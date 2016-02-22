Sizin rüyalarınızı süsleyen ev hangisi?

Herkesin çocukluktan itibaren hayalini kurduğu, her zaman içinde yaşamayı istediği bir ev modeli elbette vardır. Kimileri gösterişli ve heybetli yapılardan hoşlanır, kimileri ise sadece ve doğayla iç içe samimi bir tek katlı evden. Bazıları şehrin içinde bir yaşam sürmek, şehrin sosyal avantajlarından yararlanmak ister, bazıları ise kalabalıktan kaçarak sessiz sakin bir çevrede hayatın tadını çıkarmak ister. Yani hayatımız bugüne kadar nasıl şekillendiyse, alıştığımız ve güvendiğimiz ortam nasılsa, bundan sonra hayatımızda neyi öne çıkarmayı istediğimize karar verdiysek ona göre bir hayal evi şekillenir kafamızda. Peki sizin hayal eviniz hangisi?
Küçük olsun ama büyüleyici olsun, her şey yerli yerinde olsun ve tüm zamanım keyifle ve huzurla geçsin diyenlerdenseniz Ukrayna'da yer alan bu tek katlı ahşap prefabrik ev tam size göre olmalı! Hem yetişkin ormanların arasında çevreyle uyum içinde, doğanın tadını çıkararak, hem de harika bir mimariyle şık ve sofistike bir yapıya sahip olan bu ev dingin ve huzurlu bir yaşamın adresi olarak nitelendirilebilir.
Konteyner ev dediğimiz zaman aklınıza şantiye tipi çirkin ve tekdüze beyaz konteynerlar geliyorsa ezberinizi bozmak için bu ev projesini yakından incelemenizi tavsiye ederiz. Özellikle tek başına ya da iki kişi yaşayanlar için harika tasarımlar sunan konteyner evler bugünün modern mimarilerinin başında geliyor ve her geçen gün giderek yaygınlaşıyor. Ev tasarımında yeni açılımlar: Konteyner ev modelleri isimli yazıda bu yeni mimari biçiminin çarpıcı örneklerine konuk olabilirsiniz.
Eğer gerçek bir doğa insanıysanız ve tatillerde deniz yerine dağlık bölgelere gitmeyi tercih eden biriyseniz o halde doğal yapısıyla huzur veren taş kır evleri tam size göre. Sade bir zarafet ve estetiğe sahip olan bu ev taş ve ahşabın mükemmel uyumuyla çevresindeki manzaraya tam anlamıyla kaynaşıyor ve el değmemiş doğanın içinde huzurlu bir yuva yaratıyor.
Türkiye'de görmeye pek alışık olmasak da country tarzı Amerikan mimarileri de Türkiye iklimine uygun ev yapılarından birini oluşturuyor. Rustik dokusu ve modern tasarımıyla şehrin doğayla bütünleştiği bu tür evler, kent yaşamının telaşından doğaya dönmenin bir temsili adeta. Siz de işi gücü bırakıp ıssız bir yere kaçmak isteyenlerdenseniz ve rustik bir modernlikten hoşlanıyorsanız country tarzı yapılara göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Arkadaşlarınız sizi tanımlarken lüks ve gösteriş seven bir insan olarak tanımlıyorlarsa o halde yalın ve sıradan mimarilerin size pek de uygun olmadığını söyleyebiliriz. Bahadır Kul Architects tarafından dizayn edilen bu muhteşem ve ezber bozan ev gibi, Hollywood evlerini anımsatan ve sıra dışı görüntüsüyle görenleri hayrete düşüren bir ev sizin için ideal olacaktır.
Ve şehirden asla kopmayanlar için yazlık ya da kırlık yerlerdeki gibi kocaman bir bahçey sahip olmasa da yine de ağaçlarla ve doğayla iletişim kurabildiğiniz şık ve zarif şehir evleri… Ne olursa olsun şehir benim hayatım diyenlerin hayallerini de böyle şık ve sofistike şehir evleri süslüyor olmalı.