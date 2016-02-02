Daracık bir mutfağın muhteşem dönüşümü

Küçücük mutfaklar özellikle kalabalıklaşan şehir hayatında evlerin metrekarelerinin düşmesiyle giderek daha sık rastlanan yaşam alanlarından biri haline geldi. Küçülen evlere yeterli oda sığdırabilmek için genellikle mimari olarak daraltılan yaşam alanlarından biri banyo, diğeri de mutfak oluyor. Bu da, özellikle de mutfaklar söz konusu olduğunda pek tabii ki kullanım zorluğu yaratıyor çünkü mutfaklar yeterli genişlikte çalışma alanına sahip olması gereken ve evin en çok kullanılan yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyorlar. Küçük ve dar mutfakları dizayn etmek elbette oldukça zor. Ancak bu dar mutfaklarda da fonksiyonel ve şık tasarımların asla oluşturulamayacağı anlamına gelmez. Yeterli özenle ve akıllıca tasarım fikirleriyle dar mutfaklarda da geniş çalışma alanları yaratılabilir ve hatta estetik olarak göz alıcı yaşam alanları meydana getirilebilir. Ancak küçük alanlarda harika bir mutfak oluşturabilmenin en önemli adımı profesyonel bir planlama yapılmasıdır pek tabii ki. İşte bu yazımızda sizlerle FMS Mimarlık & İnşaat isimli firma tarafından özenle planlanarak işlevli ve şık bir mutfak haline getirilen dar ve kullanışsız bir mutfak alanını inceleyeceğiz.
Önce mutfağın eski haline bir göz atalım. Zaten bir hayli dar bir mimariye sahip olan mutfak son derece kullanışsız bir yerleşim ve tasarımla daha da dar ve basık bir hale getirilmiş. Hem fonksiyonellikten uzak, hem eski, hem de estetik olmayan mutfak dolapları buzdolabıyla kapanarak hareket alanı iyice kısıtlanmış. Keyifli yemek yapmanın neredeyse imkansız olduğu bu mutfak ilk bakışta iyi bir dekorasyonun da imkansız olduğu izlenimini veriyor olsa da, gelin uzman ellerin böyle küçük bir alanda nasıl harikalar yaratabileceğine bakalım.
Yeni mutfak uygulamasında mutfak tezgahı L şeklinde yerleştirilerek hem alan daha verimli bir şekilde kullanılmış hem de çalışma ve tezgah alanı dar cepheye sıkıştırılmamış. Hareket alanının hatırı sayılır ölçüde genişlediği yeni tasarımda, malzeme kullanımında da beyaz tonlar tercih edilerek mutfağın ferah bir görünüme kavuşması sağlanmış. Pencere kenarına eklenen açılıp kapanabilen küçük tezgah tarzı masa da özellikle dar mutfak alanları için harika bir tasarım fikri olarak hemen öne çıkan detaylardan biri. Şehir isimlerinden oluşan duvar dekorasyonu ise mutfağa modern ve hareketli bir estetik katıyor.
Bu modern hareketliliğe eşlik eden şık aspiratör de sıradışı yapısıyla dikkat çeken mutfak dekorasyonu unsurlarından biri. Mutfağın dar cephesinde aslında oldukça kısıtlı bir alan olmasına rağmen fonksiyonel tasarım ve beyaz rengin seçilmesi nedeniyle oldukça ferah ve rahat bir ortam oluşturulmuş.
Mutfak dolaplarının beyaz rengine eşlik eden gümüş kulplar mutfağa şık pırıltılar ekliyor. Beyaz dolapların aralarına eklenen şeffaf cam kapaklı dolaplar da ferahlık etkisini arttırıyor.
Buzdolabı ve fırınlar ise eskiden oldukları yerden geriye çekilerek mutfağın diğer cephesindeki duvarda gömme bir alan yaratılarak konumlandırılmış. Böylece hem buzdolabının mutfağın ortasında yarattığı karmaşa ve dağınıklık engellenmiş hem de alan genişletilmiş. Buzdolabının içinde bulunduğu bu gömme dolap eklentisinin parlak bir turuncu renkten oluşması da alan canlı ve enerjik bir doku katıyor.
(Bu dönüşüm projesini beğendiyseniz Eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümü isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz proje de ilginizi çekebilir.)