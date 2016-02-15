Küçük mutfaklar için büyük fikirler

Söz konusu evlerimizin yaşam alanları olduğunda çoğumuzun en büyük kabuslarından biri de hiç şüphesiz küçük mutfaklardır. Elbette her geçen gün daha da kalabalıklaşan şehir yaşamında küçülen ev metrekarelerinin dezavantajlarından biri de evlerimizin her geçen gün biraz daha küçülmesi oluyor. Salon, yatak odası gibi daha dinlenme odaklı yaşam alanlarında bu küçük alanlara alışabiliyoruz ama söz konusu mutfak olduğunda hepimiz biraz bocalıyoruz çünkü mutfaklar aktif ve sosyal olarak oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyorlar. Ancak bu, küçük mutfaklara sahip olanların mutfaklarında hiçbir zaman mutlu olamayacakları anlamına da gelmiyor pek tabii ki. Küçük ya da dar mutfakları mükemmel bir görünüme ve eşsiz bir fonksiyonelliğe kavuşturmak da parlak tasarım ve dekorasyon fikirleri sayesinde mümkün. İşte o fikirlerden bazıları…
Eğer mutfağınız içinde hem çalışma alanı hem de yemek masası barındıramayacak kadar küçükse ve yemek masası koyduğunuzda çalışma alanınızdaki konforu fazlasıyla kısıtlamış oluyorsanız o halde resimde gördüğünüz bu harika mutfak dekorasyonu fikrine de bayılacaksınız! Mutfak tezgahının altındaki çekmeye saklanmış bir yemek masası, istediğiniz zaman çıkıp istediğiniz zaman çekmecesine dönebiliyor! Müthiş değil mi?
Düz çizgilere sahip olan küçük bir mutfağa sahip olmak zaman zaman alanınızı daraltıp sınırlarınızı kısıtlayabilir, bu yüzden de mutfak biçimlerinde de bir alternatif aramak gerekiyor. Bu şahane örnek mutfakta da bunun en başarılı alternatiflerinden birinin uygulamasını görüyoruz. Mutfak tezgahının ve dolaplarının köşesiz tasarımı alana eşsiz bir estetik kazandırmakla birlikte, aynı zamanda da alanın çok daha geniş ve ferah görünmesini sağlıyor.
Küçük mutfakları çok daha kullanışlı bir hale getirmenin en estetik yöntemlerinden biri de çok fonksiyonlu ve şık dolaplardur pek tabii ki. Mesela kapılarında da raf alanları olan ve son derece kullanışlı bir şekilde modern bir tarzla dizayn edilmiş dolaplar mutfaklara hem çok daha geniş ve düzenli depolama alanları sağlıyor hem de estetik açıdan tahmin edebileceğinizden daha fazla etki ediyor.
Mutfaklarda her boş alanın değerlendirilmesi büyük bir önem taşıyor elbette. Aktif olarak en çok kullanılan yaşam alanı olan mutfaklarda özellikle mutfak dolaplarının köşelerinde kalan alanlar genellikle kullanışsız alanlar oluyor. Oysa parlak fikirler ve yaratıcı tasarımlarla bu alanları değerlendirmek ve ergonomik mutfak dolapları tercih etmek küçük mutfaklar için en ideal seçeneklerden.
Dikey yerleşimler küçük mutfakları en etkili şekilde değerlendirmenin şık yollarından biri olarak öne çıkıyor. Eğer bu örnekteki gibi dar bir mutfağınız varsa o halde mutfak dolaplarınızı zeminden tavana kadar uzatın ve yeteri kadar depolama alanı oluşmasını sağlayın. Ayrıca duvara yaslanmış uzun ve ince bir masa ve bar tabureleri de dar mutfaklarda oturma alanı yaratmanın harika yollarından biri. Bu uzun ve ince masanın ayaklarını oluşturan kısımlara dikkatle bakarsak küçük şarap şişesi raflarının oluşturulduğunu ve böylece mümkün olan her şekilde depolama alanlarının çoğaltıldığını görüyoruz.
Bu uzun ve ince masanın ayaklarını oluşturan kısımlara dikkatle bakarsak küçük şarap şişesi raflarının oluşturulduğunu ve böylece mümkün olan her şekilde depolama alanlarının çoğaltıldığını görüyoruz.
Mutfağınızın her kenar ve köşesini mutfak dolaplarıyla kapatırsanız elbette ortaya boğucu bir görünüm çıkacaktır. Bu yüzden mutfak duvarlarınızın bir kısmının nefes almasını sağlamalısınız. Ancak küçük mutfaklarda hem dolap alanından tasarruf etmek hem de mutfak malzemelerini mevcut dolaplara sığdırmak pek de mümkün olmuyor. Ama neyse ki duvarlarınızın nefes alırken aynı zamanda depolama alanlarına dönüşeceği şık ve retro bir çözüm var: Açık duvar askıları. Tıpkı Hande Köksal Interiors tarafından dizayn edilen bu göz alıcı mutfaktaki gibi, tencere, tava, süzgeç gibi asılabilen mutfak eşyalarınızı dolapların içine tıkmak yerine dekorasyonunuzun bir parçası haline getirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda yeni trend: Çift renkli dolaplar isimli yazımızda da ele aldığımız iki renkli mutfak dolabı uygulamaları da küçük mutfaklara ferahlık kazandıran tasarım uygulamalarından biri. Özellikle üst mutfak dolaplarının açık ve parlak tonlardan seçilmesi yaşam alanındaki genişlik ve derinlik algısını oldukça ferahlatacaktır.