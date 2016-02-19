Dış cephelerde bahar renkleri

Dış cepheler çoğu zaman iç mekânlara kıyasla ihmal ediliyorsa da, aslında bir binanın, bir evin üzerine giydiği kıyafetten çok farklı değillerdir. Kötü, yıpranmış, boyaları dökülmüş bir dış cephe, pejmürde, yırtıp pırtık kıyafetli bir insan gibidir ve hiç kimse de bu insanın yanına gitmek, onunla ahbaplık kurmak istemez. Dış cephelerde yanlış renk veya kaplama tercihleri de genellikle benzer sonuçlar doğurur. Öyle durumlar olur ki, iç mimarisi, dekorasyonu, mobilyaları her yönüyle mükemmel olan bir ev, bölgeyle, iklimle, mevsimle ve dahası kendisiyle uyumsuz bir dış cephe rengi tercihiyle bütün cazibesini yitirebilir. Elbette bunun tersi durumlar da söz konusu olabilir. İç mekânlarına çok özenilmemiş, belki belli başlı yerlerinde eksikleri bulunan bir ev, güzel bir dış cephe rengiyle cazip bir hale gelebilir. Üstelik bu bir yanılsama da değildir. Binayı dışarıdan görüp beğenen bir kişinin beğenisi, içeride birtakım eksikler görse bile pekâlâ devam edebilir, son derece olağan bir durumdur bu. Bu yazımızda sizler için dış cephelerde iç açıcı bahar renklerinin bulunduğu evlerden bir derleme yaptık. Gelin bu birbirinden şık evlere birlikte göz atalım.
Mimari, iç mimari ve dekorasyonla ilgili her alanda, her eşyada, her aksesuarda, her detayda, özetle aslında aklımıza gelebilecek her şeyde olduğu gibi dış cephelerde de en sık kullanılan ve belki de pek çok şeyde olduğu gibi dış cephelerde de en güzel duran renk beyaz. Sadeliğin, saflığın ve temizliğin simgesi. Elbette dış cephelere de aydınlık havasıyla muhteşem bir görüntü verdiğine hiç şüphe yok. Özellikle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde ve yazlık tipindeki evlerde dış cephelerde beyaz çok daha güzel bir görüntü oluşturuyor. Fazla ısıyı yansıtma özelliğiyle iç mekândaki iklimlendirme maliyeti ve konfor ortamına da katkıda bulunması ise bir başka artısı. Bu şık yapıda İstanbul merkezli Etüd Mimarlık imzası bulunuyor.
Grinin çok çeşitli tonlarıyla iç ve dış mekânlarda giderek daha sık karşılaşıyoruz. İç mekân duvarlarında grinin mavi katkılı açık tonları bugün hemen hemen en yaygın kullanılan renklerden biri olarak dikkat çekiyor. Dış cephelerde gri kullanımı nispeten daha az yaygın olsa da, doğru tonun bulunması ve söz konusu yapının tipine göre bir seçim yapılmasıyla ortaya çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Üstelik sanılanın aksine gri tipik bir kış veya sonbahar rengi de değil, bahar ve yaz aylarında da pekâlâ çok güzel bir şekilde kullanılabiliyor.
Yine özellikle sıcak iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde sıkça rastladığımız sarı dış cepheler de bilhassa müstakil ve villa tipi evlerde son derece hoş duruyor. Ahşabın koyu bir tonundaki kapı, pencere ve çatı saçaklarıyla da güzel bir uyum içinde olan sarı, fazla bakım gerektirmeyen uzun ömürlü yapısı ile de her zaman tercih edilebilecek bir dış cephe rengi.
Dış cephelerde koyu renklerden genellikle kaçınılır. Özellikle buradaki gibi doygun renkler, İskandinav ülkelerinin belli başlı kuzey bölgeleri dışında sıkça kullanılan dış cephe renkleri değildir. Gün ışığı alma oranı yüksek olan bazı oturma odaları dışında iç mekânlarda da kullanımları sınırlıdır. Oysa her konuda olduğu gibi dış cephe renkleri ve kaplamaları konusunda da açık fikirli olmakta her zaman yarar vardır. Belki de sizin evinize bahar havasını getirecek olan bu türden bir renktir, neden olmasın?
Evet, aynanın bir renk olmadığının elbette farkındayız. Ancak baharın bütün renklerini yansıtan ve doğayla adeta bütünleşen bu muazzam dış cephe tasarımını bu listeye almazsak olmaz dedik. İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano şehrinde bulunan ve Peter Pichler Architecture imzası taşıyan bu yapı, manzaranın içinde adeta kaybolmasıyla baharı olduğu kadar yazı ve kışı da sahiplerine doyasıya yaşatacak gibi görünüyor.