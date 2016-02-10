2015'te Türkiye'de öne çıkan 14 villa modeli

Kütük evleriyle ünlü olan İstanbul’un oksijen deposu alanlarından biri Kemer Country'de yer alan bu muazzam kütük ev sıcak ve samimi mimarisi ve lüks ve görkemli dış görünüşüyle daha ilk bakıştan aklımızı çelmeyi başarıyor.

(Bu şahane evi daha ayrıntılı dolaşmak isterseniz Sürprizlerle dolu bir dağ evi isimli yazımıza da uğramanızı tavsiye ederiz.)