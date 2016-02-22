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Sizin rüyalarınızı süsleyen ev hangisi?

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poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
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Herkesin çocukluktan itibaren hayalini kurduğu, her zaman içinde yaşamayı istediği bir ev modeli elbette vardır. Kimileri gösterişli ve heybetli yapılardan hoşlanır, kimileri ise sadece ve doğayla iç içe samimi bir tek katlı evden. Bazıları şehrin içinde bir yaşam sürmek, şehrin sosyal avantajlarından yararlanmak ister, bazıları ise kalabalıktan kaçarak sessiz sakin bir çevrede hayatın tadını çıkarmak ister. Yani hayatımız bugüne kadar nasıl şekillendiyse, alıştığımız ve güvendiğimiz ortam nasılsa, bundan sonra hayatımızda neyi öne çıkarmayı istediğimize karar verdiysek ona göre bir hayal evi şekillenir kafamızda. Peki sizin hayal eviniz hangisi?

Ahşap bir orman evi mi?

ДОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ , ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Küçük olsun ama büyüleyici olsun, her şey yerli yerinde olsun ve tüm zamanım keyifle ve huzurla geçsin diyenlerdenseniz Ukrayna'da yer alan bu tek katlı ahşap prefabrik ev tam size göre olmalı! Hem yetişkin ormanların arasında çevreyle uyum içinde, doğanın tadını çıkararak, hem de harika bir mimariyle şık ve sofistike bir yapıya sahip olan bu ev dingin ve huzurlu bir yaşamın adresi olarak nitelendirilebilir.

Modern bir mimari: Konteyner evler

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Konteyner ev dediğimiz zaman aklınıza şantiye tipi çirkin ve tekdüze beyaz konteynerlar geliyorsa ezberinizi bozmak için bu ev projesini yakından incelemenizi tavsiye ederiz. Özellikle tek başına ya da iki kişi yaşayanlar için harika tasarımlar sunan konteyner evler bugünün modern mimarilerinin başında geliyor ve her geçen gün giderek yaygınlaşıyor. Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri isimli yazıda bu yeni mimari biçiminin çarpıcı örneklerine konuk olabilirsiniz.

Doğa severler için kır evleri

poner título nuevo aqui , Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte Kırsal Evler
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte
Arcadi Pla i Masmiquel Arquitecte

Eğer gerçek bir doğa insanıysanız ve tatillerde deniz yerine dağlık bölgelere gitmeyi tercih eden biriyseniz o halde doğal yapısıyla huzur veren taş kır evleri tam size göre. Sade bir zarafet ve estetiğe sahip olan bu ev taş ve ahşabın mükemmel uyumuyla çevresindeki manzaraya tam anlamıyla kaynaşıyor ve el değmemiş doğanın içinde huzurlu bir yuva yaratıyor.

Country tarzı bir eve ne dersiniz?

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Evler
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Türkiye'de görmeye pek alışık olmasak da country tarzı Amerikan mimarileri de Türkiye iklimine uygun ev yapılarından birini oluşturuyor. Rustik dokusu ve modern tasarımıyla şehrin doğayla bütünleştiği bu tür evler, kent yaşamının telaşından doğaya dönmenin bir temsili adeta. Siz de işi gücü bırakıp ıssız bir yere kaçmak isteyenlerdenseniz ve rustik bir modernlikten hoşlanıyorsanız country tarzı yapılara göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

Lüks, gösterişli ve sıra dışı

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Arkadaşlarınız sizi tanımlarken lüks ve gösteriş seven bir insan olarak tanımlıyorlarsa o halde yalın ve sıradan mimarilerin size pek de uygun olmadığını söyleyebiliriz. Bahadır Kul Architects tarafından dizayn edilen bu muhteşem ve ezber bozan ev gibi, Hollywood evlerini anımsatan ve sıra dışı görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren bir ev sizin için ideal olacaktır.

Şehirden kopamayanlar için

Boyalık Villa #33, D'arc Tasarım D'arc Tasarım Modern Evler Aluminyum/Çinko
D&#39;arc Tasarım

Boyalık Villa #33

D'arc Tasarım
D&#39;arc Tasarım
D'arc Tasarım

Ve şehirden asla kopmayanlar için yazlık ya da kırlık yerlerdeki gibi kocaman bir bahçey sahip olmasa da yine de ağaçlarla ve doğayla iletişim kurabildiğiniz şık ve zarif şehir evleri… Ne olursa olsun şehir benim hayatım diyenlerin hayallerini de böyle şık ve sofistike şehir evleri süslüyor olmalı.

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