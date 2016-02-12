현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Klasik tarzın son moda yorumu: Avangart dekorasyon

Homify TR Homify TR
AVANGARDE BEDROOM, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Loading admin actions …

Son yıllarda giderek daha da fazla duyduğumuz kavramlardan biri de avangart kavramı. Özellikle Türkiye'de son derece yaygın olan bu dekorasyon anlayışı tam olarak neyi ifade ediyor? 

Aslında avangart kavramı dilimize Fransızcadan girmiş bir sözcük ve aslında askeri bir kavram. Tam kelime anlamı öncü birlik olan avangart kavramı moda ve dekorasyon dünyasına sıra dışı ve ezber bozan anlamlarında girmiş. Dolayısıyla avangart kavramı aslında klasiğin tam tersini çağrıştırır. Tüm dekorasyon kalıplarını alt üst eden, yenilikçi ve şaşırtıcı modeller avangart dekorasyonun tanımını belirler. Ancak avangart dekorasyonun sınırları elbette doğası itibariyle çizilemez. Türkiye'de avangart dekorasyonun gelişimi klasiği içine alarak farklılaşan, gösterişli, şaşalı, zenginlik gösteren görkemli bir tarza dönüştü. Biz de bu yazımızda Türkiye'de kabul gördüğü şekliyle klasik tarzın son modası olan avangart dekorasyon örneklerini inceleyeceğiz. 

İncelikli ve ayrıntılı dekorasyon

Vezir Özel Proje Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Özel Proje

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Avangart dekorasyonların bir diğer karakteristik özellikleri ise söz konusu yaşam alanlarının tepeden tırnağa her bir santimetrekaresinde özenli ve titiz bir bağlantı olması. Avangart tarzlı dekorasyonlarda es geçilmiş bir köşe, düşünülerek yerleştirilmemiş tek bir aksesuar bile bulmak pek mümkün değildir. (Örnek dekorasyon: Sönmez Mobilya)

Kontrastlı ve görkemli

Ferre Yemek Takımı / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yemek Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Ferre Yemek Takımı / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Klasik tarzın en önemli özelliği bütün yaşam alanını saran kusursuz bir uyum ve ahenk olmasıdır. Dolayısıyla klasik dekorasyonlarda kontrasta pek yer verilmez. Ancak klasikten aldığı bayrağı çok daha yükseğe ve uzağa taşıyan avangart dekorasyonlar kontrastı ve renk uyumsuzluğunu içinde barındıran, ama modern denilemeyecek kadar da gösterişli ve süslü yaşam alanları yaratır. 

Kapitone dikişli döşemeler

VİLLA AYAYAPITASARIM İç Dekorasyon
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Kapitone dikişli koltuk döşemelerinin klasik tarzın anahtar unsurlarından biri olduğunu biliyoruz. Avangart tarzlı mobilyalarda da kapione dikiş önemli bir yer oynuyor. Gösterişli parlak döşemelere eklenen kapitone unsurlar avangart mobilyaların dokusuna katkıda bulunuyor. 

Göz alıcı ve sıra dışı tasarım unsurları

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Perdeler ve diğer aksesuarlar da avangart dekorasyonlarda büyük bir yer tutuyor. Dediğimiz gibi her ayrıntının incelikle işlendiği bu tarz dekorasyonlarda gösterişli ve heybetli perdeler ve avizeler, göz alıcı ve sıra dışı aksesuarlar söz konusu yaşam alanlarının karakterini belirliyorlar. Altın renkli dokunuşlar da avangart dekorasyonların olmazsa olmazlarından biri. 

Gösterişli avizeler

AVANGARDE BEDROOM Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

AVANGARDE BEDROOM

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Her ne kadar çoğunlukla oturma odalarında avangart tasarımlara rastlasak da yatak odalarında da her geçen gün artıyor. Yatak odalarında mobilya kalabalığı yaratmak sağlıklı uyku uyunabilmesi engelleyeceği için avangart yatak odası tasarımlarında genellikle gösteriş ve süs oldukça büyük ve şaşalı tasarımlara sahip avize modelleriyle sağlanır. 

Avangart yatak odası

Turri Mozza dİzayn Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Mozza dİzayn

Turri

Mozza dİzayn
Mozza dİzayn
Mozza dİzayn

Avangart yatak odası tasarımlarında geniş ve süslü avizelerin dışında en önemli mobilya olan yatak ünitesi de oldukça önemli. Gösterişli parlak renkler, oryantal ve alaturka desenler, oymalı ve işlemeli yatak başı, avangart yatak odalarının sık rastlanan özellikleri olarak öne çıkıyor.  

Avangart yatak odası modelleri için farklı örnekler isimli yazımıza da göz gezdirerek daha fazla avangart tarzlı yatak odası örneği görebilirsiniz.

Mutfakta ufak dokunuşlar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklarda da avangart dekorasyon ve tasarımlar yaratmak mümkün. Hatta modern tasarımlı bir mutfağı ufak dokunuşlarla avangart bir mutfağa dönüştürmek de, diğer yaşam alanlarının aksine oldukça basit. Gösterişli aydınlatma unsurları, altın dokunuşlar, şık ve göz alıcı aksesuarlar…  

Evinizi ilk izlenimde harika göstermek için dekorasyon önerileri
Bu avangart dekorasyon örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler