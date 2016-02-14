Küçük antre ve koridorlar için parlak dekorasyon fikirleri

Saksı çiçekleri ve ev ağaçları özellikle dar koridorlar için mükemmel seçeneklerden biri. Hem canlılık hem tazelik hem de iyileştirici etki yaratan çiçek ya da bitkilerle capcanlı ama hiç de boğucu ve kalabalık olmayan bir koridor alanı yaratabilirsiniz. İkiz bitki ve saksılarla oluşturulmuş bu sade ama etkili dekorasyonda ise Escapefromsofa imzası bulunuyor.