
Ambienti, Affreschi & Affreschi Affreschi & Affreschi Duvar & ZeminDuvar Süsleri
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Duvar dekorasyonları evlerimizin dizaynlarında ve görünüşlerinde büyük önem taşıyan dekorasyonlardır. Yaşam alanlarımızı çevreleyen dört duvar, en nihayetinde odaların en yekpare unsurları ve dolayısıyla görüntüleri de yaşam alanlarında büyük değişiklikler yaratıyor. Bu yüzden de bazen evinizin dekorasyonundan sıkıldığınızda ya da yaşam alanlarınıza yeni bir görünüm kazandırmak istediğinizde mobilyaları yenilemek yerine duvar dekorasyonunu değiştirmek çok daha hesaplı ve etkili olabilir. İşte evinizi daha gösterişli hale getirebilecek 18 farklı ve etkileyici duvar dekoru.

Çerçeveli resim ve fotoğraflar

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera İskandinav Oturma Odası
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

Tek bir çerçeveli fotoğraf ya da resim bile yaşam alanınızın görünümüne oldukça şık bir katkıda bulunabiliyor. Ama evinizin duvarlarından birini bu örnekte olduğu gibi farklı çerçeve ve resimlerle donattığınızda sonuç muhteşem oluyor. 

Sanatsal çizimler

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Oturma Odası
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Doğal görünümlü sanatsal çizimler özellikle modern dekorasyonlu evlerde her zaman fark yaratıyor. Bu örnekteki karakalem bir çalışmayı andıran edebi cümleler ve güzel kuş çizimleri de yaşam alanının artistik dokunuşu olarak öne çıkıyor.

Neon ışıklı harfler

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca Endüstriyel Oturma Odası
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

Duvara monte edilen neon ışıklı harfler son dönemin en yaygın ve sevilen duvar dekoru trendlerinden biri. Nostaljik ve retro bir havaya sahip olan bu tür uygulamalar yüksek enerjili okurlarımız için ideal bir atmosfer yaratabilir.

Soyut motifler

R.K. Konutu, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Treso İç Mimarlık

R.K. Konutu

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Treso İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu modern ve şık oturma odasının duvar dekorasyonunda ise büyük figürlerin kullanıldığı canlı renkli soyut bir desene sahip duvar kağıdı uygulaması odanın en belirleyici özelliği olarak öne çıkıyor.

Duvardan tavana

OTURMA ODASI homify Modern Oturma Odası
homify

OTURMA ODASI

homify
homify
homify

Klasik tarzlı salonlar için altın renkli duvar uygulamaları her zaman en ideal seçeneklerden biridir. Duvarın ve tavanın bir kısmını kaplayan akıcı duvar dekorları ise son zamanların en gözde uygulamalarından biri.

Tuğla duvarlar

3D Görselleştirme ve Sunum Cephe Çizimi Modern Oturma Odası
Cephe Çizimi

3D Görselleştirme ve Sunum

Cephe Çizimi
Cephe Çizimi
Cephe Çizimi

Dekorasyonda asla modası geçmeyen ve her devirde hem rustik hem modern estetiğiyle içinde bulunduğu yaşam alanlarını farklılaştıran ve seçkinleştiren duvar uygulamalarından biri de şüphesiz ki tuğla duvarlardır.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Modern, renkli ve canlı

Living Room, Lights & Shades Studios Lights & Shades Studios Modern Oturma Odası
Lights &amp; Shades Studios

Living Room

Lights & Shades Studios
Lights &amp; Shades Studios
Lights & Shades Studios

Yalın ve sade dekorasyonlu bir oturma odanız varsa duvarınıza kocaman bir renkli ve canlı motiflere sahip bir tablo asarsanız ortaya çıkan görüntü modern bir estetiğin tanımı olacaktır.

Ayna pırıltısı

TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

TEKNİK YAPI ÖRNEK DAİRE

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Aynaların derinleştiren ve pırıltılı etkisini hafife almayın. Bazen sade bir çerçeveli tek bir ayna bile şık bir yaşam alanını daha da gösterişli hale getirmeye yeter.

