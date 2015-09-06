Seçkin zevkler için: Avantgarde yatak odası modelleri

Evlerimizi dekore ederken en başta hangi stili uygulayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Mobilya ve aksesuarların belli tarzlarda ve zevklerde tercihi, dekorasyon hakkında da ipucu verecektir. Duvar zeminlerinden yer döşemesine, halılardan avizelere kadar her bir detay dekorasyonun stilini izler. Dolayısıyla mobilya ve zemin tercihlerinden önce hangi ruha hitap edeceği artık önem teşkil ediyor. Renklerin, dokuların ve eşyaların formlarının bile tercih edeceğiniz stilden etkileneceğini söyleyebiliriz. Günümüzde artık klasik çizgiyi devam ettiren dekorasyon ve tasarımlarda avantgarde örnekleri ile mevcut. Klasik stilden vazgeçmeyenlere şık ve görkemli seçenekler sunan avantgarde modeller günümüzde tercih edilen tarzlardan biri. Dekorasyon stilindeki detaycılığı, her bir objenin itinalı çizgileri ve klasik eğilimleri bulunmaktadır. Evlerini klasik stilde dekore etmek isteyenler için Villa dekorasyonunda klasik çizgiler yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.
Bu yazımızda sizlere avantgarde yatak odası modellerini işleyeceğiz. Şıklık ve zarafetin temsili, eskinin günümüz dekorasyonun kullanım olanaklarıyla avantgarde yatak odaları göz dolduran tarzıyla evleri güzelleştirmeye devam ediyor. Duvar zeminlerinde, tavanda ve yatak odası takımlarında detaylarını yakalayacağınız desenler, bezemelerle avantgarde yatak odaları kendine özgü stiliyle yeniden yaşam alanlarına katılıyor. Farklı zevklere ve belli bir ruha hitap eden avantgarde yatak odaları için altın sarısı, mor gibi ihtişamı simgeleyen renk kullanımlarına sıklıkla rastlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Geçmişte sıklıkla kullanılan klasik öğelerin günümüze uyarlanmasıyla avantgarde yatak odaları hem gözlere hitap ediyor, hem de görkemli özel alanlar yaratmanıza vesile oluyor. İhtişam ve görkem, neden sadece salon ve oturma odalarına has olsun ki? Ruhunuzu dinlendiren, kişiliğinizi yansıtan dekor alternatifleriyle avantgarde belki de sizin zevklerinize hitap ediyordur. Dilerseniz sizin için derlediğimiz şık ve görkemli avantgarde yatak odası örneklerini birlikte inceleyebiliriz.
Yatak odanızın kişisel zevklerinizle donatılan özel alanlar olduğunu düşünürsek, zevkinize göre seçeceğiniz büyük tablolarla şık bir duvar dekoru oluşturabilirsiniz. Açık renk tonlarının tercih edildiği odada bej ve kahverengi tonlarının şık uyumuna rastlıyoruz. Gözlere hitap eden dizaynı ile açık renk tonları yer zemini kaplamasında da sürdürülmüş. Yatak takımı ve dolap kapaklarında, bir avantgarde yatak odasında olabilecek görsellikte bezeme ve desenlere rastlayabilirsiniz. Şık bir avize ile göz dolduran tasarımıyla gördüğünüz yatak odası İnan Aydoğan imzasını taşıyor.
Geçmişin izlerini taşımayı sevenler için oldukça göz doyurucu bir yatak odası modeli. Duvar zemini kaplaması, nevresim ve perde tercihlerinde benzer tonlarda sarı renk kullanılmış. Sıcak etkilerini hissetiren sarı ışıkla yatıştırıcı bir atmosfer yaratmaya olanak sağlanmış. Dekoratif unsurların her bir detayda sürdürüldüğü tasarımlarda şıklık hiçbir noktada elden bırakılmıyor.Yatak başlığının detaylarının yanı sıra duvar dekorunda büyük bir tablo kullanımı tercih edilmiş. Şatafat severler için dekoratif ayna unsuru da unutulmamış. Benzer dokularda yatak odalarını dizayn etmek isteyenler için, İtalya'da bulunan Porte Italia Interiors tarafından yapılan diğer işlerin incelenmesini tavsiye ederiz.
Bulunduğu mekanın atmosferini değiştiren, zarafet katan önemli temsilcilerden biri hepimizin bildiği avizelerdir. Bir mekanın şık ve gösterişli görünmesini sağlayan unsurların ön sıralarında gelir. Avantgarde yatak odası tasarımlarının vazgeçilmezi niteliktedir diyebiliriz. Eskinin dokularını günümüze taşırken, açık renk tonlarında bir yatak odası dizayn edebilir, bunu geçmişin izlerini taşıyan bezemelerde altın sarısı renklerini kullanarak süsleyebilirsiniz. Dekoratif ayna, şık bir yatak başlığı, tablolar ve halı ile uyumlu zevklerde tercih edilen avize, detaycılığı ve açık renkleriyle zarafeti taşıyor.
