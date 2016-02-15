Küçük mutfaklar için büyük fikirler

Söz konusu evlerimizin yaşam alanları olduğunda çoğumuzun en büyük kabuslarından biri de hiç şüphesiz küçük mutfaklardır. Elbette her geçen gün daha da kalabalıklaşan şehir yaşamında küçülen ev metrekarelerinin dezavantajlarından biri de evlerimizin her geçen gün biraz daha küçülmesi oluyor. Salon, yatak odası gibi daha dinlenme odaklı yaşam alanlarında bu küçük alanlara alışabiliyoruz ama söz konusu mutfak olduğunda hepimiz biraz bocalıyoruz çünkü mutfaklar aktif ve sosyal olarak oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyorlar. Ancak bu, küçük mutfaklara sahip olanların mutfaklarında hiçbir zaman mutlu olamayacakları anlamına da gelmiyor pek tabii ki. Küçük ya da dar mutfakları mükemmel bir görünüme ve eşsiz bir fonksiyonelliğe kavuşturmak da parlak tasarım ve dekorasyon fikirleri sayesinde mümkün. İşte o fikirlerden bazıları…