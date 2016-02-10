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2015'te Türkiye'de öne çıkan 14 villa modeli

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Villa Dekorasyonu A'dan Z'ye , GN İÇ MİMARLIK OFİSİ GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
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2015 yılında sizlerle bu sayfalarda sık sık hayallerimizi süsleyen villa modellerini ziyaret ettik; farklı model ve mimarilere konuk olduk. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz ve incelediğimiz lüks villa modellerinin arasında parmak ısırtan Türkiye villaları da yer alıyordu elbette. Türkiye'de mimarinin her geçen gün biraz daha geliştiğinin bir kanıtı olan bu villardan 14 öne çıkan modeli bu yazımızda derledik.

Kütük ev

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kütük evleriyle ünlü olan İstanbul’un oksijen deposu alanlarından biri Kemer Country'de yer alan bu muazzam kütük ev sıcak ve samimi mimarisi ve lüks ve görkemli dış görünüşüyle daha ilk bakıştan aklımızı çelmeyi başarıyor.

(Bu şahane evi daha ayrıntılı dolaşmak isterseniz Sürprizlerle dolu bir dağ evi isimli yazımıza da uğramanızı tavsiye ederiz.) 

Bodrum'da taş ev

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bodrum'da yer alan bu doğal taştan inşa edilmiş bu göz kamaştırıcı ev bize doğal malzemelerden inşa edilen evlerin de ne kadar modern, lüks, gösterişli ve sıra dışı olabileceğini gösteren mimari yapılardan biri. 

Küçük bir saray gibi

Ahmet Bilgin Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Evler
Hiba iç mimarik

Ahmet Bilgin Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

İç yaşam alanları Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu şık villa ise Türkiye'nin eşsiz güzellikteki ve kültürel açıdan da parmakla gösterilecek şehirlerinden biri olan Hatay'dan. Geometrik hatlarıyla dikkat çeken bu zarif villa küçük bir sarayı andırıyor adeta. 

Ferah ve konforlu bir yazlık villa

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey , BUUN MOTTO ARCHITECTS BUUN MOTTO ARCHITECTS Modern Evler
BUUN MOTTO ARCHITECTS

ATLAS TERAS | Mersin | Turkey

BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS
BUUN MOTTO ARCHITECTS

Mersin'de Toroslar'ın eteklerinde, 72 dönüm arazi üzerinde inşa edilen doğa dostu bir konut projesinin bir parçası olan bu yazlık villa ise, bu yıl ferah ve konforlu görünümüyle kalbimizi çalmıştı. 

Sanat eseri gibi

Dış cephe ve peyzaj GN İÇ MİMARLIK OFİSİ Minimalist Evler
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Dış cephe ve peyzaj

GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ
GN İÇ MİMARLIK OFİSİ

Çağdaş bir sanat eserini andıran bu özel tasarım villa ise görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Hayalinde eşi benzeri görülmemiş spesifik bir evde oturmak olanların bu evi hafızalarına kazıyacağına eminiz. 

Kayseri'den geleceğe dair bir tasarım

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Fütüristik etkiler taşıyan, sanki gelecekten bugüne ışınlanmış gibi duran, tasarımıyla ve konforuyla öne çıkan bu harika villa ise Kayseri'de yer alıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Davetkâr cephe

Bodrum Villa, Adres Tasarım Adres Tasarım Akdeniz Evler
Adres Tasarım

Bodrum Villa

Adres Tasarım
Adres Tasarım
Adres Tasarım

Adres Tasarım isimli firma tarafından dizayn edilen bu aydınlık ve davetkâr ev de Bodrum'da yer alıyor. 

Yüzen ev

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Ankara'da yüzen ev olur mu demeyin! Olmuş! Sıra dışı çatısı ve ezber bozan zemin uygulamasıyla gönüllere taht kuran bu ev hafızalara kazındığında kolay kolay unutulmayacak gibi görünüyor. 

Sıra dışı ve çarpıcı

C.S. EVİ CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

C.S. EVİ

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Burda'da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi etkileyici ve çarpıcı bir villa mimarisi…  

Taş, ahşap ve beton bir arada

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Taş ve ahşabın betonla iç içe geçirilerek kullanıldığı ve dış görünümüyle her göreni hayran bırakan bu villa da Çeşme'de yer alıyor. 

Göz kamaştıran örnek

Kapadokya Evleri, Nurettin Üçok İnşaat Nurettin Üçok İnşaat Modern Evler
Nurettin Üçok İnşaat

Kapadokya Evleri

Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat
Nurettin Üçok İnşaat

Başkent Ankaranın en güzide semtlerinden biri olan Beysukent’te, Angora Bulvarı üzerindeki Kapadokya Evleri projesiden örnek bir villa…  

Sade ve karizmatik

T Evi, VEN MİMARLIK VEN MİMARLIK Modern Evler
VEN MİMARLIK

T Evi

VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK
VEN MİMARLIK

Ankara, Çankaya’da, şehir merkezinde yer alan ve sade ama ağırbaşlı yapısıyla öne çıkan karizmatik br villa modeli. 

Geleneksel taş

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Rustik Evler
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Ürgüp'ten harika bir taş ev! Zaman içinde yıpranmış olsa da sıkı bir düzen ve çalışmayla yenilenmiş olan bu harika bina da 2015 yılında hafızalarımıza kazınanlardan biriydi. 

Doğal zarafet

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Burdur'da yer alan Saklıgöl Evleri'ne ait villalardan birine şöyle bir bakmanız yeterli… Huzurun, dinginliği ve eşsiz bir zarafetin kol kola girdiği ev, doğanın tüm güzelliklerini yansıtıyor. 

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