Dış cephelerde bahar renkleri

Mimari, iç mimari ve dekorasyonla ilgili her alanda, her eşyada, her aksesuarda, her detayda, özetle aslında aklımıza gelebilecek her şeyde olduğu gibi dış cephelerde de en sık kullanılan ve belki de pek çok şeyde olduğu gibi dış cephelerde de en güzel duran renk beyaz. Sadeliğin, saflığın ve temizliğin simgesi. Elbette dış cephelere de aydınlık havasıyla muhteşem bir görüntü verdiğine hiç şüphe yok. Özellikle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde ve yazlık tipindeki evlerde dış cephelerde beyaz çok daha güzel bir görüntü oluşturuyor. Fazla ısıyı yansıtma özelliğiyle iç mekândaki iklimlendirme maliyeti ve konfor ortamına da katkıda bulunması ise bir başka artısı. Bu şık yapıda İstanbul merkezli Etüd Mimarlık imzası bulunuyor.