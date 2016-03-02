Salonların yıldızı olan 10 gösterişli koltuk takımı

Evlerimizin kalbi oturma odası ve salonlar, oturma odası ve salonlarımızın kalbi de pek tabii ki koltuk takımlarıdır. Klasik avangart modellerden, gösterişten ve sıra dışı dekorasyonlardan hoşlananlar için farklı stillerde ama hepsi kendine has, şık ve estetik olan koltuk ve kanape takımlarından oluşan bu derlememizin, özellikle oturma odalarını yenileyen ya da koltuk takımlarını değiştiren okurlarımız için ilham verici nitelikte olacağını umut ediyoruz.
Tasarım ve dekorasyonunda Vavien İç Mimarlık imzası taşıyan bu oturma grubu ise klasik avangart yapısıyla öne çıkan koltuk takımı modellerinden biri. Parlak döşemesi, kapitone dikişleri ve modern aksesuarlarla harmanlanan dekorasyon anlayışı ise gerçek bir klasik yaratan koltuk takımının renkleri de göz alıcı bir güzellikte.
Geniş oturma alanı, kuğu zarafeti taşıyan bembeyaz özel tasarımı ve sıra dışı oturma ünitesi yapısıyla minimalist bir anlayışla dizayn edilmiş olan bu salonun yıldızı niteliğindeki bu modüler L koltuk şıklık ve sofistike kavramlarının sözlük tanımı gibi adeta.
Amerikan iç mimarisi ve dekorasyon anlayışı ile dizayn edilmiş ve ahşabın yoğunluklu olarak kullanıldığı bu salonun baş rolünde ise country tarzını yansıtan ve kırsal stiliyle dikkat çeken modern ve siyah koltuk takımı yer alıyor. Bu tarz koltuk takımları özellikle kış aylarında evlerinize sıcacık bir dokunuş ve samimi bir ağırbaşlılık katıyor. Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri isimli yazımızda da benzer kış tasarımlarını ele almıştık.
Çağdaş tarzlı, sıra dışı, ezber bozan ve doğal dokunuşlarla renklendirilmiş olan bu ferah, geniş ve açık salonda oturma alanının karakterini belirleyen ana unsur pek tabii ki farklı tasarımıyla göz dolduran ve şık renkleriyle ve çevresiyle uyumuyla öne çıkan modern bir gösterişe sahip modüler kanepe.
Farklı renklerin ve birbiriyle uyumsuz akımların bir araya gelerek şık bir şekilde harmanlandığı eklektik tarz her yaşam alanında dekoratif ve estetik açıdan fark yaratmayı başarıyor. Siyah, sarı, pembe ve beyaz gibi farklı renklerin harika bir kontrastla bir araya getirildiği ve harmanlandığı, aynı zamanda da ortantal ve klasik desenlerin modern biçimlerle iç içe geçtiği dekorasyondaki koltuk takımı, küçük bir odada gösterişli ve ferah bir oturma odası yaratmayı başarıyor.
Klasik dekorasyonların büyüsünün en büyük ve önemli sebeplerinden biri de şüphesiz ki nostaljik ve sofistike bir etkiye ve çarpıcılığa sahip olmalarıdır. Koyu renk duvarların gümüş ve pırıltılı turkuaz dokunuşlarla harmanlandığı, oymalı ve el işçiliğiyle göz dolduran koltuk takımı ve sehpa detaylarının şıklığı perçinlediği bu oturma odasında dönem filmlerindeki sahneleri çağrıştıran bir hava mevcut.
Klasik tasarımlarda genellikle bütün yaşam alanı kusursuz bir uyum içinde olur ve şiddetli kontrast yaratan unsurlar pek kullanılmaz. Klasik avangart tarzı son moda ve özellikle Türkiye'de giderek yaygınlaşan gösteriş ve şaşanın sembolü niteliğindeki salon dekorasyonu tarzında ise klasik unsurlar daha da süslenerek, kontrast gibi modern dekorasyonlara ait bazı özelliklerle karıştırılıyor ve ortaya bu resimde olduğu gibi keskin bir görkem çıkıyor. Koyu lacivert tonunun büyüsü ve gümüş ayrıntılar beyazın zarif dokusuyla harika bir kontrast yaratıyor.
Altın rengi dokunuşlarla karıştırılmış beyaz klasik koltuk takımları hiçbir zaman eskimeyecek olan bir güzelliğe sahipler şüphesiz. Modası asla geçmeyen tasarım ve dekorasyon unsurlarından biri olan klasik beyaz koltuklar, her yaşam alanına şıklık ve zarafet katabilir.
Klasik dekorasyonda ikonik bir model olan Chesterfield koltuklar da gösterişli salon dekorasyonu denildiğinde ilk akla gelen modellerden biri. Ağırbaşlı ve kararında bir gösteriş yaratmak isteyenler için en ideal tercih…