Tekrarlayan desenler

Piccadilly Wallpaper by Cole & Son, Fabrics & Papers Fabrics & Papers Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Fabrics &amp; Papers

Piccadilly Wallpaper by Cole & Son

Fabrics & Papers
Fabrics &amp; Papers
Fabrics & Papers

Tekrarlayan desenler, duvar kağıtlarında sıkça kullanılan ve yine modası asla geçmeyen duvar dekoru seçeneklerinden biri. Söz konusu yaşam alanının derinliğini ve hareketli imajını perçinleyen bu tür desenler her tarza uygun olmalarıyla da dikkat çekiyor.

Edebiyat severler için

homify Eklektik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Edebiyat tutkunları buraya! En sevdiğiniz yazardan, başucu kitabınızdan okumaktan asla sıkılmadığınız bir bölüm, sizi derinden etkileyen bir şiir… Duvar dekorasyonunuzu sofistike ve edebi bir yaratıcılıkla tasarlamanız mümkün!

Boş çerçeve

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Özellikle rustik bir dekorasyona sahipseniz, bu örnekte gördüğümüz gibi içi boş bir çerçeve yaşam alanınıza çağdaş bir hava katmaya yetecektir.

Sıradışı etki

Natalia Salon Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Natalia Salon Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Duvar dekoru söz konusu olunca aynaların etkisi pek tabii ki tartışılmaz. Ayna kullanımının çarpıcı örneklerinden birini de bu avangart tarzlı salonda görebiliyoruz.

Diktörtgen aynalar

Buckland Crescent, Living in Space Living in Space Giyinme OdasıAynalar
Living in Space

Buckland Crescent

Living in Space
Living in Space
Living in Space

Yatay bir şekilde uzanan dikdörtgen aynalar da odaların derinliğini ve genişliğini arttıran duvar dekoru seçeneklerinden. Bu örnekte ise altın yaldızlı duvar kağıdı ile mükemmel bir ahenk yakalayan şık ve gösterişli bir çerçeve tercih edilmiş.

Duvar saatleri

Dining area homify Modern Yemek Odası
homify

Dining area

homify
homify
homify

Büyük ve tasarımıyla dikkat çeken şık ve estetik duvar saatleri de bulundukları odanın dekorasyonuna oldukça şık katkıda bulunan, üstelik uygulaması da kolay olan duvar dekoru seçeneklerinden biri.

Neşeli tablolar

Arte Del Mondo 5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK SanatResim & Tablolar
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK

Arte Del Mondo

5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK – CHIC TOWN DECO BEBEK
5EL DEKORASYON VE MİMARLIK - CHIC TOWN DECO BEBEK

Evinize neşeli bir hava katmak istiyorsunuz büyük ve eğlenceli kanvas tablolar ya da baskılar bunun en kolay ve etkili yollarından biri.

Sanatsal kutu dolaplar

Düş Kutuları Zift Design SanatSanat Eserleri
Zift Design

Düş Kutuları

Zift Design
Zift Design
Zift Design

Fonksiyonel ve şık bir duvar dekorasyonu fikri arıyorsanız o halde üzerinde sanatsal çizimlerin olduğu bağımsız dolaplar seçeneğini beğeneceğinize eminiz.

Renkli duvar panelleri

WoodMyWall Kendinden Yapışkanlı Duvar Kaplama Panelleri, WoodMyWall WoodMyWall Modern Duvar & Zemin
WoodMyWall

WoodMyWall Kendinden Yapışkanlı Duvar Kaplama Panelleri

WoodMyWall
WoodMyWall
WoodMyWall

Yapışkanlı ve uygulaması son derece kolay olan yapışkanlı ahşap duvar panelleri de odalarınıza şık bir gösteriş katacak olan dekorasyon uygulamalarından biri.

Her metrekaresiyle hayran bırakan bir ev projesi
Bu duvar dekoru örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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