Salonların yıldızı olan 10 gösterişli koltuk takımı

Klasik tasarımlarda genellikle bütün yaşam alanı kusursuz bir uyum içinde olur ve şiddetli kontrast yaratan unsurlar pek kullanılmaz. Klasik avangart tarzı son moda ve özellikle Türkiye'de giderek yaygınlaşan gösteriş ve şaşanın sembolü niteliğindeki salon dekorasyonu tarzında ise klasik unsurlar daha da süslenerek, kontrast gibi modern dekorasyonlara ait bazı özelliklerle karıştırılıyor ve ortaya bu resimde olduğu gibi keskin bir görkem çıkıyor. Koyu lacivert tonunun büyüsü ve gümüş ayrıntılar beyazın zarif dokusuyla harika bir kontrast yaratıyor.