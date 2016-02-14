Küçük antre ve koridorlar için parlak dekorasyon fikirleri

Antre ve koridorlar evlerimizdeki yaşam alanlarının geçiş alanları olarak dekorasyonlarda büyük bir yer tutarlar. Ancak her evin antresi ya da koridoru istediğimiz türde dekorasyonu yapabileceğimiz kadar geniş ya da büyük olamıyor maalesef. İşte küçük antre ve koridorları güzelleştirmek için parlak dekorasyon önerileri…
Dar antrelere komodin ya da ayakkabılık koymak alanı oldukça boğan ve sıkıştıran bir şeydir. Bunun yerine her kenarı kapalı olan ve mekanı daraltacak bir mobilya tercih etmek vazgeçip örnekte olduğu gibi telden ya da şeffaf malzemeden duvara asılan raflar oluşturabilirsiniz.
Antrenizi dresuarlarla, ayakkabılık ya da dolaplarla süslemenize gerek yok. Antre alanının güzel ve şık görünmesi için yapmanız gereken tek şey canlı ve neşeli bir renkseçip, bu renkten küçük bir bank koymak. Ayakkabı giyerken işlevini yerine gerirecek olan bu bank dar antre alanını güzelleştirmek için yeterli.
Koridor ya da antre alanınızın darlığından ya da küçüklüğünden şikayet ediyorsanız büyük bir ayna yerleştirmeyi deneyin. Mekanın derinliğinin gözle görülür boyutta arttığını ve artık basık ve dar bir alan gibi görünmediğini hemen fark edeceksiniz. Duvarlarda ve halıda açık renk kullanmak da önemli çözümlerden biri.
Daha önce Koridorları değerlendirmenin en şık yolu: Dresuarlar isimli fikir yazımızda koridor ve antreler için göz kamaştıran dresuar modellerini değerlendirmiştik. Bu örnekte ise harika bir tasarım fikriyle karşılaştık. Bir tür ileri dönüşüm mobilyası da sayılabilecek, eski bir ütü tahtasından yapılan dresuar, dar antre için biçilmiş kaftan adeta!
Her tarafı kapitone dikişlerle kaplı gösterişli ve klasik bir puf… Rengi de dikkat çekici ve capcanlı… Bir koridor dekorasyonu için ihtiyacınız olan tek şey işte böyle bir puf olabilir.
Dar koridor ya da antre alanınızı hareketlendirmek ve daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız rengarenk desenli duvar kağıtları tam da istediğiniz etkiyi yaratmak için bire bir.
Saksı çiçekleri ve ev ağaçları özellikle dar koridorlar için mükemmel seçeneklerden biri. Hem canlılık hem tazelik hem de iyileştirici etki yaratan çiçek ya da bitkilerle capcanlı ama hiç de boğucu ve kalabalık olmayan bir koridor alanı yaratabilirsiniz. İkiz bitki ve saksılarla oluşturulmuş bu sade ama etkili dekorasyonda ise Escapefromsofa imzası bulunuyor.
Dar koridorlar aydınlatma konusunda en çok dikkat edilmesi gereken yaşam alanlarıdır. Eğer koridorunuz yeterince ışıklandırılırsa çok daha ferah ve geniş görünecektir. Eğer koridor alanınızın darlığı sizin için ciddi bir sorunsa, dresuar, dolap vs gibi mobilyaları hiç düşünmeyin ve koridor dekorasyonunuzu yalnızca yer kapamayan ışıklandırma, duvar tablo ve resimleri ve halılarla gerçekleştirin.