Mekana asil bir hava katan avantgarde yatak takımları renkleriyle de cazibesini koruyor. Bordonun öne çıktığı nevresimlerle şık avantgarde tasarımı süsleyen detaylarıyla gözlere ziyafet bir fotoğraf ile karşılaşıyoruz. Yatak tasarımı ve mobilya takımlarındaki desenler ve bezemeler aynı dili kullanıyor. Koyu renklerle pastel renklerin bir arada kullanılabileceği örnekler, klasik çizgilerle buluştuğunda görkemli bir yatak odası dekorasyonuyla sonuçlanıyor.
Yatak odasının dekorasyonunda her bir objenin itinayla seçildiğini düşünürsek, gördüğünüz elbise dolabı her evi güzelleştirebilecek nitelikte. Özellikle avantgarde yatak odası dekorlarıyla müthiş tamamlanabilecek parça, soft renkleriyle göze hitap eden bir atmosfer etkisi yaratıyor. Naif bezemeler ve desenleriyle dönemsel etkileri de hissettirebilen çizgisiyle sizi bambaşka bir zamana götürüyor. Ayrıca işlevsellik yönünde dekoratif ayna da unutulmamış, yatak odasına zarafet katan bir elbise dolabı modeli.
Picasso makyaj masası ismiyle satışa sunulan ürün İstanbul'da bulunan Sönmez Mobilya tarafından sunuluyor. Pastel renklerle muhteşem uyum yakalayacağını düşündüğümüz tasarım, hem göze hitap ediyor, hem de keyifli zamanlar geçireceğiniz bir atmosfer sunuyor. Naif çizgileriyle ve fonksiyonel tasarımıyla makyaj masası yatak odalarının vazgeçilmezi olmaya aday. Dekoratif ayna ve ürünlerle ruhunuza hitap şekilde dizayn edeceğiniz makyaj masası, uzun süre kullanabileceğiniz seçkin bir stili yansıtacağını düşünüyoruz.
Bir yatak odasında estetik değerler kadar konforun da unutulmayacağı tasarımlarla hem rahat bir uyku çekeceğiniz, hem de keyifli saatler geçireceğiniz bir yatak odası modeliyle karşınızdayız. Kahverengi ve bej renk tonlarının hakim olduğu yatak odasında yine klasik çizgilerin esintilerini görüyoruz. Desenlerin yatak takımları ve mobilya detaylarında sürdürülmesi, gösteriş ve zarafet çizgisinden çıkılmadığını gösteriyor. Konforun eksik olmadığı, gözlere ziyafet çeken bir oda yaklaşımından başka ne istenir ki?
Hem dizaynıyla hem de işlevsel sunumlarıyla bir yatak, evlerin en vazgeçilmez öğelerinden biri olabilir. Ahşabın geçmişten günümüze kolay şekil alabilmesi açısından mobilyalar sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Bir yatağın formu söz konusu olduğunda ahşabın sıcaklığı ve doğal dokusu her zaman onu öne çıkaran bir niteliktir. Yatak altı çekmeceleri ve koyu renklerle dizayn edilen bir odayı tekdüzelikten çıkaran unsurlardan biri de sıra dışı bir yatak modeli.
İhtişamı hissettiren oturma gruplarındaki desenler ve işlenen detayları renklerle canlandırmaya ne dersiniz? Sıcak bir atmosfer yaratan oturma grubu estetik duruşuyla ve renklerin ahengiyle konforlu bir alan yaratıyor. Dilerseniz kahvenizi yudumlayacağınız ve kendinizi Victoria döneminde hissedecğiniz mobilya ve aksesuarların dönemsel esintileriyle daha özel alanlar yaratabileceksiniz. Queen Set ismiyle tanıtılan oturma grubu İstanbul'da bulunan Sönmez Mobilya tarafından dizayn edilmiş.
Görkemli bir yatak odası takımını tamamlayan ışıklandırma detayları odanın havasını tamamen değiştiriyor. Odalarınızda görsellik sizin için ön planda ise, gördüğünüz yatak takımları, perdeler ve aydınlatma unsurları sizlere hitap ediyor olabilir. Klasik çizgilerin şekil verdiği formlarla yatak başlığı ve göze hitap eden dokular tüm klasik severlerin beğenisini kazanacak niteliklerde. Geniş alanlarda yatak odası dizaynı için enfes bir örnek teşkil ediyor. Ayrıca Feng Shui prensiplerine göre düzenlenen dekorasyon ile ilgilenenler için Meral Akçay'ın tasarımlarını incelemelerini tavsiye ederiz.
Klasik çizgilerden vazgeçmeyenler için, asalet ve şıklığın eksik olmadığı tasarımlarla Avantgarde yatak odası modellerini sizin için irdeledik. Ayrıca klasik oturma odaları hakkında fikir ve ipuçları edinmek isteyenler için klasik stil oturma odalarına bakmalarını mutlaka öneririz.