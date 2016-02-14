현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük antre ve koridorlar için parlak dekorasyon fikirleri

Homify TR Homify TR
Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Loading admin actions …

Antre ve koridorlar evlerimizdeki yaşam alanlarının geçiş alanları olarak dekorasyonlarda büyük bir yer tutarlar. Ancak her evin antresi ya da koridoru istediğimiz türde dekorasyonu yapabileceğimiz kadar geniş ya da büyük olamıyor maalesef. İşte küçük antre ve koridorları güzelleştirmek için parlak dekorasyon önerileri…

Tel raflarla şık bir depolama alanı yaratabilirsiniz

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni Modern Koridor, Hol & Merdivenler
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

Dar antrelere komodin ya da ayakkabılık koymak alanı oldukça boğan ve sıkıştıran bir şeydir. Bunun yerine her kenarı kapalı olan ve mekanı daraltacak bir mobilya tercih etmek vazgeçip örnekte olduğu gibi telden ya da şeffaf malzemeden duvara asılan raflar oluşturabilirsiniz. 

Küçük bir bank yeterli

miniszyk, unikat:lab unikat:lab Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

Antrenizi dresuarlarla, ayakkabılık ya da dolaplarla süslemenize gerek yok. Antre alanının güzel ve şık görünmesi için yapmanız gereken tek şey canlı ve neşeli bir renkseçip, bu renkten küçük bir bank koymak. Ayakkabı giyerken işlevini yerine gerirecek olan bu bank dar antre alanını güzelleştirmek için yeterli. 

Aynanın derinleştirici etkisi

Нюансы белого, CO:interior CO:interior İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Koridor ya da antre alanınızın darlığından ya da küçüklüğünden şikayet ediyorsanız büyük bir ayna yerleştirmeyi deneyin. Mekanın derinliğinin gözle görülür boyutta arttığını ve artık basık ve dar bir alan gibi görünmediğini hemen fark edeceksiniz. Duvarlarda ve halıda açık renk kullanmak da önemli çözümlerden biri. 

Ütü tahtasından dresuar

Home Staging Reetdachhaus auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Daha önce Koridorları değerlendirmenin en şık yolu: Dresuarlar isimli fikir yazımızda koridor ve antreler için göz kamaştıran dresuar modellerini değerlendirmiştik. Bu örnekte ise harika bir tasarım fikriyle karşılaştık. Bir tür ileri dönüşüm mobilyası da sayılabilecek, eski bir ütü tahtasından yapılan dresuar, dar antre için biçilmiş kaftan adeta! 

Gösterişli bir puf

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Her tarafı kapitone dikişlerle kaplı gösterişli ve klasik bir puf… Rengi de dikkat çekici ve capcanlı… Bir koridor dekorasyonu için ihtiyacınız olan tek şey işte böyle bir puf olabilir. 

Rengarenk desenli duvarlar

Renkli koridor J.Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Rengarenk
J.Design

Renkli koridor

J.Design
J.Design
J.Design

Dar koridor ya da antre alanınızı hareketlendirmek ve daha eğlenceli bir hale getirmek istiyorsanız rengarenk desenli duvar kağıtları tam da istediğiniz etkiyi yaratmak için bire bir. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Saksı çiçekleri

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Saksı çiçekleri ve ev ağaçları özellikle dar koridorlar için mükemmel seçeneklerden biri. Hem canlılık hem tazelik hem de iyileştirici etki yaratan çiçek ya da bitkilerle capcanlı ama hiç de boğucu ve kalabalık olmayan bir koridor alanı yaratabilirsiniz. İkiz bitki ve saksılarla oluşturulmuş bu sade ama etkili dekorasyonda ise Escapefromsofa imzası bulunuyor. 

Halı seçimi ve aydınlatma

Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler
yücel partners

Villa Taşbaşı

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Dar koridorlar aydınlatma konusunda en çok dikkat edilmesi gereken yaşam alanlarıdır. Eğer koridorunuz yeterince ışıklandırılırsa çok daha ferah ve geniş görünecektir. Eğer koridor alanınızın darlığı sizin için ciddi bir sorunsa, dresuar, dolap vs gibi mobilyaları hiç düşünmeyin ve koridor dekorasyonunuzu yalnızca yer kapamayan ışıklandırma, duvar tablo ve resimleri ve halılarla gerçekleştirin. 

Şaşırtıcı bir değişim
Bu koridor ve antre fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler