Şehir evlerinde doğal esintiler

Hayatını şehir merkezlerinde geçiren okurlarımız için homify sayfalarında zaman zaman ziyaret ettiğimiz dağ evleri, kır evleri ya da sahil evleri her ne kadar çekici ve cazibeli görünüyor olsa da, muhtemelen şehirde yaşamanın avantajlarını terk etmek de bir o kadar imkansız geliyordur. Şehirde yaşamayı seçenler şehrin sosyal imkanlarından faydalanmayı, hareketi ve canlılığı gerçekten sevdikleri için şehir dışına taşınmıyorlar en nihayetinde. Ancak şehir evlerinde yaşamak demek doğadan tamamen kopmak anlamına da gelmemeli elbette. Kentin avantajlarından faydalanırken bazı doğal unsurları da evlerimizin içine kadar taşımamız mümkün. Elbette bunlardan en önemlileri de ev bitkileri. Evinize dekorasyon unsuru olarak çiçek ve ev ağaçları gibi doğal ve canlı aksesuarlar eklemeniz hem estetik açıdan eşsiz bir güzellik sağlayacak, hem de kendinizi doğadan tamamiyle kopmuş hissetmenizin önüne geçecektir. Peki evlerimizin dekorasyonunda bitkilerin nasıl kullanılması gerekir. Gelin birbirinden güzel örneklerle buna birlikte karar verelim.