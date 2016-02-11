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Şehir evlerinde doğal esintiler

Homify TR Homify TR
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Hayatını şehir merkezlerinde geçiren okurlarımız için homify sayfalarında zaman zaman ziyaret ettiğimiz dağ evleri, kır evleri ya da sahil evleri her ne kadar çekici ve cazibeli görünüyor olsa da, muhtemelen şehirde yaşamanın avantajlarını terk etmek de bir o kadar imkansız geliyordur. Şehirde yaşamayı seçenler şehrin sosyal imkanlarından faydalanmayı, hareketi ve canlılığı gerçekten sevdikleri için şehir dışına taşınmıyorlar en nihayetinde. Ancak şehir evlerinde yaşamak demek doğadan tamamen kopmak anlamına da gelmemeli elbette. Kentin avantajlarından faydalanırken bazı doğal unsurları da evlerimizin içine kadar taşımamız mümkün. Elbette bunlardan en önemlileri de ev bitkileri. Evinize dekorasyon unsuru olarak çiçek ve ev ağaçları gibi doğal ve canlı aksesuarlar eklemeniz hem estetik açıdan eşsiz bir güzellik sağlayacak, hem de kendinizi doğadan tamamiyle kopmuş hissetmenizin önüne geçecektir. Peki evlerimizin dekorasyonunda bitkilerin nasıl kullanılması gerekir. Gelin birbirinden güzel örneklerle buna birlikte karar verelim. 

Tropikal bir atmosfer

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

Evinizde tropik bir hava olsun, yaşam alanlarında canlılık ve pozitif enerji hakim olsun istiyorsanız bitki konusunda da elinizi korkak alıştırmamalısınız. Yaşam alanlarınızı mobilya fazlalığından ve kalabalığından arındırarak gereksiz mobilya ve aksesurarların yerine bitkilerle şık bir dizayn oluşturursanız benzersiz ve sofistike bir tropikal etki yaratabilirsiniz. 

Merdiven altı bahçeleri

mr sajeev kumar s residence at girugambakkam, near m.i.o.t hospital, chennai ,tamilnadu, Muraliarchitects Muraliarchitects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

Merdiven boşluklarını değerlendirmenin farklı ve yaratıcı yöntemlerini daha önce ’Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin’ isimli yazımızda irdelemiştik. Merdiven boşluklarında yaratabileceğiniz en canlı ve doğal dekorasyon ise pek tabii ki küçük bir bahçe oluşturma fikri olacaktır. 

Metal saksılarda ev palmiyeleri

Departamento en La Condesa, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

Merdiven altı bahçeleri sizin için biraz fazla zahmetli ve masraflı geliyorsa, eski tip yangın söndürme kovalarından yapılmış metalik renkli geniş saksılara sahip ev palmiyelerini de düşünebilirsiniz. Tek bir ev palmiyesi bile yaşam alanınızın dokusunu tamamen değiştirecek kadar kuvvetli bir tasarım unsurudur. 

Gösterişli saksılar

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Hangi ağaç ya da bitki türünü seçerseniz seçin, eğer saksıda yetişen bir bitki söz konusu ise saksının tasarımının da yaşam alanınızın dekorasyonuna uyumlu olmasına özen gösterin. 

Koridorların vazgeçilmez canlılığı

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Koridor ve antrelerde bitki kullanımı oldukça yaygın ve her geçen gün daha da yaygınlaşan bir dekorasyon trendi. Dar koridorlarda koridorunuzu hareketlendirmek için ortamı boğacak mobilyalar yerine yalnızca saksı bitkileri kullanmak harika bir dekorasyon fikri. Örnek resimdeki koridorun tasarımı ise Escapefromsofa imzası taşıyor. 

Güneş ışığı

Salon Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya Eklektik Oturma Odası
Origami Mobilya

Salon Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Özellikle salonlarında boydan boya geniş pencereleri olan evler için güneş ışığı sıkıntısı olmayacağından çok daha heybetli ve gösterişli ev ağaçları kullanmak da mümkün. 

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Sonbahar çiçekleri

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Her zaman rengarenk ya da yemyeşil bitki ve çiçekler kullanmak zorunda değilsiniz pek tabii ki. Bazen br yemek masasının üzerine konulan küçük bir sonbahar çiçeği bile dekorasyonda fark yaratmaya yeter. 

İkiz saksı ve bitkiler

K.G Evi Arnavutköy, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.G Evi Arnavutköy

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş bir salonunuz varsa ve salonunuza bitki almayı düşünüyorsanız ikiz saksı ve bitkilerle simetrik bir tasarım yaratmanızı tavsiye ederiz. 

Banyoda bitki kullanımı

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan dekorasyon trendlerinden biri de banyolarda da bitki kullanımı. Banyo işlevsel olarak yenilenme ve temizlenme alanı olduğundan, konsepte fazlasıyla uyan bitkilerin banyoları güzelleştirmesi de çok doğal değil mi? 

Rengarenk bahar çiçekleri

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Eğer saksı bitkisi ya da ev ağacı bakımından çekiniyorsanız rengarenk vazo çiçekleriyle de yaşam alanınızın pozitif enerjisini arttırabilir ve dekorasyonlarınıza romantik dokunuşlar ekleyebilirsiniz.

Mutfak dolaplarınızı yenilerken dikkat edilmesi gerekenler
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