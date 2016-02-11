Şehir evlerinde doğal esintiler

Hayatını şehir merkezlerinde geçiren okurlarımız için homify sayfalarında zaman zaman ziyaret ettiğimiz dağ evleri, kır evleri ya da sahil evleri her ne kadar çekici ve cazibeli görünüyor olsa da, muhtemelen şehirde yaşamanın avantajlarını terk etmek de bir o kadar imkansız geliyordur. Şehirde yaşamayı seçenler şehrin sosyal imkanlarından faydalanmayı, hareketi ve canlılığı gerçekten sevdikleri için şehir dışına taşınmıyorlar en nihayetinde. Ancak şehir evlerinde yaşamak demek doğadan tamamen kopmak anlamına da gelmemeli elbette. Kentin avantajlarından faydalanırken bazı doğal unsurları da evlerimizin içine kadar taşımamız mümkün. Elbette bunlardan en önemlileri de ev bitkileri. Evinize dekorasyon unsuru olarak çiçek ve ev ağaçları gibi doğal ve canlı aksesuarlar eklemeniz hem estetik açıdan eşsiz bir güzellik sağlayacak, hem de kendinizi doğadan tamamiyle kopmuş hissetmenizin önüne geçecektir. Peki evlerimizin dekorasyonunda bitkilerin nasıl kullanılması gerekir. Gelin birbirinden güzel örneklerle buna birlikte karar verelim.
Evinizde tropik bir hava olsun, yaşam alanlarında canlılık ve pozitif enerji hakim olsun istiyorsanız bitki konusunda da elinizi korkak alıştırmamalısınız. Yaşam alanlarınızı mobilya fazlalığından ve kalabalığından arındırarak gereksiz mobilya ve aksesurarların yerine bitkilerle şık bir dizayn oluşturursanız benzersiz ve sofistike bir tropikal etki yaratabilirsiniz.
Merdiven boşluklarını değerlendirmenin farklı ve yaratıcı yöntemlerini daha önce ’Yaratıcı fikirlerle merdiven boşluklarını değerlendirin’ isimli yazımızda irdelemiştik. Merdiven boşluklarında yaratabileceğiniz en canlı ve doğal dekorasyon ise pek tabii ki küçük bir bahçe oluşturma fikri olacaktır.
Merdiven altı bahçeleri sizin için biraz fazla zahmetli ve masraflı geliyorsa, eski tip yangın söndürme kovalarından yapılmış metalik renkli geniş saksılara sahip ev palmiyelerini de düşünebilirsiniz. Tek bir ev palmiyesi bile yaşam alanınızın dokusunu tamamen değiştirecek kadar kuvvetli bir tasarım unsurudur.
Hangi ağaç ya da bitki türünü seçerseniz seçin, eğer saksıda yetişen bir bitki söz konusu ise saksının tasarımının da yaşam alanınızın dekorasyonuna uyumlu olmasına özen gösterin.
Koridor ve antrelerde bitki kullanımı oldukça yaygın ve her geçen gün daha da yaygınlaşan bir dekorasyon trendi. Dar koridorlarda koridorunuzu hareketlendirmek için ortamı boğacak mobilyalar yerine yalnızca saksı bitkileri kullanmak harika bir dekorasyon fikri. Örnek resimdeki koridorun tasarımı ise Escapefromsofa imzası taşıyor.
Özellikle salonlarında boydan boya geniş pencereleri olan evler için güneş ışığı sıkıntısı olmayacağından çok daha heybetli ve gösterişli ev ağaçları kullanmak da mümkün.
Her zaman rengarenk ya da yemyeşil bitki ve çiçekler kullanmak zorunda değilsiniz pek tabii ki. Bazen br yemek masasının üzerine konulan küçük bir sonbahar çiçeği bile dekorasyonda fark yaratmaya yeter.
Geniş bir salonunuz varsa ve salonunuza bitki almayı düşünüyorsanız ikiz saksı ve bitkilerle simetrik bir tasarım yaratmanızı tavsiye ederiz.
Son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan dekorasyon trendlerinden biri de banyolarda da bitki kullanımı. Banyo işlevsel olarak yenilenme ve temizlenme alanı olduğundan, konsepte fazlasıyla uyan bitkilerin banyoları güzelleştirmesi de çok doğal değil mi?
Eğer saksı bitkisi ya da ev ağacı bakımından çekiniyorsanız rengarenk vazo çiçekleriyle de yaşam alanınızın pozitif enerjisini arttırabilir ve dekorasyonlarınıza romantik dokunuşlar ekleyebilirsiniz.