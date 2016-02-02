Daracık bir mutfağın muhteşem dönüşümü

Buzdolabı ve fırınlar ise eskiden oldukları yerden geriye çekilerek mutfağın diğer cephesindeki duvarda gömme bir alan yaratılarak konumlandırılmış. Böylece hem buzdolabının mutfağın ortasında yarattığı karmaşa ve dağınıklık engellenmiş hem de alan genişletilmiş. Buzdolabının içinde bulunduğu bu gömme dolap eklentisinin parlak bir turuncu renkten oluşması da alan canlı ve enerjik bir doku katıyor.

(Bu dönüşüm projesini beğendiyseniz Eski bir mutfak ve banyonun inanılmaz dönüşümü isimli yazımızda ziyaret ettiğimiz proje de ilginizi çekebilir.)