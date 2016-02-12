Klasik tarzın son moda yorumu: Avangart dekorasyon

Son yıllarda giderek daha da fazla duyduğumuz kavramlardan biri de
avangart kavramı. Özellikle Türkiye'de son derece yaygın olan bu dekorasyon anlayışı tam olarak neyi ifade ediyor?
Aslında avangart kavramı dilimize Fransızcadan girmiş bir sözcük ve aslında askeri bir kavram. Tam kelime anlamı
öncü birlik olan avangart kavramı moda ve dekorasyon dünyasına sıra dışı ve ezber bozan anlamlarında girmiş. Dolayısıyla avangart kavramı aslında klasiğin tam tersini çağrıştırır. Tüm dekorasyon kalıplarını alt üst eden, yenilikçi ve şaşırtıcı modeller avangart dekorasyonun tanımını belirler. Ancak avangart dekorasyonun sınırları elbette doğası itibariyle çizilemez. Türkiye'de avangart dekorasyonun gelişimi klasiği içine alarak farklılaşan, gösterişli, şaşalı, zenginlik gösteren görkemli bir tarza dönüştü. Biz de bu yazımızda Türkiye'de kabul gördüğü şekliyle klasik tarzın son modası olan avangart dekorasyon örneklerini inceleyeceğiz.
Avangart dekorasyonların bir diğer karakteristik özellikleri ise söz konusu yaşam alanlarının tepeden tırnağa her bir santimetrekaresinde özenli ve titiz bir bağlantı olması. Avangart tarzlı dekorasyonlarda es geçilmiş bir köşe, düşünülerek yerleştirilmemiş tek bir aksesuar bile bulmak pek mümkün değildir. (Örnek dekorasyon: Sönmez Mobilya)
Klasik tarzın en önemli özelliği bütün yaşam alanını saran kusursuz bir uyum ve ahenk olmasıdır. Dolayısıyla klasik dekorasyonlarda kontrasta pek yer verilmez. Ancak klasikten aldığı bayrağı çok daha yükseğe ve uzağa taşıyan avangart dekorasyonlar kontrastı ve renk uyumsuzluğunu içinde barındıran, ama modern denilemeyecek kadar da gösterişli ve süslü yaşam alanları yaratır.
Kapitone dikişli koltuk döşemelerinin klasik tarzın anahtar unsurlarından biri olduğunu biliyoruz. Avangart tarzlı mobilyalarda da kapione dikiş önemli bir yer oynuyor. Gösterişli parlak döşemelere eklenen kapitone unsurlar avangart mobilyaların dokusuna katkıda bulunuyor.
Perdeler ve diğer aksesuarlar da avangart dekorasyonlarda büyük bir yer tutuyor. Dediğimiz gibi her ayrıntının incelikle işlendiği bu tarz dekorasyonlarda gösterişli ve heybetli perdeler ve avizeler, göz alıcı ve sıra dışı aksesuarlar söz konusu yaşam alanlarının karakterini belirliyorlar. Altın renkli dokunuşlar da avangart dekorasyonların olmazsa olmazlarından biri.
Her ne kadar çoğunlukla oturma odalarında avangart tasarımlara rastlasak da yatak odalarında da her geçen gün artıyor. Yatak odalarında mobilya kalabalığı yaratmak sağlıklı uyku uyunabilmesi engelleyeceği için avangart yatak odası tasarımlarında genellikle gösteriş ve süs oldukça büyük ve şaşalı tasarımlara sahip avize modelleriyle sağlanır.
Avangart yatak odası tasarımlarında geniş ve süslü avizelerin dışında en önemli mobilya olan yatak ünitesi de oldukça önemli. Gösterişli parlak renkler, oryantal ve alaturka desenler, oymalı ve işlemeli yatak başı, avangart yatak odalarının sık rastlanan özellikleri olarak öne çıkıyor.
Avangart yatak odası modelleri için farklı örnekler isimli yazımıza da göz gezdirerek daha fazla avangart tarzlı yatak odası örneği görebilirsiniz.
Mutfaklarda da avangart dekorasyon ve tasarımlar yaratmak mümkün. Hatta modern tasarımlı bir mutfağı ufak dokunuşlarla avangart bir mutfağa dönüştürmek de, diğer yaşam alanlarının aksine oldukça basit. Gösterişli aydınlatma unsurları, altın dokunuşlar, şık ve göz alıcı aksesuarlar…