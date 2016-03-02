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Salonların yıldızı olan 10 gösterişli koltuk takımı

Homify TR Homify TR
homify Modern Oturma Odası
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Evlerimizin kalbi oturma odası ve salonlar, oturma odası ve salonlarımızın kalbi de pek tabii ki koltuk takımlarıdır. Klasik avangart modellerden, gösterişten ve sıra dışı dekorasyonlardan hoşlananlar için farklı stillerde ama hepsi kendine has, şık ve estetik olan koltuk ve kanape takımlarından oluşan bu derlememizin, özellikle oturma odalarını yenileyen ya da koltuk takımlarını değiştiren okurlarımız için ilham verici nitelikte olacağını umut ediyoruz. 

Klasik avangart

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Mavi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Tasarım ve dekorasyonunda Vavien İç Mimarlık imzası taşıyan bu oturma grubu ise klasik avangart yapısıyla öne çıkan koltuk takımı modellerinden biri. Parlak döşemesi, kapitone dikişleri ve modern aksesuarlarla harmanlanan dekorasyon anlayışı ise gerçek bir klasik yaratan koltuk takımının renkleri de göz alıcı bir güzellikte. 

Kuğu zarafeti

Habitation Privée Vieux-Lille, mayelle architecture intérieur design mayelle architecture intérieur design Modern Oturma Odası
mayelle architecture intérieur design

mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design
mayelle architecture intérieur design

Geniş oturma alanı, kuğu zarafeti taşıyan bembeyaz özel tasarımı ve sıra dışı oturma ünitesi yapısıyla minimalist bir anlayışla dizayn edilmiş olan bu salonun yıldızı niteliğindeki bu modüler L koltuk şıklık ve sofistike kavramlarının sözlük tanımı gibi adeta. 

Kırsal tarz

Шале. Загородный дом. Москва, Архитектор Татьяна Стащук Архитектор Татьяна Стащук Rustik Oturma Odası
Архитектор Татьяна Стащук

Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук
Архитектор Татьяна Стащук

Amerikan iç mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile dizayn edilmiş ve ahşabın yoğunluklu olarak kullanıldığı bu salonun baş rolünde ise country tarzını yansıtan ve kırsal stiliyle dikkat çeken modern ve siyah koltuk takımı yer alıyor. Bu tarz koltuk takımları özellikle kış aylarında evlerinize sıcacık bir dokunuş ve samimi bir ağırbaşlılık katıyor. Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri isimli yazımızda da benzer kış tasarımlarını ele almıştık. 

Çağdaş bir dekorasyon anlayışı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Çağdaş tarzlı, sıra dışı, ezber bozan ve doğal dokunuşlarla renklendirilmiş olan bu ferah, geniş ve açık salonda oturma alanının karakterini belirleyen ana unsur pek tabii ki farklı tasarımıyla göz dolduran ve şık renkleriyle ve çevresiyle uyumuyla öne çıkan modern bir gösterişe sahip modüler kanepe. 

Eklektik tarzın büyüsü

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors Eklektik Oturma Odası
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

Farklı renklerin ve birbiriyle uyumsuz akımların bir araya gelerek şık bir şekilde harmanlandığı eklektik tarz her yaşam alanında dekoratif ve estetik açıdan fark yaratmayı başarıyor. Siyah, sarı, pembe ve beyaz gibi farklı renklerin harika bir kontrastla bir araya getirildiği ve harmanlandığı, aynı zamanda da ortantal ve klasik desenlerin modern biçimlerle iç içe geçtiği dekorasyondaki koltuk takımı, küçük bir odada gösterişli ve ferah bir oturma odası yaratmayı başarıyor. 

Dönem filmi kadar güzel ve etkileyici

Conrad Koltuk Takımı Messt Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Conrad Koltuk Takımı

Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon
Messt Mobilya ve Dekorasyon

Klasik dekorasyonların büyüsünün en büyük ve önemli sebeplerinden biri de şüphesiz ki nostaljik ve sofistike bir etkiye ve çarpıcılığa sahip olmalarıdır. Koyu renk duvarların gümüş ve pırıltılı turkuaz dokunuşlarla harmanlandığı, oymalı ve el işçiliğiyle göz dolduran koltuk takımı ve sehpa detaylarının şıklığı perçinlediği bu oturma odasında dönem filmlerindeki sahneleri çağrıştıran bir hava mevcut. 

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Klasik modeller, modern kontrastlar

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Klasik tasarımlarda genellikle bütün yaşam alanı kusursuz bir uyum içinde olur ve şiddetli kontrast yaratan unsurlar pek kullanılmaz. Klasik avangart tarzı son moda ve özellikle Türkiye'de giderek yaygınlaşan gösteriş ve şaşanın sembolü niteliğindeki salon dekorasyonu tarzında ise klasik unsurlar daha da süslenerek, kontrast gibi modern dekorasyonlara ait bazı özelliklerle karıştırılıyor ve ortaya bu resimde olduğu gibi keskin bir görkem çıkıyor. Koyu lacivert tonunun büyüsü ve gümüş ayrıntılar beyazın zarif dokusuyla harika bir kontrast yaratıyor. 

Beyazın eskimeyen görkemi

Şehzade Salon Takımı Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Şehzade Salon Takımı

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Altın rengi dokunuşlarla karıştırılmış beyaz klasik koltuk takımları hiçbir zaman eskimeyecek olan bir güzelliğe sahipler şüphesiz. Modası asla geçmeyen tasarım ve dekorasyon unsurlarından biri olan klasik beyaz koltuklar, her yaşam alanına şıklık ve zarafet katabilir. 

Chesterfield model

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Oturma Odası
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

APOLYON DERİ KOLTUK TAKIMI

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik dekorasyonda ikonik bir model olan Chesterfield koltuklar da gösterişli salon dekorasyonu denildiğinde ilk akla gelen modellerden biri. Ağırbaşlı ve kararında bir gösteriş yaratmak isteyenler için en ideal tercih…  

Yuvarlak çizgiler

Klasik villa projesi homify Klasik Oturma Odası
homify

Klasik villa projesi

homify
homify
homify

Salonunuzda gösteriş yaratmak için illa ki klasik ve alışılagelmiş yöntemler kullanmak zorunda değilsiniz . Yuvarlak tasarımlı bu kltuk takımı da sıra dışı modellerden biri olarak öne çıkıyor. 

Şehir dışında benzersiz bir villa
Bu koltuk takımı modellerini siz nasıl buldunuz?

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