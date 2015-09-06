Seçkin zevkler için: Avantgarde yatak odası modelleri

Evlerimizi dekore ederken en başta hangi stili uygulayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Mobilya ve aksesuarların belli tarzlarda ve zevklerde tercihi, dekorasyon hakkında da ipucu verecektir. Duvar zeminlerinden yer döşemesine, halılardan avizelere kadar her bir detay dekorasyonun stilini izler. Dolayısıyla mobilya ve zemin tercihlerinden önce hangi ruha hitap edeceği artık önem teşkil ediyor. Renklerin, dokuların ve eşyaların formlarının bile tercih edeceğiniz stilden etkileneceğini söyleyebiliriz. Günümüzde artık klasik çizgiyi devam ettiren dekorasyon ve tasarımlarda avantgarde örnekleri ile mevcut. Klasik stilden vazgeçmeyenlere şık ve görkemli seçenekler sunan avantgarde modeller günümüzde tercih edilen tarzlardan biri. Dekorasyon stilindeki detaycılığı, her bir objenin itinalı çizgileri ve klasik eğilimleri bulunmaktadır. Evlerini klasik stilde dekore etmek isteyenler için Villa dekorasyonunda klasik çizgiler yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.

Bu yazımızda sizlere avantgarde yatak odası modellerini işleyeceğiz. Şıklık ve zarafetin temsili, eskinin günümüz dekorasyonun kullanım olanaklarıyla avantgarde yatak odaları göz dolduran tarzıyla evleri güzelleştirmeye devam ediyor. Duvar zeminlerinde, tavanda ve yatak odası takımlarında detaylarını yakalayacağınız desenler, bezemelerle avantgarde yatak odaları kendine özgü stiliyle yeniden yaşam alanlarına katılıyor. Farklı zevklere ve belli bir ruha hitap eden avantgarde yatak odaları için altın sarısı, mor gibi ihtişamı simgeleyen renk kullanımlarına sıklıkla rastlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Geçmişte sıklıkla kullanılan klasik öğelerin günümüze uyarlanmasıyla avantgarde yatak odaları hem gözlere hitap ediyor, hem de görkemli özel alanlar yaratmanıza vesile oluyor. İhtişam ve görkem, neden sadece salon ve oturma odalarına has olsun ki? Ruhunuzu dinlendiren, kişiliğinizi yansıtan dekor alternatifleriyle avantgarde belki de sizin zevklerinize hitap ediyordur. Dilerseniz sizin için derlediğimiz şık ve görkemli avantgarde yatak odası örneklerini birlikte inceleyebiliriz.