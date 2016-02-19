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Dış cephelerde bahar renkleri

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DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
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Dış cepheler çoğu zaman iç mekânlara kıyasla ihmal ediliyorsa da, aslında bir binanın, bir evin üzerine giydiği kıyafetten çok farklı değillerdir. Kötü, yıpranmış, boyaları dökülmüş bir dış cephe, pejmürde, yırtıp pırtık kıyafetli bir insan gibidir ve hiç kimse de bu insanın yanına gitmek, onunla ahbaplık kurmak istemez. Dış cephelerde yanlış renk veya kaplama tercihleri de genellikle benzer sonuçlar doğurur. Öyle durumlar olur ki, iç mimarisi, dekorasyonu, mobilyaları her yönüyle mükemmel olan bir ev, bölgeyle, iklimle, mevsimle ve dahası kendisiyle uyumsuz bir dış cephe rengi tercihiyle bütün cazibesini yitirebilir. Elbette bunun tersi durumlar da söz konusu olabilir. İç mekânlarına çok özenilmemiş, belki belli başlı yerlerinde eksikleri bulunan bir ev, güzel bir dış cephe rengiyle cazip bir hale gelebilir. Üstelik bu bir yanılsama da değildir. Binayı dışarıdan görüp beğenen bir kişinin beğenisi, içeride birtakım eksikler görse bile pekâlâ devam edebilir, son derece olağan bir durumdur bu. Bu yazımızda sizler için dış cephelerde iç açıcı bahar renklerinin bulunduğu evlerden bir derleme yaptık. Gelin bu birbirinden şık evlere birlikte göz atalım.

Elbette beyaz

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI Modern Evler
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

Mimari, iç mimari ve dekorasyonla ilgili her alanda, her eşyada, her aksesuarda, her detayda, özetle aslında aklımıza gelebilecek her şeyde olduğu gibi dış cephelerde de en sık kullanılan ve belki de pek çok şeyde olduğu gibi dış cephelerde de en güzel duran renk beyaz. Sadeliğin, saflığın ve temizliğin simgesi. Elbette dış cephelere de aydınlık havasıyla muhteşem bir görüntü verdiğine hiç şüphe yok. Özellikle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde ve yazlık tipindeki evlerde dış cephelerde beyaz çok daha güzel bir görüntü oluşturuyor. Fazla ısıyı yansıtma özelliğiyle iç mekândaki iklimlendirme maliyeti ve konfor ortamına da katkıda bulunması ise bir başka artısı. Bu şık yapıda İstanbul merkezli Etüd Mimarlık imzası bulunuyor. 

Yeni trend gri

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Evler
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

Grinin çok çeşitli tonlarıyla iç ve dış mekânlarda giderek daha sık karşılaşıyoruz. İç mekân duvarlarında grinin mavi katkılı açık tonları bugün hemen hemen en yaygın kullanılan renklerden biri olarak dikkat çekiyor. Dış cephelerde gri kullanımı nispeten daha az yaygın olsa da, doğru tonun bulunması ve söz konusu yapının tipine göre bir seçim yapılmasıyla ortaya çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Üstelik sanılanın aksine gri tipik bir kış veya sonbahar rengi de değil, bahar ve yaz aylarında da pekâlâ çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor. 

Sarı sıcak

Casa con estructura de madera SCS, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Akdeniz Evler Taş
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

Yine özellikle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde sıkça rastladığımız sarı dış cepheler de bilhassa müstakil ve villa tipi evlerde son derece hoş duruyor. Ahşabın koyu bir tonundaki kapı, pencere ve çatı saçaklarıyla da güzel bir uyum içinde olan sarı, fazla bakım gerektirmeyen uzun ömürlü yapısı ile de her zaman tercih edilebilecek bir dış cephe rengi.

İddialı bir petrol mavisi

One Bedroom Wee House Exterior The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Exterior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

Dış cephelerde koyu renklerden genellikle kaçınılır. Özellikle buradaki gibi doygun renkler, İskandinav ülkelerinin belli başlı kuzey bölgeleri dışında sıkça kullanılan dış cephe renkleri değildir. Gün ışığı alma oranı yüksek olan bazı oturma odaları dışında iç mekânlarda da kullanımları sınırlıdır. Oysa her konuda olduğu gibi dış cephe renkleri ve kaplamaları konusunda da açık fikirli olmakta her zaman yarar vardır. Belki de sizin evinize bahar havasını getirecek olan bu türden bir renktir, neden olmasın?

Bir renk değil her renk

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

Evet, aynanın bir renk olmadığının elbette farkındayız. Ancak baharın bütün renklerini yansıtan ve doğayla adeta bütünleşen bu muazzam dış cephe tasarımını bu listeye almazsak olmaz dedik. İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano şehrinde bulunan ve Peter Pichler Architecture imzası taşıyan bu yapı, manzaranın içinde adeta kaybolmasıyla baharı olduğu kadar yazı ve kışı da sahiplerine doyasıya yaşatacak gibi görünüyor. 

Çarpıcı manzarasıyla ahşap ev
Bu dış cephe örneklerini siz nasıl buldunuz?

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