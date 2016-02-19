Dış cephelerde bahar renkleri

Dış cepheler çoğu zaman iç mekânlara kıyasla ihmal ediliyorsa da, aslında bir binanın, bir evin üzerine giydiği kıyafetten çok farklı değillerdir. Kötü, yıpranmış, boyaları dökülmüş bir dış cephe, pejmürde, yırtıp pırtık kıyafetli bir insan gibidir ve hiç kimse de bu insanın yanına gitmek, onunla ahbaplık kurmak istemez. Dış cephelerde yanlış renk veya kaplama tercihleri de genellikle benzer sonuçlar doğurur. Öyle durumlar olur ki, iç mimarisi, dekorasyonu, mobilyaları her yönüyle mükemmel olan bir ev, bölgeyle, iklimle, mevsimle ve dahası kendisiyle uyumsuz bir dış cephe rengi tercihiyle bütün cazibesini yitirebilir. Elbette bunun tersi durumlar da söz konusu olabilir. İç mekânlarına çok özenilmemiş, belki belli başlı yerlerinde eksikleri bulunan bir ev, güzel bir dış cephe rengiyle cazip bir hale gelebilir. Üstelik bu bir yanılsama da değildir. Binayı dışarıdan görüp beğenen bir kişinin beğenisi, içeride birtakım eksikler görse bile pekâlâ devam edebilir, son derece olağan bir durumdur bu. Bu yazımızda sizler için dış cephelerde iç açıcı bahar renklerinin bulunduğu evlerden bir derleme yaptık. Gelin bu birbirinden şık evlere birlikte göz atalım.