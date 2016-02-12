Klasik tarzın son moda yorumu: Avangart dekorasyon

Son yıllarda giderek daha da fazla duyduğumuz kavramlardan biri de avangart kavramı. Özellikle Türkiye'de son derece yaygın olan bu dekorasyon anlayışı tam olarak neyi ifade ediyor?

Aslında avangart kavramı dilimize Fransızcadan girmiş bir sözcük ve aslında askeri bir kavram. Tam kelime anlamı öncü birlik olan avangart kavramı moda ve dekorasyon dünyasına sıra dışı ve ezber bozan anlamlarında girmiş. Dolayısıyla avangart kavramı aslında klasiğin tam tersini çağrıştırır. Tüm dekorasyon kalıplarını alt üst eden, yenilikçi ve şaşırtıcı modeller avangart dekorasyonun tanımını belirler. Ancak avangart dekorasyonun sınırları elbette doğası itibariyle çizilemez. Türkiye'de avangart dekorasyonun gelişimi klasiği içine alarak farklılaşan, gösterişli, şaşalı, zenginlik gösteren görkemli bir tarza dönüştü. Biz de bu yazımızda Türkiye'de kabul gördüğü şekliyle klasik tarzın son modası olan avangart dekorasyon örneklerini inceleyeceğiz.