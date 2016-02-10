2015'te Türkiye'de öne çıkan 14 villa modeli

2015 yılında sizlerle bu sayfalarda sık sık hayallerimizi süsleyen villa modellerini ziyaret ettik; farklı model ve mimarilere konuk olduk. Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz ve incelediğimiz lüks villa modellerinin arasında parmak ısırtan Türkiye villaları da yer alıyordu elbette. Türkiye'de mimarinin her geçen gün biraz daha geliştiğinin bir kanıtı olan bu villardan 14 öne çıkan modeli bu yazımızda derledik.
Kütük evleriyle ünlü olan İstanbul’un oksijen deposu alanlarından biri Kemer Country'de yer alan bu muazzam kütük ev sıcak ve samimi mimarisi ve lüks ve görkemli dış görünüşüyle daha ilk bakıştan aklımızı çelmeyi başarıyor.
(Bu şahane evi daha ayrıntılı dolaşmak isterseniz Sürprizlerle dolu bir dağ evi isimli yazımıza da uğramanızı tavsiye ederiz.)
Bodrum'da yer alan bu doğal taştan inşa edilmiş bu göz kamaştırıcı ev bize doğal malzemelerden inşa edilen evlerin de ne kadar modern, lüks, gösterişli ve sıra dışı olabileceğini gösteren mimari yapılardan biri.
İç yaşam alanları Hiba İç Mimari ve Dekorasyon tarafından dizayn edilen bu şık villa ise Türkiye'nin eşsiz güzellikteki ve kültürel açıdan da parmakla gösterilecek şehirlerinden biri olan Hatay'dan. Geometrik hatlarıyla dikkat çeken bu zarif villa küçük bir sarayı andırıyor adeta.
Mersin'de Toroslar'ın eteklerinde, 72 dönüm arazi üzerinde inşa edilen doğa dostu bir konut projesinin bir parçası olan bu yazlık villa ise, bu yıl ferah ve konforlu görünümüyle kalbimizi çalmıştı.
Çağdaş bir sanat eserini andıran bu özel tasarım villa ise görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Hayalinde eşi benzeri görülmemiş spesifik bir evde oturmak olanların bu evi hafızalarına kazıyacağına eminiz.
Fütüristik etkiler taşıyan, sanki gelecekten bugüne ışınlanmış gibi duran, tasarımıyla ve konforuyla öne çıkan bu harika villa ise Kayseri'de yer alıyor.
Adres Tasarım isimli firma tarafından dizayn edilen bu aydınlık ve davetkâr ev de Bodrum'da yer alıyor.
Ankara'da yüzen ev olur mu demeyin! Olmuş! Sıra dışı çatısı ve ezber bozan zemin uygulamasıyla gönüllere taht kuran bu ev hafızalara kazındığında kolay kolay unutulmayacak gibi görünüyor.
Burda'da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi etkileyici ve çarpıcı bir villa mimarisi…
Taş ve ahşabın betonla iç içe geçirilerek kullanıldığı ve dış görünümüyle her göreni hayran bırakan bu villa da Çeşme'de yer alıyor.
Başkent Ankaranın en güzide semtlerinden biri olan Beysukent’te, Angora Bulvarı üzerindeki Kapadokya Evleri projesiden örnek bir villa…
Ankara, Çankaya’da, şehir merkezinde yer alan ve sade ama ağırbaşlı yapısıyla öne çıkan karizmatik br villa modeli.
Ürgüp'ten harika bir taş ev! Zaman içinde yıpranmış olsa da sıkı bir düzen ve çalışmayla yenilenmiş olan bu harika bina da 2015 yılında hafızalarımıza kazınanlardan biriydi.
Burdur'da yer alan Saklıgöl Evleri'ne ait villalardan birine şöyle bir bakmanız yeterli… Huzurun, dinginliği ve eşsiz bir zarafetin kol kola girdiği ev, doğanın tüm güzelliklerini yansıtıyor.